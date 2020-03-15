Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Amazon пришлось удалить «сотни тысяч» объявлений и заблокировать «тысячи» продавцов за завышение цен на фоне вспышки коронавируса.
1 марта 2020 года, на следующий день после новостей о первой смерти в США из-за коронавируса Covid-2019, братья Мэтт и Ноа Колвин отправились в близлежащие магазины, чтобы купить санитайзеры, передаёт The New York Times. Они обошли магазины Dollar Tree, Walmart, Staples и Home Depot и скупили в них все средства для дезинфекции рук — около 17700 штук.
Мэтту Колвину удалось продать на Amazon около 300 бутылок за $8-70 — это «в несколько раз» превышало их стоимость, уточняет издание. Ещё раньше, в феврале 2020 года, Колвин за $3,50 скупил 2 тысячи «наборов от пандемии» у ликвидируемой компании. В набор входили 50 масок, четыре санитайзера и термометр. Он перепродал их на eBay по $40-50. Общую прибыль Колвин не раскрывает, но называет её «солидной».
На следующий день Amazon заблокировала нескольких продавцов, включая Колвина, за спекуляцию санитайзерами, антибактериальными салфетками и медицинскими масками, а EBay запретила продажу таких товаров на своей площадке.
В Amazon рассказали изданию, что за последнее время компании пришлось удалить «сотни тысяч» объявлений и заблокировать «тысячи» продавцов за завышение цен на фоне распространения коронавируса. На eBay, Walmart и других платформах продавцы также пытаются заработать на фоне паники, утверждает The New York Times.
Сейчас дезинфицирующее средство на Amazon стоит не меньше $50, пишет газета. Законы многих штатов запрещают завышать цены по время чрезвычайных ситуаций, напоминает издание. Так, калифорнийское законодательство о ценообразовании запрещает продавцам увеличивать цены более чем на 10% в режиме чрезвычайного положения, а в Нью-Йорке нельзя взимать «чрезмерно завышенные цены».
Пиздец. В миллионный раз история. Социальная ответственность бизнеса, про которую ещё Ходор говорил, тема мутная и там все про морализм.
Я против морали, это всегда чушь. Есть только взаимовыгодное сотрудничество с долгосрочной перспективой, закон или жизнь по понятиям с братками или попами.
Лично я бы всеми копытами закупал и зарабатывал, если бы мог. На чем зарабатывать если не на истерии? Плюшевые акулы, спиннеры, маски, какая мне хуй разница? Я спекулянт и не нарушаю законов, людей не обманываю.
Всегда знал что ебэй дно, но амазон не посещал, не знал что он тоже дно.
Если ибучие моралфаги видят урон обществу, тогда пусть заранее позаботятся. "Крупные поставщики не могут продавать более 50% партии за раз"
"Обладатель патента на лекарство не может увеличить его цену в 10 и более раз"
"Кредиты сапиенсам более 15% годовых запрещены"
"Нельзя перепродавать плюшевые игрушки с наценкой, они же милые"
Нету этих правил. Сначала обозначьте правила игры, а не блокируете честных барыг.
Резкий тон моего комментария обусловлен тем, сколько раз сталкивался с подобным, с моралфагами и с президентами, которые говорят что я ещё и жулик. От слов не отказываюсь
Мораль важна! Тот кто перепродает акулу в стопицот раз дороже, потому что с ней стало модно фоткаться - молодец, потому что тут нет чс и необходимости, а тот кто везет втридорого людей домой после теракта в метро или скупает все санитайзеры, чтобы наживаться на бедствии - сраный пидар.
Дорогой мой морал, а почему лекарства не бесплатные? Почему операции от которых зачастую зависит жизнь, стоят неподъёмных денег и собираем СМС всей страной? А почему же тогда люди продают и покупают органы? Почему Волмарт может продавать, а другой нет? это рынок - один продавец всё продал и больше нету, а у другого есть и он не спекулирует, а помогает селекции для тех кому действительно нужен этот продукт. Потому что тупая яжемать или другой сапиенс не награждённый умом - пойдёт в волмарт и купит себе не по необходимости а на столько лет сколько не проживёт и ещё про запас для близких. В итоге сотня или тысячи таких создатут дефицит. Так что спекулянт в этих делах - это регулятор и фильтр от тупости. Спекулянт послан богом!
Стоматологи ваще "твари" - на боли деньги свои делают!
Норм.
Ещё в догонку. Таксистов ненавидели так, словно они ещё ездили и добивали выживших. А про терракт быстро забыли.
Виноваты таксисты. Не будем думать откуда взялся террорист и какую религию он проповедовал.
Виноваты спекулянты. Не будем разбираться нужны ли на самом деле эти гели или они ни на что не влияют. Не будем разбираться что мешает людям заказать в соседней области или фирмам произвести и запасти необходимое количество. Обвиним спекулянтов и наложим ещё десяток ограничений.
Рынок он такой, чем больше правил, своих в каждой деревне, тем лучше
Не помню подробностей и мешаю все в одну кучу для наглядности.
Там была какая-то жесть и люди помогали другим людям, что естественно. Некоторые таксисты задрали цены, некоторые нет. Никакой картины происходящего у меня нет, а дьявол в деталях
Обожаю таких любителей передёргивать факты. Речь идёт об обычной социальной ответственности, не розовых соплях: «давайте всё раздадим нуждающимся». Когда её не хватает — нужно регулировать извне и ничего страшного в этом нет. Абсолютно любой рынок даже в самой рыночной и свободной стране и в самое обычное время зарегулирован донельзя и если к этому добавится запрет на спекуляции в условиях чс и да, возможно запрет на сто товаров в одни руки, то ничего страшного с рынком не произойдет.
Я живу недалеко от новенького стадиона «Краснодар». Когда он только открылся купить более-менее интересные билеты было невозможно: всё скупали спекулянты и потом перепродавали втридорога. Стадион ввёл регулирование: ограничение числа билетов в одни руки, проверку документов, квоты и т. д. И что? Кому хуже от этого стало? Пидарам-спекулянтам? Да и хуй на них. Нормальные люди теперь могут на футбол сходить.
Акулы не важны.
Санитайзеры не остановят распространение вируса.
Таксисты участвуют в парадоксе заключённого с повторением. Сегодня они заработают деньги, но и ненависть. А завтра она им вернётся сторицей. Тут дело не в морали, а в эволюционно-стабильных моделях поведения, которые выливаются в так называемую этику атеиста.
Но если они все же пидары, тогда что? Ограничивать рынок? Я не беру на себя право судить
Санитайзеры не остановят распространение вируса
Но могут быть важным компонентом на пути к этому
Если я все правильно помню, то в месте возникновения все абсолютно люди должны были бы им натираться прямо внутри костюмов химзащиты. Если нет то один человек может стать носителем, даже без болезни, в результате чего вирус рано или поздно распространяется на весь мир, им все переболеют, и все станет как раньше. Не первый и не последний раз
Постоянно говорят про разные налоги и гиперзарегулированность биржи, а про давление на рынок товаров тоже не знал и в посте нет нормального изложения всей картины, чтобы были ясны все обстоятельства
Но у меня есть подозрения, что при свободном обороте и производстве, на рынок можно поставить сколько угодно не наукоемких товаров
Ну вот у меня есть агрегатор, а работают на него таксисты. Ведут себя некомфортно для меня иногда
Есть огромная разница между продажей акул и цветов на 8 марта, с одной стороны, и ситуациями, когда речь идет о здоровье и жизни людей, с другой. Предприниматель сам должен понимать эту разницу. Я, например, никогда не буду гречку втридорога продавать, даже если будет такая возможность. Ну а если не понимает, тогда кто то (амазон или ФАС) должен дать ему по рукам и по жопе.
Кто такой амазон чтобы решать? Он суд и у него есть какое-то право нарушать права?
Если речь идёт о здоровье людей... То где блять правила на этот случай? Может законы какие есть?
Я пишу открыто, что такой дурак как я и ещё немного таких же эти ваши "правила" не понимает. И даже смеет подвергать эти неписанные правила сомнению
То где блять правила на этот случай? Может законы какие есть?
в статье же есть про это
Законы многих штатов запрещают завышать цены по время чрезвычайных ситуаций, напоминает издание. Так, калифорнийское законодательство о ценообразовании запрещает продавцам увеличивать цены более чем на 10% в режиме чрезвычайного положения, а в Нью-Йорке нельзя взимать «чрезмерно завышенные цены».
Да, и тут я понял что братья были в других штатах, раз
Трамп ввел ЧС вчера если я правильно помню?
И из этой инфы ничего не ясно. Можно посмотреть на цену волмарта до/после чс.
А как посмотреть на цену частника? Это вполне нельзя регулировать таким образом.
Он не поднимал свою цену, он только сегодня выставился первый раз на ебэй
An official at the Washington attorney general’s office said the agency believed it could apply the state’s consumer-protection law to sue platforms or sellers, even if they aren’t in Washington, as long as they were trying to sell to Washington residents.
Кто-то сказал, что кто-то проверил, что законы штата Вашингтон могут быть применены к людям не из штата вашингтон
Если я правильно перевел, это означает что людям не из вашингтона запрещено продавать товары дороже чем они стоят внутри штата?
Вопросов тут миллион, например как я узнаю сколько стоит товар, который не торгуется на бирже
Там говорится, что генеральная прокуратура штата Вашингтон считает, что они могут засудить платформу или продавца за нарушение прав потребителей (раздутие цен) по законам штата, даже если они не находятся в штате, но покупатели из штата Вашингтон.
как я узнаю сколько стоит товар, который не торгуется на бирже
Там речь не про разницу цен, а про искусственное завышение, регулятор считает что это имело место.
Все равно не понял. Вот я сам продаю американцам свой товар с большой наценкой, тогда это значит что они могут выдать ордер на мой арест?
Как то жёстко. Завышение имело место, всем очевидно, но со скажет на это конституционный суд? Человек виновен тем, что у него купили товар
нет, если
1. Твой товар не входит в перечь товаров первой необходимости после официального введения черезвычайной ситуации в стране.
2. Если ты продаешь его с наценкой более 10% после официального введения черезвычайной ситуации в стране.
Одно из "не" явно лишнее
Проще написать в каких случаях я, как продавец в России, становлюсь преступником в сша
Ну и я бы вообще не стал цитировать, в такой формулировке это дикость:
Пришла беда, товар в дефиците, у сетевиков все раскупили. Производители в Китае работают по полной, но цена выросла в два раза, сетевики не закупаются чтобы не продавать себе в убыток, все умерли, конец. Вот так это выглядит
Амазон не суд, конечно.
Но вполне имеет право каждого охуевшего пидора выгнать со своей площадки.
Я из тех пользователей вс, кто думает головой и живет в правовом поле. Охуевших пидоров назначают паханы на зоне
Хотя может вы оттуда и пишете, в тюрьмах свой бизнес
М-да, с воспитанием у вас проблема, похоже
Людей называете охуевшими пидорами и ставите минусы комментариям вы. А с воспитанием проблема у меня?
Какого быть человеком которого все всегда обижают?
Откуда я знаю - меня никто не обижает.
Наверное, потому что отношусь к людям по-человечески. Хотя это, конечно, не точно
А можно нескромный вопрос? Вы каким бизнесом занимаетесь? Не перепродажей хуеты из Китая по 50 центов под видом 'эксклюзива' из Европы?
Это было бы для меня весьма точное описание. Но мне ещё только предстоит набраться смелости возить товар из Китая, там подвохи кругом
Верховенство закона важнее, чем навязывание своей точки зрения окружающим
Я против морали, это всегда чушь
Это ты против когда тебя не касается, а когда с тобой поступят подобный образом, будешь искать справедливости и взывать к совести.
Мораль это негласная общественная договоренность поступать по нормальному друг с другом, если ты так не делаешь значит другие люди имеют право тоже с тобой так поступать.
Когда кто-то в интернете выставит свой товар по завышенной цене я этого даже не замечу, лол
Я никогда не буду взывать к совести, потому что у меня её нету.
Зато каждый раз от людей морали узнаю, что я должен(обязан) следовать и чтить их моральный кодекс. Хотя даже у единомышленников несостыковочки друг с другом повсюду.
Око за око - это не мораль, а жизненная стратегия
В РФ и с этим своя атмосфера. На примере лекарства от гепатита С, который теперь лечится. В России официально разрешено только одно средство к применению с курсом стоимостью 200к+. Есть индийский аналог, вылечивающий также 100%, разрешенный везде, кроме РФ. Поскольку народ у нас небогатый и не все могут позволить дорогое средство, существует серый импорт индийского лекарства, который многие врачи неофициально советуют и неофициально подсказывают где можно купить. Но доблестные силовики, если получают информацию о таких случаях, прибегают толпой и с поддержкой чуть ли не СОБРа к бедным докторам и кошмарят как участников схемы незаконного распространения запрещенных лекарственных средств.
Я во всех таких случаях о России не думаю. Для меня родина захвачена кооперативом Озеро, их мафиозная власть опирается на опг фсб. (Оценочное суждение) и все прочее. Народ же лишён каких либо аналитических способностей и боготворит вожака и право сильного.
Это в природе человека, ничего не поделаешь, просто обидно смотреть как под давлением левой тусовки загибаются страны первого мира
А в чем проблема больным поехать в Украину или Белоруссию и оттуда заказать лекарства а потом привезти в Россию и себе спокойно лечится.
А вот я не знаю. То что амазон лицемерные ублюдки, ну это ничего нового, главное сделать вид,а на суть никто смотреть не будет.
Есть же тот чувак, которого договорились в мире считать самым плохим. Который поднял цену на свое лекарство с 50 до 1000 баксов. Детали не помню.
Так я не знаю как к этому относиться. У меня нет ответа. Но у всех остальных есть, раз они признали его мировым злом. Этот чувак ещё чей-то музыкальный альбом выкупил чтобы слушать его в одиночку.
Я не могу его ненавидеть за то, что он сделал все, чтобы на него и саму проблему обратили внимание
Создал дефицит - пригласил производителя, производителю бабки, амазону процент с продаж. Вин-Вин
с президентами, которые говорят что я ещё и жулик
Скажу вам по секрету. Антимонопольные службы и "Трудовые кодексы" существуют во всех странах. Зачем они нужны? Что бы бизнес не кидал людей. А это значит, что ВСЕ правительства ВСЕХ стран считают бизнесменов жуликами, которым нельзя давать свободу иначе пострадают окружающие.
Уголовный кодекс существует во всех странах, значит все люди убийцы насильники и воры...
Так и есть. Отключите эти кодексы на 3 дня и начнется массовое мародерство. Отключите на неделю и даже самые упертые моралисты будут весело стрелять друг в друга.
И в таком контексте слова убийца и мародер перестают иметь значения потому что это прилагательное описывает сразу всех людей, то есть не несёт смысловой нагрузки.
Президент сказал что предприниматели жулики, потому что все люди жулики? Сорри это игра в слова без смысла
Это "серая" тема и этим всё сказано. И так в любой стране со всем, что касается здоровья (другая подобная тема - дети).
Ну а серые темы есть везде: можно сделать кучу дублей сайтов с разными номерами телефонов, продавать симки левые и пр.
И да, это всё как бы не запрещено, но очевидно, что в какой-то момент может всё исчезнуть или заблокирують и пр.
Отрицать существование серых схем - значит отрицать саму реальность вещей ведения бизнеса.
И да по сути это "эквивалент несправедливости". Так у нас всё и во всём мире )
Эту логику я принимаю, но тут дело в том, что от масок ничего не изменится. Тема вируса полностью политизирована и состоит из ... Предрассудков.
Политики и сми одурачили людей своей паникой и масками, они заработали на этом. Но виноват коммерсант
Я бы не писал свой пост если бы дело было серьезное, честно
Ну да маски - дело такое, как некая формальная обрядовость. А нарушение этого - нарушение табу )
Примерно получается, что перепродать маску - это как оскорбить меньшинство в сша или у нас оскорбить чувство верующего.
Непонятливым вроде меня нужен список всего этого. Социально значимые товары. Одежда, которая оскорбляет феминисток.
Фразы, использование которых против белых свобода слова, а против черных - расизм.
Так много правил, что ни сделай - обидятся
Попадает твоя дочь в аварию, автомобиль горит, подбегает прохожий и говорит: «тебя доставать, я рискую жизнью, в общем не обязан, и если не полезу, то никакой закон не нарушу, но я бы мог... если твой отец переведет мне на счет 200 килобаксов». Созванивается с тобой, ты думаешь где быстро взять деньги... проходит 15 минут, твоя дочь сгорает в автомобиле.
Прохожий говорит - я просто видел возможность заработать, не вижу проблемы, закон я не нарушил.
Я вот знал что если человек всем твоим комментам ставит минусы, то он скорее всего феерический идиот без фантазии
На голом барыгопитализме устойчивые социальные системы не строятся. Никак.
Если ты думаешь, что один такой умный, то сильно ошибаешься. Как минимум потому, что те, кто поумнее - остались в рынке и спокойно сейчас зарабатывают на этой истерии. И самая большая тупость - думать, что амазону вперлись ситуативные барыги. Да вы нахуй им не нужны, как и людям. Амазон, ебей не работают на единичный куш - им как раз таки нужна устойчивая система. В которой ситуативный барыга - прокладка, лишнее звено.
Именно поэтому не стоит ждать от крупных компаний поддержки этого ущемленного класса или радикальных взглядов, решений и тп.
Если ибучие моралфаги видят урон обществу, тогда пусть заранее позаботятся.
Да всем похуй на твои условия. Как видишь, послать нахуй барыгу проще, чем вести с ним диалог.
И еще один неявный момент - использовать тупость и истерию людей - прерогатива чуть более властных структур. Если получилось иначе, считай тебе повезло.
Ах ты... Гни... в САМОЕ СЕРДЦЕ УДАРИЛ ПО ПЛЮШЕВЫМ МИШКАМ :'( Как так то?... Я за снижение цен на милые игрушки!! (
Там несколько раз было + эпики в 90х
Когда я читал, то думал "вот я лох, опять пропустил тему, надо больше следить за такими вещами"
А в комментариях желали смерти человеку, который делал свои 500%. Вот что страшно
в комментариях желали смерти человеку, который делал свои 500%.
Зависть. У каждого кто желал смерти просто горела жопа, что не он лично получил эти 500%
Злость - уместное чувство. Ведь он это сделал быстрее, чем они... или они чувствуют злость из-за того, что он себе такое позволяет, а им не позволяет "совесть" и внутренние ограничения.
Или они хотели зайти в интернет и купить за тыщу с доставкой, а он приехал в магазин к открытию, выкупил партию, и продает за 5000 с доставкой)
Братюнь, ты ошибся, двач в соседней вкладке.
Братан, я на дваче был раз 10 в жизни много лет назад. С тех пор фотки членодевок больше не заводят. Не понимаю при чем тут это
Попробуй запостить свой коммент там, тебя как родного примут.
Видимо ты неплохо разбираешься в самой грязной интернет помойке, аноним
Интересно в природе существуют анкапы с совестью и эмпатией , или вы там все поголовно мрази.
Не знаю что вы написали но на всякий случай мы все мрази.
А вы совесть по чем берете? В какой церкви дешевле?
Амазон может запретить продавать на своей площадке кому угодно по любой причине. Что он и сделал. Не нравится? Продавайте в своей палатке у дороги.
Ничего не знаю про может или нет, наверное на этот счёт есть законы и соглашения.
Торговая площадка заблокировала за торговлю? Тогда пускай готовятся к последствиям
У меня нет палатки у дороги
Так ты и есть жулик.
Так что с акулами то? Они были модными до появление в икеи? Или люди не знали что они в икее продаются по адекватной цене?
глубоко поддерживаю, что моралфаги и их производные достали. верните моё неотъемлимое право проламывать голову и забирать любую собственность, если я решу, что платить за неё мне не с руки. а то развелось лохов непуганых - барыжат, а не делятся
Вам, батенька, надо бы в христиане податься. Там как раз местный свод правил описывает как убивать и грабить неверных
Производитель повысил цены - ай-йа-йай!
Человек купил и перепродал - бан, а лучше за решетку!
Окей, расскажите, пожалуйста, как часто производители резко повышают цены в несколько раз?
Яйца на пасху :)
Ещё была гречка и соль, когда в панике скупалось. Не магазины поднимали, а именно поизводитель.
Цветы на 8 марта.
Подарки на новый год.
И т.п.
Цветы на 8 марта - это больно. 🤪
Сверхприбыль на ВИЧ-инфицированных
Финансист купил права на производство лекарства и поднял цену в 41 раз
—
Он конечно не часто это делал, а всего 1... так что ему простительно, а как накинулись то СМИ, да?
"Из-за коронавируса цены на медицинские маски подняли в десять раз." - стоимость возросла с 5 до 50 рублей за одну штуку.
—
Тоже простительно, не часто повышали, а так, разок и сразу в 10 раз :) Тоже простительно
стоимость возросла с 5 до 50 рублей за одну штуку.
Ужас какой! По 50 рублей!
А представьте вы венчурный инвестор, вкладываете свои бабки в Slack, потому как прогнозируете пандемию и полный переход планеты на удаленную работу. Отбиться естественно планируете на повышении цен. И тут приходит Вася, и говорит, что цены повышать нельзя.
Ну 50 за одну, а если не ошибаюсь, в упаковке их минимум 3-5 :) И уже цена не кажется такой смешной, учитывая, что менять их надо раз в 3 часа...
Любых тряпок можно нарезать.
Они нам нанимались что ли бесплатно работать?
Это возможно единственный у них шанс вообще хоть что-то заработать за свою жизнь...
Если такие социально ответсвенные, то надо скидываться на эти предприятия деньгами, или идти ночную смену отработать хотя бы в цеху бесплатно.
Да я не против, пусть зарабатывают... я к сожалению не успел на сей поезд и нет под рукой таких идей для быстрого заработка на кипише.
Я к тому, что права не равны. Делает производитель, погрозили пальчиком, делает то же самое физ лицо, ему за это штрафы и бан.
С лекарствами не все так однозначно. Фармкомпании в разработку и лицезирование некоторых их миллиарды вкладывают и не все разработки бывают успешными. Поэтому разработчику и дается право единолично держать патент сколько то лет, чтобы отбить исследования и лицензирование. Потом патент становится общедоступным. Иначе тогда никто не будет рисковать миллиардами на науку. Только у нас могут арбидол зафигачить на рынок и внести его в список чуть ли ЖНЛС без какой-либо доказательной базы.
достаточно
В США производители лекарств повышают их раз в 100, например, являясь монополистами.
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Shkreli#Daraprim_price_hike_controversy
И им за это ничего не бывает. (кроме кукарекания в сми).
А потом удивляетесь, почему таксисты в случае ЧС повышают ценники в 10-ки раз.
И не производитель вовсе, а спекулянт.
И агрегаторы в дождь резко повышают цены или цены повышаются на каршеринг когда все на работу едут :)
Дождь и даже ливень в городе это штатная ситуация, в отличие от града, например.
обычные правила рынка
Не троллинга ради спрашиваю. Скажите, пожалуйте, что это такое "обычные правила"?
спрос/предложение очевидно
Мне не очень очевидно :(
Сможете как-то чуть более развёрнуто обосновать свой тезис, пожалуйста?
Ну попросили же по-человечески....что за люди...
Вот же редиски! Не осуждаю инициативу и предпринимательство, но в данном случае это хрень. Я ведь тоже пытался купить санитайзер, просто несколько штук в семью, как и куча других людей, и ничего не смог купить. Пришлось потратить дни, чтобы что-то найти. Именно из-за таких как они.
Интересно, в правилах Амазона прописано требование, что продавцы не имеют права повышать цены на что-то в чрезвычайных случаях?
Если таких пунктов нет, Амазон ведёт себя как дешёвый популист, которые может свои же правила не соблюдать.
Вы вот вроде неглупый человек, а социальную природу денег не понимаете. Когда спекулянт получает сверхприбыль, то он получает право купить любые товары и услуги по условиям социальной оферты денег, как средств оплаты. Соответственно и я как другая сторона денежного оборота имею спрашивать у государства, которое чеканит нашу монету -"Какого хуя происходит?".
Вы вот вроде неглупый человек
Первое впечатление обманчиво.
я как другая сторона денежного оборота имею спрашивать у государства, которое чеканит нашу монету -"Какого хуя происходит?"
Вы можете брать товар за золото, ценные бумаги, бартером.
Есть частная собственность. Я могу шить маски ручной работы из эксклюзивных материалов. А могу вообще не шить.
Получается, что после того как я по своей инициативе сошью ПЕРВУЮ маску и выставлю её на продажу по своей цене, вы обратитесь к государству и спросите "Какого хуя происходит?".
Вот я уже сейчас хочу спросить, какого хуя происходит?
У вас тряпки кончились?
И мне вы казались очень умным, но теперь зачем-то жонглируете понятиями, ведь не маски, а средства для дезинфекции рук, не сделали, а скупили все что продавались 17700 в разгар пандемии и смогли продать только 300 за две недели, и сами не смогли продать и людей лишили возможности купить. Каждый заболевший в той местности на их совести
Ну вы не сравнивайте хендмейд на коленке и конвейрный (фактически типовой "биржевой") товар.
Скажите, пожалуйста, Вы, будучи другой стороной денежного оборота, спрашиваете у государства, когда спекулянт на рынке акций делает 3 конца за 2 дня?
Почему там это ок, а тут - нет?
Там тоже надо) спрашивать, но это становится очевидно только после Великой Депрессии)
Думаю с их объемами продаж они просто вынуждены это делать иначе завтра будет статья:
"Амазон допускает на рынок спекулянтов с повышенными ценами на маски и антисептики."
"Амазон прослыл не клиенто ориентированной компанией, допускает на рынок спекулянтов"
"Амазону выгодно держать на площадке спекулянтов, больше продаж, выше прибыль компании!" и т.п.
Этот инструмент (не следование своим же правилам) обоюдоострый.
Сегодня они могут хотеть выглядеть красиво и нарушить свои же правила.
Завтра крупные производители увидят, что Амазон работает не по договору, но по понятиям. У них появятся ненужные мысли типа "когда моя очередь?"
Доводя до абсурду, Амазон мог бы пойти дальше - отключить сервера ИМ, которые размешаются в AWS, если в этих магазинах сильно спекулятивные цены
в правилах штата написано=)
Анна, спасибо за информацию! Тема приобретает совершенно другой смысл.
Возможно, у Вас есть ссылка на правило? Или хотя бы название штата и/или номер/название этого правила, закона или что там у них? Что-нибудь, что я мог дальше гуглить?
Конечно, изучайте https://oag.ca.gov/consumers/pricegougingduringdisasters
Комунисты вообще не поклонники экономики. При комунизме поклонники комунистов имею всего 3 варианта, строить в концлагере что то, быть на интернациональной войне и пытаться выжить ну и ервомайская демонстрация под радиоактивным дождичком... Сторонники вернуться в зад, забыли как газетой свой зад вытирали в сортире на улице...ибо туалетная бумага в совке тоже была в дефиците...
Вайлдберис тоже разослал всем продавцам предупреждение, что за это будут наказывать, вплоть до расторжения договора.
Было бы интересно посмотреть на таких спекулянтов,но которые сами бы попали в такую историю.
Например, заболел живот,вызвали врача,он обнаружил аппендицит. Срочно нужно везти на операцию, но доктор требует отдать квартиру в собственность,иначе не сделает операцию.
Вот о таких жуликах и говорил Путин.
Кстати, нельзя скупить весь вагон в поезде примерно по таким же причинам. Чтобы не могли перепродать и нажиться на людях которым надо ехать,а билетов нет. Не потому что весь вагон занят пассажирами,а потому что барыга скупил весь поезд.
Сферический популизм в вакууме выглядит именно так. А где мне найти этого гадкого врача? Ох и обосру же я его в комментариях
Лол, почему тогда операции не бесплатны, если нет полиса страхования, уважаемый моралфаг? Или лекарства не бесплатны? Имхо это один в один как в посте ситтуации
Ну т.е. HP, которые продают 5г чернил за 30 бачей - это не спекулянты.
Бигфарма, которая срать ебала на ваши медицинские проблемы, но бабло на ВИЧ, гепатиты, гриппы, импотенции и раки отдай прям щас, сцуко - это норм.
Два чувака, решившие хоть раз заработать на беде других - вот ведь уроды, сжечь их сжечь.
да и не беда это в общем-то. они же не лекарства умирающим продают. месяц идет дождь, чуваки продают резиновые сапоги, которые купили заранее, зная что пойдет дождь.
ну так как речь идет о США, то вот у нас (русскоговорящих) действительно такая большая проблема с пониманием законно-не законно. Я могу пояснить. Эти два брата нарушили закон раздел 396 Уголовного кодекса УС, Бигфарма - не нарушает этот закон, продает дороже? Да (и вообще они там в сговоре с властями, и как бы там все цены заведомо навыдуманные). Не справедливо? Да. Все как бы верно. Но закона не нарушает. Есть факт нарушения - нет, хитро - ага, полюбому. Все, компания чиста. Та же история с Российскими спортсменами и допингами. Нам просто довольно тяжко отделить незаконно от честно. А в США это разные вещи.
Коммунисты, поклонники плановой экономики.
В общем, конец истории - к ним так наведался прокурор и ребята отдали все что осталось на благотворительность ) Но с учетом того, что продавали они все с x70 цены (в семьдесят раз дороже), то свои деньги они отбили даже на 300 комплектах.
Большинство медиа в зарубежном сегменте сошлись на том, что продавали бы по двойной, даже тройной цены и вопросов к ним бы вообще не было. Но 70 цен, это перебор.
Да, похоже, что просто законов не знали.
Upon the declaration of a state emergency, charging "grossly excessive" prices for food, construction services, emergency supplies, or other vital goods or services.
https://consumer.findlaw.com/consumer-transactions/price-gouging-laws-by-state.html
Черт почему я логики то не понимаю? Чел скупил и хочет продать втридорога. Почему нет? Почему запрещено? Если кто-то хочет взять бутылочку за 200 баксов - ну пусть берет. Остальные пускай топают по таким же магазинам, где он стоит по 3 бакса. Почему обязательно надо банить таких людей? Фактически ебей и амазон просто устанавливают свои цены на чужие товары.
Потому, что два мудака скупили ВСЕ средства для дезинфекции в своей местности, продать смогли за две недели 300 из 17700. Ситуация легко экстраполируется - переболеет вся страна из-за того что в каждом городке найдется альтернативно одаренный, не понимающий почему это плохо
Придут мудаки из других мест продавать дешевле. Рынок.
Все переболеют в любом случае. Или все годы до этого другие вирусы не распространялись?
А если у человека нет 200 баксов? Долги, трудная ситуация, клронавирус гуляет.
Он рассчитывал купить товар по обычной цене и был готов,но какой то урод скупил товар и теперь продает в 10 раз дороже.
Это самый настоящий спекулянт. Ничего не произвел,никакой ценности не добавил(как обычный торговец).
А теперь наживается на товаре жизненно необходимом. Из за него умрут люди.
Я просто не могу понять логику тех,к о защищает таких скупщиков. Амазон поступил правильно.