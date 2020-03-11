В них можно протестировать ноутбуки и купить аксессуары для игроков.

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Сеть «Связной» начала тестировать формат магазинов для геймеров «Связной Play». В начале марта 2020 года три торговых точки открылись в Подмосковье: в Александрове, Железнодорожном и Зеленограде. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе компании.

В новых магазинах можно протестировать и купить игровые ноутбуки Acer и MSI, а также приобрести аксессуары для игроков: клавиатуры, мышки, коврики, гарнитуры и прочее. В ассортименте и товары из обычной линейки «Связного». В каждом магазине есть электронный каталог с продукцией для геймеров.

Пока ассортимент «Связной Play» ориентирован, в основном, на начинающих игроков, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Связного». Ноутбуки Acer и MSI продаются за 60-80 тысяч рублей, которые относятся к начальному уровню, подтвердил газете представитель Asus Кирилл Погорелов.

Вице-президент «Связного» по продажам Давид Борзилов считает гейминг одной из наиболее быстрорастущих индустрий. Спрос на игровые ноутбуки растёт: в 2017 году сеть продала 137 тысяч устройств, а в 2019 году уже 246 тысяч, отметил он.

Как долго продлится эксперимент, в пресс-службе «Связного» vc.ru не сказали, отметив, что решение об открытии новых магазинов в Москве и других городах будет принято по итогам тестирования.