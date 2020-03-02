Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Татьяна Боброва
2908

«Коммерсантъ»: сеть магазинов подарков «Красный куб» сообщила партнёрам об уходе с рынка Материал редакции

Основанная в 1996 году сеть не выдержала конкуренцию с онлайн-ритейлерами и современными концепциями, говорят эксперты.

  • Сеть магазинов подарков «Красный куб» уведомила франчайзи, что больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнёров, в связи с чем расторгает договор комиссии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.
  • Собеседник издания на рынке недвижимости также утверждает, что сеть закрывается, компания освобождает помещения в Москве и регионах. С марта 2020 года перестает работать бонусная программа ритейлера, пишет газета. В «Красном кубе» не ответили на запрос.
  • «Красный куб» основана в 1996 году, в 2017 году у сети было 200 магазинов в России. Сейчас, по собственным данным, у неё 16 магазинов. В марте 2019 года бывший основной владелец компании Ирина Пивень передала свои 76% Александру Кирееву, который ранее владел 24% в связанном с сетью ООО «Торговые инновации», пишет «Ъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Финансовые показатели компания не раскрывает.
  • Опрошенные изданием эксперты и участники рынка отмечают, что «Красный куб» около десяти лет не обновлял формат: за это время на рынке появились новые концепции, а многие ритейлеры начали продавать сувениры и товары для дома. Также компании пришлось конкурировать с онлайн-ритейлерами. Кроме того, изменились привычки россиян: вместо сувениров они стали чаще дарить электронику.

#новость #красныйкуб

Торговля
Подписан
Отписаться
Пользователи заблокированного Telegram потратили более 1 млрд рублей на товары по ссылкам из мессенджера в 2019 году
Telegram — третий по популярности мессенджер в России, но в остальных пользователи предпочитают общаться, а не совершать покупки.
5
12
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439\u043a\u0443\u0431","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 19, "likes": 12, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 110001, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Mar 2020 07:57:11 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Офлайн
Алексей Колесников, основатель сети Strike Arena: как заработать на арене для киберспорта
Киберспорт успешно развивается уже несколько десятилетий. За это время он стал официальным видом спорта…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 110001, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/110001\/get","add":"\/comments\/110001\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/110001"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199122, "last_count_and_date": null }
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Артур Сафарян

15

Они жили в 90-х в то время, как настали 2000-е. Почему General Motors так долго не признавала гибридные автомобили, Microsoft так долго не могла поверить в развитие интернета, Yahoo! не разглядела сумасшедшего потенциала Google и Facebook? Ответ напрашивается сам: зачастую то, что мы знаем, ограничивает то, что мы можем себе представить.

Ответить

Ahror Asilhojaev

0

Если бы перешёл на торговлю электроникой и электро приборами и разными гаджетами бы выжил.
Потом нужно было ему настроить онлайн торговлю, магазины превратить в склады , оставить один материнский магазин и наладить доставку.
Так бы обеспечил себе ещё 20 лет существования

Ответить

irmr

Ahror
12

Но у них не оказалось настолько хороших стратегов

Ответить

Кирилл Вечкасов

irmr
20

Все стратеги в коментах сидят, мы лучше знаем что надо компаниям. Любая компания может обратиться к нам и мы подскажем как выжить даже в кризис и чего им не хватает.

Ответить

Максим Горький

Кирилл
0

Бизнес-план за час. Недорага. Мэйд бай выси-аналитикс.

Ответить

Denis1710

irmr
2

При развитии любого бизнеса нужно всегда иметь в штате, хоть одного, но ведущего специалиста по виси (VC.ru).

Ответить

Alexander Mitryashkin

Denis1710
0

И одного хорошего продакта

Ответить

Дмитрий Митроченков

Ahror
0

О как все просто! Браво!!!

Ответить

Sam Beckett

Ahror
0

Грядут новые времена. Я чую это. Консалтеры из МакКинзи и прочих шаек-леек скоро пойдут по миру, ведь гораздо проще будет зайти на виси и бесплатно получить стратегию развития твоей компании на 10+ лет вперед

Ответить

Murat Oshroev

6

Они ещё работали? 😱 думал, что они закрылись 5 лет назад 

Ответить

Aleks Ander

4

Не знаю что с ними последние годы было, но лет 10 назад у них были конские цены не соответствующие товарам. Алиэкспресс с гиперами их закрыли.

Ответить

Дмитрий Митроченков

3

Этого следовало ожидать. Правда, я думал, что это произойдёт года 4 назад.

Ответить

Alex lMAXl

2

У нас его назвали магазином бесполезных подарков.

Ответить

Andrey Vinokurov

1

А то думаю, куда же подевались все эти бесконечные e-mail рассылки от Красного куба... теперь понятно.

Ответить

Алексей Иванов

0

Кстати, а ещё есть сеть подарков lefutur. Они живы?

Ответить

Олег

Алексей
0

Они улетели.

Ответить

Дмитрий Митроченков

Олег
0

Но, обещали вернуться. Больше того - местами содержали свое обещание.

Ответить

Олег

Дмитрий
0

Раз обещали, значит, Не всегда так бывает, что вернутся.

Ответить

Ilya Vlasov

0

Эпоха пылесборников уходит, что не может не радовать.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: производитель деревянных пазлов из Самары, история колючей проволоки и реклама от Райана Рейнольдса
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Орта
Подписан
Отписаться
Корпоративная социальная ответственность
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта».
0
Versus.legal
Подписан
Отписаться
Как отстоять право на свой домен?
В свете нашумевших претензий правообладателей решили рассказать о том, как владелец сайта может потерять свой домен и к…
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Kalashnikoff
за день
наконец то мир узнает какой я хороший.
В приложении «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
BearStrikesBack
за неделю
Вы можете избавиться от семьи. Это даст вам ваши два часа. 
Вставать в пять утра — это факен изи
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Alexandre Svergoun

«Искусственный интеллект не…

Да-Это-Же-Арнольд-Ш…

В приложении «Яндекс.Такси…

Игорь Маркелов

Как за 10 минут улучшить…

Sergei Timofeyev

Экономика концертного…

Евгений Дроздов

В приложении «Яндекс.Такси…

Mark Rapida Gromov

«Искусственный интеллект не…

Игорь Маркелов

Как за 10 минут улучшить…

Максим Петров

Bloomberg: инвестор планирует…

Да-Это-Же-Арнольд-Ш…

Alvengo.ru – Доска бесплатных…

Sam Beckett

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Олег

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Дмитрий Митроченков

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Роман Лукашёв

В приложении «Яндекс.Такси…

Ilya Vlasov

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Магомед Шереметьев

Bloomberg: инвестор планирует…

Grigoriy Zubenko

Экономика концертного…

Sergei Timofeyev

Экономика концертного…

Alexander…

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Да-Это-Же-Арнольд-Ш…

Модерация. Почему бизнесу важно…

Олег

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "3c305b26" } { "page_type": "default" }