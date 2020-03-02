Основанная в 1996 году сеть не выдержала конкуренцию с онлайн-ритейлерами и современными концепциями, говорят эксперты.
- Сеть магазинов подарков «Красный куб» уведомила франчайзи, что больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнёров, в связи с чем расторгает договор комиссии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.
- Собеседник издания на рынке недвижимости также утверждает, что сеть закрывается, компания освобождает помещения в Москве и регионах. С марта 2020 года перестает работать бонусная программа ритейлера, пишет газета. В «Красном кубе» не ответили на запрос.
- «Красный куб» основана в 1996 году, в 2017 году у сети было 200 магазинов в России. Сейчас, по собственным данным, у неё 16 магазинов. В марте 2019 года бывший основной владелец компании Ирина Пивень передала свои 76% Александру Кирееву, который ранее владел 24% в связанном с сетью ООО «Торговые инновации», пишет «Ъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Финансовые показатели компания не раскрывает.
- Опрошенные изданием эксперты и участники рынка отмечают, что «Красный куб» около десяти лет не обновлял формат: за это время на рынке появились новые концепции, а многие ритейлеры начали продавать сувениры и товары для дома. Также компании пришлось конкурировать с онлайн-ритейлерами. Кроме того, изменились привычки россиян: вместо сувениров они стали чаще дарить электронику.
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Артур Сафарян
Они жили в 90-х в то время, как настали 2000-е. Почему General Motors так долго не признавала гибридные автомобили, Microsoft так долго не могла поверить в развитие интернета, Yahoo! не разглядела сумасшедшего потенциала Google и Facebook? Ответ напрашивается сам: зачастую то, что мы знаем, ограничивает то, что мы можем себе представить.
Ahror Asilhojaev
Если бы перешёл на торговлю электроникой и электро приборами и разными гаджетами бы выжил.
Потом нужно было ему настроить онлайн торговлю, магазины превратить в склады , оставить один материнский магазин и наладить доставку.
Так бы обеспечил себе ещё 20 лет существования
irmrAhror
Но у них не оказалось настолько хороших стратегов
Кирилл Вечкасовirmr
Все стратеги в коментах сидят, мы лучше знаем что надо компаниям. Любая компания может обратиться к нам и мы подскажем как выжить даже в кризис и чего им не хватает.
Максим ГорькийКирилл
Бизнес-план за час. Недорага. Мэйд бай выси-аналитикс.
Denis1710irmr
При развитии любого бизнеса нужно всегда иметь в штате, хоть одного, но ведущего специалиста по виси (VC.ru).
Alexander MitryashkinDenis1710
И одного хорошего продакта
Дмитрий МитроченковAhror
О как все просто! Браво!!!
Sam BeckettAhror
Грядут новые времена. Я чую это. Консалтеры из МакКинзи и прочих шаек-леек скоро пойдут по миру, ведь гораздо проще будет зайти на виси и бесплатно получить стратегию развития твоей компании на 10+ лет вперед
Murat Oshroev
Они ещё работали? 😱 думал, что они закрылись 5 лет назад
Aleks Ander
Не знаю что с ними последние годы было, но лет 10 назад у них были конские цены не соответствующие товарам. Алиэкспресс с гиперами их закрыли.
Дмитрий Митроченков
Этого следовало ожидать. Правда, я думал, что это произойдёт года 4 назад.
Alex lMAXl
У нас его назвали магазином бесполезных подарков.
Andrey Vinokurov
А то думаю, куда же подевались все эти бесконечные e-mail рассылки от Красного куба... теперь понятно.
Алексей Иванов
Кстати, а ещё есть сеть подарков lefutur. Они живы?
ОлегАлексей
Они улетели.
Дмитрий МитроченковОлег
Но, обещали вернуться. Больше того - местами содержали свое обещание.
ОлегДмитрий
Раз обещали, значит, Не всегда так бывает, что вернутся.
Ilya Vlasov
Эпоха пылесборников уходит, что не может не радовать.