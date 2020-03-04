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Как менялась компания, соревновалась с Amazon, спорила с инвесторами-активистами и пришла к решению продать свой онлайн-аукцион, который сделал её знаменитой.
Amazon и eBay запустились в 1995 году с разницей в пару месяцев и предлагали пользователям похожие услуги — покупку товаров через интернет.
Amazon представляла собой книжный интернет-магазин, в котором покупатели оформляли заказы непосредственно у Amazon. eBay, изначально называвшийся AuctionWeb, предлагал пользователям торговать без какого-либо вмешательства или помощи со стороны компании.
eBay был платформой, на которой можно было купить и продать что угодно: от старых предметов с чердака до редких часов и вещей Элвиса Пресли. По словам автора книги “The Perfect Store: Inside eBay” Адама Коэна, основатель eBay Пьер Омидьяр задумывал площадку-«утопию» — идеальный рынок, где любой может заниматься торговыми услугами.
Стать популярным eBay помогла не только новизна сервиса на зарождающемся рынке интернет-покупок, но и система аукционов. Например, первые пользователи признавались, что делали ставки из азарта, даже если вещь была им не нужна — просто нельзя было позволить кому-либо переиграть себя в аукционе.
Затем Омидьяр добавил форумы и доски объявлений, а также возможность оценивать пользователей и оставлять отзывы о покупках. Социальные функции eBay стали одной из его визитных карточек, пишет Racked.
Продажи на Amazon росли быстрее, чем на eBay. Amazon запустилась в Англии и начала продавать CD- и DVD-диски, и к 1998 году её объём продаж составил $610 млн, тогда как у eBay за это же время он вырос до $47,4 млн.
Тем не менее, по словам Коэна, многие покупатели считали eBay более важным игроком на рынке электронной коммерции, так как любой желающий мог запустить свой бизнес через площадку, в том числе через платные профессиональные аккаунты.
Amazon продавала товары, а eBay предлагала пользователям тратить и зарабатывать деньги, монополизировав пространство интернет-аукционов.
В 1998 году eBay вышел на IPO и заключил партнерство с AOL, которая разместила eBay на главной странице. К 1999 году доход eBay достиг $224,7 млн, а издание MarketWatch назвало компанию «неудержимым локомотивом».
Amazon же инвестировала в дорогие и популярные категории товаров, зарабатывая в три раза больше, чем eBay. Журнал Time назвал главу компании Джеффа Безоса человеком года, а The Wall Street Journal раскритиковало eBay за её бизнес-модель.
По мнению журналистов того времени, посредническая модель между покупателем и продавцом была слишком неустойчивая и могла быть легко скопирована. Что и произошло — после неудачных попыток запустить Amazon Auctions в марте 1999 года и маркетплейс zShops в сентябре 1999 года.
В ноябре 2000 года Amazon объединила Auctions и zShops в Amazon Marketplace — площадку для сторонних продавцов и продажи как новых, так и бывших в употреблении товаров.
Некоторые продавцы считают, что eBay лучше, так как на этой площадке проще разместиться и меньше комиссия, но Amazon использовала уязвимости eBay по части функциональности, чтобы привлечь новых клиентов.
Например, в 2006 году Amazon запустила собственный фулфилмент — Fulfillment by Amazon (FBA), в котором продавцы платят комиссию, а Amazon занимается хранением и обработкой заказов, а также обслуживанием клиентов. Также FBA даёт продавцам доступ к покупателям через Amazon Prime и возможность пользоваться доставкой Amazon — даже вне Amazon Marketplace.
«Сервис по обработке заказов от имени продавца уникален для рынка, его нет у eBay, Walmart или Best Buy — вот почему они растут не так быстро», — писал инвестор на площадке Seeking Alpha.
Стратегия eBay была обратной — снизить расходы компании за счет отказа от работы со складами и логистикой, но это также снижало привлекательность для продавцов, пишет Racked.
Поэтому в 2013 году компания запустила сервис Global Shipping Program, позволяющий продавцам отправлять товары через глобальные логистические центры eBay в США и Великобритании.
Ещё одна причина интереса продавцов к Amazon — подписка Prime, которую оплачивают более 100 млн клиентов компании. Благодаря бесплатной и быстрой доставке через Prime подписчики покупают в два раза чаще, чем обычные пользователи Amazon, и этим пользуются продавцы, писал колумнист Forbes.
По мнению обозревателя Washington Post, отставание eBay от Amazon объясняется меньшей долей продаж eBay в категориях продуктов питания и товаров для дома, которые входят в число самых быстрорастущих категорий онлайн-покупок.
По мнению eBay, эти категории товаров хоть и быстро растут, но имеют слишком низкий уровень маржинальности, поэтому не делает на них акцент.
В 2017 году у eBay было около 20 млн продавцов, а к сервису Amazon ежедневно присоединялось более 1000 новых продавцов, подсчитали исследователи Marketplace Plus.
Одна из причин медленного роста eBay — большую часть сил компания тратила на сторонние поглощения и диверсификацию прибыли, а не развитие собственной площадки, отмечает издание Racked. В период роста компания купила:
Каждое поглощение давало eBay возможность заявить об увеличении ценности и доходов компании. Но при этом eBay тратила значительную часть ресурсов и рабочей силы на новые подразделения, тогда как главный проект оставался практически нетронутым, отмечает Racked.
В 2014 году миллиардер и владелец 2,5% акций eBay Карл Айкан высказал недовольство руководством компании из-за возможных махинаций во время продажи Skype и заявил, что стоимость PayPal недооценена.
По его мнению, разделение помогло бы каждой компаний сосредоточиться на своём направлении и стать более конкурентоспособными. Более того, это принесло бы дополнительные дивиденды инвесторам.
Руководство eBay изначально отказывалось от разделения c PayPal, но в сентябре 2014 года сдалось под натиском инвесторов-активистов (акционеров, которые используют пакет акций, чтобы оказать давление на её руководство). Глава eBay Джон Донахью ушёл в отставку.
Совет директоров eBay заявил, что единая компания была слишком нетороплива в принятии решений — это тормозило развитие PayPal и eBay, а совокупные доходы двух отдельных компаний в будущем, по их оценке, превысят текущий потенциальный доход.
На тот момент годовая выручка eBay и PayPal были схожими: $9,9 млрд и $7,2 млрд соответственно. Платёжная система была самым быстрорастущим сегментом компании, на долю которого приходилось более 40% годового дохода eBay — около $16 млрд, писала газета Wall Street Journal.
eBay росла, но не так быстро, как конкуренты: чистая прибыль за 2016 год составила менее $9 млрд, а её рост с 2011 года был незначительным, писало издание Racked в 2017 году. Этому есть несколько причин: например, проблемы с позиционированием. Компания хочет выделить себя на фоне конкурентов — как со стороны Amazon, так и новых стартапов: The Real Real и Poshmark.
Чтобы улучшить положение и оптимизировать внутренние процессы, eBay распродавала активы. В феврале 2015 года eBay продала подразделение eBay Enterprise, которое занималось разработкой сайтов и продвижением электронной торговли ритейлеров. Стоимость сделки составила $925 млн, тогда как в 2011 году eBay покупала актив за $2,4 млрд.
Новым гендиректором eBay после разделения с PayPal стал Дэвин Вениг — глава подразделения eBay Marketplace. Перед ним встала задача доказать инвесторам, что eBay может приносить прибыль и развиваться без PayPal. Для этого Вениг начал развивать направление маркетплейса, начав открытую конкуренцию с Amazon на его поле.
За 20 лет Amazon Marketplace значительно вырос: к концу 2017 года около 50% всех товаров на Amazon поступали через Marketplace, который ежегодно продаёт около 2 млрд товаров и приносит примерно $132 млрд, подсчитала аналитическая компания ChannelAdvisor.
В то время как Amazon переосмысливал принцип работы онлайн-маркетплейсов, предлагал дополнительные онлайн-сервисы, устройства, товары собственных брендов и открывал физические магазины, eBay долгое время оставался «классическим» цифровым рынком.
Глава по маркетингу eBay Сьюзи Диринг в разговоре с изданием Racked в 2017 году призналась, что многие покупатели и бренды до сих пор расценивают eBay в качестве аукциона уникальных или подержанных вещей и не видят изменений в позиционировании площадки и её инструментах.
«У нас есть все, чего хотят многие бренды, но нам не хватает сердца и души», — заявила Диринг.
Поэтому в планах eBay — превратиться из крупнейшего в мире онлайн-аукциона с аудиторией в 183 млн пользователей в более полноценную и актуальную площадку для продавцов и покупателей.
Один из способов привлечь аудиторию — обратиться к миллениалам и поколению Z, которые практически игнорируют eBay. «У молодого поколения нет “искаженного восприятия” eBay — проблема в том, что они вообще о нас не вспоминают», — признаётся Диринг.
По словам Диринг, исследования eBay показали, что молодая аудитория ищет уникальные товары, которые не будут соответствовать моде, и компания может противостоять Amazon на этом поле. Например, поклонники бренда Converse могут найти уникальные цвета, старые и кастомные модели только на eBay, а не Amazon или у других ритейлеров, считает она.
К примеру, новые рекламные кампании eBay позиционируют сайт как «увлекательное место для шоппинга» — не только для автозапчастей и раритетных столовых наборов, но и дорогих аксессуаров и современных дронов, пишет Racked.
Также компания добавила гарантию низкой цены в сравнении с Amazon, Walmart, Best Buy и предложила бесплатную доставку на часть товаров — чтобы усилить конкуренцию с Amazon.
Ещё одним нововведением стал запуск eBay Wine в 2016 году — онлайн-магазин вина с возможностью выбрать цену, страну происхождения, винтаж и вид напитка из 10 тысяч предложений. По мнению Business Insider, продажа алкоголя связана с попыткой привлечь миллениалов — любителей вина и еды в онлайне.
По словам вице-президента eBay по мерчендайзингу Джея Хансона, задача компании с том, чтобы клиенты воспринимали eBay в качестве первой торговой площадки, которую нужно посетить — независимо от того, что именно они хотят купить.
Серьезным недостатком eBay аналитики отмечают устаревшие технологии и сложный интерфейс площадки. «Сайт eBay серьезно не менялся с момента запуска, если и были какие-то изменения, то неуловимые и недостаточно считываемые», — считает директор консалтинговой фирмы AArete Шон Махарадж.
По его мнению, UX и внешний вид сайта даже в 2017 году не соответствовал статусу цифровой компании — был недружелюбным и в нём было тяжело ориентироваться.
Количество товаров на eBay одновременно и сила и слабость компании: организация 1,4 млрд товарных листингов — очень сложная задача, особенно если основе сайта уже два десятка лет.
Более того, компания не может заставлять продавцов переделать старые карточки или сделать полный редизайн сайта из-за аудитории в 182 млн пользователей, которые привыкли к внешнему виду eBay, отмечал главный менеджер по продукту Стив Янкович.
В 2016 году eBay объявила о масштабном обновлении площадки и структуризации данных о товарах и продавцах. Если раньше на eBay приходили за конкретным и уникальным товаром, который было легко найти, то после изменений структура сайта должна была стать более организованной и похожей на маркетплейс, а данные о товарах стандартизированы и объединены в общей базе.
eBay ввела новые правила для профессиональных продавцов с обязательным перечислением товаров с тегами и описанием, чтобы страницы товаров лучше индексировались и отображались в поисковых системах .
Также компания стала группировать товары по типу и бренду, создавая отдельные страницы-лендинги для различных товарных категорий. Чтобы более точно обрабатывать данные, eBay купила две компании по разработке технологий машинного обучения — ExpertMaker и SalesPredict.
С их помощью eBay ввела персонализированную выдачу товаров, например, блоки тематических товаров. Теперь на главной странице отображаются списки товаров, которые просматривали другие пользователи со схожими интересами, а также баннеры, ведущие на интересующие пользователя темы.
Инструменты компаний помогли добавить на страницу поисковой выдачи eBay релевантные редакционные материалы — самые продаваемые товары, руководства по покупкам и обзоры товаров.
В 2017 году с помощью нового метода организации данных автоматически было создано 180 млн целевых страниц-лендингов, которые помогли снизить показатель отказов eBay, заявлял бывший гендиректор eBay Девин Вениг во время звонка инвесторам.
Ещё eBay в 2017 году добавила списки избранных товаров, брендов и продавцов и поиск похожих товаров по фотографии, чтобы упростить взаимодействие пользователей с площадкой и привлечь новых клиентов.
В 2018 году в мобильном приложении eBay добавилась функция «Интересы»: пользователи указывали свои хобби, интересующие технологии и другую информацию, на базе которой eBay создаёт персонализированную главную страницу выдачи.
Большинство товаров поступают от сторонних продавцов, а не самих брендов, а часть вещей продают перекупщики по более высоким ценам, что портит репутацию eBay.
Кроме этого, из-за открытости площадки на eBay появилось множество продавцов из Китая, предлагающих некачественные товары и услуги доставки — в случае бана аккаунта продавец просто заводил новый.
Поэтому одно из главных изменений eBay за последние несколько лет — программа проверки предметов роскоши eBay Authenticate, с помощью которой площадка планирует конкурировать со стартапом по продаже люксовых товаров The Real Real и снизить число продающихся через eBay подделок.
eBay Authenticate сотрудничает с продавцами сумок, ювелирных изделий и часов премиальных брендов. Специальная команда eBay за комиссию в 20% с продажи берет на себя проверку премиальных вещей, оценку их стоимости, проводит фотосессии, публикует товары в маркетплейсе и хранит их на специальном складе. Комиссия при этом меньше, чем в The Real Real, где она может достигать 50%.
Таким образом покупателям будут гарантировано, что товар настоящий — они получат его в специальной премиальной упаковке с документами подлинности и мешочком для хранения. Если окажется, что товар поддельный — eBay выплатит покупателю двукратную стоимость.
Чтобы усилить направление брендовых и модных товаров, eBay заключает соглашения с брендами, чтобы те создавали официальные магазины внутри eBay — среди её партнеров Adidas, Calvin Klein, Puma, Vera Bradley и другие компании.
В 2017 году eBay объявила о партнерстве со стартапом в области моды Spring, который имел прямые партнерские отношения с 1500 брендами — включая Gucci, Prada и Saint Laurent, но в октябре 2018 года стартап был выкуплен сервисом ShopRunner и закрылся.
В июле 2017 года eBay отчиталась о падении квартальной прибыли на 94% из-за высоких расходов и налоговых отчислений. В то время как доходы основных активов замедлились, выручка подконтрольного онлайн-сервиса по продаже билетов StubHub росла, причем более быстрыми темпами: с $629 млн в 2014 году до $937 млн в 2016 году (рост на 22%).
В 2018-2019 годах StubHub приносил около 12-14% выручки eBay. При этом стоимость акций eBay постепенно падала из-за слабых показателей выручки и снижения прогнозов компании по продажам. За период с февраля по декабрь 2018 года цена акции снизилась с $42 до $27, что вызвало недовольство инвесторов.
В январе 2019 года активист-инвестор фирма Elliott Management приобрёла 4% акций eBay за $1,4 млрд. Её представители написали открытое письмо руководству eBay с предложениями по увеличению стоимости акций компании.
Если eBay будет следовать рекомендациям фонда, стоимость акций компании к концу 2020 года может вырасти до $55–$63 вместо $33 на начало 2019 года, заявил инвестор.
Среди идей Elliott Management — сосредоточиться на основном бизнесе и продать другие активы, включая рекламное подразделение eBay Classifieds и сервис StubHub, которые могут по отдельности стоить и развиваться куда больше, чем внутри eBay. Согласно оценкам Elliott продажа подразделений может принести $11,5–16,5 млрд.
Её предложение о продаже рекламного и билетного бизнеса поддержал другой фонд — Starboad Value, который также купил долю в 1% eBay. Starboard и Elliott считаются наиболее агрессивными инвесторами-активистами, которые стараются протолкнуть свои идеи в компаниях, долей которых они владеют, например, через замену членов совета директоров на своих менеджеров.
eBay заявила, что находится в активном рассмотрении идеи инвесторов. В марте 2019 года представители Starboard и Elliott вошли в совет директоров компании, а глава eBay Девин Вэниг заявил, что обсуждает реорганизацию бизнеса, о которой будет объявлено осенью 2019 года.
Во втором квартале 2019 года выручка eBay выросла всего на 2% по сравнению с прошлым годом. В сентябре 2019 года Вэниг ушёл в отставку — временным главой eBay был назначен финансовый директор компании Скотт Шенкель. Сам Вэниг рассказал, что его уход связан с разногласием с советом директоров.
В ноябре 2019 года eBay объявила о продаже StubHub швейцарской компании viagogo за $4 млрд. Главой двух компаний будет основатель StubHub Эрик Бейкер, он же в 2000 году основал и viagogo и, по его словам, давно мечтал объединить эти компании.
22 февраля 2020 года eBay заявила, что ведет переговоры о продаже рекламного подразделения. По мнению Reuters, на это повлиял фонд Starboard, который 4 февраля направил письмо совету директоров eBay с призывом продать подразделение. По оценке Fox, его стоимость может достигать $10 млрд.
Также может быть продана и торговая площадка eBay — об этой возможности рассказывал Elliott Management в письме 2019 года. В феврале 2020 года владелец Нью-Йоркской фондовой биржи рассматривал идею купить eBay за $30 млрд, но отказался после объявления о доходах компании.
3 марта 2020 года источники южнокорейской газеты Korea Economic Daily рассказали, что eBay также планирует продать своё подразделение eBay Korea, стоимость сделки может составить около $5 млрд.
По итогам первого квартала 2020 года eBay ожидает чистую выручку в размере $2,31–2,36 млрд, что ниже прогноза в $2,55–2,6 млрд. Среди основных задач на 2020 год — поиск нового генерального дииректора, который сможет развивать основное подразделение eBay после продажи активов и успешнее предшественника конкурировать с Amazon, Walmart и другими онлайн-ритейлерами.
Толковая и интересная статья. Хотя сравнивать глобальную электронную барахолку-антикварный-магазин с глобальным онлайн супермаркетом не стоит)
Технологически они, может, и несовершенны, но покупки делали отличные: пейпал, скайп и стабхаб )
PayPal - это боль сплошная. Лет пять-семь назад, когда активно что-то продавал и покупал на eBay, ввод и вывод денег доставляли огромные неудобства. Всё время болело - зачем всё это, если есть банковская карта. Где-то, может быть, PayPal - привычное, а в России он не настолько прижился. Изначально не было бы этой боли - я бы пользовался сервисом гораздо чаще.
Львиная доле проблемы сабжа - строгая привязка к Пейпалу. Добавь они вовремя возможность оплаты/приема денег непосредственно с банковских карт - получили бы больше аудитории, как Амазон. А они хотят доить дополнительно пользователей пейпалом. Ну и поделом
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