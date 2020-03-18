В будущем компания планирует подключить и других партнёров и работать как агрегатор.

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Маркетплейс Joom запустил сервис доставки продуктов из магазинов внутри приложения — Joom Fresh, рассказали vc.ru в компании. Первым партнёром проекта стал сервис iGooods.

Сейчас сервис находится на стадии эксперимента и доступен только 20% пользователей приложения Joom на Android, пояснили партнёры. До конца 2020 года они рассчитывают открыть доступ всем пользователям Android и iOS приложений, а также веб-версии.

iGooods берёт на себя договорённости с сетями, сбор, доставку продуктов и часть технической интеграции сервиса, а Joom — маркетинг и рекламу, а также технологическую экспертизу. Поддержкой клиентов партнёры будут заниматься вместе. Финансовые условия сотрудничества они не раскрывают.

Доставка в Joom Fresh уже доступна в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле и Кингисеппе, Твери, Туле и Ярославле. Пользователи могут заказать продукты из магазинов Metro, Globus, Prisma, Selgros, Real, «Вкусвилл», «Азбука вкуса» и SuperBabylon. В будущем Joom Fresh будет работать во всех городах присутствия iGooods и со всеми сетями-партнёрами этого сервиса.

Пользователи могут заказать быструю доставку (от 45 минут до двух часов) или доставку на выбранное время, стоимость услуги — от 199 рублей. Условия зависят от конкретной сети и объёма заказа, пояснили в компании.

На этапе эксперимента Joom Fresh планирует проверить продуктовые гипотезы при среднем чеке в 2500 рублей. Прибыль в данный момент не рассматривается как ключевой показатель успеха, отметили в компании.

В будущем Joom рассчитывает привлекать и другие сервисы доставки продуктов и магазины и работать как агрегатор. Условия для каждого партнёра будут индивидуальными, уточнили представители маркетплейса.

В августе 2019 года Joom купил 10% дополнительно выпущенных акций управляющей компании iGooods за 325 млн рублей. В iGooods рассказали, что эти инвестиции были направлены на маркетинг, расширение географии сервиса, развитие технологической платформы.