Ритейлеры уже фиксируют снижение товарооборота в ТЦ до 30%, говорит источник.
- В торговых центрах Москвы на неделях перед 23 февраля и 8 марта 2020 года Shopping Index (количество посетителей на тысячу м²) снизился на 8,9% и 9,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Watcom Group.
- Эксперты связывают снижение трафика с распространением коронавируса нового типа Covid-2019, ухудшением экономической ситуации и потерей интереса потребителей к гендерным праздникам. При этом 9-14 февраля 2020 года трафик вырос на 6,5% по сравнению с 2019 годом.
- В «Республике» подтвердили, что в магазинах сети в ТЦ упала посещаемость, но связывают это с ростом популярности онлайн-продаж. В магазинах сети «Читай-город — Буквоед» трафик снизился на 10-20% с середины февраля 2020 года, рассказали в компании.
- Товарооборот ритейлеров в ТЦ снизился в среднем на 10-15%, в некоторых случаях на 30%, рассказал газете источник на рынке торговой недвижимости. Продажи сильно упали в сегменте fashion, говорит ведущий аналитик «Магазина магазинов» Ярославна Шилова.
- Арендодателей торговых площадей «ждёт сложный год» из-за негативного фона и снижения продаж ритейлеров, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По его словам, многим ритейлерам уже сейчас приходится освобождать занимаемые площади.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 4,
"likes": 2,
"favorites": 5,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "trade",
"id": 112155,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 13 Mar 2020 10:59:36 +0300",
"is_special": false }
Антон
На фоне обнищания населения наверно?
Konstantin KАнтон
Нет! Из-за вируса!
Anton Utehin
Вот лишь бы куда ещё вирус прикрепить. Дело не в вирусе. Посещение ТЦ и до этого падало стабильно. Из-за роста онлайн торговли.
Arthur Niazyan
В районе 8 марта торговые центры ломились от народа. Праздники прошли, всё вернулось к норме. Только охранники в намордниках пугали своим видом.