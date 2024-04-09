ФАС выдала Wildberries предупреждение из-за признаков навязывания невыгодных условий продавцам и обязала изменить оферту Статьи редакции
Маркетплейс обещал «изучить предупреждение, как только оно ему поступит».
- В 2022-м и 2023-м ФАС получила «большое количество» обращений граждан и компаний, которые указывали на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса. Служба изучила его практики и пришла к выводу, что в оферте о реализации товара на сайте есть условия с «признаками навязывания продавцам невыгодных условий договора».
- Тарифы Wildberries на логистические услуги и услуги хранения «подвержены практически ежедневному изменению», что «может существенно влиять» на продавцов и условия ведения их бизнеса на маркетплейсе, считает служба.
- Условия о наложении штрафов на продавцов, чьи личные кабинеты взломали третьи лица, — несоразмерные. Кроме того, заключила ФАС, не определены условия изменения тарифов на логистические услуги и хранение товаров, условия наложения штрафов на продавцов за несанкционированный доступ к их личным кабинетам.
- Всё это «содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства», поэтому ФАС выдала Wildberries предупреждение. Маркетплейс должен внести изменения в оферту о реализации товара на своём сайте и «прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства».
- Служба отметила, что исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов маркетплейса. Если компания не выполнит указания ФАС, последняя сможет завести дело о нарушении антимонопольного законодательства.
- В конце марта 2024 года правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки крупных ИТ-компаний, который действовал с 2022-го. ФАС отмечала, что отмена моратория нужна, чтобы устранить «нарушения со стороны компаний-монополистов, которые пока ещё остаются».
- В частности, ведомство критиковало «Яндекс Такси» за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию для водителей, а Wildberries и Ozon признало доминирующими на рынке маркетплейсов. По словам главы ФАС Максима Шаскольского, продавцы этих площадок жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.
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Признаков, Карл!
Предупреждение, Карл!!!
Вы еще про красные линии забыли, а нет это фраза другого ведомства)
Не расстреляли ,ужас.
На днОзон лучше бы обратили внимание, вот там вообще жесть.
Следующие)
Либеры сразу же бы уничтожили российские маркетплейсы,в угоду либеромантрам.
Потом рынок бы занял иностранный ритейлер.А либеры бы рассказывали что русские не умеют в бизнес.
Озон днище, очень просели в поборах, продажах, доставка Г. Обсолютно не рентабельно второй год там размещаться. ВБ няшки, сильно поправились по качеству. Четко для такой машины огромной. Но скоро видимо "перешедшие" "эффективные" люди с озон породят обратно днище...напоминает историю с Nоkia...жду провала...динамика идет...общая рентабельность там размещаться стремительно падает...ЯМ тоже "сломали".
Wildberries, честно говоря та еще помойка, удивляюсь как в наше время она смогла стать популярной, ведь есть действительно качественные продукты, например @Ozon
Зайди в приёмную и откроешь для себя много нового
Качество и маркетплейсы - смех
Имхо WB это удел каких то маргиналов. Заняли свою нишу)
Один в один такая же помойка. Но оба, удобные помойки.
Озон кидает продавцов и управы нет , загоняют в долги
Каким образом?
Может хватит им предупреждения кидать, пора действовать, а то вообще на шею сели!
Валдберису пора задуматься о найме в штат юриста, конечно это лишние расходы для компании и проще бабушке с Авито дать документ на проверку, но хотя бы в говне купаться не будут.
я думаю ,что у них в компании точно есть юрист , они ведь не маленькая конторка
Я думаю у них оооочень хорошие юристы, которые придумали оферты с почти полный уходом от любой отвественности
Мне вот интересно было всегда куда идут деньги, которые вб собирает как штрафы? На стройку новых логистических центров? Или куда?
Бакальчук в себя видимо инвестирует