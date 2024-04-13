Первые дни — «обзорные», место для обеда — «фантазия "ИПэшника"»: как работают сотрудники пунктов выдачи заказов СДЭК Статьи редакции
Главное из выпуска шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.
Трудоустройство
- При трудоустройстве просят стандартный набор документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовую книжку, аттестат, диплом и военный билет.
- Договор — «самый дурацкий за всю историю шоу», отметил блогер. Это договор гражданско-правового характера (ГПХ) на оказание услуг, но он содержит положения из трудового договора, который в отличие от ГПХ означает официальное трудоустройство.
- Там прописан испытательный срок. Есть упоминание статьи трудового кодекса о праве компании расторгнуть договор, если сотрудник не выйдет на работу без уважительной причины. Обещают отпуск по согласованию.
- Иногда сотрудники работают вообще без договора ГПХ, но договор о полной материальной ответственности подписывают все.
Обучение
- Первые дни — не стажировочные, а «обзорные». За это время кандидат должен понять, устраивает его работа или нет. Оплата не предусмотрена.
- Обучение есть: курсы, тесты, лекции. Но на них нужно записываться и ждать своей очереди — в некоторых случаях по три недели. На практике материал не помогает, и больше пользы приносит опыт коллег, сообщил один из сотрудников в беседе с редакцией шоу.
- После этого работнику предлагают подписать ученический договор на два месяца: по нему меньше платят, но и ответственность за ошибки снижена.
- Если пройти обучение, а потом отказаться выходить на работу — придётся возместить затраты компании. Сколько — не уточняется.
Обеспечение
- Форму «в среднем по больнице» выдают — вплоть до ботинок и зимней куртки. Но могут затянуть со сроком выдачи до полугода. В своей одежде работать можно, главное, чтобы она была корпоративных цветов (вероятно, речь о зелёном верхе — vc.ru).
- Коробки, пузырчатую упаковку, перчатки, салфетки, пакеты, маркеры и ножи СДЭК закупает сама. По словам одного из собеседников «Все работы хороши», компания «оперативно» привозит даже технику, но вот туалетную бумагу и мыло иногда приходилось покупать за свой счёт.
Оплата
- Зарплата зависит от региона. В договоре она «хреновая» — 13-16 тысяч рублей. А так в Москве и Санкт-Петербурге можно получать 35-40 тысяч рублей. В остальных городах — 23-25 тысяч рублей. Иногда выплаты задерживают, рассказали в одном из ПВЗ.
- Премии есть, но выплачивают их, только если все пункты выдачи индивидуального предпринимателя выполнят планы по проданным страховкам, упаковкам и другим услугам. Повышение есть, но это «максимум плюс 2000 рублей к зарплате».
- Штрафы — из премиальной части: например, если опоздать, отправить посылку не туда или повредить груз. «Агента» шоу, в свою очередь, «уволили» и ничего не заплатили за неделю работы, потому что он заболел и не вышел. В условиях дефицита кадров быстро находить подмену в таких случаях трудно.
- «Отдельная головная боль» — посылки с «Авито». Если сотрудник пункта поспешит и отметит товар как врученный, а покупатель посмотрит на него и откажется, сотрудник по сути оплатит вещь из своего кармана, ведь деньги после нажатия кнопки ушли продавцу. Для перепродажи таких покупок работники даже создали специальный Telegram-чат.
Рабочий день
- Приходить нужно примерно за полчаса до открытия, чтобы собрать коробки с прошлого дня для дальнейшей транспортировки, проверить статусы отправлений и сообщения от «коллег по посылкам». Время не оплачивается.
- Загрузка зависит от популярности ПВЗ. Из трудностей — тяжёлые посылки вплоть до 50 кг и более. Из нюансов — из-за плана по продаже страховок некоторые сотрудники пытаются без разрешения клиента вписать в договор страхование. Если клиент это замечает — говорят: это для его же спокойствия.
- Ставка у мужчин больше, потому что они также должны делать обрешётку — заколачивать хрупкие и крупногабаритные отправления в деревянный каркас. Если мужчин в ПВЗ нет — делать это будут женщины.
- Фиксированного обеденного перерыва нет. Если сотрудник один на смене — поесть можно, пока нет клиентов. Если работников двое, они могут меняться, если позволяет нагрузка.
- Место для обеда — «фантазия "ИПэшника"». Кому-то везёт: для перекуса есть отдельная комната. У некоторых, помимо чайника и микроволновки, стояла кофемашина. Часть сотрудников довольствуется стулом среди посылок.
- В конце дня нужно помыть полы, сгрузить все отправления в один угол, посчитать кассу и закрыть смену. Переработки не оплачиваются.
Комментарий компании
- СДЭК — одна из немногих, кто публично отреагировал на видеоролик блогера. Она поблагодарила его за обратную связь и сообщила, что учтёт её при пересмотре внутренних процессов. Согласна она и с тем, что франчайзи должны соблюдать стандарты, хоть и работают как самостоятельные предприниматели.
- Сотрудников, которые столкнулись с «договорами на оказание услуг», попросили написать напрямую HR-департаменту СДЭК и призвали не соглашаться на неофициальное оформление.
- Что касается обучения: ожидание в три недели возможно, но обычно речь об обучении с тренером. В это время новичок может изучать другие материалы. Компания уже работает над тем, чтобы очереди исчезли.
- «"Штрафная" мотивация не в наших ценностях», — сказали в СДЭК. А зарплату всем франчайзи рекомендуют поддерживать на уровне сервисной компании.
- Достигнуть потолка во франшизе действительно можно, но сотрудники могут рассмотреть вакансии в том числе в сервисную компанию, говорят там. «Чаще всего» внутренним кандидатам отдают предпочтение, так как они уже «знакомы с процессами».
Выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:
- Интернет для приёмки за свой счёт и перерыв в уборной — там нет камер: как работают в агентских ПВЗ и на складах Ozon.
- «Перерывов официально нет, отдыхать на смене можешь, когда нет заказов»: как работают курьеры «Самоката».
- «Миллион» поводов для «штрафов» и выкуп всего, что не реализовали в срок: как работают продавцы «Красного & Белого».
- Зарплата «несчастная», но зато кормят за 55 рублей и не штрафуют: как работают продавцы в «Ленте».
- Не нужно «впаривать» Samsung за 300 тысяч рублей, но придётся потаскать холодильники: как работают продавцы в DNS.
- «Хочешь жить — обманывай людей»: как работают продавцы в магазине косметики и парфюмерии «Летуаль».
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