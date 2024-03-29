Торговля
Евгения Евсеева

Федеральная таможенная служба подтвердила, что порог беспошлинного ввоза товаров снизится с €1000 до €200 Статьи редакции

Так как прекратило действие решение, по которому порог повысили.

  • Порог снизится с €1000 до €200 с 1 апреля 2024 года, пишет РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).
  • Он касается товаров, которые доставляют физлицам или экспресс-доставкой. «Новая норма связана с прекращением действия решения ЕЭК, которым временно порог был увеличен до €1000», — объяснили в службе.
  • Без уплаты пошлин теперь можно заказать за рубежом товары ценой до €200 и весом до 31 кг, напомнила ФТС. Если стоимость или вес выше — нужно заплатить 15% от стоимости, но не менее €2 за кг.
  • С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа составлял €200, но в марте 2022-го был временно увеличен до €1000. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что мера позволит гражданам совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения «недружественных» стран. Действие лимита в €1000 продлевалось трижды. Последний раз — до 1 апреля 2024 года.

#новости #фтс #таможня

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83 комментария
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 Анон Аноныч

Неэффективным говноедам надо больше денег!

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flash

такое чувство что им и всех денег мира не хватит :_)

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Вадя Кулаков

А мы только за. Щедрость это наше

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1 комментарий
Кот Василий

Если этого не сделают наши говноеды — то это сделают говноеды НАТА!

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flash

мне казалось что после уплаты всех налогов должны оставаться деньги на жизнь

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holydel

Если будут оставаться деньги на жизнь, какой дурак пойдет торговать оной за $2к?

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Oranmy Marienau

Когда кажется креститься надо)

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Вася Пражкин

Хорошая попытка. Возьмут в ФНС без собеседования.

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Кот Василий

Хлебная карточка и трудовая повинность за трудодни - это наше все!

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Пепеслав Кекский

Скорее бы пришли наши ватные младшие братья по разуму и объяснили почему мы от этого "тольковыйграли!", а то пока непонятно...

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Sith Bender

"А вот в Америке!"

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1 комментарий
Денис

так очевидно же. перестанете заказывать заграницей, поддерживать на плаву своими деньгами загнивающие страны, будете покупать наше, и вкладывать деньги в Российскую экономику.

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FaithlessPreacher

Гойда блять

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Доктор Шкутко

А где же рота свидетелей мальчиков в трусиках. Я только зашел услышать их версию про богатеющих российских граждан и магазинов от этих мер (при том что вотчин ВБ и Озона и их заграничной контрабанды как оказывается этот проект не касается), а тут спят что-ли?

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DosRaven

Казна пуста, милорд. Нужно больше золота.

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Алексей Орлов

А че оттуда возить?

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Гоги Твардовски

Представьте себе - оттуда можно привезти что-то дешевле, чем купить здесь.
Иногда даже с учетом пошлины

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15 комментариев
Денис Демидов

Когда российским предпринимателям разрешат не платить налоги, если сумма продажи менее 200 евро, т.е. 20 000 руб.?
За что китайским продавцам дали такие преференции?

Они такие же перекупщики как и российские продавцы, китайские фабрики не занимаются розничными продажами на маркетплейсах...

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eLeFury Qwerty

Ты же обычный перекуп с вб, огрызок общества. Что тебе не нравится то все вечно? На работу ходить придется?

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11 комментариев
qlskid

Как же. Американцы блин живут то а там 850 долларов лимит?И китайцы за розничную доставку из Китая наверное тоже не платят, в Китае налоги. Один вы - д'Артаньян

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1 комментарий
drapeg

Скоро и порога в 200 евро не станет https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/03/29/1028665-zakazi-cherez-marketpleisi-iz-za-granitsi-perestanut-podpadat-pod-besposhlinnii-porog

Зарубежные онлайн-заказы начнут облагаться…
Покупки через маркетплейсы из-за границы перестанут подпадать под беспошлинный порог после…
www.vedomosti.ru
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Дмитрий Шубкин

ГОЙДА

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t t
через маркетплейсы

не надо вводить в заблуждение, там про случай когда через Озон покупаю у продавца из Китая

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1 комментарий
Котик Котиков

Готовьтесь оплачивать гойду господа путриоты

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Вадим Д.

А без них мы не догадались. Или просто не смогли скрыть свою радость и всем и каждому рассказывают? (-:

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Name

а без тебя?

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Oranmy Marienau

и на каждом углу

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Dmitrii Alekseevich

Ну 200 евро это теперь не какие то там 6к, а целых 20. Так что все ок.

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Andrey K.

Из-за изменившегося курса 200 евро остались 200 евро. Так что просто ты стал беднее. Больше ничего не изменилось

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1 комментарий
debil
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Марина

Нет слов, одни эмоции

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Ale K

Спасибо, так победим

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Дмитрий

Грустно :(
Озон выручал иногда.

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MisterX

Переходи на Озон К.

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1 комментарий
iDark Ogr

Дебилы

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Alexey Melikhov

Интересно всегда было, в какой момент государстао перешло на рассчет в €? И насколько помню раньше платились проценты от суммы превышения, а не от всей суммы покупки (кажется она 10к была), а-ля прогрессивка

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Женя Гагарин

кстати прекол, да

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Aina Timo / wdroid.net

На "Бруснике" (полу)рукописное объявление о том же самом висело еще до закрытия сухопутной границы с Финляндией.
Никто, кстати, не поверил тогда :)

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Яков Борисов

А ничего что раньше было до 1000 - 2000..? И можно было заказывать с asos и Farfetch одежду..?

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Ivan Mart

Это когда до 2000 было?

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Андрей Новиков

Набиулина такая, со своими планами понизить ставку

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Foma Kiniaev

Ограничение 200 за каждую посылку или в месяц?

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Кузя

за посылку судя по всему

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Andrey K.

За секунду

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Andrey K.

Гондоны-с

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Дмитрий Сомов

И в тихую загонят под пошлину вообще все(

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Star Chill

Прощай алик(((

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Алексей Беляков

обидная конечно новость, но мы точно ничего поделать не сможем уже придется терпеть как есть

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Котик Котиков

Еще 6 лет потерпеть. А потом еще 6

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CustDevim

Кринж

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A V

Пздц

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