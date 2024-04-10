Wildberries начал тестировать оплату заказа частями Статьи редакции
Пока сервис доступен только небольшой части пользователей.
- О новом варианте оплаты сообщил Telegram-канал компании PIM Solutions. Представитель Wildberries подтвердил изданию Shopper's, что начал принимать оплату заказов частями по модели BNPL («купи сейчас — плати потом»).
- Сервис доступен «ограниченной выборке клиентов». Детали его работы маркетплейс не раскрыл. В компании сообщили, что в рамках финтех-направления Wildberries «активно работает над созданием удобных и технологичных финансовых сервисов для покупателей и продавцов платформы».
- В июле 2023 года Shopper's писал, что маркетплейс начал искать менеджера для работы с BNPL.
- В феврале 2021 года глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит», который переименовали в «Вайлдберриз банк». После этого маркетплейс запустил покупку товаров в кредит и рассрочку для пользователей и кредиты для продавцов. В январе 2024-го у Wildberries появился встроенный кошелёк.
- Сервисы оплаты покупок частями есть у банков: «Альфа-банк» — «Подели», «Тинькофф» — «Долями», «Сбер» — «Плати частями» (через него можно оплатить некоторые товары на «Мегамаркете»). У «Яндекса» есть сервис «Сплит» и его кредитная версия. Ozon предлагает купить товары в рассрочку.
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В Питере уже тестили?
Кредит на палёные кроссовки, дожили
Рассрочка во многих интернет магазинах есть
Почему бы тебе не воспользоваться ей и не обновить интерьер со свитером?
У Россиян 🇷🇺 денег уже ни на что 🤷 не хватает! Теперь на трусы частями 🤣 платим! Подскажите это рывок или уже прорыв?
Денег нету, а продажи ноутбуков, видеокарт дорогих и телефонов растут. Что-то не то 🤔
Ну так не просто так везде появились рассрочки, подели, доли, сплит и тд) не просто так их делают... Раньше такого не было) хоть как то пытаются продажи продолжать)))
Во всех странах это давно уже есть. У нас только появляется. Не вижу ничего плохого.
на амазоне было лет 5 еще назад. забавно, что давали без предъявления номера соцстраха и прочего, и щас есть. можно взять и не платить, наверное. или потому что профиль старый и много заказов, хз
Конечно,это же только в России так)
Раньше такого не было не потому, что сейчас что-то случилось с покупательской способностью.
А потому, что реализация такой функции требует решения юридических, финансовых и технических решений.
В wb достаточно недавно появился "кошелек". То есть стали и финансовой организацией. Появилась возможность теперь без посредников сделать финансовую рассрочку без обращения в банки и тд. Вот и сделали. Молодцы.
Это иноагенты покупают на деньги Госдепа, неужели непонятно!
"Если у тебя нет девушки, значит у кого-то их две" 😸
Питерская шутка
Ну, возможно у него есть парень!
Ещё одна удобная (надеюсь) форма оплаты. Не ищите рывков и прорывов где их нет.
Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, если дают в долг, значит есть уверенность, что вб деньги в конечном итоге получит
Теперь уже и ВБ выдает рассрочки, спасибо, а на еду можно тоже как-то? Статьей выше писали, что выводят людей из бедности путем сокращения кредитования, ага, спасибо за лапшу!
вы не понимаете это совсем другое😂
Можно. Давно уже есть
Так тут не кредит
Там можно и еду заказать.
Если откровенная паль, то частей будет больше
Удобно, кстати, что теперь Wildberries тоже предлагает опцию покупки частями
Я представляю как женщины сейчас посходят с ума, бедные мужчины не будут видеть свою зп вообще!
На милом западе для либералов оплата в кредит или частями, это уже давно принятая практика. Стартапы в этой теме как грибы растут.
Россия. То же самое пытаются ввести. Те же либералы кричат мол россияне стали нищие, уже все в кредит или по частям покупают.
Молодцы на самом деле. Чувствуют экономическую ситуацию. Не верят в лапшу из телевизора.
чего не сделают ,лишь бы люди покупали
Общество потребления
Долго думали
Хотя если честно не знаю что там брать в рассрочку. Набор носков и постельное белье?
Телевизор например или микроволновку
В ягодах наконец корзина синхронизируется. вот это революция)
А возврат по браку после выкупа без полного погашения будут оформлять, а возвращать как будут, тоже частями?