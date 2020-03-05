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С 1 апреля фиксированная комиссия сохранится только за продажу товара — от 5% до 20% в зависимости от категории.
Интернет-магазин Ozon поменяет структуру начисления комиссий для продавцов на маркетплейсе. С 1 апреля 2020 года комиссия будет формироваться по принципу конструктора, её конечный размер будет зависеть от выбранных услуг, рассказал vc.ru представитель компании.
Ozon работает по модели маркетплейса с июля 2018 года. Продавцы платят фиксированную комиссию в размере от 5% до 35% от стоимости каждого проданного товара. Комиссия зависит от категории товара и схемы продажи — с собственного склада или со склада Ozon.
К примеру, в категории «Одежда» при продаже со склада Ozon комиссия составляет 27% от стоимости товара, а с собственного склада продавца — 25%. Для домашней аудио и видеотехники комиссия составляет 7% при продаже со склада Ozon и 5% — с собственного склада, а для книг — 30% и 27% соответственно.
Ozon будет брать фиксированную комиссию только за проданные товары, её размер составит от 5% до 20% в зависимости от категории. «Маржинальность у продавцов товаров для дома, электроники и, например, ювелирных изделий разная», — пояснил представитель компании.
За услуги Ozon, такие как хранение товаров на складе, доставка и возврат, продавцы с 1 апреля будут платить отдельно. Стоимость услуг зависит от размеров товара, схемы продаж (со склада Ozon или собственного) и процента выкупа (соотношения проданных товаров ко всем отгруженным).
Например, доставка со склада Ozon будет стоить 35 рублей за товар объёмом до 1 литра и 75 рублей за товар объёмом более 1 литра, а стоимость доставки с собственного склада продавца составит от 75 рублей в зависимости от размера товара. Стоимость возврата будет равна стоимости доставки.
При этом комиссия в категории «Одежда» будет 15% от стоимости товара, а в категории «Книги» — 20%. Полный список тарифов опубликован на сайте Ozon для продавцов.
Новая структура комиссии будет более прозрачной для продавцов, объясняют в Ozon: партнёры увидят, какая часть комиссии относится к продаже товара на маркетплейсе, а какие расходы связаны с доставкой заказов и возвратами, хранением товаров на складах и так далее.
По словам представителя Ozon, компания месяц тестировала новую структуру комиссии, по результатам более 75% продавцов снизили свои расходы на комиссии за счёт более эффективного управления процессами — при этом объёмы продаж сохранились. Количество участников тестовой группы компания не раскрывает. На конец февраля 2020 года на маркетплейсе активные продажи вели 8000 продавцов, они формируют более 70% ассортимента Ozon. В процессе регистрации около 16 000 продавцов.
Ozon ожидает, что более прозрачная структура комиссии привлечёт новых продавцов и повысит лояльность существующих партнёров, а более эффективное управление запасами с их стороны — снизит перегрузку на склады Ozon.
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Лучше бы вернули срок доставки 2-3 дня. Раньше стабильно доставляли за 2-3 дня. А неделю назад попытался купить парочку товаров и у всех срок доставки 6+ дней. Вы издеваетесь? За 6 дней иногда с алиэкспресса из Китая доставляется товар (ну ладно, мой рекорд 7 дней Почтой России), а тут по Москве.
Есть подозрение, что сейчас намеренно увеличили срок доставки, а через несколько месяцев героически представят улучшенную подписку премиум с ускоренной доставкой.
Срок доставки может зависеть и от способа получения. Попробуйте поменять самовывоз из пункта выдачи и из постаматов, увидите как и срок доставки меняется.
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