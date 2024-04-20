Торговля
Полина Лааксо

Wildberries начал запрашивать данные из Госуслуг при покупке товаров из Китая и Узбекистана Статьи редакции

Компания тестирует «новый процесс покупок из-за рубежа».

  • Внимание на требование обратил пользователь iXBT. У него в корзине рядом с карточкой товара из Китая появилась надпись: «Доставка из-за рубежа: по закону нужны ваши данные из Госуслуг».
  • В этом убедился редактор vc.ru. При нажатии на зашитую в требование ссылку сервис просит согласиться с условиями договора о комплексном обслуживании и порядком обработки персональных данных.
  • Позже пресс-служба маркетплейса сообщила, что верификация через Госуслуги требуется для передачи данных покупателя в Федеральную таможенную службу (ФТС). Благодаря этому человеку не придётся вносить данные вручную.
  • «Данные передаются в ведомство по зашифрованным каналам связи, а это значит, что они надёжно защищены», — говорится в сообщении. Детали о том, что обеспечивает надёжность «каналов», сервис не привёл.
  • Если товар будет стоить дороже €200, пользователю придётся оплатить пошлину от суммы превышения.
Источник фото: «РИА Новости»
  • С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа составлял €200, но в марте 2022-го был временно увеличен до €1000. Действие лимита в €1000 продлевалось трижды. Последний раз — до 1 апреля 2024 года. С той же даты порог снизили до €200.

#новости #wildberries

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 Вадим Д.
Благодаря этому человеку не придётся вносить данные вручную.

Заботливые.
Граждане, это ради вашей же безопасности, всё в порядке.

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Дмитрий Перепродажный

Опять просыпаются неупокойные борцы с системой... А что, у вас иные предположения?

Подозреваю, вы на любое сообщение так реагируете. Например:
— Вадим, что тебе приготовить?
— Спрашивает она... «Что приготовить», конечно...

— Пакет нужен?
— Ага, пакет... Заботливая...

— Товарищ, вы выходите?
— Ну да, конечно...

То есть во всем вы видите какую-то скрытую, негативную изнанку. Мне кажется, нужно проработать эти ситуации с друзьями или психотерапевтом, чтобы облегчить свою жизнь.

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Вадим Д.

Ага, прорабатывай, кто ж не даёт? (-:
Только вот от WB ждать позитива — это предел идиотизма. Ну да с таким ником как у тебя...

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Простите пожалуйста! А вам хоть сверхурочные то за лизание платят? Все выходные наяриваете не переставая...или может быть вы из заколдованных(утомлённых телевизером.)?

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Webmaster3.0

И Китай и РФ не хотят, чтобы ввозили или вывозили всякую дрянь. Ну или нарушили санкции. Прогресс дошёл до того, что всё покупки отследят. Если вам это не нравится, то живите в тайге.

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Post...

Говновости одна хуже другой...Все выходные испортили...

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S.Capusta

Чтобы не происходило, повторяйте себе:
"Не смотря на весь пи&дец, я сегодня молодец"!

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Post...

...и поем я холодец...

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Эдуард Самойлов

Интересно, как будут быстро данные улетать с их серверов

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Я дико извиняюсь

За секунду до нажатия кнопки «готово»

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Недопил

Али тоже запрашивате, т.к. растоможка же

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шатал устоев

И как раньше без этого справлялись.. нипанятна. Хотя теперь чтобы письмо отправить паспорт нужен:) Страна одноклеточных сапогов в госконторах

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Pushkareva Ekaterina

Принудиловка через Госуслуги или все-таки ручками даёт заполнить?

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Post...

Ужас какой!

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Webmaster3.0

То ли санкции соблюдают, то ли делают торговлю прозрачней.

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Pushkareva Ekaterina

Можно массово секс-игрушки поназаказывать в Ягодках. Пусть учатся разбираться в хуях, так сказать.

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Максим Ростокин

А без госуслуг, выходит, иностранный товар не купить?

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Vladimir .

В чем суть новости? Все вроде ровно - все для вашего удобства, данные защищены, соглашение есть, не хочешь ну и не надо.. вб торгует данными? Ну давай пруфы, это интересно. А так хз

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Pushkareva Ekaterina

В том, что каждая собака под кустом пытается заставить пользователя авторизоваться через Госуслуги.

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Кринжер

"Wildberries", "Госуслуги", "запрос данных" - тут у любого либерально-скрепного виси-обывателя тройной взрыв пукана. Суть новости не важна

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Skankhunt42

Пошлину полоти

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