Покупатели ждут роста цен на лекарства, поэтому закупаются впрок, считают в аптечных сетях — поставщики уже начали повышать цены.
- Объёмы продаж российских аптечных сетей выросли на фоне вспышки коронавируса, пишет «Коммерсантъ». 16-20 марта 2020 года аптеки по всей стране наблюдали резкий рост покупательского спроса, рассказали изданию их представители.
- В сети «Ригла» (2800 точек) продажи противовирусных препаратов выросли в 3,2 раза, средств гигиены — в 4,6 раза по сравнению с началом марта, рассказал изданию гендиректор компании Александр Филиппов. В «Ригле» стали покупать больше других медсредств: хлоргексидин, перекись водорода и парацетамол, отмечает издание.
- Спрос на средства от простуды, витамины и иммуномодуляторы заметили и в сети «36,6» (1400 точек), сообщил газете гендиректор розничного подразделения компании Александр Кузин, не назвав конкретных цифр.
- На третьей неделе марта продажи сети «Аптечные традиции» (317 точек) выросли на 50% по сравнению с февралём 2020 года, отметил владелец сети Дмитрий Руцкой. Для этого периода, по оценкам Руцкого, характерен рост 10%, добавляет издание. По мнению владельца сети, покупатели ждут роста цен на лекарства, поэтому закупаются впрок.
- Поставщики медицинских препаратов повышают цены на фоне роста курса доллара, считает гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. 90% российских препаратов выпускается из импортных субстанций, предупреждает он. По данным Дмитрия Руцкого, пока рост цен у поставщиков составляет 5%.
- Ранее рост продаж заметили российские ритейлеры. Спрос на замороженные продукты, крупы и консервы увеличился на 30-40%, подсчитали в компании Nielsen. Также на 30-40% выросло количество заказов на потребительские товары у группы компаний Essity – владельца брендов Zewa, Libero, Libresse, пишет РБК.
- 28 февраля 2020 года на фоне падения фондовых рынков акции сети аптек «36,6» (единственной относительно крупной российской компании, которая торгует медицинскими масками и размещается на бирже) выросли на 4,35%, писали «Ведомости».
- 17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной торговле безрецептурными лекарственными средствами. Он позволяет аптекам и другим организациям с фармацевтической лицензией Росздравнадзора продавать препараты онлайн.
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Александр Кабешов
Ставь класс, если не участвовал в этом росте.
Anton ReutАлександр
Ставь + если не был в толпе дегенератов неделю назад скупавших макароны и гречу.
Инокентий Смирнов
Ещё бы о росте цен они отчитались, особенно в регионах!
Сергей Милосердов
Вот из-за таких дураков и получается дефицит и рост цен. Ладно антисептики и маски действительно разумно (наверное) расхватать, их дефицит везде, даже кроме аптек, но годовой запас противовирусных то вам нахрена.
PondyliniСергей
Маски не работают
Инокентий СмирновСергей
Видимо хотят как раньше, по талонам, по норме.
Kristian Krayt
Мне больше понравилось, как техника подскочила на 40-30% в цене, явно купленная (и томящаяся на складах после Нового года) у поставщиков до подъёма доллара.
Sergey Ontime
Zewa, Essity.... Как Ass City. Ну когда бумагу разобрали, то прям и кажется, что это Ass City)