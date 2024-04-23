«Вкусвилл» откроет свой первый магазин в Казахстане Статьи редакции
Это единственный магазин бренда за рубежом, в других странах ритейлер работает через партнёров.
- 27 апреля 2024 года в Казахстане официально откроется первый магазин «Вкусвилл», сообщила компания. Он находится в Алматы, на улице Розыбакиева, 310а.
- Площадь магазина — 185 м². В ассортименте — молочная продукция, мясная и рыбная гастрономия, фрукты и овощи, бакалея, натуральные сладости, непродовольственные товары и другое. Около 35% ассортимента — местного производства от более чем 60 поставщиков. Ритейлер планирует увеличить эту долю.
Сейчас у «Вкусвилла» в Казахстане есть магазин, склад и офис. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Ъ» оценил инвестиции в создание такой инфраструктуры «в несколько десятков миллионов рублей», а в открытие одного магазина — в 5-7 млн рублей.
- Товары «Вкусвилла» стали доступны покупателям из Казахстана в июне 2023 года, уточнил ритейлер. Компания начала работать через партнёров, среди которых Airba Fresh и Wolt Market, сети магазинов Small и Eurospar, АЗС «Газпромнефть» и другие. Всего у ритейлера 35 партнёров в Алматы, Астане, Талдыкоргане, Конаеве, Степногорске.
- В 2022 году «Вкусвилл» начал тестировать продажу наборов еды в Китае под собственным брендом на маркетплейсе Tmall Global, а также запускал доставку товаров в Казахстан, Армению и другие страны в партнёрстве с Boxberry. В 2023-м компания начала продажи продуктов под своим брендом в Дубае через сервис YallaMarket.
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В чём смысл постить отдельно новость, которая уже есть в подборке дневной?
Там был прогрев.
Гоев?
Подробнее рассказать типа..?
Чтобы постить
"Он находится в Алматы"
Да что ж такое. В Алма-Ате.
Советский союз больше не существует.
А ты Чжунго как называешь? Надеюсь не Китай или Чайна?
Чел, "Алматы" же по русски написано, не по казахски.
Чел, вот именно чел.
Как и Китай или Пекин например, которые к действующим названиям не имеют никакого отношения.
И что ты хотел этим сказать?
Ты устаревшая версия чат-бота?
А ты не нашел чем ответить и решил сменить тему?
Ну задушниииил
Не, я тут проверил, всё правильно.
Советское название можно забыть
https://www.the-village-kz.com/village/city/asking-question/28405-pochemu-almaty-a-ne-alma-ata
Хорошо, что не в Белоруссии😂
Лол. У нас картошкой торгуют и с одной стороны написано "С Беларуси", с другой "С Белоруссии".
Я люблю этот народ). Сам наполовину Belarus
Вопросов с "в/на" хоть не возникает))
Всё правильно написано. Алматы не склоняется
Имперские замашки🙂
5-7 млн на самом деле не так уж и много для открытие продуктового, нормально им вышло.
Да мне кажется ларек под домом дороже стоит
Мне тоже показалось, что это прям недорого
Самая красивая полка с кумысом должна быть, иначе и начинать не стоило.
Импортный кумыс!
Вкусно там? Думаю сходить посмотреть что есть или нет
Да, вкусно. Закупаюсь только там лет 5.
Да как и везде
Ну смотря что
Брал там готовую еду, очень вкусно было. Сейчас в регионах заметно снижение качество обслуживания. Но так как выход в СНГ у них первый, то скорее всего пустят все силы на качественное обслуживание клиентов.
Хотя этим уже никого не удивить в Алматы, по крайней мере для тех, кто был в Galmart
Так вкусвил берет еду у тех же поставщиков, что и пятерке, магниту и тд доставляют.
Просто просят этикету сменить.
Брал у них готовую еду. Производитель был тот же самый, что и в той же позиции в самокате. И состав тот же)
Че все так этот вкусвилл любят, не понимат.
Сервис и система лояльности. Еще до того как пятерки и магниты начали перенимать опыт чистых полок, хорошего обслуживания и минифудкортов это был очень отличительным свойством. Теперь этим уже никого не удивить.
У нас в чижике что забавно удобнее по магазину перемещаться, чем в вкусвилле.
Места мало, клиенты мешаются, тут авокадо, в другом конце магазина тоже авокадо, перед входом авокадо, потом опять авокадо где-то ещё стоит.
Чижик не застал. Хороший проект от Пятерочки, но развитие такого сегмента говорит об печальном положении дел в экономике.
Скорее, как в том недавнем меме- по сути вкусно, так должно быть везде, начиная с Пятерочки и Магнита. Ценник конский за просто еду
Ну откроет и откроет.
Всё, можно теперь не возвращаться в Москву)
ну раз продукция их уже там была,видимо пользовалась спросом) Удачи ) думаю казахам понравится)
В Казахстане тоже есть лохи, которые ведутся на фейк с ЗОЖ?
О! Прекрасно! Могу помочь в подборе персонала! Знаю все особенности местного менталитета)