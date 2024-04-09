Обновлено в 17:21 мск. В Wildberries сообщили vc.ru, что изучат предупреждение, как только оно поступит к компании. «Сейчас компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу Wildberries (содоминанта рынка — vc.ru). Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка», — добавили в пресс-службе.