Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
В компании считают, что её собственная сеть покрывает нужды покупателей.
Доставка товаров, заказанных на Ozon, будет осуществляться в собственные точки компании — Ozon.Box. Сервис больше не будет пользоваться партнёрскими постаматами. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе компании.
Ozon использовал постаматы «Телепорт», «Халва» и PickPoint. В компании уверены, что существующего количества Ozon.Box достаточно, чтобы обеспечивать качественный сервис. Как много партнёрских постаматов использовал Ozon, в компании не уточнили.
К марту 2020 года у Ozon было около восьми тысяч собственных постаматов, компания называет свою сеть крупнейшей в стране. Ozon также увеличивает число пунктов выдачи, где можно забрать более габаритные заказы.
В сентябре 2019 года постаматы «Халва» вошли в партнёрскую сеть PickPoint. Тогда у «Халвы» насчитывалось 1,2 тысячи постаматов, у PickPoint — 2,6 тысячи своих и 2000 постаматов Qiwi Box, а у Ozon — 2,2 тысячи постаматов.
Большинство партнёрских точек сейчас расположены с постаматами или пунктами выдачи заказов Ozon, отметили представители сервиса. Это «размывает для клиента представление о бренде» и усложняет навигацию, отметили в компании. Алгоритмы управления загрузкой и планирования, которые использует Ozon, позволяют клиентам забирать посылки в более удобное для них время.
В ноябре 2019 года Ozon рассказал, что ищет партнёров — представителей малого бизнеса — для организации пунктов выдачи заказов. Ими могли стать салоны красоты, ателье и другие коммерческие организации с помещениями.
Ожидаемо и правильно, рынок и конкуренция + неразбериха. В одном адресе пункт выдачи Озона, затем на другом этаже автомат стоит, после ещё стоит другого бренда, а народ бегает ищет где выдача и теряет время. Бывает что рядом ещё в 200 метрах ещё автоматы стоят по выдаче...
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