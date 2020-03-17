Около 95% китайских производителей на маркетплейсе вернулись к нормальной работе, сообщили в компании.
- Около 95% производителей из Китая на AliExpress вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров в штатном режиме, рассказали vc.ru в компании.
- Посылки, задержанные из-за вспышки коронавируса Covid-19 в феврале и марте, будут переданы в доставку в течение десяти дней. 16 марта продавцы провели последние отмены заказов на площадке из-за карантина — покупателям вернут за них деньги, отметили в компании.
- Пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, AliExpress предложит купоны на следующую покупку: размер компенсации будет зависеть от времени ожидания и суммы заказа. Всего компания выдаст купонов на 90 млн рублей. Сколько заказов были отменены или задержаны с начала февраля, в компании не раскрывают.
- Из-за вспышки коронавируса Covid-19, которая началась в китайском городе Ухань, многие китайские предприятия были закрыты на карантин. В результате пользователи AliExpress столкнулись с задержкой или отменой заказов. В начале марта логистическая компания Cainiao (как и AliExpress входит в Alibaba Group) сообщила о восстановлении работы.
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Τамара Ρодионова
Позитивная новость, похоже что Китай почти победил коронавирус!
Артемий Сейфулин
А нет информации как получить купон из-за задержки заказа?
Valentin DombrovskyАртемий
«AliExpress предложит»
Ждать предложения, видимо.