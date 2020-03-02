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Торговля
Лиана Липанова
647

Сеть магазинов подарков «Красный куб» опровергла информацию о своём уходе с рынка Материал редакции

Компания сосредоточена на развитии онлайн-продаж, сообщил представитель сети.

  • Сеть магазинов подарков «Красный куб» не планирует закрывать свои магазины, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
  • О закрытии «Красного куба» 2 марта 2020 года сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании к франчайзи: в нём говорилось, что сеть больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнёров и расторгает договор.
  • В 2017 году «Красный куб» управлял 200 магазинами в России. Сейчас, по собственным данным, у компании 16 магазинов.
  • «Красный куб» решил закрыть франчайзинговую сеть из-за невыполнения финансовых обязательств партнёрами компании, сообщил ТАСС представитель сети магазинов. Сейчас «Красный куб» сосредоточен на развитии онлайн-продаж, уточнили в компании. «"Красный куб" остается на рынке», — сказал представитель сети.

#новость #красныйкуб

Торговля
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«Коммерсантъ»: сеть магазинов подарков «Красный куб» сообщила партнёрам об уходе с рынка
Основанная в 1996 году сеть не выдержала конкуренцию с онлайн-ритейлерами и современными концепциями, говорят эксперты.
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12 комментариев
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Serj Koss

3

Поздно, мы его уже похоронили

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Никита Щетинин

1

Маркетологи в Красном кубе:
- Давай на март сделаем крутую акцию для наших клиентов.
- Так все думают, что мы закрылись.
- Ну давай тогда так и напишем, а на следующий день скажем, что пошутили.
- Херня идея, ты долбоеб.
- Окей, пишу в сми.

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Алина Альфировна

Никита
3

Ну да ладно, не так все было)
Новость 1 - Куб закрывается из-за устаревшей модели, нет онлайна.
К. Куб - !!ОНЛАЙН! Опровергаем новость о закрытии

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Arthur Galimullin

Алина
0

У меня там старый знакомый работает. Так вот это правда. 

Ответить

Игорь Крафт

0

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 вот неугомонная новость!!!!

Ответить

Владимир Сегень

0

Кто это?

Ответить

Ilya Brin

0

Опровержения читают реже 😏

Ответить

Сергей Коро

0

Что за мода хайповать на закрытии? Кто первый так сделал?

Ответить

Алина Альфировна

Сергей
0

Не знаю кто первый, но Санлайт крупно обмаркетинговался на этой теме

Ответить

Константин Морошин

0

Доктор сказал: «В морг!», значит — в морг!

Ответить

Олег

Константин
0

Доктор.

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Marat Ahiar

–1

Компания о которой я ниразу не слышал до этого и не услышу скорее всего больше никогда закупила инфоповоды.

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