Торговля
Маша Цепелева

«Мегамаркет» станет новым арендатором площадей IKEA в торговых центрах «Мега» Статьи редакции

Маркетплейс оборудует там склады и пункты выдачи заказов.

  • «Мега» и «Мегамаркет» договорились об аренде площадей, которые ранее занимали магазины IKEA, рассказали представители ТЦ. Речь идёт о всех высвобожденных площадях IKEA в 14 торговых центрах в 11 регионах России. Общая площадь составляет 400 743 м².

Сотрудничество «Меги» и «Мегамаркета» даёт возможность разработать инновационную бизнес-модель и привлечь в «Меги» новых посетителей, которые сейчас предпочитают онлайн-покупки.

Тигран Хачатуров, заместитель предправления «Газпромбанка», владеющего «Мегами»
  • Все арендуемые площади оборудуют под склады и предложат партнёрам для фулфилмента, рассказали vc.ru в «Мегамаркете». Также маркетплейс планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ в «Мегах»: с выдачей посылок, приёмом возвратов и примеркой вещей.
  • Зоны «Мегамаркета» будут открываться постепенно. В первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве («Тёплый стан» и «Белая дача»).
  • IKEA закрыла магазины в России весной 2022 года, но продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года.
  • В сентябре 2023 года «Газпромбанк» выкупил все торговые центры «Мега» в Москве и Подмосковье, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Адыгее, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске у шведской Ingka Centres (головная компания IKEA). Стороны не раскрывали сумму сделки, эксперты оценивали её в $2-2,85 млрд.
«Мега» в Екатеринбурге

#новости #мегамаркет #ikea #мега #газпромбанк

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32 комментария
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 Вадим Д.

Была Икея, будут склады ширпотреба с алибабы. Заместили, бляха.

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placeholder

А икея - товары не широкого потребления?)

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Белый халат

Был формат шопинга, а станет «китайский ряд»

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Вадим Д.

Ага, уточнил (-: Алибабский ширпотреб.

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Научный микроскоп

а икея прям товары для аристократов были )

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Бонифаций на каникулах

Пример эффективности госуправления. Долго думали куда деть помещения и наконец придумали - повесили на баланс Сбера.

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Токс
Все арендуемые площади оборудуют под склады и предложат партнёрам для фулфилмента, рассказали vc.ru в «Мегамаркете».
привлечь в «Меги» новых посетителей, которые сейчас предпочитают онлайн-покупки.

Ох ты ж радость блять какая. Верните старого арендатора, а этого выкиньте подальше

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Петр П

Поговаривают старый арендатор чет отказался)

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Лысый

поговаривают там что-то случилось перед этим

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Михаил
Сотрудничество «Меги» и «Мегамаркета» даёт возможность разработать инновационную бизнес-модель и привлечь в «Меги» новых посетителей, которые сейчас предпочитают онлайн-покупки.

Действительно инновационная модель, вместо ikea, склад и один пункт выдачи, арендаторы в этих тц будут рады, ведь к ним придет инновационный покупатель в виде человека, предпочитающего онлайн покупки, газпрому срочно нужно поднимать для них арендную плату

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неформат

лучшего применения конечно не найти, но использовать под склады аренду в тц иногда в центре города? или сберу уже настолько денег девать некуда

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Лысый

просто экономика так поднялась, так импортозаместилась, что желающих торговать в самых популярных ТЦ города больше нет

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Nick Name

Склады нынче тоже недешевые, особенно близко к городу.
Другое дело, что Меги строились вокруг Икеи, как вокруг точки притяжения покупателей, которая обеспечивала арендаторам в Меге повышенный трафик клиентов.
Мегамаркет в этом плане вообще бесполезен, так что больше всех расстроились арендаторы в Меге.

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Фоксик

Не помню особо мегу в центре города. Обычно на окраине

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Владимир Федулов

Я правильно понял, что вместо магазинов для дома там теперь будут большие склады и пункты ПВЗ?

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Sergei N

Я тоже так понял. ООООЧЕНЬ огромные примерочные.

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Алек Борисовский

100 примерочных и только 2 рабочие.

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Лысый

Ну то есть, "Мега" теперь официально — всё. Закончилась. Просто складские помещения в аренду в промзоне на окраине города.

Потому, что как пункт выдачи заказа "Мега" не шибко привлекательное место. Их ТЦ, как правило, находятся на окраинах, туда ради выдачи заказа совсем не в кайф ехать. Да и не нужно для пункта выдачи огромное икеевское пространство.

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Юрий Б.

Там могут загружать коробки курьерам для последующей доставки, например. Ну это если вообще искать плюсы в данных обстоятельствах

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xsignes

Был в Мега Парнас на той неделе и еще год назад один раз, выглядит конечно печально по сравнению с тем что было. Склад скорее добавит толпы узбеков-работников, но никак не покупателей арендаторам которые там еще торгуют.

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Mr. Anderson

Интересно какая стоимость аренды квадратного метра в ТЦ? Неужели такая же как у обычного склада, чтобы это было выгодно Сберу?

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Andrew Mik

10 с копейками за кв метр ,ну по крайне мере в зоне фудкорта

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Как Дед В Программисты Пошёл

Вот так замена, походу дела в Мегу теперь ни ногой, хлам собрали под одной крышей, каких покупайтеелей так решила привлечь Мега, курьеров?

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Григорий Лепсин

Ну что же интересненько будет за этим всем понаблюдать. Что за новая разработанная инновационная бизнес-модель и как это сможет привлечь в меги новых посетителей, которые сейчас предпочитают онлайн-покупки. Тенденция на онлайн покупки уже давно стала повседневностью и от этого удобства мало кто захочет отказаться.

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Dimitri

Будет чисто склад и пункт выдачи. Мега как молл сдохла.

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Слегка Придурковатый

Арендатора чисто по созвучному названию искали.

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Алексей Юлович

у мегамаркета вроде появилась мебель в ассортименте и будет инттересно как ее будут выдавать в этих больших пвз

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Александр Кайт

Все как обычно, оператор сканирует штрих-код заказа, а затем выдаёт диван. Или шкаф.

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Фоксик

В шаговой доступности такое пвз

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Onetwo Threefour

Что, даже вайлберис ни одного не дадут? У них как раз складик недавно сгорел один там

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Денис Демидов

Может взлететь, самые популярные товары они будут держать на этих складах и перемещать в пункт в течении десятка минут.

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ilia

"арендуемые площади оборудуют под склады и предложат партнёрам для фулфилмента"

Ля какой "якорный арендатор" - СКЛАДЫ!

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