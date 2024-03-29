Торговля
Таня Боброва

Покупки через маркетплейсы из-за границы перестанут подпадать под беспошлинный порог — «Ведомости» Статьи редакции

Это произойдёт после вступления в силу поправок в таможенное законодательство ЕАЭС, но точного срока пока нет.

  • Заказы физлиц из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от их стоимости, рассказал источник «Ведомостей».
  • Эту информацию подтвердил представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). По его словам, это произойдёт после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
  • В конце 2023 года участники ЕАЭС договорились о новой концепции: она предполагает введение понятия товаров электронной торговли и предусматривает уплату при их реализации физлицам обязательных сборов, пишет газета.
  • В ЕЭК уточнили, что изменения нужны для «выведения товаров, приобретённых с помощью электронных ресурсов, в отдельную категорию с особенностями их таможенного администрирования». Изменения должны одобрить государства союза, поэтому назвать точный срок вступления поправок в силу нельзя. Россия документ пока не ратифицировала.
  • О возможной отмене беспошлинного ввоза товаров для интернет-покупок в конце марта 2024 года упоминал замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, в этом случае для товаров для личного пользования порог беспошлинной торговли сохранится, но в эту категорию будут попадать только «пересылка от [одного] физического лица [другому] физическому лицу».
  • В ЕЭК уточнили, что на её площадке сейчас готовят проект решения об установлении единой ставки таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли. Стороны обсуждают разные варианты, в том числе введение дифференцированной шкалы в зависимости от категории товаров. «Интерфакс» писал, что ставка может составить 5-15%.
  • До 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляет €1000 (максимальный вес посылки — 31 кг). 28 марта «Ведомости» сообщили, что подготовка документов для продления этого решения так и не началась. В результате с 1 апреля автоматически произойдёт возврат к прежнему порогу в €200, допускали источники.

#новости

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72 комментария
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 Rabbit Rabbin

Пацаны, держите лайфхак:
Простие продавана наклеить на монитор шильдик: Байкал, Березка, Маруся или еще что-то скрепное. Таким образом уйдете не только от налогообложения, но и получите господдержку, уважение, почет.

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Бро

И отсрочку от армии

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2 комментария
Александр Кудин

Спасибо бро

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Филипп Гаврилов

Богатые богатеют, бедные беднеют

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Филипп Гаврилов

Применимо к любой новости, кстати

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2 комментария
Alexey V

По многочисленным просьбам трудящихся….

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Андрей Захаров

Умные умнеют, дураки глупеют))

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1 комментарий
Денис Демидов

Равные условия для ведения бизнеса сделают российские компании богаче, значит зарплаты вырастут.

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Rabbit Rabbin

Вот и лобби ритейлеров подъехало

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Инженер-душнила

Ну вставь ты текст туда где можно проверить правописание, ну йобана. Три секунды же…

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Ale K

А в чем ошибка?

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1 комментарий
Антон Соколенко

Тоже не понял, в чем претензия - есть слово "подпадать", а вот после "туда" запятая нужна, раз уж ты душнила

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3 комментария
неформат

а как иначе сяоми в днс за 150 толкать

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Шерварли

Такое и правда есть? Капец, дожили)

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2 комментария
Иван Беляев

Ну бывают же хорошие новости

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Umbrella Corporation

Что в этой Новости хорошего?

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12 комментариев
Buronataly

хи

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Это Пройдет

Ты там вмазанный что ли ?

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местный житель

А если в РБ заказываешь из РФ ?

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Герман Грунау

Didn’t read, lol 🤣🤣🤣

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Kit

Хотели что бы правительство зарегулировали маркетплейсы, ну вот получите распишитесь 🤣

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Ivan Pogoreloff

Но есть нюанс, как говорится.

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Buronataly

Н об щ ю и
До зад и то

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Buronataly

Я час по х то

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Roman Skan

А если заказал в марте, а таможню пройдет в апреле будет уже пошлина?

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Iliya Che

Пока нет точного срока вступления этих самых поправок. Так что пока можно наслаждаться покупками. Хорошо что ещё готовят проект решения об установлении единой ставки таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли. Что будет установлена единая ставка. Надеемся не будет разногласий по этому поводу.

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Jiu and vali
установлена единая ставка. Надеемся не будет разногласий по этому поводу.

+15% к стоимости всего и вся, ура. ГОЙда.

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3 комментария
Jiu and vali

Кто там подпездывает, что у нас низкие нологи? Ахаха.

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Это Пройдет

Те кто не шарит что у нас налогов под 40-50% по факту.

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2 комментария
Jiu and vali

Ну а хули кабанам с акит, им похуй вообще. С того же алика дохулиард товаров, и далеко не у всех есть местные склады.

Еще веселее то, что то чего нет в РФ и не пользуется спросом - и на это кинут пошлину. Ну а хули? Хотел заказать деталь для инструментов, а ее нигде нет в РФ? Похуй, плати. А если и будет в РФ, то у местного кабана и ндс блядь, и свой навар там к цене х3.

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Grr...Vr..

Селлеры на wb и озон которые возят в серую через КАРГО только выиграют

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Jiu and vali

И там прибавят цены, первый раз что-ли?

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Либерал-смузихлеб 3.0

Сейчас портрет российский производитель

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Jiu and vali

Кстати, сам процесс оплаты полшлины максимально уебански сделан. И вообще не удивлюсь, когда люди стану массово платишь их, то на VC будут топики, что их ебут за недоплаченные копейки годы спустя. А потом окажется, что банк проебался, и такие извините извините. 100% так и будет.

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Филипп Хорват

Бюджет испытывает дискомфорт, нужны новые ручейки, ясненько-понятненько

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Evil Junk

Какой-то непонятный вброс, есло честно.

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Jiu and vali

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/03/29/1028665-zakazi-cherez-marketpleisi-iz-za-granitsi-perestanut-podpadat-pod-besposhlinnii-porog

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5 комментариев
Jiu and vali
Как считает партнер Б1 Вильгельмина Шавшина, ликвидация порога беспошлинного ввоза будет способствовать развитию отечественной промышленности и пополнению бюджета страны.

Ну короче бабки в бюджет нужны. Кукареканье про развитие промышленности уже не смешно, уже прям говорят, чтобы платили мзду.

При этом такая мера также может привести к незначительному повышению стоимости товаров для конечного потребителя, а также к потенциальному увеличению издержек операторов электронной трансграничной торговли, продолжает она

Ну 5-15%, не значительно. Это еще не 146%.

отмечая при этом, что доля онлайн-покупок россиян за рубежом не превышает 1% всего ритейла.

Поэтому на этот 1% всем похуй, и похуй что это сотни тысяч россиян, все равно надо их стричь для пополнения бабок в бюджете.

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Денис Демидов

Хоть что-то хорошее от войны, властям не хватает денег и они заставят наконец китайцев платить налоги, которые сейчас и у себя не платят как экспортеры, и у нас...

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69 комментариев
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