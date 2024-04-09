«Яндекс Маркет» предложил предпринимателям сервис для покупки готовых к работе ПВЗ Статьи редакции
Так партнёры смогут приобрести пункт без участия сторонних площадок.
- Владельцы пунктов выдачи заказов и предприниматели, пока не сотрудничающие с сервисом, могут выбрать и купить ПВЗ с уже установленной вывеской, оформленным помещением и фирменной мебелью, рассказал маркетплейс.
- Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете, найти на интерактивной карте подходящий пункт и подать заявку на покупку. «Маркет» пришлёт контакты продавца пункта тому, кто первым отправит заявку на этот ПВЗ.
Информацию о доступных к покупке пунктах маркетплейс получает напрямую от их владельцев. Он анализирует их на рентабельность и, если всё в порядке, добавляет на карту.
- Карта в личном кабинете показывает также помещения для открытия новых ПВЗ. В «Маркете» отметили, что уже одобрили эти места, поэтому их не нужно согласовывать с сервисом.
- На карте обозначены и зоны, в которых находятся одобренные помещения и готовые пункты. Типы рекомендуемых зон различаются в зависимости от их клиентского потенциала и количества уже открытых ПВЗ «Маркета».
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Уловка 22: Рентабельный пункт владелец не будет продавать. Нерентабельный не сможет продаваться через Маркет.
Почему не будет продавать рентабельный пункт?
Почему-то у людей постоянно в голове, что прибыльный бизнес никто не продает!
Может владелец устал искать персонал для пвз, и продает его. Может у владельца есть другой проект, который ему интереснее! Причин для продажи рентабельного бизнеса - масса!
Потому что его продадут (либо отдадут) родственникам, друзьям, знакомым, друзьям друзей. Выставят на продажу то что совершенно никому не нужно. Все эти причины, типа "куча проектов, бабки гребу, но везде грести не успеваю" это сказки для вчерашних школьников вступающих во взрослую жизнь.
Ну всё верно - мысль о том что ценное не может быть продано скажем из за того что бизнес партнёры разругались, или из за того что человек раскрутил вторую точку ПВЗ на оборот в разы превышающий первую, и просто решил не тянуть полумёртвый балласт а сконцентрироваться на том что приносит ему гораздо больше прыбили при одинаковых ресурсозатратах - такие мысли конечно не могут прийти в голову юным школьникам, и они сразу думают что бизнес убыточный, а люди на опыте так уже давно не думают)
И на этих шатких предположениях и основан бизнесс по продаже пвз
кек, ты сам себя на ноль помножил.
сначала пишешь про "полумёртвый балласт" а потом что он не убыточный.
зачем покупать полумертвый балласт за деньги если можно сделать самому?
в том и тейк что если чтото продают то это говно, проблемный актив с подводными камнями, это может быть по разным причинам, но разбираться в этом нахуй не нужно.
уж пвз то открыть ума не надо, зато в нем не будет чужих скелетов, которые всплывут через пару месяцев.
Да всё, те два чела продали уже свои ПВЗ, остался только кидняк
Так его и продают через этот сервис только не друзьям и родственникам. Бывает такое, что родственникам и друзьям просто не хочется заниматься бизнесом или они также думают, что человек их обманывает, потому что «рентабельный бизнес не продают»!
Про деньги гребу, ничего не успеваю, есть много серийных предпринимателей, успешно создающих несколько бизнесов и делающих экзит из них.
глупость.
если он устал "искать персонал для ПВЗ" значит это не рентабельный и не бизнес, а извращенная форма самозанятости
если он рентабельный то проще посадить туда человека в долю, чтобы он за условную половину прибыли его развивал, или отдать маме, жене, сыну итд, как правильно заметил чел снизу. чтобы деньги продолжали течь в семью, хоть и маленьким потоком.
и занимайся интересным проектом сколько влезет
Не скажу за пвз, но я например продавал столярную мастерскую, которая приносила нормальную прибыль. Но также был другой проект, который был запущен одновременно со столяркой. И другой проект приносил в 2 раза больше прибыли в расчёте на 1 сотрудника и занимал меньше времени.
Соответственно сосредоточился именно на нём.
Надо быть очень наивным человеком, чтобы так делать. Зачем пришедшему человеку, который пашет за двоих, делиться прибылью?
расскажи об этом коммерческим директорам и администраторам магазинов например, которые делают это за зарплату и премии, а мы посмеемся...
Между зарплатой и половиной прибыли есть такая неслабая разница.
На сколько я могу судить из комментария - большинство микро и мелкого бизнеса является извращенной формой самозанятости.
По поводу взять партнёра, с улицы взять человека и выделить ему просто так половину доли - выглядит рискованно.
Если у человека есть возможность оставить бизнес внутри семьи - он его оставит, но чаще такого нет!
Ты дурачишка или подлец?)
Странный комментарий, попробую ответить также странно:
Ты грубиян или идиот?
А у вас мыслительный процесс присутствует или когда как?
Не факт, пункт это же гемор тот еще, можно продать и вложить во что-то получше.
Комментарий удален модератором
Пункт выдачи приносит мне доход, возьму-ка я и продам его кому нибудь, пусть другие люди тоже денег заработают, ну в самом деле, одному мне что ли зарабатывать
ПВЗ отличный! Потолка заработка нет! Заезжай и реби лопатой! Лопата в подарок! Тут просто так совпало: уход в декрет, физическая невозможность вести сразу несколько проектов и желание сосредоточиться на более прибыльных, а тут ещё и переезд в другую страну.... Поэтому 99000₽, срок окупаемости вложений 2 недели. Если сегодня возьмёте, то готовы за 75000₽ отдать....
Недавно видел на авито продавали пункт выдачи вб недалеко от меня, примерно так же расписали, сказали, что персонал укомплектован и обучен, работают уже давно, а там в активных объявлениях еще искали сотрудника в пвз 😁😁
Ситуации в жизни разные бывают. Возможно кто-то и продаст прибыльный бизнес. ПВЗ не так много то и приносят
А что их все продают?!
Потому что это не бизнес, а работа на дядю. Когда дядя меняет правила, работник прозревает и пытается продать ПВЗ)
ну точно не из-за большой чистой прибыли :D
У меня сломался грузовичок, на котором ежедневно вывозил прибыль из ПВЗ. Вывозить не на чем, вся площадь ПВЗ уже забита деньгами, поэтому продаю.
очевидный факт
очевидно
видимо потому что там ROI 1200% 😉
отметка
Комментарий удален модератором
Локация в данном случае очень сильно решает - людям тупо не хочется ехать куда то к чёрту на куличики, и если недалеко от популярного ПВЗ открывается новый с более удобными подходами\подъездами и местом для парковки, то люди автоматически начинают идти в новое место, и на все остальные факторы им плевать.
Так что если какой то пвз раньше был популярным - то его клиентура спокойно могла рассосаться со временем, ибо рядом с ними пооткрывались новые пункты, и люди выбирают то что ближе.
Устали от рутины?
Все вокруг раздражает?
Жизнь кажется серой и унылой?
ПВЗ от Яндекс.Маркет - жизнь заиграет новыми красками!
Спрашивайте во всех ПВЗ Вашего города!
Безотходное производство. Чтобы твой товар сбывали, ты не платишь за это, а ещё и бабло получаешь
"Всё в порядке" - это значит, что она около нуля?
Маркетплейс маркетплейсов)
Всем доброе утро в этом чате! ☕😋
Доброе !
Неплохо, но не драмы.
Было бы куда круче, если бы Яндекс продавал ПВЗ WBс долгами и штрафами.
А почему их продают? я по большей части пользуюсь пвз яндексМаркетом, хотя сейчас больше курьеров
Вообще не пользуюсь Яндекс маркетом у них цены конские
Вот тут конечно очень сомнительно.. особенно с анализом рентабельности.. кто же захочет продавать вполне рентабельный бизнес? Но в любом случае это хорошая идея и и сервис. Будет ли пользоваться спросом посмотрим.
»Яндекс Маркет» предложил предпринимателям API для покупки готовых к работе ПВЗ