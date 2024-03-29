Торговля
Маша Цепелева

Минпромторг подал в суд заявление о приостановке прав X5 Group на российскую «дочку» Статьи редакции

Компания утверждает, что разбирательства «не повлияют на её повседневную работу».

  • Минпромторг предупредил X5 Retail Group N.V., что подал заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановке корпоративных прав холдинговой компании на российскую «дочку» — ООО «Корпоративный центр Икс 5».
  • Если иск удовлетворят, X5 Group лишится акционерных прав в отношении дочерней компании, акции последней распределят между держателями депозитарных расписок и собственниками компании. «Дочку» преобразуют в ОАО с листингом акций на Московской бирже, указано в заявлении холдинга.
  • Из-за этого компания решила вывести из состава правления X5 Group гендиректора Игоря Шехтермана и президента компании Екатерину Лобачеву. Они будут управлять ООО «Корпоративный центр Икс 5».
  • Пётр Демченков, Ольга Высоцкая и Василис Ставру с 29 марта 2024 года вышли из совета директоров «Корпоративного центра Икс 5». Они сохранят свои посты председателя и членов наблюдательного совета компании соответственно. Ещё шесть человек покинут наблюдательный совет ритейлера, но останутся членами совета директоров «дочки».
  • Компания утверждает, что судебные разбирательства «не повлияют на её повседневную деятельность в России», а магазины и предприятия продолжат работать в обычном режиме. X5 Group управляет в России сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».
  • Если суд примет заявление, разбирательство займёт не менее пяти дней и не более одного месяца.
  • Глава Х5 Group Екатерина Лобачева в апреле 2023 года рассказывала РБК, что компания всё ещё зарегистрирована в Нидерландах и не может сменить юрисдикцию, это «больной вопрос». У ритейлера нет ни технической, ни юридической возможности переезда. Провести листинг на площадке «дружественной» страны также пока «проблематично».

Мы изучаем этот вопрос буквально на протяжении всего времени, но сейчас нет ни технической, ни юридической возможности переезда в любую другую юрисдикцию из Нидерландов. Сейчас, как в русской сказке: туда пойдешь — без головы останешься, сюда — без руки, направо — без коня. «Санкционность» внесла свои коррективы и в общение с иностранными инвесторами: «Раньше у нас был прямо фокус на работу с инвесторами и с иностранными акционерами, в Лондон все летали, а сейчас 70% трубки от нас не берут, потому что мы российский, а значит, токсичный актив.

Екатерина Лобачева, президент X5 Group

#новости #x5group

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19 комментариев
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 Mikhail Denisov

Отжималка снова в деле🥲

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Бинарный Ёж

Кто там следующий? Вымпелком, ДНС, Fix Price, Ozon, WB?

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Таир Бакиев

Вымпелком уже продан менеджменту если что

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lakoros

ДНС что тоже не российский? Озон обещал из кипра переехать.

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John Smith

ВБ под Сечиным, че там отжимать.

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Всё как у людей

Акция в Пятерочке

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Ddd

СССР 2.0

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Дмитрий Зима

Значит скоро снова будет новость о привлечении инвесторов в РФ

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Вадим Д.

Отжимальная машина набирает обороты.
800 компаний в месяц, идём на повышение.

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Pavel S

А что и у кого в данном случае отжимают? Вроде написано, что

> акции последней распределят между держателями депозитарных расписок и собственниками компании
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Бонифаций на каникулах

Это когда ты вкладываешься в голландскую компанию, а она одним росчерком становится российской и выйти из состава собственников можно только через спецсчета типа С.

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Kunduz Suiundukova

Воо

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Бинарный Ёж

Универсам "Пятёрочка".

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Роберт Штерн

Почему и зачем??

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Таир Бакиев

Интересный способ репатриации компании. Возможно это связано с тем, что Фридман под санкциями, да и у Х5 могут быть какие-то недружественные акционеры.

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Валерия Мельникова

Думаю всё куда более прозрачно

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Sasha Korablyov

Только офшоры Ролдугина останутся у своих владельцев

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Валерия Мельникова

В интерессное время живем, интересно 90ки уже словили флешбек?)

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Dmitriy Kovalev

Классные новости, жаль что раньше не национализировали

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16 комментариев
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