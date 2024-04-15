МТС разрешил клиентам посещать свои магазины с домашними животными Статьи редакции
В некоторых магазинах Москвы и Санкт-Петербурга также появились миски со свежей водой.
- Решение распространяется на 1500 розничных точек МТС практически во всех регионах России, рассказали в компании.
- На дверях таких магазинов наклеены специальные стикеры с собакой. Их можно посещать с собаками любого размера, а также с кошками и другими домашними животными.
- Помимо этого, МТС запустил пилотный проект по оборудованию магазинов мисками со свежей водой. Пока он действует в 27 точках в Москве и Санкт-Петербурге.
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Ну наконец-то в России появляются обустроенные, обособленные места для выгула домашних животных. А то все дворы позасрали за зиму!
А зачем их магазины вообще посещать?
Особенно с животными
И, кстати, зачем они собаке наушники напялили? Чтобы что?
что б она не слышала чушь которую говорят в этих магазинах
Водички попить?
мальчик водички нам принеси
и принесут миску)
Чтобы пощупать телефоны.
Погладить )
С питоном можно?
Можно, только из штанов не вытаскивай.
С крысой тоже норм.
Мне очень нравится это тенденция появление толерантности к животным в таких общественных местах как кафе и магазины. Невоспитанный человек может нанести намного больше вреда чем воспитанная собака
А мне не нравится. Человек ни разу не укусил, а собаки пытались несколько раз.
скучно живете
И не говорите.
Им не место в местах где продаются пищевые продукты.
да, только вот что странно, во всякие мтс их не пускают, а в гипермаркетах в тележках у каждого десятого псина выседает. Збс.
Это будет хорошая тенденция тогда, когда резко усилят контроль за животными. Обязательная чипизация собак и котов. Обязательно нужно пройти курсы по работе с животными, чтобы получить сертификат без которого животное тебе не продадут. Обязательная кастрация, либо лицензия на разведение животных. Повышение штрафов в десятки раз за выгул без поводка\намордника, за не уборку добра за своими псинами, за выгул на детских площадках. И еще добавить сюда с десяток правил. Уголовное дело за выброс животного на улицу. Нашли бездомную собаку - по чипу установили владельца - посадили владельца года на 3. Большие штрафы за лай собаки как в общественных местах, так и если эта сволочь орет на весь дом\подъезд. Либо дрессируйте свое отродье, либо не покупайте.
И вот после всего этого можно включать толерантность к вашим псинам. А до той поры извините, люди слишком тупые, не могут\не хотят уследить за своими псинами, еще выпендриваются. А до той поры мои симпатии на стороне догхантеров.
Не знаю как за границей, а у нас управдом - друг человека! ;D
А ну т.е. митболы с начинкой из рыболовных крючков, ну и соответственные последствия для живого существа- твой выбор.
Да мне похер чем травят и как издеваются. Это тоже не на пустом месте, потому что чикатилы кругом. А потому что заебал людей лай и дерьмо вокруг, настолько заебал, что они уже не просто убить хотят собаку, а еще и замучить. Можно понять, знаешь ли. Да и виноваты тут не догхантеры, а хозяева. Умный хозяин в первую очередь во время дрессировки запретит своей собаке жрать все подряд, только то, что дает ей в миске. А раз вы не занимаетесь своими псинами - то кто в этом виноват? Ваши проблемы.
На личном опыте строите наблюдения?
До первой прокушенной жопы разрешение будет действовать.
Хотя нет, это же МТС.
После первой они отбрехаются, дескать проблема на стороне клиента.
После второй выразят вялую обеспокоенность.
После третьей возьмут время чтобы ознакомиться с вопросом
После N-ой отменят разрешение и будут говорить, что подобного разрешения никогда не было.
Продавцы МТСа наверное особо рады. Уверен, уже спорят, кому какашки убирать, в случае конфуза.
и швабру для мочи нужно завести
Я вообще собак боюсь 😱
А говорите новостей хороших нет.
Мисок хватило на 27 точек. Докупят и расширят «эксперимент».
МТС: велкам с собаками, кошками и другими домашними животными
Какой-то Будённый 2.0: ни слова больше
https://youtu.be/0E2MCmckDJw?si=14ejF26hM_y3IAsA
Эксперимент с неожиданными экскрементами?
Для посещения общественных мест с животными разрешение не требуется. В законодательстве РФ такого запрета нет. Все таблички на дверях с перечеркнутой собакой - это просьба, которую можно не выполнять. Любой запрет - это самоуправство, а это уже наказывается)
Только вот собака должна быть с намордником и на поводке, это тоже запрещено, но едва ли кто соблюдает это. Плюс региональные законы могут устанавливать дополнительные ограничения и запреты, но именно на уровне закона региона, а не на уровне правил магазина конечно
только не забудьте добавить что ваша собака определённой породы ("опасной породы") обязана быть с поводком и намордником вообще везде по федеральному закону, появление собак прочих пород в намордниках и с поводками, а так же прочей живности в общ местах регулируется региональными властями
Ну вот если даже сравнительно мелкая собачонка укусит, тоже не айс. А мелкие обычно довольно агрессивные (почему-то).
Я думаю, это разрешение действует только в отношении собак-повадырей. Во всех прочих случаях арендуемая территория такая же частная, как и для собственника.
Ну и классика же (оригинал вроде из писем счастья Чичваркина):
Работал в 2004-2006гг в Евросети. Это точно не творчество, тогда внимательно следил за его письмами-посланиями сотрудникам.
Как там на счет интернета? Кто-то обещал снять ограничение на его раздачу)) …еще в феврале)