Торговля
Полина Лааксо

«Здоровая конкуренция — благо для всех»: глава Wildberries об идее выкупить Ozon и слабых сторонах своего бизнеса Статьи редакции

Выжимка интервью Татьяны Бакальчук проекту «Основатели» сооснователя YouDo Дениса Кутергина и сооснователя CarPrice Эдуарда Гуриновича.

Татьяна Бакальчук / Кадр из видео

Кто «стоит» за Бакальчук и Wildberries

  • За маркетплейсом стоят «люди, которые его делают», — «без погон», заявила Бакальчук. Основатель у Wildberries один — она сама. А вот совладельцев двое: она и её супруг Владислав.
  • В ответ на вопрос, не обидно ли, что кто-то пытается обесценить её усилия, предпринимательница призналась, что уже смирилась.

Читали «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова? Вот они говорили, что их постоянно задалбывают одним и тем же вопросом: «Как это вы на двоих пишете книги».

Сначала они честно рассказывали, как они это делают, как спорят, что обсуждают. В какой-то момент им надоело отвечать на этот вопрос — и они начали прикалываться. В конце свели ответ к одному предложению: «Один пишет, второй бегает по издательствам и пытается пристроить рукопись». Либо: «Один диктует, второй печатает на машинке».

Как я могу относиться к такому вопросу? Со всеми стадиями принятия.

Татьяна Бакальчук, глава Wildberries

Как Wildberries относится к конкурентам

  • На вопрос о том, не думали ли в Wildberries выкупить Ozon, Бакальчук спросила, что компания будет с ним делать.

Смотрели фильм «Чемпион мира»? <...> [Главному герою] приходит телеграмма, что [его соперник] отказывается играть. <...>

К нему прибегают журналисты. Говорят: «Поздравляем тебя, ты стал чемпионом мира… А что ты такой нерадостный?». [А он:] «Да ну, это как-то не спортивно».

У нас тоже была, как нам кажется, техническая победа. Мы знали, что станем №1 в онлайн-ритейле страны. Но до этого был «Юлмарт», которого надо было догнать и обогнать. Когда пришла новость, что с компанией беда, мы расстроились, потому что, во-первых, с рынка ушёл хороший игрок, во-вторых, это из разряда технической победы.

Татьяна Бакальчук, глава Wildberries
  • Лучше хорошо известный конкурент, чем неизвестный, потому что можно предположить, чего от него ожидать, считает предпринимательница. Она также напомнила: Ozon — не единственный соперник. Есть и «Яндекс Маркет», и «Сбер» с его «бешеными ресурсами, ИТ-составляющей и огромным количеством пользователей по стране».
  • По её словам, здоровая конкуренция — благо для всех: всего рынка, потребителей, продавцов и самих игроков. Это «не даёт расслабиться» и помогает вырасти, так что Ozon и другие участники отрасли приносят больше пользы, пока существуют как отдельный бизнес.

Знаете, как сильно вырос российский рынок электронной торговли, когда пришёл AliExpress? Капитально. Они так залили всё своими рекламными деньгами, что, мне кажется, только ленивый не узнал, что можно покупать в интернете. Это принесло огромный бонус и нам в том числе. Большое спасибо, что он потратил деньги на общее благо.

Татьяна Бакальчук, глава Wildberries
  • На вопрос о том, почему у AliExpress «не получилось в России», Бакальчук предположила: компания «не нашла свой путь — как эффективно работать в стране». По её словам, «так бывает», и никто от этого не застрахован.

Какие слабые стороны есть у Wildberries

  • Обратная сторона любой «бирюзовой» организации (в таких нет жёсткой иерархии — vc.ru) — это «некий хаос, деструктивность, немножко безалаберность», говорит Бакальчук. Компания пытается это исправить.
  • Есть и другая точка роста. Примерно за полгода компания наняла 3000-5000 человек. «Фактически это плохо, потому что размывается культурный код компании», — пояснила предпринимательница.
  • «Состоявшиеся» специалисты приходят со своей «религией» и в итоге между ними и старыми сотрудниками возникают обиды, «делёжка». «Энергия должна отправляться вперёд, а она гасится внутрь. И всё, ты начинаешь пробуксовывать», — сетует глава маркетплейса.

Что помогло компании построить «слаженную команду»

  • Wildberries изначально строила работу на основе нескольких принципов: если нужно, чтобы что-то было сделано хорошо, «сделай это сам»; каждый день должен быть лучше предыдущего; работать следует максимально эффективно, потому что «заёмных денег нет».
  • Ограниченность ресурсов — «классный лайфхак», чтобы придумывать необычные решения. «У тебя есть три-четыре брусочка, из которых ты должен построить домик, и ты неожиданно строишь конструкцию так, что она становится новым словом в условном строительстве вот этих башен», — поясняет Бакальчук. По её словам, если делать не благодаря, а вопреки, коэффициент полезного действия больше.

Почему продавцы Wildberries «работают всё больше, а получают всё меньше»

  • Если бы дела обстояли так, у компании бы не росли обороты, налоги и количество продавцов, прокомментировала предпринимательница мнение анонимного продавца. Ни у неё, ни у компании нет цели лишить кого-то заработка.

На самом-то деле он зарабатывает больше, но считает, что хотел бы ещё больше. Вот ему точно нужно идти в монополисты, потому что тогда у него не будет никаких проблем: сколько захотелось денег, столько заработал.

Конечно, проще обвинить больших — нас, Ozon, «Сбер» или «Яндекс». На себя в зеркало никто не любит смотреть. <...>

Хочешь больше зарабатывать? Подумай, как ты можешь это лучше сделать. Докажи людям, что можешь продавать вещи не по 500 рублей, а по 2000 рублей. И будет тебе счастье. Вложись в себя, в свой бренд.

Татьяна Бакальчук, глава Wildberries

Как компания относится к идее отдавать приоритет в выдаче товарам российского производства

  • Если маркетплейс обяжут это делать, он выполнит требования. Но это «не рыночная история», а значит, она может «не выжить», говорит Бакальчук.

Самое логичное решение — сделать так, чтобы количество товаров российского происхождения, продаваемых на маркетплейсах страны, равнялось не 50%, как в нашем случае, а 80-90%. Мы планомерно работаем над этим.

Татьяна Бакальчук, глава Wildberries

Что в планах у Wildberries на ближайшие десять лет

  • Компания думает, как «поженить» предпринимателей из России и предпринимателей, например, из Китая или Кыргызстана. У одних есть производственные мощности, а у вторых — понимание внутреннего рынка.
  • В будущем маркетплейс также рассчитывает генерировать 5% ВВП во всех странах присутствия и помогать не только рабочими местами, которые не всегда нужны, но и инвестициями, развитием малого и среднего бизнеса, соцпроектами. «Чтобы люди считали нас своими», — говорит Бакальчук.
  • Правда, основной проблемой интернет-торговли и интернет-бизнеса в целом остаётся мошенничество и недостаток правовых понятий в «новой экономике». Это то, над чем Wildberries работает вместе с юристами.
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Выжимка интервью, которое Татьяна Бакальчук дала РБК.

Татьяна Бакальчук. Источник: РБК

Какие книги помогут лучше понять, как вести бизнес

  • Бакальчук назвала своей «Библией» «Маркетинговые войны» Эла Райса и Джека Траута и вдобавок к этому посоветовала «От хорошего к великому» Джима Коллинза — она про постановку целей.

Если ты хочешь строить свой бизнес исходя из «хочу продавать ёлки вагонами, а не считать [и пользоваться сервисами аналитики]», тогда, может быть, имеет смысл в первую очередь почитать книжки. Они как раз про то, как строить бизнес с планированием в горизонт.

Татьяна Бакальчук, глава Wildberries
  • Предпринимательница напомнила, что и Wildberries появился как раз из её желания «продавать ёлки вагонами» — разве что не «ёлки» и не «вагонами». У Бакальчук на старте не было даже бизнес-модели — только «психологическая травма» и, помимо прочего, желание хорошо одеваться — чтобы не ходить на рынок или в магазины, где «на тебя смотрят как на непонятно кого».
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Кадр из фильма «Трудно быть богом» Алексея Германа, 2013 год

#wildberries #татьянабакальчук

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4 комментария
Alex J. Alen

"ну я сначала торговала сапожками через интернет, а потом сделала глобальный маркетплейс, со сверхдорогой логистикой и складами."

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Невероятный Блондин
у AliExpress «не получилось в России», компания «не нашла свой путь

Ага, и именно поэтому они и с почтой россии уникальный договор заключили и собственные складские площади начали развивать.
А факт, что произошел "ковид" и за ним следом "а что случилось", она видимо подзабыла

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Невероятный Блондин
«без погон»

Ага! в кавычках, вот я так и знал

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Даниил О

Так, а теперь можно реального владельца вб послушать?

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