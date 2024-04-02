ФАС начала проверки «Пятёрочки», «Магнита», «Дикси» и других торговых сетей из-за цен на яйца Статьи редакции
До этого ведомство проверило производителей и дистрибьюторов.
- Проверки затронут «Перекресток», «Магнит» «Дикси», «Пятерочку», «Ленту», «О’Кей», «Метро» и «Ашан», сообщили в ФАС. Служба оценит, не заключали ли сети антиконкурентные соглашения. В случае нарушения законодательства ведомство «примет меры реагирования».
- В ФАС отметили, что проверки проводятся в рамках анализа ценообразования на куриные яйца по всей цепочке производства. До этого служба проверила 13 тысяч производителей и дистрибьюторов. В действиях некоторых из них были найдены нарушения антимонопольного законодательства — регулятор вынес предупреждения о необходимости снизить цены.
- Стоимость куриных яиц стала заметно расти в 2023 году: с начала года цена десятка яиц увеличилась на 36,63%, а за ноябрь поднялась в среднем на 15,07%. Часть регионов при этом сообщила о росте стоимости на 28,6%. В декабре 2022 года десяток яиц можно было купить в среднем за 81,70 рубля. На март 2024-го средняя цена десятка яиц, по оценке банка «Русский стандарт», оставила 129 рублей.
- В Росптицсоюзе объясняли подорожание ростом спроса и сезонностью, когда продавцы после Пасхи снижают наценки, а к осени повышают. В Госдуме говорили, что причина также в курсе доллара по отношению к рублю и стоимости электроэнергии. В комитете Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам ссылались на «отсутствие госконтроля за ценообразованием».
- В декабре 2023-го правительство одобрило обнуление пошлин на импорт куриных яиц с 1 января 2024 года. Решение также поддержала Евразийская экономическая комиссия.
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ФАС нанесла удар по яйцам
Надеюсь, у неё хватит яиц сдержать цены)
ФАС, фас на яйца
Смешно. Цены ещё вырастут, и не только на яйца. Но хоть фанаты телевизора временно порадуются, что барыг проверяют
Не прошло и года. Поразительная скорость реагирования
они проверят и будет решение, что маленькая цена
Тоже подумалось
Я уже думала этого не случится никогда((
Кстати, осенью боты и фанаты телевизора рассказывали, что цены выросли временно из-за ажиотажа которого нет (полные полки). Из-за нового года, из-за птичьего гриппа. И рассказывали, что после НГ опять по 60 за десяток будет.
И? Вдвойне правы получается, 60+60 примерно десяток и стоит
Этого бота знали как историк
То есть, рост цен на другие продукты никого не волнует, но вот цены на яяяййца совсем другое дело? Мне кажется, потребителей того же чая и кофе намного больше, чем скрепных яиц. Не могу понять логику.
Яйца были стратегическими продуктом, который ели все россияне. Яйца были относительно дешёвые. Сегодня оказалось, что яйца теперь дорогое удовольствие. А чай и кофе это изначально навязанные западом ценности.
Относительно других продуктов цена выросла почти в 2 раза. А яйца используются почти во всех блюдах электората.
с ценами на остальные продукты все ок... пнятненько
А что, не ок? Протестов по поводу цен видим? Не видим. Значит ок
Пасха на носу, яйца должны быть в 2 раза дешевле
Зачем снижать цену, когда растет спрос?
Кому должны? Спрос растет - цена растет. Противоречий не вижу
:) да ладно? Типа хороший новостной фон? Мы делаем, но виноваты не мы?
Сперва производство молочной продукции в Карелии, потом "Макфа", теперь торговые сети... Похоже, в России начинается кампания по изъятию крупного бизнеса у собственников в пользу государства или приближенных к нему лиц.((
Начали наконец то разбираться в том, кто насосал, а кто заработал.
Допустим, это так. И что?
Уже давно, ещё с ЮКОСа идёт изъятие для нужных людей.
Думал эту проверку уже давно провели по тихому, без освещения в сми. Чтоб не вызывать новый ажиотаж. Но в любом случае её нужно провести, хоть и позже это начали делать. Посмотрим что выявит проверка. Были ли заключены антиконкурентные соглашения. Ну а самое главное какие будут применены к нарушителям меры воздействия.
Цены растут на фоне инфляции и дешёвого рубля.
Вот видите, не зря Путина выбрали!
Ты выбирал? Признавайся, негодяй.
Десяток яиц в Таиланде (страна третьего мира) стоит 120 рублей. Даже на деревенском рынке. При этом, у нас нет санкций, нет ФАС, и прочей чубайсовщины, которая могла бы повлиять на стоимость яиц.
Должен ли я жаловаться в Спортлото?
Ну уж так и третьего?
А мы какого тогда мира!? Если 700 тыс за пару недель на 2взр. и 1реб. отдых обходится и совсем не 5 звёзд...
Их борьба
Проверяйте производителей.
Цель?
ФАС дали команду фас!
Так то им бы с охотного ряда начать или с кремля, оттуда все уши торчат, что с яйцами, что с топливом, что с любым товаром, в которых уже заложено сотни разных акцизов, честных знаков и прочей херни
Если положено воровать царю, то это не значит что положено воровать его прихлебателям
Руки прочь от торговых сетей! Рост цен нам только на пользу!
Новые русские миллиардеры выглядят примерно так
Сколько нереализованного скоропортящегося товара.
Он еще не знает.
Даже не штрафы. Зато за плакат "нет хуйне" сразу крутят на 5 лет. Суки!
Лучше на рынке яйца брать. Там они стоят всего на 10 рублей дороже 10 ток зато крупные и домашние
И с экологически чистой сальмонеллой. Спасибо, нет
Какой ужас 🤦♀️ есть же еще добрые люди наконец-то взялись за яйца
Как только рухнут цены сразу побегу скуплю ВСЁ 😅
ааа значит за яйца берутся только добрые люди? Позвольте с этим не согласиться, но побегу с вами скупать
Проверим у кого стальные яйца ;)
Че-то долго ФАС соображали, еще бы всякие доставки проверили. В самокате сейчас тоже минимум 160.
https://www.youtube.com/watch?v=90mv2tRyecE
Яйца они бесценны
"..а где же яйца?
Да...Терпение, спокойствие, сейчас они появятся."
(Дискотека авария)
Яндекс бы проверит, да боюсь, очко лопнет
Почему не регулируют цены на квартиры, куда вхуярили триллионы гос рублей
Вообще-то их как раз и отрегулировали, вливанием гос.рублей. То, что вам не нравится в какую сторону их отрегулировали - ваши проблемы