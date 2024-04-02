Торговля
Артур Томилко

ФАС начала проверки «Пятёрочки», «Магнита», «Дикси» и других торговых сетей из-за цен на яйца Статьи редакции

До этого ведомство проверило производителей и дистрибьюторов.

  • Проверки затронут «Перекресток», «Магнит» «Дикси», «Пятерочку», «Ленту», «О’Кей», «Метро» и «Ашан», сообщили в ФАС. Служба оценит, не заключали ли сети антиконкурентные соглашения. В случае нарушения законодательства ведомство «примет меры реагирования».
  • В ФАС отметили, что проверки проводятся в рамках анализа ценообразования на куриные яйца по всей цепочке производства. До этого служба проверила 13 тысяч производителей и дистрибьюторов. В действиях некоторых из них были найдены нарушения антимонопольного законодательства — регулятор вынес предупреждения о необходимости снизить цены.
Фото ТАСС
  • Стоимость куриных яиц стала заметно расти в 2023 году: с начала года цена десятка яиц увеличилась на 36,63%, а за ноябрь поднялась в среднем на 15,07%. Часть регионов при этом сообщила о росте стоимости на 28,6%. В декабре 2022 года десяток яиц можно было купить в среднем за 81,70 рубля. На март 2024-го средняя цена десятка яиц, по оценке банка «Русский стандарт», оставила 129 рублей.
  • В Росптицсоюзе объясняли подорожание ростом спроса и сезонностью, когда продавцы после Пасхи снижают наценки, а к осени повышают. В Госдуме говорили, что причина также в курсе доллара по отношению к рублю и стоимости электроэнергии. В комитете Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам ссылались на «отсутствие госконтроля за ценообразованием».
  • В декабре 2023-го правительство одобрило обнуление пошлин на импорт куриных яиц с 1 января 2024 года. Решение также поддержала Евразийская экономическая комиссия.

#новости #фас #яйца

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73 комментария
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 Roman

ФАС нанесла удар по яйцам

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Максим Ростокин

Надеюсь, у неё хватит яиц сдержать цены)

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2 комментария
Вишняковский

ФАС, фас на яйца

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Укладчик стекловаты

Смешно. Цены ещё вырастут, и не только на яйца. Но хоть фанаты телевизора временно порадуются, что барыг проверяют

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Aina Timo
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Andrey Chuguev

Не прошло и года. Поразительная скорость реагирования

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Виктория Мирова

они проверят и будет решение, что маленькая цена

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Wega

Тоже подумалось

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Фаррух Устинов

Я уже думала этого не случится никогда((

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Укладчик стекловаты

Кстати, осенью боты и фанаты телевизора рассказывали, что цены выросли временно из-за ажиотажа которого нет (полные полки). Из-за нового года, из-за птичьего гриппа. И рассказывали, что после НГ опять по 60 за десяток будет.

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Джейкоб Джонс

И? Вдвойне правы получается, 60+60 примерно десяток и стоит

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Egor Ka

Этого бота знали как историк

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redpanda

То есть, рост цен на другие продукты никого не волнует, но вот цены на яяяййца совсем другое дело? Мне кажется, потребителей того же чая и кофе намного больше, чем скрепных яиц. Не могу понять логику.

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Укладчик стекловаты

Яйца были стратегическими продуктом, который ели все россияне. Яйца были относительно дешёвые. Сегодня оказалось, что яйца теперь дорогое удовольствие. А чай и кофе это изначально навязанные западом ценности.

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Egor Ka

Относительно других продуктов цена выросла почти в 2 раза. А яйца используются почти во всех блюдах электората.

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Курильщик

с ценами на остальные продукты все ок... пнятненько

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Alexey Ivanov
с ценами на остальные продукты все ок... пнятненько

А что, не ок? Протестов по поводу цен видим? Не видим. Значит ок

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Denis Azarenko

Пасха на носу, яйца должны быть в 2 раза дешевле

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Griby Lenina

Зачем снижать цену, когда растет спрос?

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Alexey Ivanov
Пасха на носу, яйца должны быть в 2 раза дешевле

Кому должны? Спрос растет - цена растет. Противоречий не вижу

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Олег Хуснутдинов

:) да ладно? Типа хороший новостной фон? Мы делаем, но виноваты не мы?

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Даниил Госсе

Сперва производство молочной продукции в Карелии, потом "Макфа", теперь торговые сети... Похоже, в России начинается кампания по изъятию крупного бизнеса у собственников в пользу государства или приближенных к нему лиц.((

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Константин Ж

Начали наконец то разбираться в том, кто насосал, а кто заработал.

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Alexey Ivanov
Похоже, в России начинается кампания по изъятию крупного бизнеса у собственников в пользу государства или приближенных к нему лиц.((

Допустим, это так. И что?

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Egor Ka

Уже давно, ещё с ЮКОСа идёт изъятие для нужных людей.

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Кирилл Добряков

Думал эту проверку уже давно провели по тихому, без освещения в сми. Чтоб не вызывать новый ажиотаж. Но в любом случае её нужно провести, хоть и позже это начали делать. Посмотрим что выявит проверка. Были ли заключены антиконкурентные соглашения. Ну а самое главное какие будут применены к нарушителям меры воздействия.

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Укладчик стекловаты

Цены растут на фоне инфляции и дешёвого рубля.

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2 комментария
Я сказал свое имя машине

Вот видите, не зря Путина выбрали!

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Дед Мазай и деграданты

Ты выбирал? Признавайся, негодяй.

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Константин Ж

Десяток яиц в Таиланде (страна третьего мира) стоит 120 рублей. Даже на деревенском рынке. При этом, у нас нет санкций, нет ФАС, и прочей чубайсовщины, которая могла бы повлиять на стоимость яиц.

Должен ли я жаловаться в Спортлото?

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Dmitry Filimonov

Ну уж так и третьего?

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3 комментария
FooFighters

А мы какого тогда мира!? Если 700 тыс за пару недель на 2взр. и 1реб. отдых обходится и совсем не 5 звёзд...

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6 комментариев
Miste19

Их борьба

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Alex

Проверяйте производителей.

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Укладчик стекловаты

Цель?

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Dmitry Filimonov

ФАС дали команду фас!
Так то им бы с охотного ряда начать или с кремля, оттуда все уши торчат, что с яйцами, что с топливом, что с любым товаром, в которых уже заложено сотни разных акцизов, честных знаков и прочей херни

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Константин Ж

Если положено воровать царю, то это не значит что положено воровать его прихлебателям

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1 комментарий
Eddie II

Руки прочь от торговых сетей! Рост цен нам только на пользу!

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Слегка Придурковатый

Новые русские миллиардеры выглядят примерно так

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Невероятный Блондин

Сколько нереализованного скоропортящегося товара.
Он еще не знает.

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Дед Мазай и деграданты
регулятор вынес предупреждения о необходимости снизить цены

Даже не штрафы. Зато за плакат "нет хуйне" сразу крутят на 5 лет. Суки!

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Иван Герелюк

Лучше на рынке яйца брать. Там они стоят всего на 10 рублей дороже 10 ток зато крупные и домашние

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Дед Мазай и деграданты

И с экологически чистой сальмонеллой. Спасибо, нет

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3 комментария
Murat Sirius

Какой ужас 🤦‍♀️ есть же еще добрые люди наконец-то взялись за яйца
Как только рухнут цены сразу побегу скуплю ВСЁ 😅

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Дмитрий Абрамов

ааа значит за яйца берутся только добрые люди? Позвольте с этим не согласиться, но побегу с вами скупать

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OZZ

Проверим у кого стальные яйца ;)

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Дарко

Че-то долго ФАС соображали, еще бы всякие доставки проверили. В самокате сейчас тоже минимум 160.

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Сергей Д.
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Zloy Marketolog

https://www.youtube.com/watch?v=90mv2tRyecE

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Павел

Яйца они бесценны

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Unknown
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Антон Величко

"..а где же яйца?
Да...Терпение, спокойствие, сейчас они появятся."
(Дискотека авария)

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Водяной

Яндекс бы проверит, да боюсь, очко лопнет

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Либерал-смузихлеб 3.0

Почему не регулируют цены на квартиры, куда вхуярили триллионы гос рублей

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Alexey Ivanov
Почему не регулируют цены на квартиры, куда вхуярили триллионы гос рублей

Вообще-то их как раз и отрегулировали, вливанием гос.рублей. То, что вам не нравится в какую сторону их отрегулировали - ваши проблемы

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Невероятный Блондин
Яйца — Невероятный Блондин на vc.ru
#яйца
vc.ru
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