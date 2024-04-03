Amazon откажется от технологии оплаты покупок без касс Just Walk Out в США и сосредоточится на «умных» тележках Статьи редакции
По данным СМИ, технология не работала как нужно — за добавлением товаров в корзину пользователей следили сотрудники из Индии.
- Amazon объявила, что откажется от технологии Just Walk Out, пишет Bloomberg. Компания объяснила, что реконструирует магазины без касс Fresh, где использовалась система, и не будет открывать новые точки в США с этой технологией.
- Технология продолжит работать в некоторых магазинах в Великобритании, но неясно — как долго.
- Вместо этого Amazon сосредоточится на «умных» тележках Dash Carts: они отслеживают, какие товары покупатель положил в них или достал обратно, формируют чек и списывают деньги с карты при выходе из магазина. Технологию в них упростят: часть «умных» камер отключат, и теперь покупателям нужно будет держать товар перед сканерами, чтобе те смогли считать штрих-код.
- Amazon начала тестировать технологию Just Walk Out в 2016 году, а 2018-м запустила первый магазин без касс и продавцов. Позже систему внедрили в магазины Fresh. Технология работает так: покупателю нужно авторизоваться в приложении Amazon и отсканировать QR-код на входе, после этого можно брать товары — деньги спишутся автоматически при выходе из магазина. Покупки учитывала система из сенсоров на полках и «умных» камер в самом магазине.
- Ещё в мае 2023 года The Information рассказало, что за отслеживание покупок через камеры отвечали более 1000 сотрудников в Индии. Как пишут Engadget и Gizmodo, они просматривали видеозаписи в прямом эфире и сверяли продукты, выбранные покупателем, с его виртуальной корзиной. Если товар не добавился — сотрудники делали это вручную.
- Кроме того, пишет Engadget, технология была очень дорогой для внедрения, а покупатели всё равно жаловались на проблемы: электронные чеки приходили слишком поздно, иногда список товаров в них был абсолютно неверным. Также клиенты указывали, что камеры в магазинах постоянно собирают биометрию.
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Вот вы смеётесь, а по итогу окажется, что все нейронки - это на самом деле индусы на удалёнке.
Лови Безос 🤭
Технология Just Scan Sam 🤭
У меня жутко пригорает с этого самообслуживания. Нахер я вообще в магазин хожу, если мне не могут упаковать продукты? Тогда уж легче сразу на дом заказывать.
А где фото тетки следящей за каждым движением ?
Зато дешевле всяких этих ваших разработок.
В это время индийский ИИ:
Пластмассовый мир не победил
AI - Anonymous Indian
Естественно нейронки для такой задачи нужно обучать и усовершенствовать постоянно, поэтому не вижу ничего странного, что бы на этапах бета-тестирования перепроверять результат с помощью людей и вносить правки, это один из этапов обучения.
Так в банкоматах все-таки сидят китайцы?
ДАААА, когда карту зажевывает , он голодный просто
Китайцы - это дорого.
Когда робот Алеша оказался человеком, то-то шуточек и прибауточек было. А тут 1000 индусов сидели считали вручную по камерам покупки и ничего, все обсуждают технологию, кассы, продажи.
Может потому-что количество технологий у них в общей массе велико? 800к роботов задействованы в логистике.
Да, это совсем другое, могут себе позволить и "сперва добейся".
Кто вам сказал что все они перебивали вручную?
Они корректировкой системы занимались, если камера не считывала- добавляли вручную, а не все подряд. Так с ума можно сойти этим 1000 индусам
Я думаю это вопрос менталитета и культуры нации.
В Ю. Корее есть также магазины без продавьцов, правда они не большие от 10 до 30 квадратных метров, в основном там есть различные виды мороженное, рамёны около 50 видов, напиток также более 40 видов и всякие закуски, снеки и печенье. Только при выходе оплатишь с помощью штрих кодов на продуктах и камер там не больше 3-4. Ни кто не крадет товаров ибо на сколько сможешь и как долго?, и если были случае то закрывают на это глаза на пару раз думая у человек возможно сейчас труднее времена, тут уровень жизни другой и каждый человек имеет свою работу, безработным быть тут не круто и соответственно у каждого есть деньги чтобы не красть
Экономика доверия называется, причина благосостояния скандинавов в том числе кстати.
А в чем смысл тогда заменять кассира? На камерах могут так же просмотреть, да и и просто выйти намного проще, вообще никто не тормознет
Новость читали? Поэтому и отказались
Изучают внутренний рынок - быстрее чем через кассира,что бы иметь понятия о внешнем рынке - нужно изучать внутренний рынок,ценные бумаги это не цифры а люди...
Что вы имеете тут ввиду? Кажется логика в вашем высказывании не соблюдена или сложна для понимания среднестатистическим человеком
Потому что в любом случае все эти технологии это старая добрая жадность и нежелание нанимать кассиров, как и точки самообслуживания. Всегда намеренно их игнорю, ибо не буду я сам еще делать чью-то работу, пусть они это оставят для дурачков колхозных, которые с села приезжают и открыв рот с благоговением смотрят на эти автоматы. Для меня была бы технология если бы меня вместо одного кассира 2 обслуживало например, 1 считает другой собирает за меня пакет. Вот это удобно, причем когда-то же с этого супермаркеты и начинались. А так просто за ширмой технологии скрывается банальная экономия на клиенте.
Если с подробностями, Amazon устал вливать бабло, много краж, и отсутствие окупаемости на горизонте.
По словам Тони Хоггетта, старшего вице-президента Amazon по продуктовым магазинам, будущие магазины Amazon Fresh сместят акцент на внедрение Dash Carts, что позволит покупателям сканировать свои покупки по мере их поступления.
Т.е. перейдут на телеги со сканером. Прорыв\рывок и т.д. от Амазон.
Ха, а я еще думал почему счет приходит только через пол часа-час как вышел из магазина. Там же нейросети автоматически отсматривают что я взял с полки? Вот оно что.
Зачем разрабатывать, когда есть дешевая сила
Она дешевая у нас. Это та причина почему нет электронных ценников и т д. Если бы кассиру надо было платить от 2000 баксов то пятерочка бы оптимизировалась до одного сотрудника на магазин, добавив электронные ценники, выкладку товара роботами и т д
Забудьте о дешёвой силе, это не про нас и у них будут заморозки, спуститесь на землю обетованную - СВО и мировая политика - формируют спрос и предложения ...
ВО и мировая политика - формируют спрос и предложения
Можно вопрос: кассирша Галина ушла на СВО или мигрировала в Калифорнию? Или что с ней случилось? Да нет же - вот она, как работала, так и работает. И примерно за тот же прайс...
Там и так во всех магазинах без оплаты выходят 🤷🏿♂️
Воруют в смысле кто уже диз успел поставить 😁
Ха.. говорил же Запад загнивает
Все верно, так и есть)
В штатах нет уголовного преследования при краже менее 1000 долларов, странно, что они вообще рассматривали это направление...
Есть административка, несколько административок, уголовка
Ага, там бы уже магазинов не осталось будь все так просто.
Невероятные западные технологии, о которых никто не и мечтать не мог. А точнее о такой наглости
В чем разница от Amaxon Go?
Вроде все ок у них было? Много народу набирали в штат, не первый год работает.
Так ИИ и делает беднее страны третьего мира в первую очередь.
В Норвегии или Швейцарии есть пригородные лавки, куда фермеры привозят и расставляют свежие продукты и уходят, а вечером забирают прибыль с реализаций. В данном случае реально на доверии основано и это доверие ценят люди. Проблема не в доверии, проблема в людях.
То есть на доверии где-то работает такая система, а где-то нет
"По данным СМИ, технология не работала как нужно — за добавлением товаров в корзину пользователей следили сотрудники из Индии."
Страшную расизьму усматриваю здесь я! Авторы как будто намекают, что если бы работники были не из Индии, то все работало бы как надо.