Минпромторг подал в суд заявление о приостановке прав X5 Group на российскую «дочку» Статьи редакции
Компания утверждает, что разбирательства «не повлияют на её повседневную работу».
- Минпромторг предупредил X5 Retail Group N.V., что подал заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановке корпоративных прав холдинговой компании на российскую «дочку» — ООО «Корпоративный центр Икс 5».
- Если иск удовлетворят, X5 Group лишится акционерных прав в отношении дочерней компании, акции последней распределят между держателями депозитарных расписок и собственниками компании. «Дочку» преобразуют в ОАО с листингом акций на Московской бирже, указано в заявлении холдинга.
- Из-за этого компания решила вывести из состава правления X5 Group гендиректора Игоря Шехтермана и президента компании Екатерину Лобачеву. Они будут управлять ООО «Корпоративный центр Икс 5».
- Пётр Демченков, Ольга Высоцкая и Василис Ставру с 29 марта 2024 года вышли из совета директоров «Корпоративного центра Икс 5». Они сохранят свои посты председателя и членов наблюдательного совета компании соответственно. Ещё шесть человек покинут наблюдательный совет ритейлера, но останутся членами совета директоров «дочки».
- Компания утверждает, что судебные разбирательства «не повлияют на её повседневную деятельность в России», а магазины и предприятия продолжат работать в обычном режиме. X5 Group управляет в России сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».
- Если суд примет заявление, разбирательство займёт не менее пяти дней и не более одного месяца.
- Глава Х5 Group Екатерина Лобачева в апреле 2023 года рассказывала РБК, что компания всё ещё зарегистрирована в Нидерландах и не может сменить юрисдикцию, это «больной вопрос». У ритейлера нет ни технической, ни юридической возможности переезда. Провести листинг на площадке «дружественной» страны также пока «проблематично».
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Отжималка снова в деле🥲
Кто там следующий? Вымпелком, ДНС, Fix Price, Ozon, WB?
Вымпелком уже продан менеджменту если что
ДНС что тоже не российский? Озон обещал из кипра переехать.
ВБ под Сечиным, че там отжимать.
Акция в Пятерочке
СССР 2.0
Значит скоро снова будет новость о привлечении инвесторов в РФ
Отжимальная машина набирает обороты.
800 компаний в месяц, идём на повышение.
А что и у кого в данном случае отжимают? Вроде написано, что> акции последней распределят между держателями депозитарных расписок и собственниками компании
Это когда ты вкладываешься в голландскую компанию, а она одним росчерком становится российской и выйти из состава собственников можно только через спецсчета типа С.
Воо
Универсам "Пятёрочка".
Почему и зачем??
Интересный способ репатриации компании. Возможно это связано с тем, что Фридман под санкциями, да и у Х5 могут быть какие-то недружественные акционеры.
Думаю всё куда более прозрачно
Только офшоры Ролдугина останутся у своих владельцев
В интерессное время живем, интересно 90ки уже словили флешбек?)
Классные новости, жаль что раньше не национализировали