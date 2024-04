Воры тогда выносили по десять-двадцать штук за раз и продавали каждую за £5 (585 рублей), а The Boston Globe назвала Mach3 «самым часто похищаемым товаром в рознице США и Европы».

В последние несколько лет торговые сети — в частности косметические и аптечные — усилили защиту бритвенных станков и сменных кассет, пишет The Hustle. Иногда их вешают за спиной у кассира, а порой прячут в прозрачные боксы или блокируют специальными «стоплокерами» на торговых крючках, которые без помощи сотрудника не открыть и не снять.

Разобраться попыталось издание The Hustle.