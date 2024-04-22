«Спортмастер» запланировал запустить монобрендовую сеть товаров итальянской Kappa — РБК Статьи редакции
Открыть первые магазины ритейлер рассчитывает весной 2025 года, говорит источник.
- «Спортмастер» планирует запустить отдельную сеть магазинов для продажи товаров под брендом Kappa, рассказал РБК источник на рынке недвижимости. По его словам, ритейлер ищет подходящие площадки, а открыть первые магазины рассчитывает весной 2025 года.
- Источник издания в «Спортмастере» подтвердил планы компании по запуску сети Kappa, не уточняя деталей. В пресс-службе «Спортмастера» и Kappa на момент публикации не предоставили изданию комментариев.
- Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева считает, что бренд Kappa — «достаточно популярен», поэтому может быть востребован. Кроме того, в крупных торговых центрах есть дефицит спортивных марок.
- Средняя площадь магазина может составлять около 300 м², сумма инвестиций в одну точку — варьироваться в зависимости от состояния и расположения помещения, а также от масштаба ремонтных работ, пишет издание. По словам Хакбердиевой, в среднем это 10-45 тысяч рублей за 1 м².
- По данным РБК, сейчас Kappa представлена в России только в составе мультибрендовых магазинов «Спортмастера», а также на маркетплейсах. Также бренд работает с российскими футбольными клубами: например, в сезоне 2022/23 форму марки носил тольяттинский «Акрон».
- В конце 2023 года «Ъ» писал, что «Спортмастер» начал тестировать магазины площадью 100-300 м² — их будут открывать по франшизе в небольших городах России.
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Какая классная новость! Я всегда доверяю магазину "Спортмастер" и знаю, что они предлагают только качественные товары. Открытие монобрендовой сети Kappa будет отличной возможностью найти стильную итальянскую одежду и спортивные товары. Жду с нетерпением весны 2025 года, чтобы посетить магазин и обновить свой гардероб!
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Чел прикололся
Спортмастер нынче нихрена не народный. Хвала курсу конечно и политике. Магазины пустые практически в выходные, раньше не протолкнуться было. Атмосфера была огонь. А сейчас штаны от 8к более менее, куртка от 14к, ботинки/кроссовки от 9к. Бонусная программа гоуно полное и ещё порезанная, бонусы потратить просто невозможно, скидка смешная.
А альтернативы то и нет
Бонусы у них там всегда было нереально потратить.
Кроссовки от 9000 не очень хорошие
Каппа шикарный спортивный бренд, но все и так будут продолжать скупать и ходить в пали с ВБ и О.
ну если бы у нас одежда стоила бы адекватных денег, то никто бы в пали не ходил. в каппе тоже конечно бы не ходил, но уже по другим причинам.
Каппа уже давно находится на уровне пали по качеству и в том же ценовом сегменте. У них прошли времена, когда их гениальный логотип красовался на форме чемпионского Ювентуса.
ну это говорит лишь об уровне доходов граждан,а не о качестве брендов дороже пали.Просто не все у нас могут позволить себе ходить в качественной одежде и обуви
Спортмастер мог бы уже начать шить одежду под своим брендом.
Delamare, Joss, Nordway, Outventure, Demix, Termit
Так они и шьют. Демикс, Аутвенчуре, Глиссаде, Нортланд - это, насколько я знаю, собственные торговые марки СпортМастера (как "Каждый день" в Ашане и "Красная цена" в Пятерочке).
так я себе и представляю, как все вокруг будут ходить в оригинальной каппе а не паленом норфэйсе.
Для меня Спортмастер всегда был лишь бледной тенью Декатлона. Спортмастеру очень повезло, что Декатлон ушел из РФ.
Но сейчас Декатлон вернулся (под новым именем Деспорт), и активно развивается. Так что с учетом достаточно высоких ценников в СМ, я не верю в успешность этой затеи.
А какой в этом смысл, если данная марка и так продаётся в Спортмастерах? Типа, в эти монобрендовые магазины хлынет дичайшее фанатьё исключительно Каппы и будет сметать полки, располагающиеся на площади в 300 м²?
Разве что во влажных фантазиях маркетологов Спортмастера, или кто там это планирует запускать.
Примерно тот же самый, что и у 90% остальных брендов которые продают в Спортмастере. Расширяется аудитория, раскручивается бренд и увеличиваются общие продажи. Можно продавать линейки бренда, которые не подходят по формату под обычные Спортмастеры.
Поло у них норм по качеству
U.S.?
Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева считает, что бренд Kappa — «достаточно популярен»- ахахах звучит очень убедительно, логотип у них издалека выглядит как поза из камасутры
Не хожу больше в этот магазин - полупустой. Цены не дешёвые, товар не о чём. Барахло. Я не слишком богат, чтобы покупать дешёвые вещи. Лучше куплю одну вещь дороже и буду ходить с кайфом и комфортом.
Нам очень важно это знать! Держи нас в курсе, пожалуйста! Переживаем за тебя всем VC
У нас в Саратове в одном ТЦ есть Спортмастер и отдельный магазин Demix (юр.лицо тоже ООО Спортмастер). В итоге, в этом отдельном магазине цены теже самые, ассортимент шире - но скидки и бонусы никакие не действуют.
А ещё есть отдельный магазин Columbia (по франшизе от Спортмастера), есть магазин Ostin (дочерняя компания Спортмастера) и отдельный магазин Sunday (юр лицо тоже ООО Остин).
В итоге - половина ТЦ так или иначе связана со Спортмастером
Сам Спортмастер неплохой магазин, довольно агрессивная и успешная политика с бонусами до 30% и бонусными картами. Однако если говорить про бренд Kappa, я все время смотрю на него и думаю, кто его покупает? Мне кажется это что то из 90-х, причем, не модное олдскул, а какое-то немодное начиная еще с 90-х. Была недавно мысль, какой бренд самый стремный (по соотношению цена качество) и на ум пришла именно Kappa. Тот же Outventure по уровню стиля выше на мой взгляд.