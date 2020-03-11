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Торговля
Лиана Липанова
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PepsiCo купит производителя энергетиков Rockstar Energy за $3,85 млрд для увеличения продаж Mountain Dew Материал редакции

Согласно соглашению 2009 года, PepsiCo могла продавать энергетики Rockstar Energy, но не развивать собственные бренды.

6 комментариев
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PepsiCo купит компанию Rockstar Energy за $3,85 млрд, сообщает CNBC. Стороны сотрудничали по дистрибьюторскому соглашению в Северной Америке с 2009 года, напоминает издание.

Дистрибьюторское соглашение не позволяет PepsiCo внедрять инновации в производство или заключать контракты с другими производителями энергетиков. Если партнёры закроют сделку, PepsiCo сможет начать сотрудничать с другими производителями, отмечает CNBC.

У PepsiCo есть энергетики Kickstart, GameFuel и AMP, которые компания продвигает с помощью узнаваемого бренда Mountain Dew. В компании заявили изданию, что новый актив никак не повлияет на выручку и прибыль на акцию в 2020 году.

Coca-Cola и PepsiCo выходят на рынок энергетических напитков после того, как спрос на газировку в США упал, пишет издание. С ноября 2019 года Coca-Cola начала производить в России энергетик под собственным брендом — Coca-Cola Energy. В компании говорили, что запускают производство энергетика из-за высоких темпов продаж этой категории в России.

#новость #pepsico

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6 комментариев
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Влад Борщ

1

С ноября 2019 года Coca-Cola начала производить в России энергетик под собственным брендом — Coca-Cola Energy. В компании говорили, что запускают производство энергетика из-за высоких темпов продаж этой категории в России.

Пробовал, честно говоря параша еще та. Плюс дороговат за свой объем.

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НечеловеческаяЛогика

Влад
0

параша - ещё слабо сказано

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Денис Колокольцев

1

Всегда был уверен что AdrenalineRush это марка PepsiCo, а Burn Coca-Cola

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Stas Korg

Денис
0

Я тоже кстати

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Leonardo DaVinci

Денис
0

Ну да, так и есть.
До 2015 года BURN выпускался компанией Coca Cola.
Адреналин у пепсико.

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Alexandre Svergoun

0

Молодёжь здоровье садит конкретно этими энергетиками. 

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