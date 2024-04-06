Проще вынести и легче продать: почему магазинных воришек привлекают бритвы Статьи редакции
Разобраться попыталось издание The Hustle.
В последние несколько лет торговые сети — в частности косметические и аптечные — усилили защиту бритвенных станков и сменных кассет, пишет The Hustle. Иногда их вешают за спиной у кассира, а порой прячут в прозрачные боксы или блокируют специальными «стоплокерами» на торговых крючках, которые без помощи сотрудника не открыть и не снять.
Бритвы и лезвия не самые дорогие товары, но, по некоторым данным, крадут их в 2,5 раза чаще, чем всё остальное. Всё потому, что на станки и кассеты всегда есть спрос: многие мужчины и женщины бреются не реже двух раз в неделю, а лезвия дерматологи рекомендуют менять после каждой пятой-седьмой процедуры.
Вопрос «Получится ли сбыть товар» по сути даже не стоит. Станки хорошо продаются и в онлайне, и в магазинах шаговой доступности, и на блошиных рынках, отмечает издание. А ещё они компактные, поэтому под курткой или рубашкой можно вынести сразу несколько экземпляров.
Выше у такого товара и ценность в пересчёте на фунт (0,45 кг):
- Упаковка из трёх станков Venus со сменной головкой стоит в Target $6,99 (647 рублей по курсу на 5 апреля 2024 года) и весит 0,14 фунта. Значит, фунт товара стоит $50 (4629 рублей).
- Блокнот на спирали — $2,2 за фунт (204 рубля).
- Мини-холодильник Whirlpool — $2,6 за фунт (241 рубль).
Конечно, холодильники дороже, чем бритва, но покупают их реже, незаметно вынести их тяжелее и регулярно менять что-то, как бритвенные кассеты, не нужно.
В первой половине 2000-х особой популярностью на рынке бритвенных станков пользовалась линейка Gillette Mach3 — производитель говорил, что одна она продавалась лучше, чем все бритвы конкурентов вместе взятые.
Воры тогда выносили по десять-двадцать штук за раз и продавали каждую за £5 (585 рублей), а The Boston Globe назвала Mach3 «самым часто похищаемым товаром в рознице США и Европы».
До сделки с Procter & Gamble в 2005 году Gillette говорила, что рентабельность её подразделения по производству станков и лезвий составляет около 37%. Но ритейлеры похвастаться такими показателями не могут. У сети аптек CVS, для сравнения, операционная маржа в этом сегменте равняется 2-6%.
В результате магазинам приходится выбирать. Они пытаются заработать хоть что-то и потому усиливают защиту от краж и мирятся с издержками: нанимают новых сотрудников в зал, чтобы те снимали блокировку, или повышают оплату старым работникам, компенсируя дополнительную мороку с замками.
Покупателям, в свою очередь, не нравится, что нельзя просто бросить товар в корзину — поэтому они всё чаще предпочитают покупать бритвы и лезвия в онлайне.
пфф... никогда бы не подумала, однако же поди ж ты оказывается есть определенные предпочтения
Небритые они, а денежек нет.