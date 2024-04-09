Торговля
Таня Боброва

«Яндекс Маркет» предложил предпринимателям сервис для покупки готовых к работе ПВЗ Статьи редакции

Так партнёры смогут приобрести пункт без участия сторонних площадок.

  • Владельцы пунктов выдачи заказов и предприниматели, пока не сотрудничающие с сервисом, могут выбрать и купить ПВЗ с уже установленной вывеской, оформленным помещением и фирменной мебелью, рассказал маркетплейс.
  • Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете, найти на интерактивной карте подходящий пункт и подать заявку на покупку. «Маркет» пришлёт контакты продавца пункта тому, кто первым отправит заявку на этот ПВЗ.

  • Информацию о доступных к покупке пунктах маркетплейс получает напрямую от их владельцев. Он анализирует их на рентабельность и, если всё в порядке, добавляет на карту.

  • Карта в личном кабинете показывает также помещения для открытия новых ПВЗ. В «Маркете» отметили, что уже одобрили эти места, поэтому их не нужно согласовывать с сервисом.
  • На карте обозначены и зоны, в которых находятся одобренные помещения и готовые пункты. Типы рекомендуемых зон различаются в зависимости от их клиентского потенциала и количества уже открытых ПВЗ «Маркета».
Источник: «Яндекс Маркет»

#новости #яндексмаркет

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 Griby Lenina
Он анализирует их на рентабельность и, если всё в порядке, добавляет на карту.

Уловка 22: Рентабельный пункт владелец не будет продавать. Нерентабельный не сможет продаваться через Маркет.

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Дмитрий Карелин

Почему не будет продавать рентабельный пункт?
Почему-то у людей постоянно в голове, что прибыльный бизнес никто не продает!
Может владелец устал искать персонал для пвз, и продает его. Может у владельца есть другой проект, который ему интереснее! Причин для продажи рентабельного бизнеса - масса!

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Егор Орлов

Потому что его продадут (либо отдадут) родственникам, друзьям, знакомым, друзьям друзей. Выставят на продажу то что совершенно никому не нужно. Все эти причины, типа "куча проектов, бабки гребу, но везде грести не успеваю" это сказки для вчерашних школьников вступающих во взрослую жизнь.

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Пользователь VC

Ну всё верно - мысль о том что ценное не может быть продано скажем из за того что бизнес партнёры разругались, или из за того что человек раскрутил вторую точку ПВЗ на оборот в разы превышающий первую, и просто решил не тянуть полумёртвый балласт а сконцентрироваться на том что приносит ему гораздо больше прыбили при одинаковых ресурсозатратах - такие мысли конечно не могут прийти в голову юным школьникам, и они сразу думают что бизнес убыточный, а люди на опыте так уже давно не думают)

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Юрий Б.

И на этих шатких предположениях и основан бизнесс по продаже пвз

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Артур Маслов

кек, ты сам себя на ноль помножил.
сначала пишешь про "полумёртвый балласт" а потом что он не убыточный.
зачем покупать полумертвый балласт за деньги если можно сделать самому?
в том и тейк что если чтото продают то это говно, проблемный актив с подводными камнями, это может быть по разным причинам, но разбираться в этом нахуй не нужно.
уж пвз то открыть ума не надо, зато в нем не будет чужих скелетов, которые всплывут через пару месяцев.

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Ivan Petrov

Да всё, те два чела продали уже свои ПВЗ, остался только кидняк

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Дмитрий Карелин

Так его и продают через этот сервис только не друзьям и родственникам. Бывает такое, что родственникам и друзьям просто не хочется заниматься бизнесом или они также думают, что человек их обманывает, потому что «рентабельный бизнес не продают»!
Про деньги гребу, ничего не успеваю, есть много серийных предпринимателей, успешно создающих несколько бизнесов и делающих экзит из них.

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Артур Маслов

глупость.
если он устал "искать персонал для ПВЗ" значит это не рентабельный и не бизнес, а извращенная форма самозанятости
если он рентабельный то проще посадить туда человека в долю, чтобы он за условную половину прибыли его развивал, или отдать маме, жене, сыну итд, как правильно заметил чел снизу. чтобы деньги продолжали течь в семью, хоть и маленьким потоком.
и занимайся интересным проектом сколько влезет

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Алексей Якунин

Не скажу за пвз, но я например продавал столярную мастерскую, которая приносила нормальную прибыль. Но также был другой проект, который был запущен одновременно со столяркой. И другой проект приносил в 2 раза больше прибыли в расчёте на 1 сотрудника и занимал меньше времени.
Соответственно сосредоточился именно на нём.

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Вася Пражкин
проще посадить туда человека в долю, чтобы он за условную половину прибыли его развивал

Надо быть очень наивным человеком, чтобы так делать. Зачем пришедшему человеку, который пашет за двоих, делиться прибылью?

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Артур Маслов

расскажи об этом коммерческим директорам и администраторам магазинов например, которые делают это за зарплату и премии, а мы посмеемся...

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Вася Пражкин

Между зарплатой и половиной прибыли есть такая неслабая разница.

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Дмитрий Карелин

На сколько я могу судить из комментария - большинство микро и мелкого бизнеса является извращенной формой самозанятости.
По поводу взять партнёра, с улицы взять человека и выделить ему просто так половину доли - выглядит рискованно.
Если у человека есть возможность оставить бизнес внутри семьи - он его оставит, но чаще такого нет!

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Ivan Petrov

Ты дурачишка или подлец?)

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Дмитрий Карелин

Странный комментарий, попробую ответить также странно:
Ты грубиян или идиот?

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Ivan Petrov

А у вас мыслительный процесс присутствует или когда как?

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THE DUDE

Не факт, пункт это же гемор тот еще, можно продать и вложить во что-то получше.

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Алибек Гулямов

Пункт выдачи приносит мне доход, возьму-ка я и продам его кому нибудь, пусть другие люди тоже денег заработают, ну в самом деле, одному мне что ли зарабатывать

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Егор Орлов

ПВЗ отличный! Потолка заработка нет! Заезжай и реби лопатой! Лопата в подарок! Тут просто так совпало: уход в декрет, физическая невозможность вести сразу несколько проектов и желание сосредоточиться на более прибыльных, а тут ещё и переезд в другую страну.... Поэтому 99000₽, срок окупаемости вложений 2 недели. Если сегодня возьмёте, то готовы за 75000₽ отдать....

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Алибек Гулямов

Недавно видел на авито продавали пункт выдачи вб недалеко от меня, примерно так же расписали, сказали, что персонал укомплектован и обучен, работают уже давно, а там в активных объявлениях еще искали сотрудника в пвз 😁😁

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tbIkworez

Ситуации в жизни разные бывают. Возможно кто-то и продаст прибыльный бизнес. ПВЗ не так много то и приносят

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xdvmx

А что их все продают?!

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Укладчик стекловаты

Потому что это не бизнес, а работа на дядю. Когда дядя меняет правила, работник прозревает и пытается продать ПВЗ)

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flash

ну точно не из-за большой чистой прибыли :D

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Griby Lenina

У меня сломался грузовичок, на котором ежедневно вывозил прибыль из ПВЗ. Вывозить не на чем, вся площадь ПВЗ уже забита деньгами, поэтому продаю.

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Тимур Балакин

очевидный факт

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flash

очевидно

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Евгений Спамов

видимо потому что там ROI 1200% 😉

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герой VPN

отметка

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Пользователь VC

Локация в данном случае очень сильно решает - людям тупо не хочется ехать куда то к чёрту на куличики, и если недалеко от популярного ПВЗ открывается новый с более удобными подходами\подъездами и местом для парковки, то люди автоматически начинают идти в новое место, и на все остальные факторы им плевать.
Так что если какой то пвз раньше был популярным - то его клиентура спокойно могла рассосаться со временем, ибо рядом с ними пооткрывались новые пункты, и люди выбирают то что ближе.

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Александр Кайт

Устали от рутины?
Все вокруг раздражает?
Жизнь кажется серой и унылой?

ПВЗ от Яндекс.Маркет - жизнь заиграет новыми красками!
Спрашивайте во всех ПВЗ Вашего города!

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Доктор Шкутко

Безотходное производство. Чтобы твой товар сбывали, ты не платишь за это, а ещё и бабло получаешь

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Я сказал свое имя машине
Он анализирует их на рентабельность и, если всё в порядке

"Всё в порядке" - это значит, что она около нуля?

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Вайр

Маркетплейс маркетплейсов)

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Запопу Кусь

Всем доброе утро в этом чате! ☕😋

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Руслан Кузин

Доброе !

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Вадим Д.

Неплохо, но не драмы.

Было бы куда круче, если бы Яндекс продавал ПВЗ WBс долгами и штрафами.

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Петр Каширин

А почему их продают? я по большей части пользуюсь пвз яндексМаркетом, хотя сейчас больше курьеров

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Денис

Вообще не пользуюсь Яндекс маркетом у них цены конские

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Iliya Che

Вот тут конечно очень сомнительно.. особенно с анализом рентабельности.. кто же захочет продавать вполне рентабельный бизнес? Но в любом случае это хорошая идея и и сервис. Будет ли пользоваться спросом посмотрим.

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Юрий Б.

»Яндекс Маркет» предложил предпринимателям API для покупки готовых к работе ПВЗ

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