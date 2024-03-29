Федеральная таможенная служба подтвердила, что порог беспошлинного ввоза товаров снизится с €1000 до €200 Статьи редакции
Так как прекратило действие решение, по которому порог повысили.
- Порог снизится с €1000 до €200 с 1 апреля 2024 года, пишет РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).
- Он касается товаров, которые доставляют физлицам или экспресс-доставкой. «Новая норма связана с прекращением действия решения ЕЭК, которым временно порог был увеличен до €1000», — объяснили в службе.
- Без уплаты пошлин теперь можно заказать за рубежом товары ценой до €200 и весом до 31 кг, напомнила ФТС. Если стоимость или вес выше — нужно заплатить 15% от стоимости, но не менее €2 за кг.
- С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа составлял €200, но в марте 2022-го был временно увеличен до €1000. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что мера позволит гражданам совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения «недружественных» стран. Действие лимита в €1000 продлевалось трижды. Последний раз — до 1 апреля 2024 года.
1.9K показов
2.6K открытий
Неэффективным говноедам надо больше денег!
такое чувство что им и всех денег мира не хватит :_)
А мы только за. Щедрость это наше
Если этого не сделают наши говноеды — то это сделают говноеды НАТА!
мне казалось что после уплаты всех налогов должны оставаться деньги на жизнь
Если будут оставаться деньги на жизнь, какой дурак пойдет торговать оной за $2к?
Когда кажется креститься надо)
Хорошая попытка. Возьмут в ФНС без собеседования.
Хлебная карточка и трудовая повинность за трудодни - это наше все!
Скорее бы пришли наши ватные младшие братья по разуму и объяснили почему мы от этого "тольковыйграли!", а то пока непонятно...
"А вот в Америке!"
так очевидно же. перестанете заказывать заграницей, поддерживать на плаву своими деньгами загнивающие страны, будете покупать наше, и вкладывать деньги в Российскую экономику.
Гойда блять
А где же рота свидетелей мальчиков в трусиках. Я только зашел услышать их версию про богатеющих российских граждан и магазинов от этих мер (при том что вотчин ВБ и Озона и их заграничной контрабанды как оказывается этот проект не касается), а тут спят что-ли?
Казна пуста, милорд. Нужно больше золота.
А че оттуда возить?
Представьте себе - оттуда можно привезти что-то дешевле, чем купить здесь.
Иногда даже с учетом пошлины
Когда российским предпринимателям разрешат не платить налоги, если сумма продажи менее 200 евро, т.е. 20 000 руб.?
За что китайским продавцам дали такие преференции?
Они такие же перекупщики как и российские продавцы, китайские фабрики не занимаются розничными продажами на маркетплейсах...
Ты же обычный перекуп с вб, огрызок общества. Что тебе не нравится то все вечно? На работу ходить придется?
Как же. Американцы блин живут то а там 850 долларов лимит?И китайцы за розничную доставку из Китая наверное тоже не платят, в Китае налоги. Один вы - д'Артаньян
Скоро и порога в 200 евро не станет https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/03/29/1028665-zakazi-cherez-marketpleisi-iz-za-granitsi-perestanut-podpadat-pod-besposhlinnii-porog
ГОЙДА
не надо вводить в заблуждение, там про случай когда через Озон покупаю у продавца из Китая
Готовьтесь оплачивать гойду господа путриоты
А без них мы не догадались. Или просто не смогли скрыть свою радость и всем и каждому рассказывают? (-:
а без тебя?
и на каждом углу
Ну 200 евро это теперь не какие то там 6к, а целых 20. Так что все ок.
Из-за изменившегося курса 200 евро остались 200 евро. Так что просто ты стал беднее. Больше ничего не изменилось
Нет слов, одни эмоции
Спасибо, так победим
Грустно :(
Озон выручал иногда.
Переходи на Озон К.
Дебилы
Интересно всегда было, в какой момент государстао перешло на рассчет в €? И насколько помню раньше платились проценты от суммы превышения, а не от всей суммы покупки (кажется она 10к была), а-ля прогрессивка
кстати прекол, да
На "Бруснике" (полу)рукописное объявление о том же самом висело еще до закрытия сухопутной границы с Финляндией.
Никто, кстати, не поверил тогда :)
А ничего что раньше было до 1000 - 2000..? И можно было заказывать с asos и Farfetch одежду..?
Это когда до 2000 было?
Набиулина такая, со своими планами понизить ставку
Ограничение 200 за каждую посылку или в месяц?
за посылку судя по всему
За секунду
Гондоны-с
И в тихую загонят под пошлину вообще все(
Прощай алик(((
обидная конечно новость, но мы точно ничего поделать не сможем уже придется терпеть как есть
Еще 6 лет потерпеть. А потом еще 6
Кринж
Пздц