Торговля
Таня Боброва

«Вкусвилл» откроет свой первый магазин в Казахстане Статьи редакции

Это единственный магазин бренда за рубежом, в других странах ритейлер работает через партнёров.

Источник здесь и далее: «Вкусвилл»
  • 27 апреля 2024 года в Казахстане официально откроется первый магазин «Вкусвилл», сообщила компания. Он находится в Алматы, на улице Розыбакиева, 310а.
  • Площадь магазина — 185 м². В ассортименте — молочная продукция, мясная и рыбная гастрономия, фрукты и овощи, бакалея, натуральные сладости, непродовольственные товары и другое. Около 35% ассортимента — местного производства от более чем 60 поставщиков. Ритейлер планирует увеличить эту долю.

  • Сейчас у «Вкусвилла» в Казахстане есть магазин, склад и офис. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Ъ» оценил инвестиции в создание такой инфраструктуры «в несколько десятков миллионов рублей», а в открытие одного магазина — в 5-7 млн рублей.

  • Товары «Вкусвилла» стали доступны покупателям из Казахстана в июне 2023 года, уточнил ритейлер. Компания начала работать через партнёров, среди которых Airba Fresh и Wolt Market, сети магазинов Small и Eurospar, АЗС «Газпромнефть» и другие. Всего у ритейлера 35 партнёров в Алматы, Астане, Талдыкоргане, Конаеве, Степногорске.
  • В 2022 году «Вкусвилл» начал тестировать продажу наборов еды в Китае под собственным брендом на маркетплейсе Tmall Global, а также запускал доставку товаров в Казахстан, Армению и другие страны в партнёрстве с Boxberry. В 2023-м компания начала продажи продуктов под своим брендом в Дубае через сервис YallaMarket.

#новости #вкусвилл

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42 комментария
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 Отрицательный Веган

В чём смысл постить отдельно новость, которая уже есть в подборке дневной?

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Griby Lenina

Там был прогрев.

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Отрицательный Веган

Гоев?

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Владимир К

Подробнее рассказать типа..?

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rigens rogi

Чтобы постить

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Maxim Fox
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Слегка Придурковатый

"Он находится в Алматы"

Да что ж такое. В Алма-Ате.

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Ruslan Fatikhov

Советский союз больше не существует.

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Ivan Mart

А ты Чжунго как называешь? Надеюсь не Китай или Чайна?

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Ruslan Fatikhov

Чел, "Алматы" же по русски написано, не по казахски.

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Ivan Mart

Чел, вот именно чел.
Как и Китай или Пекин например, которые к действующим названиям не имеют никакого отношения.

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Ruslan Fatikhov

И что ты хотел этим сказать?

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Ivan Mart

Ты устаревшая версия чат-бота?

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Ruslan Fatikhov

А ты не нашел чем ответить и решил сменить тему?

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Владимир К

Ну задушниииил

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Невероятный Блондин

Не, я тут проверил, всё правильно.
Советское название можно забыть
https://www.the-village-kz.com/village/city/asking-question/28405-pochemu-almaty-a-ne-alma-ata

Почему Алматы, а не Алма-Ата
Действующее название против колониального советизма
www.the-village-kz.com
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Alex Shevchenko

Хорошо, что не в Белоруссии😂

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Maxim Fox

Лол. У нас картошкой торгуют и с одной стороны написано "С Беларуси", с другой "С Белоруссии".
Я люблю этот народ). Сам наполовину Belarus

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Alex Shevchenko

Вопросов с "в/на" хоть не возникает))

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Невероятный Блондин
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Александр

Всё правильно написано. Алматы не склоняется

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Rzbkww

Имперские замашки🙂

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Fedor Spirin

5-7 млн на самом деле не так уж и много для открытие продуктового, нормально им вышло.

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Владимир К

Да мне кажется ларек под домом дороже стоит

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Михаил Анюков

Мне тоже показалось, что это прям недорого

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Вадим Д.

Самая красивая полка с кумысом должна быть, иначе и начинать не стоило.

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Вика Леванова

Импортный кумыс!

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Rzbkww

Вкусно там? Думаю сходить посмотреть что есть или нет

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Аня Королева

Да, вкусно. Закупаюсь только там лет 5.

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Владимир К

Да как и везде

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Михаил Анюков

Ну смотря что

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Ruslan Fatikhov

Брал там готовую еду, очень вкусно было. Сейчас в регионах заметно снижение качество обслуживания. Но так как выход в СНГ у них первый, то скорее всего пустят все силы на качественное обслуживание клиентов.

Хотя этим уже никого не удивить в Алматы, по крайней мере для тех, кто был в Galmart

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Anton Maslow

Так вкусвил берет еду у тех же поставщиков, что и пятерке, магниту и тд доставляют.
Просто просят этикету сменить.
Брал у них готовую еду. Производитель был тот же самый, что и в той же позиции в самокате. И состав тот же)
Че все так этот вкусвилл любят, не понимат.

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Ruslan Fatikhov

Сервис и система лояльности. Еще до того как пятерки и магниты начали перенимать опыт чистых полок, хорошего обслуживания и минифудкортов это был очень отличительным свойством. Теперь этим уже никого не удивить.

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Inspector Gadget

У нас в чижике что забавно удобнее по магазину перемещаться, чем в вкусвилле.
Места мало, клиенты мешаются, тут авокадо, в другом конце магазина тоже авокадо, перед входом авокадо, потом опять авокадо где-то ещё стоит.

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Ruslan Fatikhov

Чижик не застал. Хороший проект от Пятерочки, но развитие такого сегмента говорит об печальном положении дел в экономике.

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Дмитрий Каламарка

Скорее, как в том недавнем меме- по сути вкусно, так должно быть везде, начиная с Пятерочки и Магнита. Ценник конский за просто еду

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Невероятный Блондин

Ну откроет и откроет.

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Виктор

Всё, можно теперь не возвращаться в Москву)

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Федор Толстов

ну раз продукция их уже там была,видимо пользовалась спросом) Удачи ) думаю казахам понравится)

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Недопил

В Казахстане тоже есть лохи, которые ведутся на фейк с ЗОЖ?

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Ирина Волкова

О! Прекрасно! Могу помочь в подборе персонала! Знаю все особенности местного менталитета)

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39 комментариев
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