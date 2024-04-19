Ритейлеры пожаловались на покупателей, которые намеренно портят технику и взыскивают компенсации через суд Статьи редакции
Они просят изменить правила проведения экспертизы, установленные законом «О защите прав потребителей».
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в Минпромторг и Генпрокуратуру письмо с просьбой провести совещание о злоупотреблении законом «О защите прав потребителей». С документом ознакомился «Ъ».
- По словам компаний, некоторые покупатели намеренно выводят из строя купленную технику, а затем предъявляют «недостоверные заключения о наличии производственного недостатка в товаре» и требуют компенсаций.
- Источник газеты среди крупных ритейлеров рассказал, что общая сумма исков к крупнейшим продавцам электроники («М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», МТС, «Мегафон», «Вымпелком») за 2023 год превысила 1 млрд рублей. По оценкам АКИТ, в 2020-2022 годах «мошенники» могли получить от компаний до 7,5 млрд рублей.
- В некоторых регионах суды встают на сторону «юристов-мошенников, действующих под видом потребителей», говорит президент АКИТ Артём Соколов. Так, в Самаре число исков о бракованных смартфонах Samsung и Apple превышает их количество в Москве, словно «в этом регионе скапливается весь мировой брак», отмечает он. Это приводит к тому, что компании закладывают «многомиллиардные» издержки в стоимость товара.
- Для решения проблемы нужно изменить правила проведения экспертизы, которые установлены законом «О защите прав потребителей», считают на рынке. Сейчас в нём нет «жёстких требований» к эксперту, методике его работы и оборудованию, но их появление изменить ситуацию
- Опрошенные «Ъ» юристы отмечают, что у ритейлеров есть возможности для защиты своих интересов. Например, они могут предоставлять свои заключения о состоянии товара или ходатайствовать о назначении экспертизы судом. При этом эксперты допускают закрепление в законе правила о проведении экспертиз только в аккредитованных экспертных учреждениях, а не у частных специалистов.
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Скорее всего лоббируется возможность продавать брак и сделать его безвозвратным, чтоб увеличить прибыль. Если они спор во всех инстанциях проиграли то вряд ли дело в корыстных гражданах. В чем смысл покупать и намеренно портить товар, для чего, чтоб получить его стоимость? И каким образом можно вывести из строя технику, чтоб экспертиза была на вашей стороне? Даже если предположить заказное заключение, ответчик всегда может предоставить в суд своё.
Вон у @Василий Черепанов спроси, сколько он с Леново взыскал, например.
Один знакомый таким занимался лет 10-15 назад. Детали уже не вспомню, но при условной цене ноутбука в 100к, они через суд забирали около 200к.
Таа её и не портят уверен, просто клепают заключение у любой компании по ремонту бытовой техники..
Бедненькие 🥺 какие)
По факту любой этот фрод оплачивают не они, а все потребители. Все подобные убытки закладываются в стоимость товаров. И если убытки растут - растет и цена товаров для всех, включая обычных покупателей. Поэтому с таким фродом нужно бороться.
По вашему это ок?
Да аж жалко их стало, только и делают что жалуются , а толку от этого 0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
ну не настолько чтобы портить только что купленную технику намеренно ради компенсации это верх идиотизма
Соглашусь. Именно быдло .
Согласен. Но связь с комментами так и не увидел.
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Мерзкие хобитцы портят технику.
Эти? 😆
а в чем проблема я не понимаю, суд-же можно попросить судебную экспертизу провести, а экспертиза от себя никогда и не была доказательством 100%
сказки про юристом мошенников я помню еще с осаго, когда страховые издевались над клиентами и прям говорили идите в суд, подразумевая что пыль замучаетесь глотать, но когда появились юр фирмы выкупающие и помогающие тем кого страховая обманула, сразу стали ныть что юристы мошенники. В итоге продавили страховые все так, что осаго вообще стала бесполезной нагрузкой на водителя, которая по сути ответственность не страхует
да и раз продавцов разувают и на них зарабатывают исками через суды, это о чем говорит, о том что продвцы не исполняют гарантийных обязательств, в противном случае те кто портит вещи намерянно поулчилиб либо замену,либо бабки назад, и заработок в этом случае равен нулю и былаб работы юристов ради работы, а вот когда магазин игнорит и в жопу посылает, то штрафы в судах и прилепают сверху, в общем как по мне сами себе ушлепки проблем создали
Все верно говоришь.
Подобная ерунда появляется только тогда, когда не исполняются базовые обязательства теми, кем должны.
Не всегда судебная экспертиза может установить могли ли такие повреждения быть только браком или нет ,но вообще бред тупо обвинять клиента без разбора
Проблема в том, что специально сломанную технику не «распознает» ни одна экспертиза, в т.ч. Судебная.
Ключевое словосочетание: специально сломанная техника
Ритейлерам бы ебальник свой закрыть и не отсвечивать.
Точно нет.
Ты просто не знаешь, какие деньги мошенники юристы могут "делать" на технике
Совсем офигели свои права отстаивать, ага!
Ага, пусть торгуют своими товарами и помалкивают!
Я тут купил Телевизор Samsung, у него гарантия 14 дней. Телевизор сломался на 15 день. М.Видео отказались принимать назад. Может в начале ужесточить требования к ритейл?
У телевизора гарантия 1 год. Минимум
Было бы неплохо сделать обязаловкой гарантию в 2 года. Это по сути и так вытекает из зозпп, но со всеми этими параллельными импортами простор маневра для акит клоунов как-то сильно расширился
Гарантия 14 дней? Ну, если вы таким же грамотным языком общались с продавцами, то х.з., что у вас там была за проблема на самом деле, что именно вы от них требовали и на что получили отказ.
Они никак не могли отказаться принять ваше письменное заявление, с требованием обмена/возврата и никак не могли отказаться отправить телевизор на диагностику.
Это был бы нонсенс. Такой отказ можно было бы снять на телефон, опубликовать или просто направить их руководству и продавцам устроили бы порку, а вам бы скорее всего без всякой диагностики вернули бы деньги.
А если вы пришли и требовали забрать назад телевизор и ВЕРНУТЬ МОЁ БАБЛО ПРЯМО СЕЙЧАС(!!!), то извините, с куяли они должны это делать в обход диагностики в сервисном центре.
Не бывает гарантии две недели у техники. Может 2 недели просто на возврат?
получая многомиллиардную прибыль ещё и жалуются, ха, а нам как жить? фуфло б меньше производили и продавали, меньше и жалоб будет
у эльдовидео не было прибыли в 2023, например
Вам работать и тратить заработанные.
Многомиллиардную прибыль у нас получают только ресурсодобывающие корпорации.
вместо того ,чтобы производить качественное , они лучше постараются поменять правила и законы
Гарантия 1 год. Подходит год, выходит новая модель Самсунг или Айфона, покупатель "портит" старый телефон и получает компенсацию, и берет новую модель.
Этот развод на многих форумах в ВК есть.
Еще часто за испорченный товар они выбивают бонусы или промокоды. И техника еще дешевле новая выходит
О этом речь, я думаю
Поразительно, как бизнес сам добровольно убеждает государство, что без него никуда, и нужен очередной госорган, на котором будет что-то замыкаться — на этот раз экспертиза брака.
Написали б тогда сразу челобитную: создайте Росритейл, пусть он торгует, а мы не нужны.
Все потому, что вопрос в государстве. Это же очевидно, а не поразительно.
Полистал комменты. Основные тезисы:
- Ритейлеры *роскомнадзорнуто*, потому что у них дорого
- Покупатели *роскомнадзорнуто*, потому что ломают технику
- Юристы *роскомнадзорнуто*, потому что наживаются на тех и других
Устроили тут *роскомнадзорнуто*-парад, понимаешь... :D
РКНБТ?!
Так! За вами уже выехали. Сейчас получите! За дискредитацию...
А что, маржа на часть техники в ДНС не покрывает это? Например, условные iPhone 15 pro по 150к, когда их продавали по 110 не сетевые магазины
Ну не сетевой магазин провез их в чемодане из Европы, получил в Европе возврат налога на смартфон и может позволить себе выставить цену ниже. Сетевики не могут чемоданами возить и платят разные пошлины государству и налог при оптовой закупке за рубежом им не вернут.
По 110 продают магазины на авито самовывозом за наличку.
Днс и прочие оффлайн магазины с кучей затрат : касса, эквайринг, сотрудники с зп и отчислениями, аренда.
Говно китайское за 3 копейки с наценкой Х10 не надо продавать просто
Что это вообще такое? Сумасшедшие есть, согласен, но это же бред какой-то
В том то и дело, что они далеко не сумасшедшие.
Да не в покупателях дело
Покупаны в массе юридически малограмотны и ленивы
Этим промышляют толпы юристов
У нас возле офиса продаж недвижки юристы визитки раздают с
обещанием отсудить энную сумму за косяки девелопера
(не видя даже жилья)
Потребительский терроризм обычный
Бизнес ,ничего личного.
Только задача этих "юристов" выдоить клиента, а не продавца)
Я покупал квартиру на этапе котлована лет 10 назад, застройщик сдал с опозданием около полугода, такие юристы взыскали с него 400 тысяч, половину мне, половину себе забрали. Зато все мои заботы заключались в выписке доверенности, а юристы прошли все судебные инстанции вплоть до высшего арбитражного суда и выбили таки деньги из застройщика.
Если косяки есть, так почему бы и нет?
причем тут потреб терроризм, если застройщики косячат, а отсудить у них без юриста и тех эксперта без знаний шансов мизер.
у меня друг кв покупал когда, ему и задержали сроки сдачи и ремонт п качеству говно полное, косяков там тех эксперт более сотни нашел, отсудил 1.8 млн у них и то такая сумма из-за чего была, застройик добровольно не хотел устранять и выплачивать компенсацию, в итоге через суд нахлобучили со штрафом.
Нет, это террор бизнесменов в отношении потребителя! Никто не заставляет девелопера строить такие дома, где есть косяки. Надо просто строить без косяков
На самом деле же существует такая проблема.
Тот же Вик-он регулярно говорит об этом.
Ах они негодяи!
- Антонио.
- Да, Мария.
- А почему мы уже полгода не выходим из дому?
- Ну, потому что по улицам ходят одни негодяи. А от них всего можно ожидать.
- Но, Антонио, может все-таки не все люди на улице негодяи. Вот, например, пожилой прибивает к дереву скворечник. Разве он негодяй?
- Конечно, Мария. Он хочет заманить туда птичку, поймать ее и съесть.
- Какой негодяй! Ну, хорошо, а вот дворник подметает мостовую.
- Мария, он пошел в дворники, чтобы подбирать деньги, которые теряют люди. Помнишь, я потерял сто песо? Наверняка они у него в кармане.
- Да, этот дворник – негодяй. Но посмотри, Антонио. Вот целуется красивая молодая пара. Наверняка они не негодяи.
- Я тебе расскажу, Мария, что с ними будет. Он оставит ее в положении и сбежит, попутно кого-нибудь убив, а она подкинет ребенка кому-то под дверь и уйдет в проститутки.
- Да, Антонио, нам с тобой пока еще рано выходить на улицу.
- Согласен, Мария. Пойдем, запремся в погребе. Уж там-то до нас никто из этих негодяев не доберется.
И это не только в этой сфере, здесь я на стороне бизнеса.
Ну сделать просто компенсацию равной по цене продажи. Кто будет портить технику купленную за 10 000 к примеру, чтобы 10 000 обратно получить?
так компенсация сверх цены идет когда магазин не выполняет гарантиные обязательства, если это отменить, то магазины смогут динами по гарантии сколько угодно долго, любое правило не правило без санкций за это.
смомается у тебя телефон, ты отнесешь его в гарантийку, обязаны за 40 толи 45 дней починить, а они болт забили, и если как ты предлагаешь сделать, то он может и 450 дней лежать если не будет ни штрафов ни компенсации при возврате по актуальной стоиомти на момент выплаты, а не то что ты год назад заплатил пока курс был ниже
Мы все наблюдаем только восход явления, которое описывается выражением "потребительский терроризм".
тут скорее драка мочи с говном, заработать могут только если магазин гарантийные обязательства не выполнил, купить телефон за 100к, испортить его и получить его отремнтированым или теже 100к назад будет заработок 0, а если магазин не выполняет гарантиные обязательства уже через суд выгода будет.
Никакого потребительского терроризма никогда не было как массового явления.
Единицы людей готовы гробить время и энергию своей одноразовой жизни на подобную ерунду.
А есть другое:
1. Поставленное компаниями на поток нарушение прав потребителей порождает спрос на юристов, которые на потоке будут отсуживать потребительские дела.
2. Как только расходы по проигранным делам становятся заметными, компании начинают кричать про терроризм, юристов-мошенников, и лоббировать.
Как уже не раз напоминали, начиналось с ОСАГО.
Почему восход, он уже давно цветет и пахнет
Сколько же в мире красоты.... (и дол... ебов)
Единичные случаи выигранных судов выдают за массовое явление.
А президент АКИТ Артём Соколов не балабол ли часом? По поиску в Москве с вхождением Apple за 2023 год в рамках ЗоЗПП 144 дел. А во всей Самарской области за 2023г ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ - 61.
А как можно намеренно испортить, пройдя проверку в сервисе? Там ведь покажет, что порча была механическая.
Об этом знает только Артем Соколов)
Интересно, Артем Соколов не в Самаре прописан?)
Раньше был способ испортить микросхему высоким разрядом от пьезозажигалки. Сдать неподошедший товар вроде материнской платы нельзя как технически сложный. Сдать нерабочую материнку легко. Понять что плату ударили током - не реально.
Готов помочь Артёму Соколову разобраться с правилами торговли за сущие копейки -5тр.) После этого Артём Соколов перестанет нести чухню)
Кто ты, воин
ничего страшного. Переживёте😁
Нет.
намекает что существует ОПГ юристов
А что не так? В свое время процветало выдаивание страховщиков с помощью подставных аварий и в некоторых не самых густонаселенных районах количество аварий приближалось к столичным, просто в некоторых регионах хорошо отлажены связи и цепочки и поставлено на поток дело.
"и требуют компенсаций." Нет же никаких компенсаций, просто примут товар и вернут деньги. Что за бредовая история..
На самом деле на этом дофига зарабатывают юристы, нежели реальные потребители
Помойка АКИТ снова отрабатывает заказ ритейлеров. То им серый импорт не нравился, то алиэкспресс виноват в низких продажах местных барыг. Слабо им статистику предъявить сколько таких обращений на кол-во продаж, как они определяют что это фрод а не реальный брак?
Просто хочу напомнить что АКИТ это именно та организация что лоббирует снижение беспошлинного ввоза товаров
Термин юристы-мошенники пришел к нам от автостраховщиков, которые не хотели по-человечески и в полном объеме выплачивать страховку.
И как они это определили и доказали?
Или просто закон хочется на свою сторону поменять, чтобы рисовать свои экспертизы
Если они это смогли определить,то могли бы и суд выиграть.
Не не не , не трогайте, единственный нормально работающий закон в нашей стране.
Как бы я сильно не был на стороне покупателей, но люди действительно борзеют и пытаются заработать разными способами, а Закон "О защите прав потребителя" то и делает, что защищает покупателей!
Увы, это печальная реальность; работала с крупным ритейлером техники- знаю не по наслышке)
Называется «потребительский экстремизм» и тут потребитель не слабая сторона, а участник группы мошенников.
Действительно ломают дорогостоящую технику, проводят товароведческие экспертизы при помощи «экспертов» знакомых и идут сразу в суды.
А там уже и знакомый судья с шаблоном решения об удовлетворении требований.
Суммы убытков бизнеса действительно миллиардные.
И вопрос не в том, что «бизнес богатый- бизнес стерпит», а в том, что это мошенники, которые живут за счет таких авантюр, а уровень доверия к добросовестным потребителям у ритейла, в свою очередь, снижается из-за вот таких персонажей.
Таких мошенников полно по регионам - Самара, Саратов, Уфа, Казань и проч. (Сами регионы и их жители прекрасны, никого не хочу обидеть😊
Это очень большая проблема российского потребителя и продавца.
Жалуются на покупателей... а как же потребитель всегда прав? Но с другой стороны не понимаю таких покупателей, которые намеренно портят технику и потом судятся, тратят свои силы и время.. на мой взгляд глупо выглядит.
А как можно намеренно испортить технику, чтобы ее можно было сдать? И в чем прибыль в таком случае?
Они на этом зарабатывают. Об этом и статья.
Тратят силы на суды скорее всего юристы, а не покупатели.
Вы неверно толкуете выражение.Клиент всегда прав - это как синоним - Любой каприз за ваши деньги.
Ну очень странные дела, за что неустойку и штраф? За то, что кто-то попользовался телефончиком и он сломался? Абсурд
не за то что сломался, а за неисполнение гарантийных обязательств в установленные законом срок.
ты купила что-то это сломалось, есть 45 дней на ремонт у продавца.
не починил за 45 дней можешь возвращать товар и получить деньги, но требовать можешь по закону не то сколько заплатила, а то сколько сейчас стоит плюс за каждый день сверх срока будет капать пене, это сделано для стимуляции чтоб не затягивали.
Также если продавац горит пошла-ка ты в жопу с своими требвоаниями, идешь в суд и суд еще за неисполнение обязательств продавцу сверху штраф вешает.
Главное побольше жаловаться
Иногда, это может сработать
Нужен экспертный коммент от Черепанова ))
Споры решаются в суде. Если судья принял сторону "юриста-мошенника", то возникает вопрос в причине. Может квалификации не хватает продавцу/юристу/судье, а может сговор (но такого быть не может)?
Ну тут уже что поделать, только дальше жаловаться, может кто то все таки поможет
Заходит потребитель в днс. Ему"пожалуйста, не надо". Покупает что-то и выходит.
Ну и что? Вот, к примеру, на VC не знают, что слово «ретейл» пишется через Е. Но разве кто-то собирается что-то менять? Нет, все останется как есть.
Ну вот Самару взяли и обидели
Вообще в маркетплейсах надо поупать и пользоваться в течение 7 дней, и сдавать всё обратно. Мне плевать на их прибыль, я её не получаю
Так можно?
что это прям массовая проблема?
Юристы мошенники, терроризм...как-то все очень напоминает введение цензуры под видом борьбы с детской порнографией.
в Мвидео iphone вскрытые и внутри стоит симка AT&T. так может и с техникой не все так как должно быть? все радовались параллельному импорту, а теперь оказывается издержки подъехали? теперь то представительство стоимость такой техники не компенсирует. Неожиданно, правда?
Практика намеренного порчи техники и требования компенсаций через суд, под видом "защиты прав потребителей", стала серьезной проблемой для ритейлеров. Они предлагают изменить правила проведения экспертизы, чтобы бороться с этим явлением. Однако, нужно учитывать, что изменения в законодательстве могут быть необходимы для более эффективной борьбы с мошенничеством.
Я тут на днях купил новый тв за 180 тысяч на Яндекс Маркете.
Привезли, проверил битые пиксели и тд - ок.
На следующий день нашел инфу о сервисном меню телевизора.
Зашел - 2552 часа работы в магазине 🤣🤣🤣
И таких случаев тысячи.
Ты потребитель-терррорист!
если ты в инете покупал - можешь отказаться от товара без объяснения причин)
вот это им делать нечего, ладно испортили, но идти потом еще в суд
Барыги ноют:
они могут без вопросов менять товар на новый, но они привыкли что "покупатель мамонт" и отказывают, но некоторые покупатели не мамонты и идут с исками и получают компенсацию в виде стоимости и 50% от цены как штраф.
Пусть ритейлеры заведут ротвейлеров. Сочетание ротвейлеров с ритейлерами может дать совершенно неожиданный результат! Попробуйте! Только лучше это делать до восхода полной луны и конечно же натощак!
к сожалению есть много людей, которые действительно могут так делать