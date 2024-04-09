Торговля
Таня Боброва

ФАС выдала Wildberries предупреждение из-за признаков навязывания невыгодных условий продавцам и обязала изменить оферту Статьи редакции

Маркетплейс обещал «изучить предупреждение, как только оно ему поступит».

  • В 2022-м и 2023-м ФАС получила «большое количество» обращений граждан и компаний, которые указывали на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса. Служба изучила его практики и пришла к выводу, что в оферте о реализации товара на сайте есть условия с «признаками навязывания продавцам невыгодных условий договора».
  • Тарифы Wildberries на логистические услуги и услуги хранения «подвержены практически ежедневному изменению», что «может существенно влиять» на продавцов и условия ведения их бизнеса на маркетплейсе, считает служба.
  • Условия о наложении штрафов на продавцов, чьи личные кабинеты взломали третьи лица, — несоразмерные. Кроме того, заключила ФАС, не определены условия изменения тарифов на логистические услуги и хранение товаров, условия наложения штрафов на продавцов за несанкционированный доступ к их личным кабинетам.
  • Всё это «содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства», поэтому ФАС выдала Wildberries предупреждение. Маркетплейс должен внести изменения в оферту о реализации товара на своём сайте и «прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства».
  • Служба отметила, что исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов маркетплейса. Если компания не выполнит указания ФАС, последняя сможет завести дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Обновлено в 17:21 мск. В Wildberries сообщили vc.ru, что изучат предупреждение, как только оно поступит к компании. «Сейчас компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу Wildberries (содоминанта рынка — vc.ru). Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка», — добавили в пресс-службе.
  • В конце марта 2024 года правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки крупных ИТ-компаний, который действовал с 2022-го. ФАС отмечала, что отмена моратория нужна, чтобы устранить «нарушения со стороны компаний-монополистов, которые пока ещё остаются».
  • В частности, ведомство критиковало «Яндекс Такси» за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию для водителей, а Wildberries и Ozon признало доминирующими на рынке маркетплейсов. По словам главы ФАС Максима Шаскольского, продавцы этих площадок жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.

#новости #фас #wildberries

1.4K показов
1.3K открытий
0
61 комментарий
Написать комментарий...
 Вадим Д.
признаков навязывания невыгодных условий продавцам

Признаков, Карл!
Предупреждение, Карл!!!

Ответить
Развернуть ветку
Валерия Мельникова

Вы еще про красные линии забыли, а нет это фраза другого ведомства)

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Не расстреляли ,ужас.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Al Sheff

На днОзон лучше бы обратили внимание, вот там вообще жесть.

Ответить
Развернуть ветку
Фил Гуд

Следующие)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Серж

Либеры сразу же бы уничтожили российские маркетплейсы,в угоду либеромантрам.
Потом рынок бы занял иностранный ритейлер.А либеры бы рассказывали что русские не умеют в бизнес.

Ответить
Развернуть ветку
Lan San

Озон днище, очень просели в поборах, продажах, доставка Г. Обсолютно не рентабельно второй год там размещаться. ВБ няшки, сильно поправились по качеству. Четко для такой машины огромной. Но скоро видимо "перешедшие" "эффективные" люди с озон породят обратно днище...напоминает историю с Nоkia...жду провала...динамика идет...общая рентабельность там размещаться стремительно падает...ЯМ тоже "сломали".

Ответить
Развернуть ветку
Валерия Мельникова

Wildberries, честно говоря та еще помойка, удивляюсь как в наше время она смогла стать популярной, ведь есть действительно качественные продукты, например @Ozon

Ответить
Развернуть ветку
abubas//

Зайди в приёмную и откроешь для себя много нового

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Фил Гуд

Качество и маркетплейсы - смех

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Влад Борщ

Имхо WB это удел каких то маргиналов. Заняли свою нишу)

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Укладчик стекловаты

Один в один такая же помойка. Но оба, удобные помойки.

Ответить
Развернуть ветку
Анастасия

Озон кидает продавцов и управы нет , загоняют в долги

Ответить
Развернуть ветку
Пам Падам

Каким образом?

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Корпоративный психолог

Может хватит им предупреждения кидать, пора действовать, а то вообще на шею сели!

Ответить
Развернуть ветку
xdvmx

Валдберису пора задуматься о найме в штат юриста, конечно это лишние расходы для компании и проще бабушке с Авито дать документ на проверку, но хотя бы в говне купаться не будут.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Рыбаков

я думаю ,что у них в компании точно есть юрист , они ведь не маленькая конторка

Ответить
Развернуть ветку
Пам Падам

Я думаю у них оооочень хорошие юристы, которые придумали оферты с почти полный уходом от любой отвественности

Ответить
Развернуть ветку
Томский Сибирячок

Мне вот интересно было всегда куда идут деньги, которые вб собирает как штрафы? На стройку новых логистических центров? Или куда?

Ответить
Развернуть ветку
Валерия Мельникова

Бакальчук в себя видимо инвестирует

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Написать комментарий...
58 комментариев
Раскрывать всегда