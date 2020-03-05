Такая структура позволит продавцам детальнее понимать, как устроен их бизнес на маркетплейсе. Чем эффективнее продавец будет управлять закупочными условиями, ценами, оборачиваемостью товаров и остатками на складах, тем ниже для него будет плата за услуги Ozon.

Например, если он видит, что большую долю в его расходах составляют затраты на хранение остатков на складе (а теперь он это увидит), он сможет скорректировать тактику для конкретных товаров — сделать дополнительное продвижение, поставить товар в какую-то из акций Ozon, пересмотреть размер партий товара, которые он поставляет на склад.

