Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
У самой компании сейчас более 20 таких магазинов.
Amazon запустила продажу технологий для бескассовых магазинов другим ритейлерам и назвала её Just Walk Out, сообщает Reuters со ссылкой на компанию. У компании уже есть несколько клиентов, имена которых она не называет. Финансовые условия соглашений Amazon не раскрывает.
Ритейлер открыл свой первый магазин без касс Amazon Go в январе 2018 года. Чтобы зайти в магазин, покупатели должны открыть приложение Amazon и отсканировать QR-код, приложив смартфон к турникету. Покупки можно сразу складывать в сумку — система автоматически засчитывает товар и списывает его стоимость с карты, привязанной к приложению. В апреле 2019 года компания обещала ввести оплату наличными в Amazon Go.
Amazon предлагает ритейлерам другую систему для входа в магазин: покупатели должны будут вставить в турникет банковскую карту. Все товары вносятся в виртуальную корзину покупателя, а счёт выставляется по карте, вставленной в турникет. Чтобы получить квитанцию, в магазине нужно будет оставить свою электронную почту — на неё будет приходить чек при каждой покупке у партнёров Amazon.
Технология также включает облачный сервис Amazon Web Services, камеры на потолке и датчики веса на полках. Их можно будет установить как в новый магазин, так и переоборудовать старый. На турникетах будет надпись «Технология Just Walk Out от Amazon», за остальное оформление магазина будет отвечать продавец.
Интересно, если такой магазин откроют в РФ, то какое же кол-во охраны в нем будет на квадратный метр...
Можно не приплетать, а заглянуть самому в Ленту и оценить.
в Ленте до сих пор просят сумки сдавать на входе. Тут действительно можно не приплетать, т.к. отставание лет на 20 во всем
Просят, но не заставляют.
меня в Комптоне в Dollar Tree не просили даже. Если просят, значит не уверены в надежности своей системы
Скорее всего не в уверенности дело, а охранников нужно чем-то занять. Стоят, глазами щёлкают деньги получают. Ну и пусть за одно просят сдавать сумки.
Есть же такое руководство, которому важно чтобы ты "отрабатывал" деньги, даже если действия бессмысленны
вот если бы на этих кассах стоимость товара была без учета з/ч сотрудника кассы, было бы мило, а то делаешь чужую работу за так (:
Вообще в РФ, насколько я знаю, есть такие магазины. 2 млн стоит подключ. Я не про автоматические кассы, если что.
Вот учитесь сайты делать.
Представляю, что бы тут было, если бы обычный чувак тут пресс релиз с таким сайтом выложил...
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