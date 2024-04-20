Wildberries начал запрашивать данные из Госуслуг при покупке товаров из Китая и Узбекистана Статьи редакции
Компания тестирует «новый процесс покупок из-за рубежа».
- Внимание на требование обратил пользователь iXBT. У него в корзине рядом с карточкой товара из Китая появилась надпись: «Доставка из-за рубежа: по закону нужны ваши данные из Госуслуг».
- В этом убедился редактор vc.ru. При нажатии на зашитую в требование ссылку сервис просит согласиться с условиями договора о комплексном обслуживании и порядком обработки персональных данных.
- Позже пресс-служба маркетплейса сообщила, что верификация через Госуслуги требуется для передачи данных покупателя в Федеральную таможенную службу (ФТС). Благодаря этому человеку не придётся вносить данные вручную.
- «Данные передаются в ведомство по зашифрованным каналам связи, а это значит, что они надёжно защищены», — говорится в сообщении. Детали о том, что обеспечивает надёжность «каналов», сервис не привёл.
- Если товар будет стоить дороже €200, пользователю придётся оплатить пошлину от суммы превышения.
- С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа составлял €200, но в марте 2022-го был временно увеличен до €1000. Действие лимита в €1000 продлевалось трижды. Последний раз — до 1 апреля 2024 года. С той же даты порог снизили до €200.
514 показов
722 открытия
Заботливые.
Граждане, это ради вашей же безопасности, всё в порядке.
Опять просыпаются неупокойные борцы с системой... А что, у вас иные предположения?
Подозреваю, вы на любое сообщение так реагируете. Например:
— Вадим, что тебе приготовить?
— Спрашивает она... «Что приготовить», конечно...
— Пакет нужен?
— Ага, пакет... Заботливая...
— Товарищ, вы выходите?
— Ну да, конечно...
То есть во всем вы видите какую-то скрытую, негативную изнанку. Мне кажется, нужно проработать эти ситуации с друзьями или психотерапевтом, чтобы облегчить свою жизнь.
Ага, прорабатывай, кто ж не даёт? (-:
Только вот от WB ждать позитива — это предел идиотизма. Ну да с таким ником как у тебя...
Простите пожалуйста! А вам хоть сверхурочные то за лизание платят? Все выходные наяриваете не переставая...или может быть вы из заколдованных(утомлённых телевизером.)?
И Китай и РФ не хотят, чтобы ввозили или вывозили всякую дрянь. Ну или нарушили санкции. Прогресс дошёл до того, что всё покупки отследят. Если вам это не нравится, то живите в тайге.
Говновости одна хуже другой...Все выходные испортили...
Чтобы не происходило, повторяйте себе:
"Не смотря на весь пи&дец, я сегодня молодец"!
...и поем я холодец...
Интересно, как будут быстро данные улетать с их серверов
За секунду до нажатия кнопки «готово»
Али тоже запрашивате, т.к. растоможка же
И как раньше без этого справлялись.. нипанятна. Хотя теперь чтобы письмо отправить паспорт нужен:) Страна одноклеточных сапогов в госконторах
Принудиловка через Госуслуги или все-таки ручками даёт заполнить?
Ужас какой!
То ли санкции соблюдают, то ли делают торговлю прозрачней.
Можно массово секс-игрушки поназаказывать в Ягодках. Пусть учатся разбираться в хуях, так сказать.
А без госуслуг, выходит, иностранный товар не купить?
В чем суть новости? Все вроде ровно - все для вашего удобства, данные защищены, соглашение есть, не хочешь ну и не надо.. вб торгует данными? Ну давай пруфы, это интересно. А так хз
В том, что каждая собака под кустом пытается заставить пользователя авторизоваться через Госуслуги.
"Wildberries", "Госуслуги", "запрос данных" - тут у любого либерально-скрепного виси-обывателя тройной взрыв пукана. Суть новости не важна
Пошлину полоти