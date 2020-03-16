Это временная мера, заверил ритейлер.

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Сеть магазинов «Перекрёсток» с 16 марта 2020 года изменила условия доставки продуктов из интернет-магазина. Об этом компания сообщила на своём сайте.

Например, в Москве и Московской области в декабре 2019 года доставка осуществлялась при заказе продуктов на сумму от 1000 рублей, при заказе от 4000 рублей услуга была бесплатной.

Теперь минимальная сумма заказа составляет 4000 рублей, а бесплатной доставка будет при заказе от 10 тысяч рублей или от 4000 до 9999 рублей, если она оформляется с 8:00 до 24:00.

В последние дни в онлайн-супермаркете возросло количество и объём заказов, многие товары закупаются впрок, приводятся на сайте онлайн-магазина слова управляющего директора компании Леонида Довладбегяна.

«Мы временно корректируем условия доставки, чтобы сохранить высокий уровень сервиса. Наши мощности работают в полную силу и мы оперативно увеличиваем ресурсы доставки, число машин и курьеров», — рассказали vc.ru в пресс-службе X5 Retail Group.

Насколько выросло число заказов и как долго будут действовать новые условия доставки, в компании не ответили.