«Здоровая конкуренция — благо для всех»: глава Wildberries об идее выкупить Ozon и слабых сторонах своего бизнеса Статьи редакции
Выжимка интервью Татьяны Бакальчук проекту «Основатели» сооснователя YouDo Дениса Кутергина и сооснователя CarPrice Эдуарда Гуриновича.
Кто «стоит» за Бакальчук и Wildberries
- За маркетплейсом стоят «люди, которые его делают», — «без погон», заявила Бакальчук. Основатель у Wildberries один — она сама. А вот совладельцев двое: она и её супруг Владислав.
- В ответ на вопрос, не обидно ли, что кто-то пытается обесценить её усилия, предпринимательница призналась, что уже смирилась.
Как Wildberries относится к конкурентам
- На вопрос о том, не думали ли в Wildberries выкупить Ozon, Бакальчук спросила, что компания будет с ним делать.
- Лучше хорошо известный конкурент, чем неизвестный, потому что можно предположить, чего от него ожидать, считает предпринимательница. Она также напомнила: Ozon — не единственный соперник. Есть и «Яндекс Маркет», и «Сбер» с его «бешеными ресурсами, ИТ-составляющей и огромным количеством пользователей по стране».
- По её словам, здоровая конкуренция — благо для всех: всего рынка, потребителей, продавцов и самих игроков. Это «не даёт расслабиться» и помогает вырасти, так что Ozon и другие участники отрасли приносят больше пользы, пока существуют как отдельный бизнес.
- На вопрос о том, почему у AliExpress «не получилось в России», Бакальчук предположила: компания «не нашла свой путь — как эффективно работать в стране». По её словам, «так бывает», и никто от этого не застрахован.
Какие слабые стороны есть у Wildberries
- Обратная сторона любой «бирюзовой» организации (в таких нет жёсткой иерархии — vc.ru) — это «некий хаос, деструктивность, немножко безалаберность», говорит Бакальчук. Компания пытается это исправить.
- Есть и другая точка роста. Примерно за полгода компания наняла 3000-5000 человек. «Фактически это плохо, потому что размывается культурный код компании», — пояснила предпринимательница.
- «Состоявшиеся» специалисты приходят со своей «религией» и в итоге между ними и старыми сотрудниками возникают обиды, «делёжка». «Энергия должна отправляться вперёд, а она гасится внутрь. И всё, ты начинаешь пробуксовывать», — сетует глава маркетплейса.
Что помогло компании построить «слаженную команду»
- Wildberries изначально строила работу на основе нескольких принципов: если нужно, чтобы что-то было сделано хорошо, «сделай это сам»; каждый день должен быть лучше предыдущего; работать следует максимально эффективно, потому что «заёмных денег нет».
- Ограниченность ресурсов — «классный лайфхак», чтобы придумывать необычные решения. «У тебя есть три-четыре брусочка, из которых ты должен построить домик, и ты неожиданно строишь конструкцию так, что она становится новым словом в условном строительстве вот этих башен», — поясняет Бакальчук. По её словам, если делать не благодаря, а вопреки, коэффициент полезного действия больше.
Почему продавцы Wildberries «работают всё больше, а получают всё меньше»
- Если бы дела обстояли так, у компании бы не росли обороты, налоги и количество продавцов, прокомментировала предпринимательница мнение анонимного продавца. Ни у неё, ни у компании нет цели лишить кого-то заработка.
Как компания относится к идее отдавать приоритет в выдаче товарам российского производства
- Если маркетплейс обяжут это делать, он выполнит требования. Но это «не рыночная история», а значит, она может «не выжить», говорит Бакальчук.
Что в планах у Wildberries на ближайшие десять лет
- Компания думает, как «поженить» предпринимателей из России и предпринимателей, например, из Китая или Кыргызстана. У одних есть производственные мощности, а у вторых — понимание внутреннего рынка.
- В будущем маркетплейс также рассчитывает генерировать 5% ВВП во всех странах присутствия и помогать не только рабочими местами, которые не всегда нужны, но и инвестициями, развитием малого и среднего бизнеса, соцпроектами. «Чтобы люди считали нас своими», — говорит Бакальчук.
- Правда, основной проблемой интернет-торговли и интернет-бизнеса в целом остаётся мошенничество и недостаток правовых понятий в «новой экономике». Это то, над чем Wildberries работает вместе с юристами.
Какие книги помогут лучше понять, как вести бизнес
- Бакальчук назвала своей «Библией» «Маркетинговые войны» Эла Райса и Джека Траута и вдобавок к этому посоветовала «От хорошего к великому» Джима Коллинза — она про постановку целей.
- Предпринимательница напомнила, что и Wildberries появился как раз из её желания «продавать ёлки вагонами» — разве что не «ёлки» и не «вагонами». У Бакальчук на старте не было даже бизнес-модели — только «психологическая травма» и, помимо прочего, желание хорошо одеваться — чтобы не ходить на рынок или в магазины, где «на тебя смотрят как на непонятно кого».
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"ну я сначала торговала сапожками через интернет, а потом сделала глобальный маркетплейс, со сверхдорогой логистикой и складами."
Ага, и именно поэтому они и с почтой россии уникальный договор заключили и собственные складские площади начали развивать.
А факт, что произошел "ковид" и за ним следом "а что случилось", она видимо подзабыла
Ага! в кавычках, вот я так и знал
Так, а теперь можно реального владельца вб послушать?