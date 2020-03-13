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Торговля
Лиана Липанова
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Watcom Group: трафик в московских торговых центрах упал примерно на 10% на фоне распространения коронавируса Материал редакции

Ритейлеры уже фиксируют снижение товарооборота в ТЦ до 30%, говорит источник.

  • В торговых центрах Москвы на неделях перед 23 февраля и 8 марта 2020 года Shopping Index (количество посетителей на тысячу м²) снизился на 8,9% и 9,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Watcom Group.
  • Эксперты связывают снижение трафика с распространением коронавируса нового типа Covid-2019, ухудшением экономической ситуации и потерей интереса потребителей к гендерным праздникам. При этом 9-14 февраля 2020 года трафик вырос на 6,5% по сравнению с 2019 годом.
  • В «Республике» подтвердили, что в магазинах сети в ТЦ упала посещаемость, но связывают это с ростом популярности онлайн-продаж. В магазинах сети «Читай-город — Буквоед» трафик снизился на 10-20% с середины февраля 2020 года, рассказали в компании.
  • Товарооборот ритейлеров в ТЦ снизился в среднем на 10-15%, в некоторых случаях на 30%, рассказал газете источник на рынке торговой недвижимости. Продажи сильно упали в сегменте fashion, говорит ведущий аналитик «Магазина магазинов» Ярославна Шилова.
  • Арендодателей торговых площадей «ждёт сложный год» из-за негативного фона и снижения продаж ритейлеров, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По его словам, многим ритейлерам уже сейчас приходится освобождать занимаемые площади.

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4 комментария
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Антон

2

На фоне обнищания населения наверно?

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Konstantin K

Антон
1

Нет! Из-за вируса!

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Anton Utehin

1

Вот лишь бы куда ещё вирус прикрепить. Дело не в вирусе. Посещение ТЦ и до этого падало стабильно. Из-за роста онлайн торговли. 

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Arthur Niazyan

0

В районе 8 марта торговые центры ломились от народа. Праздники прошли, всё вернулось к норме. Только охранники в намордниках пугали своим видом.

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