В компании считают, что её собственная сеть покрывает нужды покупателей.

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Доставка товаров, заказанных на Ozon, будет осуществляться в собственные точки компании — Ozon.Box. Сервис больше не будет пользоваться партнёрскими постаматами. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе компании.

Ozon использовал постаматы «Телепорт», «Халва» и PickPoint. В компании уверены, что существующего количества Ozon.Box достаточно, чтобы обеспечивать качественный сервис. Как много партнёрских постаматов использовал Ozon, в компании не уточнили.

К марту 2020 года у Ozon было около восьми тысяч собственных постаматов, компания называет свою сеть крупнейшей в стране. Ozon также увеличивает число пунктов выдачи, где можно забрать более габаритные заказы.

В сентябре 2019 года постаматы «Халва» вошли в партнёрскую сеть PickPoint. Тогда у «Халвы» насчитывалось 1,2 тысячи постаматов, у PickPoint — 2,6 тысячи своих и 2000 постаматов Qiwi Box, а у Ozon — 2,2 тысячи постаматов.

Большинство партнёрских точек сейчас расположены с постаматами или пунктами выдачи заказов Ozon, отметили представители сервиса. Это «размывает для клиента представление о бренде» и усложняет навигацию, отметили в компании. Алгоритмы управления загрузкой и планирования, которые использует Ozon, позволяют клиентам забирать посылки в более удобное для них время.