Wildberries запустил подписку на аналитику для продавцов — в ней покажут портрет покупателя Статьи редакции
Подписка «Джем» доступна небольшой группе предпринимателей. У остальных появится постепенно.
- Инструмент «Портрет покупателя» покажет продавцу пол, возраст, регион и время активности его целевой аудитории, а также её предпочтения по другим товарным категориям, рассказала компания.
- В «Поисковом отчёте» маркетплейс укажет 20 популярных поисковых запросов по каждому товару продавца. Там же можно будет увидеть динамику продаж, воронку и конверсию. Эти данные, помимо прочего, помогут понять, как повлиять на место своих карточек в выдаче.
- Подписка также позволит закреплять отзывы покупателей в карточке товара — раньше эта опция была доступна только тем, кто платит за «Премиум».
- Чтобы оформить «Джем», нужен положительный баланс. Стоимость — 9990 рублей в месяц. До первой оплаты подписку можно потестировать бесплатно в течение 24 часов.
- Продавцы с подключенным «Премиумом» получат доступ к «Джему» без доплаты. В их случае неважен и баланс.
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портреты будут выглядеть примерно так
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