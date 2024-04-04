Ozon разрешил продавцам торговать свежими продуктами на маркетплейсе Статьи редакции
Они смогут предлагать пользователям мясо, рыбу, овощи, выпечку и кулинарию.
- Ozon открыл для продавцов возможность торговать свежими продуктами, рассказали в компании. До этого они были представлены только в Ozon fresh в ограниченном числе городов.
- Торговать на маркетплейсе мясом, рыбой, овощами, выпечкой и кулинарией могут как действующие продавцы, так и новые партнёры, например, пекарня «у дома» или овощная лавка.
- Продажи организованы по модели «витрины»: товар продавец хранит у себя или на складе, доставляют его курьеры. Предприниматели могут использовать собственную службу доставки или выбрать для этого логистическую компанию.
- Комиссия Ozon с продаж фиксированная — 5%. Продавцам продуктов также доступны все инструменты продвижения и аналитики.
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Новость вроде бы и хорошая, но опасаюсь, что будет как с той же косметикой.
Ты им говоришь что товар паль по несколько признакам, а тебе в ответ: "У нас есть сертификат, так что товар оригинал"
Вот и тут предоставят ветеринарный сертификат на мясо первой партии, а потом будут толкать не проверенное.
Ну а почему бы и нет.
Для Озона - однозначно, выгодно
Для "овощной лавки", и покупателя - хз насколько это выгодно, т.к.логистика отличается
Я недавно поела капусты и вообще чуть не умерла 🤧
А ещё говорят что овощи полезны 😒
не надо было молоком запивать
Я как-то была в гостях в хорошей компании с хорошей (мягкой) водкой. Ещё там была хорошая квашеная капуста. Ночью мне было очень плохо. Капуста рвалась на волю, я так понимаю, проблема была в капусте, а не двух стаканах водки.
С водкой такого быть не может. Даже врачи её пьют, а уж они то знают, что вредно, а что полезно.
врачи ? водку? при наличии медицинского спирта?
Уточнение по делу.
От него сушняк.
Мои знакомые врачи мужественно пренебрегают этой побочкой.
Вот я говорю, эта капуста чрезвычайно вредна.
Это предрассудки. Всё дело в мятных пряниках. Я раз траванулся сильно. Пили водку, самогон, вино, пиво, коньяк, спирт... ну и под конец пряниками траванулись(((
Список опасных продуктов можно продолжить )
Я поняла — дело в яйцах, которые используют в производстве пряников!
Действительно, а почему бы и нет. Главное чтобы свежими были. Кто за этим будет следить? Хорошо что ещё будут все инструменты продвижения и аналитики. Так что для предпринимателей думаю однозначно хорошая новость.
Больше интересует, будут ли требовать и проверять необходимые сертификаты и ветконтроль например на мясо.
будет странно если маркет плэйс через свою площадку позволит травить и заражать людей. В новости конечно этот момент не сильно прояснен, только описано ,что продавать сможет например овощная лавка или пекарня, то есть по идее зарегистрированные организации со всеми сертификатами на продукты
Ну тут же получается может быть как и с обычными сертификатами.
Например есть точка на рынке, которая торгует мясом. То мясо которое на рынке продается, проходит сан.контроль местным ветеринаром, а через маркетплейс получается можно любое мясо продавать, прикладывая сертификат от мяса которое на рынке?
Норм, сети будут больше внимания своим магазам уделять и конкурировать за потребителя. нужно быстро - самокат, нужно чуть дольше и с качеством как повезет - пятерки магниты, нужно качественно- сбермаркет, и позвонят и дату посмотрять и не положат салат если он визуально так себе. Посмотрим как озон себя покажет, но ближайшие ПВЗ тоже сильно отличаются по эстетике нахождения внутри
Работаю с кондитеркой и хлебом. Люди с претензиями и на "вчерашний" продукт. Всем хочется "сегодняшних" пирожных, хлеба, мармелада. Думаю, что ритейл и кондитерские вне конкуренции
а кому он тогда остаётся? выкидывают? отправляют назад? закладывают в цену?
Идея хорошая)дополнительная площадка для продажи своего товара ,не все ведь одной техникой торгуют.Тем более ,что на озон уже была категория продукты питания и для нас польза теперь при оформлении заказа можно будет не только снеки заказать,но и нормальную еду
То есть захотел пообедать, заказал - пообедал на следующий день в лучшем случае😁
Расширили бы способы оплаты товара. Например оплаты с баланса телефона.
Киви прикрыли, а оформлять карту ради маркетплейса не буду. Но это лишь хотелки😆
А зачем платить с баланса телефона?
Виртуалка в приложении за 5 секунд же делается
Спасибо, посмотрю
Вопрос как ее пополнять. Как я поняла нужно завести еще одну и пополнять с нее. Думала можно пополнить через терминал зеленого банка наличной, но видимо нет.
А, вон оно что.
Ну это вы веком ошиблись -)
криптой тогда уж лучше бы
Вы вообще пластиком не пользуетесь?
Странно как-то на озоне заказывать продукты, ладно, посмотрим что из этого получится
Для меня озон всегда был сборищем пали, а тут что будет...
Забавно будет читать, как ОЗОН обосрется в очередной раз с логистикой))