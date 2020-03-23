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Торговля
Галина Мубаракшина
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Российские аптеки отчитались о росте объёмов продаж до 50% на фоне вспышки коронавируса Материал редакции

Покупатели ждут роста цен на лекарства, поэтому закупаются впрок, считают в аптечных сетях — поставщики уже начали повышать цены.

  • Объёмы продаж российских аптечных сетей выросли на фоне вспышки коронавируса, пишет «Коммерсантъ». 16-20 марта 2020 года аптеки по всей стране наблюдали резкий рост покупательского спроса, рассказали изданию их представители.
  • В сети «Ригла» (2800 точек) продажи противовирусных препаратов выросли в 3,2 раза, средств гигиены — в 4,6 раза по сравнению с началом марта, рассказал изданию гендиректор компании Александр Филиппов. В «Ригле» стали покупать больше других медсредств: хлоргексидин, перекись водорода и парацетамол, отмечает издание.
  • Спрос на средства от простуды, витамины и иммуномодуляторы заметили и в сети «36,6» (1400 точек), сообщил газете гендиректор розничного подразделения компании Александр Кузин, не назвав конкретных цифр.
  • На третьей неделе марта продажи сети «Аптечные традиции» (317 точек) выросли на 50% по сравнению с февралём 2020 года, отметил владелец сети Дмитрий Руцкой. Для этого периода, по оценкам Руцкого, характерен рост 10%, добавляет издание. По мнению владельца сети, покупатели ждут роста цен на лекарства, поэтому закупаются впрок.
  • Поставщики медицинских препаратов повышают цены на фоне роста курса доллара, считает гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. 90% российских препаратов выпускается из импортных субстанций, предупреждает он. По данным Дмитрия Руцкого, пока рост цен у поставщиков составляет 5%.
  • Ранее рост продаж заметили российские ритейлеры. Спрос на замороженные продукты, крупы и консервы увеличился на 30-40%, подсчитали в компании Nielsen. Также на 30-40% выросло количество заказов на потребительские товары у группы компаний Essity – владельца брендов Zewa, Libero, Libresse, пишет РБК.
  • 28 февраля 2020 года на фоне падения фондовых рынков акции сети аптек «36,6» (единственной относительно крупной российской компании, которая торгует медицинскими масками и размещается на бирже) выросли на 4,35%, писали «Ведомости».
  • 17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной торговле безрецептурными лекарственными средствами. Он позволяет аптекам и другим организациям с фармацевтической лицензией Росздравнадзора продавать препараты онлайн.

#новость #аптеки

Торговля
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8 комментариев
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Александр Кабешов

6

Ставь класс, если не участвовал в этом росте.

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Anton Reut

Александр
4

Ставь + если не был в толпе дегенератов неделю назад скупавших макароны и гречу.

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Инокентий Смирнов

0

Ещё бы о росте цен они отчитались, особенно в регионах! 

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Сергей Милосердов

0

Вот из-за таких дураков и получается дефицит и рост цен. Ладно антисептики и маски действительно разумно (наверное) расхватать, их дефицит везде, даже кроме аптек, но годовой запас противовирусных то вам нахрена.

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Pondylini

Сергей
0

Маски не работают

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Инокентий Смирнов

Сергей
–1

Видимо хотят как раньше, по талонам, по норме. 

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Kristian Krayt

0

Мне больше понравилось, как техника подскочила на 40-30% в цене, явно купленная (и томящаяся на складах после Нового года) у поставщиков до подъёма доллара.

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Sergey Ontime

–1

Zewa, Essity.... Как Ass City. Ну когда бумагу разобрали, то прям и кажется, что это Ass City)

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