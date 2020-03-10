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Торговля
Лиана Липанова
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Amazon начала продавать технологии для магазинов без касс и продавцов другим ритейлерам Материал редакции

У самой компании сейчас более 20 таких магазинов.

10 комментариев
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Amazon запустила продажу технологий для бескассовых магазинов другим ритейлерам и назвала её Just Walk Out, сообщает Reuters со ссылкой на компанию. У компании уже есть несколько клиентов, имена которых она не называет. Финансовые условия соглашений Amazon не раскрывает.

Ритейлер открыл свой первый магазин без касс Amazon Go в январе 2018 года. Чтобы зайти в магазин, покупатели должны открыть приложение Amazon и отсканировать QR-код, приложив смартфон к турникету. Покупки можно сразу складывать в сумку — система автоматически засчитывает товар и списывает его стоимость с карты, привязанной к приложению. В апреле 2019 года компания обещала ввести оплату наличными в Amazon Go.

Amazon предлагает ритейлерам другую систему для входа в магазин: покупатели должны будут вставить в турникет банковскую карту. Все товары вносятся в виртуальную корзину покупателя, а счёт выставляется по карте, вставленной в турникет. Чтобы получить квитанцию, в магазине нужно будет оставить свою электронную почту — на неё будет приходить чек при каждой покупке у партнёров Amazon.

Технология также включает облачный сервис Amazon Web Services, камеры на потолке и датчики веса на полках. Их можно будет установить как в новый магазин, так и переоборудовать старый. На турникетах будет надпись «Технология Just Walk Out от Amazon», за остальное оформление магазина будет отвечать продавец.

#новость #amazon #amazongo

Торговля
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10 комментариев
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Alexey Bo

0

Интересно, если такой магазин откроют в РФ, то какое же кол-во охраны в нем будет на квадратный метр...

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Михаил Стерлин

Alexey
2

Можно не приплетать, а заглянуть самому в Ленту и оценить.

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Антон Штадлер

Михаил
1

в Ленте до сих пор просят сумки сдавать на входе. Тут действительно можно не приплетать, т.к. отставание лет на 20 во всем

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Alexey Nekrasov

Антон
2

Просят, но не заставляют.

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Антон Штадлер

Alexey
0

меня в Комптоне в Dollar Tree не просили даже. Если просят, значит не уверены в надежности своей системы

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Alexey Nekrasov

Антон
1

Скорее всего не в уверенности дело, а охранников нужно чем-то занять. Стоят, глазами щёлкают деньги получают. Ну и пусть за одно просят сдавать сумки. 
Есть же такое руководство, которому важно чтобы ты "отрабатывал" деньги, даже если действия бессмысленны

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evilnw

Alexey
0

В Икея и Вкусвилле уже есть кассы самообслуживания. Очень удобно.

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Angel Vivaldi

evilnw
0

вот если бы на этих кассах стоимость товара была без учета з/ч сотрудника кассы, было бы мило, а то делаешь чужую работу за так (:

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Люц Шнайдер

Alexey
0

Вообще в РФ, насколько я знаю, есть такие магазины. 2 млн стоит подключ. Я не про автоматические кассы, если что.

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Ware Wow

0

Вот учитесь сайты делать.
Представляю, что бы тут было, если бы обычный чувак тут пресс релиз с таким сайтом выложил...

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