У самой компании сейчас более 20 таких магазинов.

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Amazon запустила продажу технологий для бескассовых магазинов другим ритейлерам и назвала её Just Walk Out, сообщает Reuters со ссылкой на компанию. У компании уже есть несколько клиентов, имена которых она не называет. Финансовые условия соглашений Amazon не раскрывает.

Ритейлер открыл свой первый магазин без касс Amazon Go в январе 2018 года. Чтобы зайти в магазин, покупатели должны открыть приложение Amazon и отсканировать QR-код, приложив смартфон к турникету. Покупки можно сразу складывать в сумку — система автоматически засчитывает товар и списывает его стоимость с карты, привязанной к приложению. В апреле 2019 года компания обещала ввести оплату наличными в Amazon Go.

Amazon предлагает ритейлерам другую систему для входа в магазин: покупатели должны будут вставить в турникет банковскую карту. Все товары вносятся в виртуальную корзину покупателя, а счёт выставляется по карте, вставленной в турникет. Чтобы получить квитанцию, в магазине нужно будет оставить свою электронную почту — на неё будет приходить чек при каждой покупке у партнёров Amazon.