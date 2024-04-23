Сейчас у «Вкусвилла» в Казахстане есть магазин, склад и офис. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Ъ» оценил инвестиции в создание такой инфраструктуры «в несколько десятков миллионов рублей», а в открытие одного магазина — в 5-7 млн рублей.