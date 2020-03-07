Источником стал партнёр, у которого был доступ к данным.

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Данные как минимум 1000 пользователей маркетплейса Joom оказались в руках мошенников. Утечка затронула пользователей из нескольких стран — преимущественно из России и Белоруссии, сообщил vc.ru представитель компании Мика Стецовский.

Мошенникам удалось узнать имена, адреса и контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты), но информацию о банковских картах пользователей они не получили, заверили в Joom.

В результате утечки некоторые пользователи Joom в России и Белоруссии могли получить мошеннические звонки. Как правило, в таких случаях мошенники представляются сотрудниками банка, пытаются узнать номер паспорта, CVV-код банковской карты или код из SMS-сообщения от банка. Мика Стецовский представитель Joom

Компания заподозрила утечку 5 марта, в течение дня 6 марта специалисты выяснили подробности и устранили угрозу дальнейшей утечки, рассказал Стецовский. По его словам, злоумышленники получили данные через одного из подрядчиков Joom, у которого был доступ к внутренним ресурсам компании.

Что это за подрядчик и чем именно он занимается, представитель Joom не раскрыл, но сказал, что партнёру был ограничен доступ к данным. Компания также готовится передать информацию об инциденте в правоохранительные органы.