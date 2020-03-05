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Торговля
Альберт Хабибрахимов
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Ozon изменит схему начисления комиссии для продавцов маркетплейса и станет отдельно считать хранение и доставку Материал редакции

С 1 апреля фиксированная комиссия сохранится только за продажу товара — от 5% до 20% в зависимости от категории.

4 комментария
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Интернет-магазин Ozon поменяет структуру начисления комиссий для продавцов на маркетплейсе. С 1 апреля 2020 года комиссия будет формироваться по принципу конструктора, её конечный размер будет зависеть от выбранных услуг, рассказал vc.ru представитель компании.

Как Ozon начисляет комиссию сейчас

Ozon работает по модели маркетплейса с июля 2018 года. Продавцы платят фиксированную комиссию в размере от 5% до 35% от стоимости каждого проданного товара. Комиссия зависит от категории товара и схемы продажи — с собственного склада или со склада Ozon.

К примеру, в категории «Одежда» при продаже со склада Ozon комиссия составляет 27% от стоимости товара, а с собственного склада продавца — 25%. Для домашней аудио и видеотехники комиссия составляет 7% при продаже со склада Ozon и 5% — с собственного склада, а для книг — 30% и 27% соответственно.

Что изменится с 1 апреля

Ozon будет брать фиксированную комиссию только за проданные товары, её размер составит от 5% до 20% в зависимости от категории. «Маржинальность у продавцов товаров для дома, электроники и, например, ювелирных изделий разная», — пояснил представитель компании.

За услуги Ozon, такие как хранение товаров на складе, доставка и возврат, продавцы с 1 апреля будут платить отдельно. Стоимость услуг зависит от размеров товара, схемы продаж (со склада Ozon или собственного) и процента выкупа (соотношения проданных товаров ко всем отгруженным).

Например, доставка со склада Ozon будет стоить 35 рублей за товар объёмом до 1 литра и 75 рублей за товар объёмом более 1 литра, а стоимость доставки с собственного склада продавца составит от 75 рублей в зависимости от размера товара. Стоимость возврата будет равна стоимости доставки.

При этом комиссия в категории «Одежда» будет 15% от стоимости товара, а в категории «Книги» — 20%. Полный список тарифов опубликован на сайте Ozon для продавцов.

Для чего нужны изменения

Новая структура комиссии будет более прозрачной для продавцов, объясняют в Ozon: партнёры увидят, какая часть комиссии относится к продаже товара на маркетплейсе, а какие расходы связаны с доставкой заказов и возвратами, хранением товаров на складах и так далее.

Такая структура позволит продавцам детальнее понимать, как устроен их бизнес на маркетплейсе. Чем эффективнее продавец будет управлять закупочными условиями, ценами, оборачиваемостью товаров и остатками на складах, тем ниже для него будет плата за услуги Ozon.

Например, если он видит, что большую долю в его расходах составляют затраты на хранение остатков на складе (а теперь он это увидит), он сможет скорректировать тактику для конкретных товаров — сделать дополнительное продвижение, поставить товар в какую-то из акций Ozon, пересмотреть размер партий товара, которые он поставляет на склад.

Анна Калеева
директор маркетплейса Ozon

По словам представителя Ozon, компания месяц тестировала новую структуру комиссии, по результатам более 75% продавцов снизили свои расходы на комиссии за счёт более эффективного управления процессами — при этом объёмы продаж сохранились. Количество участников тестовой группы компания не раскрывает. На конец февраля 2020 года на маркетплейсе активные продажи вели 8000 продавцов, они формируют более 70% ассортимента Ozon. В процессе регистрации около 16 000 продавцов.

На первом этапе существования нашей платформы фиксированная комиссия, «внутри» которой были все расходы, представлялась оптимальным вариантом — это показывали в частности фокус-группы с первыми партнёрами.

На тот момент предпринимателям, которые только привыкали работать с маркетплейсами, нужна была максимально упрощенная картина, необходимость вникать в детали бизнес-процессов оттолкнула бы многих — рынок был к этому не готов.

Теперь взгляд на маркетплейсы более зрелый, и партнёрам важно понимать, как каждый процесс влияет на финальную сумму их затрат.

Анна Калеева
директор маркетплейса Ozon

Ozon ожидает, что более прозрачная структура комиссии привлечёт новых продавцов и повысит лояльность существующих партнёров, а более эффективное управление запасами с их стороны — снизит перегрузку на склады Ozon.

#новость #ozon #маркетплейсы

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4 комментария
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Сабина Сабитова

0

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Игорь Крафт

0

Мало 150 миллиардов бачей в матрасе!!!! Нужно лучше работать!!!!

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Spiker Spunreal

0

Лучше бы вернули срок доставки 2-3 дня. Раньше стабильно доставляли за 2-3 дня. А неделю назад попытался купить парочку товаров и у всех срок доставки 6+ дней. Вы издеваетесь? За 6 дней иногда с алиэкспресса из Китая доставляется товар (ну ладно, мой рекорд 7 дней Почтой России), а тут по Москве.

Есть подозрение, что сейчас намеренно увеличили срок доставки, а через несколько месяцев героически представят улучшенную подписку премиум с ускоренной доставкой.

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Alexander Kapul

Spiker
0

Срок доставки может зависеть и от способа получения. Попробуйте поменять самовывоз из пункта выдачи и из постаматов, увидите как и срок доставки меняется.

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