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Согласно соглашению 2009 года, PepsiCo могла продавать энергетики Rockstar Energy, но не развивать собственные бренды.
PepsiCo купит компанию Rockstar Energy за $3,85 млрд, сообщает CNBC. Стороны сотрудничали по дистрибьюторскому соглашению в Северной Америке с 2009 года, напоминает издание.
Дистрибьюторское соглашение не позволяет PepsiCo внедрять инновации в производство или заключать контракты с другими производителями энергетиков. Если партнёры закроют сделку, PepsiCo сможет начать сотрудничать с другими производителями, отмечает CNBC.
У PepsiCo есть энергетики Kickstart, GameFuel и AMP, которые компания продвигает с помощью узнаваемого бренда Mountain Dew. В компании заявили изданию, что новый актив никак не повлияет на выручку и прибыль на акцию в 2020 году.
Coca-Cola и PepsiCo выходят на рынок энергетических напитков после того, как спрос на газировку в США упал, пишет издание. С ноября 2019 года Coca-Cola начала производить в России энергетик под собственным брендом — Coca-Cola Energy. В компании говорили, что запускают производство энергетика из-за высоких темпов продаж этой категории в России.
С ноября 2019 года Coca-Cola начала производить в России энергетик под собственным брендом — Coca-Cola Energy. В компании говорили, что запускают производство энергетика из-за высоких темпов продаж этой категории в России.
Пробовал, честно говоря параша еще та. Плюс дороговат за свой объем.
Всегда был уверен что AdrenalineRush это марка PepsiCo, а Burn Coca-Cola
Ну да, так и есть.
До 2015 года BURN выпускался компанией Coca Cola.
Адреналин у пепсико.
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