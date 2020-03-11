Согласно соглашению 2009 года, PepsiCo могла продавать энергетики Rockstar Energy, но не развивать собственные бренды.

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PepsiCo купит компанию Rockstar Energy за $3,85 млрд, сообщает CNBC. Стороны сотрудничали по дистрибьюторскому соглашению в Северной Америке с 2009 года, напоминает издание.

Дистрибьюторское соглашение не позволяет PepsiCo внедрять инновации в производство или заключать контракты с другими производителями энергетиков. Если партнёры закроют сделку, PepsiCo сможет начать сотрудничать с другими производителями, отмечает CNBC.

У PepsiCo есть энергетики Kickstart, GameFuel и AMP, которые компания продвигает с помощью узнаваемого бренда Mountain Dew. В компании заявили изданию, что новый актив никак не повлияет на выручку и прибыль на акцию в 2020 году.