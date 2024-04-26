Торговля
Артур Томилко

«Авито» добавил функцию генерации текстов для объявлений с помощью ИИ Статьи редакции

Нейросеть опирается в том числе на изображение товара.

  • Функция доступна в мобильном приложении частным продавцам в категории «Обувь, одежда, аксессуары», рассказали в «Авито». Пользователю достаточно написать заголовок, указать бренд, размер и состояние вещи, а также загрузить фотографию.
  • Нейросеть обработает сведения и предложит вариант описания, опираясь в том числе на изображение товара, отметили в компании. Языковая модель обучена на более чем 400 тысячах объявлений.
  • Сгенерированный текст можно корректировать или запросить другой вариант. Пользователи также могут создавать описание товара самостоятельно.
Изображение «Авито» 
  • В декабре 2023 года возможность генерировать изображения и описания для карточек товаров с помощью YandexGPT добавил «Яндекс Маркет».

#новости #авито

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10 комментариев
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 Твой друг и товарищ

Скоро можно будет просто отдать свой товар в авито и ничем не заниматься, а тебе потом отдадут прибыль - услуги по продаже.

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Вася Пражкин
а тебе потом отдадут прибыль

Ну или будет возврат от покупателя, обратно приедет кирпич, а тебя - заблокируют. Ты будешь писать в поддержку, а ответы будет сочинять ИИ.

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Maxim Fox

Товар сломают, деньги потеряют. В принципе, по-русски.

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Айтизавр

Прикольно, но как будто нафиг не нужно.

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Томский Сибирячок

Такая функция будет 100% нужна тем, кто заносит Авито много денег: когда объявлений тысячи, то ии для создания описания - это юзабельно. Для таких Авито фичу выкатило. Для обычных продавцов, и правда, опция не самая важная.

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Герман

ну прикольно, теперь можно и внутри это делать ,а не через gpt.Отредактировать легче, чем самому с 0 придумывать

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Денис Смолянинов

Всё при помощи ии. Вообще теперь заморачиваться не нужно, просто продал и всё. Всё сделают за тебя. Только продавай.

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Valentin E311

Понятно. В качестве описаний будет мусор не имеющий никакого отношения к реальному товару.
И скорее всего это нарушает закон о защите прав потребителей. Описание товара не должно вводить в заблуждение о характеристиках товара.

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redpanda

Длина рукава от шеи?

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Nix Green

Это будет аналог «карточки» как на алиэкспрессе было?))

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7 комментариев
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