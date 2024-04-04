«Мегамаркет» станет новым арендатором площадей IKEA в торговых центрах «Мега» Статьи редакции
Маркетплейс оборудует там склады и пункты выдачи заказов.
- «Мега» и «Мегамаркет» договорились об аренде площадей, которые ранее занимали магазины IKEA, рассказали представители ТЦ. Речь идёт о всех высвобожденных площадях IKEA в 14 торговых центрах в 11 регионах России. Общая площадь составляет 400 743 м².
- Все арендуемые площади оборудуют под склады и предложат партнёрам для фулфилмента, рассказали vc.ru в «Мегамаркете». Также маркетплейс планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ в «Мегах»: с выдачей посылок, приёмом возвратов и примеркой вещей.
- Зоны «Мегамаркета» будут открываться постепенно. В первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве («Тёплый стан» и «Белая дача»).
- IKEA закрыла магазины в России весной 2022 года, но продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года.
- В сентябре 2023 года «Газпромбанк» выкупил все торговые центры «Мега» в Москве и Подмосковье, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Адыгее, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске у шведской Ingka Centres (головная компания IKEA). Стороны не раскрывали сумму сделки, эксперты оценивали её в $2-2,85 млрд.
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Была Икея, будут склады ширпотреба с алибабы. Заместили, бляха.
А икея - товары не широкого потребления?)
Был формат шопинга, а станет «китайский ряд»
Ага, уточнил (-: Алибабский ширпотреб.
а икея прям товары для аристократов были )
Пример эффективности госуправления. Долго думали куда деть помещения и наконец придумали - повесили на баланс Сбера.
привлечь в «Меги» новых посетителей, которые сейчас предпочитают онлайн-покупки.
Ох ты ж радость блять какая. Верните старого арендатора, а этого выкиньте подальше
Поговаривают старый арендатор чет отказался)
поговаривают там что-то случилось перед этим
Действительно инновационная модель, вместо ikea, склад и один пункт выдачи, арендаторы в этих тц будут рады, ведь к ним придет инновационный покупатель в виде человека, предпочитающего онлайн покупки, газпрому срочно нужно поднимать для них арендную плату
лучшего применения конечно не найти, но использовать под склады аренду в тц иногда в центре города? или сберу уже настолько денег девать некуда
просто экономика так поднялась, так импортозаместилась, что желающих торговать в самых популярных ТЦ города больше нет
Склады нынче тоже недешевые, особенно близко к городу.
Другое дело, что Меги строились вокруг Икеи, как вокруг точки притяжения покупателей, которая обеспечивала арендаторам в Меге повышенный трафик клиентов.
Мегамаркет в этом плане вообще бесполезен, так что больше всех расстроились арендаторы в Меге.
Не помню особо мегу в центре города. Обычно на окраине
Я правильно понял, что вместо магазинов для дома там теперь будут большие склады и пункты ПВЗ?
Я тоже так понял. ООООЧЕНЬ огромные примерочные.
100 примерочных и только 2 рабочие.
Ну то есть, "Мега" теперь официально — всё. Закончилась. Просто складские помещения в аренду в промзоне на окраине города.
Потому, что как пункт выдачи заказа "Мега" не шибко привлекательное место. Их ТЦ, как правило, находятся на окраинах, туда ради выдачи заказа совсем не в кайф ехать. Да и не нужно для пункта выдачи огромное икеевское пространство.
Там могут загружать коробки курьерам для последующей доставки, например. Ну это если вообще искать плюсы в данных обстоятельствах
Был в Мега Парнас на той неделе и еще год назад один раз, выглядит конечно печально по сравнению с тем что было. Склад скорее добавит толпы узбеков-работников, но никак не покупателей арендаторам которые там еще торгуют.
Интересно какая стоимость аренды квадратного метра в ТЦ? Неужели такая же как у обычного склада, чтобы это было выгодно Сберу?
10 с копейками за кв метр ,ну по крайне мере в зоне фудкорта
Вот так замена, походу дела в Мегу теперь ни ногой, хлам собрали под одной крышей, каких покупайтеелей так решила привлечь Мега, курьеров?
Ну что же интересненько будет за этим всем понаблюдать. Что за новая разработанная инновационная бизнес-модель и как это сможет привлечь в меги новых посетителей, которые сейчас предпочитают онлайн-покупки. Тенденция на онлайн покупки уже давно стала повседневностью и от этого удобства мало кто захочет отказаться.
Будет чисто склад и пункт выдачи. Мега как молл сдохла.
Арендатора чисто по созвучному названию искали.
у мегамаркета вроде появилась мебель в ассортименте и будет инттересно как ее будут выдавать в этих больших пвз
Все как обычно, оператор сканирует штрих-код заказа, а затем выдаёт диван. Или шкаф.
В шаговой доступности такое пвз
Что, даже вайлберис ни одного не дадут? У них как раз складик недавно сгорел один там
Может взлететь, самые популярные товары они будут держать на этих складах и перемещать в пункт в течении десятка минут.
"арендуемые площади оборудуют под склады и предложат партнёрам для фулфилмента"
Ля какой "якорный арендатор" - СКЛАДЫ!