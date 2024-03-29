Покупки через маркетплейсы из-за границы перестанут подпадать под беспошлинный порог — «Ведомости» Статьи редакции
Это произойдёт после вступления в силу поправок в таможенное законодательство ЕАЭС, но точного срока пока нет.
- Заказы физлиц из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от их стоимости, рассказал источник «Ведомостей».
- Эту информацию подтвердил представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). По его словам, это произойдёт после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
- В конце 2023 года участники ЕАЭС договорились о новой концепции: она предполагает введение понятия товаров электронной торговли и предусматривает уплату при их реализации физлицам обязательных сборов, пишет газета.
- В ЕЭК уточнили, что изменения нужны для «выведения товаров, приобретённых с помощью электронных ресурсов, в отдельную категорию с особенностями их таможенного администрирования». Изменения должны одобрить государства союза, поэтому назвать точный срок вступления поправок в силу нельзя. Россия документ пока не ратифицировала.
- О возможной отмене беспошлинного ввоза товаров для интернет-покупок в конце марта 2024 года упоминал замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, в этом случае для товаров для личного пользования порог беспошлинной торговли сохранится, но в эту категорию будут попадать только «пересылка от [одного] физического лица [другому] физическому лицу».
- В ЕЭК уточнили, что на её площадке сейчас готовят проект решения об установлении единой ставки таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли. Стороны обсуждают разные варианты, в том числе введение дифференцированной шкалы в зависимости от категории товаров. «Интерфакс» писал, что ставка может составить 5-15%.
- До 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляет €1000 (максимальный вес посылки — 31 кг). 28 марта «Ведомости» сообщили, что подготовка документов для продления этого решения так и не началась. В результате с 1 апреля автоматически произойдёт возврат к прежнему порогу в €200, допускали источники.
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Пацаны, держите лайфхак:
Простие продавана наклеить на монитор шильдик: Байкал, Березка, Маруся или еще что-то скрепное. Таким образом уйдете не только от налогообложения, но и получите господдержку, уважение, почет.
И отсрочку от армии
Спасибо бро
Богатые богатеют, бедные беднеют
Применимо к любой новости, кстати
По многочисленным просьбам трудящихся….
Умные умнеют, дураки глупеют))
Равные условия для ведения бизнеса сделают российские компании богаче, значит зарплаты вырастут.
Вот и лобби ритейлеров подъехало
Ну вставь ты текст туда где можно проверить правописание, ну йобана. Три секунды же…
А в чем ошибка?
Тоже не понял, в чем претензия - есть слово "подпадать", а вот после "туда" запятая нужна, раз уж ты душнила
а как иначе сяоми в днс за 150 толкать
Такое и правда есть? Капец, дожили)
Ну бывают же хорошие новости
Что в этой Новости хорошего?
хи
Ты там вмазанный что ли ?
А если в РБ заказываешь из РФ ?
Didn’t read, lol 🤣🤣🤣
Хотели что бы правительство зарегулировали маркетплейсы, ну вот получите распишитесь 🤣
Но есть нюанс, как говорится.
Н об щ ю и
До зад и то
Я час по х то
А если заказал в марте, а таможню пройдет в апреле будет уже пошлина?
Пока нет точного срока вступления этих самых поправок. Так что пока можно наслаждаться покупками. Хорошо что ещё готовят проект решения об установлении единой ставки таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли. Что будет установлена единая ставка. Надеемся не будет разногласий по этому поводу.
+15% к стоимости всего и вся, ура. ГОЙда.
Кто там подпездывает, что у нас низкие нологи? Ахаха.
Те кто не шарит что у нас налогов под 40-50% по факту.
Ну а хули кабанам с акит, им похуй вообще. С того же алика дохулиард товаров, и далеко не у всех есть местные склады.
Еще веселее то, что то чего нет в РФ и не пользуется спросом - и на это кинут пошлину. Ну а хули? Хотел заказать деталь для инструментов, а ее нигде нет в РФ? Похуй, плати. А если и будет в РФ, то у местного кабана и ндс блядь, и свой навар там к цене х3.
Селлеры на wb и озон которые возят в серую через КАРГО только выиграют
И там прибавят цены, первый раз что-ли?
Сейчас портрет российский производитель
Кстати, сам процесс оплаты полшлины максимально уебански сделан. И вообще не удивлюсь, когда люди стану массово платишь их, то на VC будут топики, что их ебут за недоплаченные копейки годы спустя. А потом окажется, что банк проебался, и такие извините извините. 100% так и будет.
Бюджет испытывает дискомфорт, нужны новые ручейки, ясненько-понятненько
Какой-то непонятный вброс, есло честно.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/03/29/1028665-zakazi-cherez-marketpleisi-iz-za-granitsi-perestanut-podpadat-pod-besposhlinnii-porog
Ну короче бабки в бюджет нужны. Кукареканье про развитие промышленности уже не смешно, уже прям говорят, чтобы платили мзду.При этом такая мера также может привести к незначительному повышению стоимости товаров для конечного потребителя, а также к потенциальному увеличению издержек операторов электронной трансграничной торговли, продолжает она
Ну 5-15%, не значительно. Это еще не 146%.отмечая при этом, что доля онлайн-покупок россиян за рубежом не превышает 1% всего ритейла.
Поэтому на этот 1% всем похуй, и похуй что это сотни тысяч россиян, все равно надо их стричь для пополнения бабок в бюджете.
Хоть что-то хорошее от войны, властям не хватает денег и они заставят наконец китайцев платить налоги, которые сейчас и у себя не платят как экспортеры, и у нас...