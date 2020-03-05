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Торговля
Татьяна Боброва
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«Яндекс.Лавка», «Самокат» и другие онлайн-ритейлеры предложили быструю доставку цветов к 8 марта Материал редакции

Компании уже опробовали формат на доставке ёлок перед Новым годом.

2 комментария
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Онлайн-ритейлеры предложили пользователям доставку цветов к 8 марта, рассказали vc.ru в компаниях. Услугу запустили сервисы экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка», «Самокат» и «Ленточка», а также Ozon и онлайн-магазин «Перекрёсток».

«Яндекс.Лавка» добавила в ассортимент тюльпаны: букет из 15 штук в упаковке обойдётся в 980 рублей. Компания обещает бесплатную доставку за 15 минут на любой адрес в зоне работы сервиса.

Компания добавит букеты в ассортимент в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В некоторых районах в столице пользователи смогут заказать розы — от 990 рублей за 11 штук. Акция продлится с 6 по 8 марта 2020 года, уточнили в «Лавке», не раскрыв поставщиков и ожидаемую выручку.

Заказать цветы к 8 марта смогут и пользователи онлайн-супермаркета «Перекрёсток», рассказали в компании. Ритейлер предлагает букеты из тюльпанов, роз и орхидей по цене от 500 рублей. Также компания устроила акцию и предлагает букеты из пяти тюльпанов по рублю при покупке товаров на сайте.

«Перекрёсток» осуществляет доставку цветов в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти с 5 по 8 марта. Ритейлер сотрудничает с «Цветочным альянсом», «Да.Роза!» и «ЕИС Лигистик».

Доставку цветов к 8 марта запустил и Ozon в разделе «Супермаркет» с быстрой доставкой заказов по Москве. Услуга доступна в нескольких районах на Юго-Востоке города, где ритейлер обещает доставить цветы в срок от 40 минут, в 20-минутные интервалы.

В компании пояснили в разговоре с vc.ru, что букеты станут постоянной категорией товаров. Ozon сотрудничает с компанией Buket.Love, условия соглашения партнёры не сообщают.

Сервис экспресс-доставки «Ленточка», который развивает «Лента» в нескольких районах Москвы, доставляет тюльпаны — пять штук за 128 рублей. О сроках акции и поставщиках на момент написания заметки в «Ленте» не ответили.

«Самокат» запустит доставку цветов во всех районах присутствия в Москве и Санкт-Петербурге с 6 марта, рассказал представитель компании. Сервис обещает доставку за 15 минут, семь тюльпанов обойдутся в 299 рублей. «В ближайшее время цветы станут одной из постоянных категорий товаров для нашего сервиса, и мы добавим больше позиций на полку “Самоката”», — отметили в компании.

#новость #онлайнритейл

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Ozon изменит схему начисления комиссии для продавцов маркетплейса и станет отдельно считать хранение и доставку
С 1 апреля фиксированная комиссия сохранится только за продажу товара — от 5% до 20% в зависимости от категории.
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2 комментария
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Григорий Догонин

3

давно пора, бесят барыги, продающие обычные розы по 300 рублей

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Максим Оганов

Григорий
1

И цветочные магазины, накручивающие цены в праздники на овердохрена %

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