Компания сосредоточена на развитии онлайн-продаж, сообщил представитель сети.
- Сеть магазинов подарков «Красный куб» не планирует закрывать свои магазины, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
- О закрытии «Красного куба» 2 марта 2020 года сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании к франчайзи: в нём говорилось, что сеть больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнёров и расторгает договор.
- В 2017 году «Красный куб» управлял 200 магазинами в России. Сейчас, по собственным данным, у компании 16 магазинов.
- «Красный куб» решил закрыть франчайзинговую сеть из-за невыполнения финансовых обязательств партнёрами компании, сообщил ТАСС представитель сети магазинов. Сейчас «Красный куб» сосредоточен на развитии онлайн-продаж, уточнили в компании. «"Красный куб" остается на рынке», — сказал представитель сети.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Serj Koss
Поздно, мы его уже похоронили
Никита Щетинин
Маркетологи в Красном кубе:
- Давай на март сделаем крутую акцию для наших клиентов.
- Так все думают, что мы закрылись.
- Ну давай тогда так и напишем, а на следующий день скажем, что пошутили.
- Херня идея, ты долбоеб.
- Окей, пишу в сми.
Алина АльфировнаНикита
Ну да ладно, не так все было)
Новость 1 - Куб закрывается из-за устаревшей модели, нет онлайна.
К. Куб - !!ОНЛАЙН! Опровергаем новость о закрытии
Arthur GalimullinАлина
У меня там старый знакомый работает. Так вот это правда.
Игорь Крафт
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 вот неугомонная новость!!!!
Владимир Сегень
Кто это?
Ilya Brin
Опровержения читают реже 😏
Сергей Коро
Что за мода хайповать на закрытии? Кто первый так сделал?
Алина АльфировнаСергей
Не знаю кто первый, но Санлайт крупно обмаркетинговался на этой теме
Константин Морошин
Доктор сказал: «В морг!», значит — в морг!
ОлегКонстантин
Доктор.
Marat Ahiar
Компания о которой я ниразу не слышал до этого и не услышу скорее всего больше никогда закупила инфоповоды.