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Торговля
Галина Мубаракшина
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Онлайн-магазин «Перекрёсток» в четыре раза увеличил минимальную сумму заказа в Москве на фоне повышенного спроса Материал редакции

Это временная мера, заверил ритейлер.

10 комментариев
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Сеть магазинов «Перекрёсток» с 16 марта 2020 года изменила условия доставки продуктов из интернет-магазина. Об этом компания сообщила на своём сайте.

Например, в Москве и Московской области в декабре 2019 года доставка осуществлялась при заказе продуктов на сумму от 1000 рублей, при заказе от 4000 рублей услуга была бесплатной.

Теперь минимальная сумма заказа составляет 4000 рублей, а бесплатной доставка будет при заказе от 10 тысяч рублей или от 4000 до 9999 рублей, если она оформляется с 8:00 до 24:00.

В последние дни в онлайн-супермаркете возросло количество и объём заказов, многие товары закупаются впрок, приводятся на сайте онлайн-магазина слова управляющего директора компании Леонида Довладбегяна.

«Мы временно корректируем условия доставки, чтобы сохранить высокий уровень сервиса. Наши мощности работают в полную силу и мы оперативно увеличиваем ресурсы доставки, число машин и курьеров», — рассказали vc.ru в пресс-службе X5 Retail Group.

Насколько выросло число заказов и как долго будут действовать новые условия доставки, в компании не ответили.

С 9 по 15 марта 2020 года на фоне вспышки коронавируса спрос на доставку продуктов вырос в три-четыре раза, рассказали vc.ru представители сервиса доставки продуктов iGooods. Наибольший прирост количества заказов в Москве и Санкт-Петербурге, отметили в компании. Сервис доставляет продукты из гипермаркетов Metro, «Лента», Prisma, «Карусель» и других.

#новость #перекрёсток

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10 комментариев
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Александр Александров

6

Спасибо, теперь я знаю, кого ненавидеть больше пятёрочки

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Вебик Хороший

Александр
0

Так это же одна компания.

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Александр Александров

Вебик
1

Тем не менее, политика немного разная, хотя и одна группа компаний. Именно пятёрка многим запомнилась как недоброжелательная компания как к сотрудникам, так и к клиентам.

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Black Jack

Александр
1

Перекр — это тот же Пятак с задранными ценами и более «крутым» интерьером.

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Ilya Skor

Александр
0

Это и есть пятак)

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Dmitry Ievlev

1

Ага, и ни один промокод не работает...

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Илья Давыдов

1

Вот и первые хапуги показали свое лицо

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Dennis Gooddeni

1

Я помню, как после взрывов взлетели цены на такси, это РОССИЯ детка, где человеческая нужда превращается в способ обогащения

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Вебик Хороший

Dennis
0

И народ сразу же самоорганизовался и начали подвозить людей по записям из гугл таблиц. 

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Max Kurvin

0

Очень удобно. Можно еще начать продавать маски и антисептики по 1000₽ за штуку.

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