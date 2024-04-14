Читали «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова? Вот они говорили, что их постоянно задалбывают одним и тем же вопросом: «Как это вы на двоих пишете книги».

Сначала они честно рассказывали, как они это делают, как спорят, что обсуждают. В какой-то момент им надоело отвечать на этот вопрос — и они начали прикалываться. В конце свели ответ к одному предложению: «Один пишет, второй бегает по издательствам и пытается пристроить рукопись». Либо: «Один диктует, второй печатает на машинке».

Как я могу относиться к такому вопросу? Со всеми стадиями принятия.