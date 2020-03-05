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Компании уже опробовали формат на доставке ёлок перед Новым годом.
Онлайн-ритейлеры предложили пользователям доставку цветов к 8 марта, рассказали vc.ru в компаниях. Услугу запустили сервисы экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка», «Самокат» и «Ленточка», а также Ozon и онлайн-магазин «Перекрёсток».
«Яндекс.Лавка» добавила в ассортимент тюльпаны: букет из 15 штук в упаковке обойдётся в 980 рублей. Компания обещает бесплатную доставку за 15 минут на любой адрес в зоне работы сервиса.
Компания добавит букеты в ассортимент в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В некоторых районах в столице пользователи смогут заказать розы — от 990 рублей за 11 штук. Акция продлится с 6 по 8 марта 2020 года, уточнили в «Лавке», не раскрыв поставщиков и ожидаемую выручку.
Заказать цветы к 8 марта смогут и пользователи онлайн-супермаркета «Перекрёсток», рассказали в компании. Ритейлер предлагает букеты из тюльпанов, роз и орхидей по цене от 500 рублей. Также компания устроила акцию и предлагает букеты из пяти тюльпанов по рублю при покупке товаров на сайте.
«Перекрёсток» осуществляет доставку цветов в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти с 5 по 8 марта. Ритейлер сотрудничает с «Цветочным альянсом», «Да.Роза!» и «ЕИС Лигистик».
Доставку цветов к 8 марта запустил и Ozon в разделе «Супермаркет» с быстрой доставкой заказов по Москве. Услуга доступна в нескольких районах на Юго-Востоке города, где ритейлер обещает доставить цветы в срок от 40 минут, в 20-минутные интервалы.
В компании пояснили в разговоре с vc.ru, что букеты станут постоянной категорией товаров. Ozon сотрудничает с компанией Buket.Love, условия соглашения партнёры не сообщают.
Сервис экспресс-доставки «Ленточка», который развивает «Лента» в нескольких районах Москвы, доставляет тюльпаны — пять штук за 128 рублей. О сроках акции и поставщиках на момент написания заметки в «Ленте» не ответили.
«Самокат» запустит доставку цветов во всех районах присутствия в Москве и Санкт-Петербурге с 6 марта, рассказал представитель компании. Сервис обещает доставку за 15 минут, семь тюльпанов обойдутся в 299 рублей. «В ближайшее время цветы станут одной из постоянных категорий товаров для нашего сервиса, и мы добавим больше позиций на полку “Самоката”», — отметили в компании.
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