Торговля
Артур Томилко

Ozon разрешил продавцам торговать свежими продуктами на маркетплейсе Статьи редакции

Они смогут предлагать пользователям мясо, рыбу, овощи, выпечку и кулинарию.

  • Ozon открыл для продавцов возможность торговать свежими продуктами, рассказали в компании. До этого они были представлены только в Ozon fresh в ограниченном числе городов.
  • Торговать на маркетплейсе мясом, рыбой, овощами, выпечкой и кулинарией могут как действующие продавцы, так и новые партнёры, например, пекарня «у дома» или овощная лавка.
  • Продажи организованы по модели «витрины»: товар продавец хранит у себя или на складе, доставляют его курьеры. Предприниматели могут использовать собственную службу доставки или выбрать для этого логистическую компанию.
  • Комиссия Ozon с продаж фиксированная — 5%. Продавцам продуктов также доступны все инструменты продвижения и аналитики.

#новости #ozon

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35 комментариев
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 Генератор Мемов

Новость вроде бы и хорошая, но опасаюсь, что будет как с той же косметикой.

Ты им говоришь что товар паль по несколько признакам, а тебе в ответ: "У нас есть сертификат, так что товар оригинал"

Вот и тут предоставят ветеринарный сертификат на мясо первой партии, а потом будут толкать не проверенное.

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Я сказал свое имя машине

Ну а почему бы и нет.

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Иван Хаманн

Для Озона - однозначно, выгодно
Для "овощной лавки", и покупателя - хз насколько это выгодно, т.к.логистика отличается

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Запопу Кусь

Я недавно поела капусты и вообще чуть не умерла 🤧
А ещё говорят что овощи полезны 😒

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Иван Хаманн

не надо было молоком запивать

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Чайка О.

Я как-то была в гостях в хорошей компании с хорошей (мягкой) водкой. Ещё там была хорошая квашеная капуста. Ночью мне было очень плохо. Капуста рвалась на волю, я так понимаю, проблема была в капусте, а не двух стаканах водки.

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Zloy Sniper

С водкой такого быть не может. Даже врачи её пьют, а уж они то знают, что вредно, а что полезно.

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sles

врачи ? водку? при наличии медицинского спирта?

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Чайка О.

Уточнение по делу.

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Alexey Kochetkov

От него сушняк.

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Чайка О.

Мои знакомые врачи мужественно пренебрегают этой побочкой.

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Чайка О.

Вот я говорю, эта капуста чрезвычайно вредна.

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Alexey Kochetkov

Это предрассудки. Всё дело в мятных пряниках. Я раз траванулся сильно. Пили водку, самогон, вино, пиво, коньяк, спирт... ну и под конец пряниками траванулись(((

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Чайка О.

Список опасных продуктов можно продолжить )

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Чайка О.

Я поняла — дело в яйцах, которые используют в производстве пряников!

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Денис Смолянинов

Действительно, а почему бы и нет. Главное чтобы свежими были. Кто за этим будет следить? Хорошо что ещё будут все инструменты продвижения и аналитики. Так что для предпринимателей думаю однозначно хорошая новость.

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Ivan Mart

Больше интересует, будут ли требовать и проверять необходимые сертификаты и ветконтроль например на мясо.

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Alex Pichugin

будет странно если маркет плэйс через свою площадку позволит травить и заражать людей. В новости конечно этот момент не сильно прояснен, только описано ,что продавать сможет например овощная лавка или пекарня, то есть по идее зарегистрированные организации со всеми сертификатами на продукты

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Ivan Mart

Ну тут же получается может быть как и с обычными сертификатами.
Например есть точка на рынке, которая торгует мясом. То мясо которое на рынке продается, проходит сан.контроль местным ветеринаром, а через маркетплейс получается можно любое мясо продавать, прикладывая сертификат от мяса которое на рынке?

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Nikolay Vavilov

Норм, сети будут больше внимания своим магазам уделять и конкурировать за потребителя. нужно быстро - самокат, нужно чуть дольше и с качеством как повезет - пятерки магниты, нужно качественно- сбермаркет, и позвонят и дату посмотрять и не положат салат если он визуально так себе. Посмотрим как озон себя покажет, но ближайшие ПВЗ тоже сильно отличаются по эстетике нахождения внутри

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Елена Аверина

Работаю с кондитеркой и хлебом. Люди с претензиями и на "вчерашний" продукт. Всем хочется "сегодняшних" пирожных, хлеба, мармелада. Думаю, что ритейл и кондитерские вне конкуренции

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Lmao
и не положат салат если он визуально так себе

а кому он тогда остаётся? выкидывают? отправляют назад? закладывают в цену?

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Юрий Петраков

Идея хорошая)дополнительная площадка для продажи своего товара ,не все ведь одной техникой торгуют.Тем более ,что на озон уже была категория продукты питания и для нас польза теперь при оформлении заказа можно будет не только снеки заказать,но и нормальную еду

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Елена Аверина

То есть захотел пообедать, заказал - пообедал на следующий день в лучшем случае😁

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Светлана Владимирова

Расширили бы способы оплаты товара. Например оплаты с баланса телефона.
Киви прикрыли, а оформлять карту ради маркетплейса не буду. Но это лишь хотелки😆

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Олег Михайлов

А зачем платить с баланса телефона?

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Я сказал свое имя машине

Виртуалка в приложении за 5 секунд же делается

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Светлана Владимирова

Спасибо, посмотрю

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Светлана Владимирова

Вопрос как ее пополнять. Как я поняла нужно завести еще одну и пополнять с нее. Думала можно пополнить через терминал зеленого банка наличной, но видимо нет.

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Я сказал свое имя машине

А, вон оно что.
Ну это вы веком ошиблись -)

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Cтас Белов

криптой тогда уж лучше бы

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Dmitry

Вы вообще пластиком не пользуетесь?

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Марина Крылова

Странно как-то на озоне заказывать продукты, ладно, посмотрим что из этого получится

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Алексей Юлович

Для меня озон всегда был сборищем пали, а тут что будет...

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Сан Саныч

Забавно будет читать, как ОЗОН обосрется в очередной раз с логистикой))

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32 комментария
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