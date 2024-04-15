Торговля
Артур Томилко

МТС разрешил клиентам посещать свои магазины с домашними животными Статьи редакции

В некоторых магазинах Москвы и Санкт-Петербурга также появились миски со свежей водой.

  • Решение распространяется на 1500 розничных точек МТС практически во всех регионах России, рассказали в компании.
  • На дверях таких магазинов наклеены специальные стикеры с собакой. Их можно посещать с собаками любого размера, а также с кошками и другими домашними животными.
  • Помимо этого, МТС запустил пилотный проект по оборудованию магазинов мисками со свежей водой. Пока он действует в 27 точках в Москве и Санкт-Петербурге.
Фото МТС

#новости #мтс

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 Инженер-душнила

Ну наконец-то в России появляются обустроенные, обособленные места для выгула домашних животных. А то все дворы позасрали за зиму!

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Слегка Придурковатый

А зачем их магазины вообще посещать?

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Федор Врат

Особенно с животными

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Слегка Придурковатый

И, кстати, зачем они собаке наушники напялили? Чтобы что?

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Федор Врат

что б она не слышала чушь которую говорят в этих магазинах

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Леонид Бережной

Водички попить?

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Виктория Архипова

мальчик водички нам принеси

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Карина Ленц

и принесут миску)

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Архаров Петр

Чтобы пощупать телефоны.

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Чайка О.

Погладить )

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Подментованный кот

С питоном можно?

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Леонид Бережной

Можно, только из штанов не вытаскивай.

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Чайка О.

С крысой тоже норм.

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Наталья Калинина

Мне очень нравится это тенденция появление толерантности к животным в таких общественных местах как кафе и магазины. Невоспитанный человек может нанести намного больше вреда чем воспитанная собака

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Чайка О.

А мне не нравится. Человек ни разу не укусил, а собаки пытались несколько раз.

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Jaroslav Baker

скучно живете

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Чайка О.

И не говорите.

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Карл Кесслер

Им не место в местах где продаются пищевые продукты.

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Стерлядка Вяленая

да, только вот что странно, во всякие мтс их не пускают, а в гипермаркетах в тележках у каждого десятого псина выседает. Збс.

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Стерлядка Вяленая

Это будет хорошая тенденция тогда, когда резко усилят контроль за животными. Обязательная чипизация собак и котов. Обязательно нужно пройти курсы по работе с животными, чтобы получить сертификат без которого животное тебе не продадут. Обязательная кастрация, либо лицензия на разведение животных. Повышение штрафов в десятки раз за выгул без поводка\намордника, за не уборку добра за своими псинами, за выгул на детских площадках. И еще добавить сюда с десяток правил. Уголовное дело за выброс животного на улицу. Нашли бездомную собаку - по чипу установили владельца - посадили владельца года на 3. Большие штрафы за лай собаки как в общественных местах, так и если эта сволочь орет на весь дом\подъезд. Либо дрессируйте свое отродье, либо не покупайте.

И вот после всего этого можно включать толерантность к вашим псинам. А до той поры извините, люди слишком тупые, не могут\не хотят уследить за своими псинами, еще выпендриваются. А до той поры мои симпатии на стороне догхантеров.

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Сергей Коновалов

Не знаю как за границей, а у нас управдом - друг человека! ;D

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Себастьян Перейра

А ну т.е. митболы с начинкой из рыболовных крючков, ну и соответственные последствия для живого существа- твой выбор.

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Стерлядка Вяленая

Да мне похер чем травят и как издеваются. Это тоже не на пустом месте, потому что чикатилы кругом. А потому что заебал людей лай и дерьмо вокруг, настолько заебал, что они уже не просто убить хотят собаку, а еще и замучить. Можно понять, знаешь ли. Да и виноваты тут не догхантеры, а хозяева. Умный хозяин в первую очередь во время дрессировки запретит своей собаке жрать все подряд, только то, что дает ей в миске. А раз вы не занимаетесь своими псинами - то кто в этом виноват? Ваши проблемы.

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Fred Han

На личном опыте строите наблюдения?

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Aina Timo / wdroid.net

До первой прокушенной жопы разрешение будет действовать.

Хотя нет, это же МТС.
После первой они отбрехаются, дескать проблема на стороне клиента.
После второй выразят вялую обеспокоенность.
После третьей возьмут время чтобы ознакомиться с вопросом
После N-ой отменят разрешение и будут говорить, что подобного разрешения никогда не было.

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Леонид Бережной

Продавцы МТСа наверное особо рады. Уверен, уже спорят, кому какашки убирать, в случае конфуза.

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Jaroslav Baker

и швабру для мочи нужно завести

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Запопу Кусь

Я вообще собак боюсь 😱

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Jaroslav Baker

А говорите новостей хороших нет.

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Вадим Д.

Мисок хватило на 27 точек. Докупят и расширят «эксперимент».

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Иван Хаманн

МТС: велкам с собаками, кошками и другими домашними животными

Какой-то Будённый 2.0: ни слова больше
https://youtu.be/0E2MCmckDJw?si=14ejF26hM_y3IAsA

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Леонид Бережной

Эксперимент с неожиданными экскрементами?

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Podchernin

Для посещения общественных мест с животными разрешение не требуется. В законодательстве РФ такого запрета нет. Все таблички на дверях с перечеркнутой собакой - это просьба, которую можно не выполнять. Любой запрет - это самоуправство, а это уже наказывается)

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Игорь

Только вот собака должна быть с намордником и на поводке, это тоже запрещено, но едва ли кто соблюдает это. Плюс региональные законы могут устанавливать дополнительные ограничения и запреты, но именно на уровне закона региона, а не на уровне правил магазина конечно

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неформат

только не забудьте добавить что ваша собака определённой породы ("опасной породы") обязана быть с поводком и намордником вообще везде по федеральному закону, появление собак прочих пород в намордниках и с поводками, а так же прочей живности в общ местах регулируется региональными властями

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Чайка О.
опасной породы

Ну вот если даже сравнительно мелкая собачонка укусит, тоже не айс. А мелкие обычно довольно агрессивные (почему-то).

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Максим Ростокин

Я думаю, это разрешение действует только в отношении собак-повадырей. Во всех прочих случаях арендуемая территория такая же частная, как и для собственника.

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Aina Timo / wdroid.net

Ну и классика же (оригинал вроде из писем счастья Чичваркина):

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Леонид Бережной

Работал в 2004-2006гг в Евросети. Это точно не творчество, тогда внимательно следил за его письмами-посланиями сотрудникам.

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Echo

Как там на счет интернета? Кто-то обещал снять ограничение на его раздачу)) …еще в феврале)

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