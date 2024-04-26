«Авито» добавил функцию генерации текстов для объявлений с помощью ИИ Статьи редакции
Нейросеть опирается в том числе на изображение товара.
- Функция доступна в мобильном приложении частным продавцам в категории «Обувь, одежда, аксессуары», рассказали в «Авито». Пользователю достаточно написать заголовок, указать бренд, размер и состояние вещи, а также загрузить фотографию.
- Нейросеть обработает сведения и предложит вариант описания, опираясь в том числе на изображение товара, отметили в компании. Языковая модель обучена на более чем 400 тысячах объявлений.
- Сгенерированный текст можно корректировать или запросить другой вариант. Пользователи также могут создавать описание товара самостоятельно.
- В декабре 2023 года возможность генерировать изображения и описания для карточек товаров с помощью YandexGPT добавил «Яндекс Маркет».
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Скоро можно будет просто отдать свой товар в авито и ничем не заниматься, а тебе потом отдадут прибыль - услуги по продаже.
Ну или будет возврат от покупателя, обратно приедет кирпич, а тебя - заблокируют. Ты будешь писать в поддержку, а ответы будет сочинять ИИ.
Товар сломают, деньги потеряют. В принципе, по-русски.
Прикольно, но как будто нафиг не нужно.
Такая функция будет 100% нужна тем, кто заносит Авито много денег: когда объявлений тысячи, то ии для создания описания - это юзабельно. Для таких Авито фичу выкатило. Для обычных продавцов, и правда, опция не самая важная.
ну прикольно, теперь можно и внутри это делать ,а не через gpt.Отредактировать легче, чем самому с 0 придумывать
Всё при помощи ии. Вообще теперь заморачиваться не нужно, просто продал и всё. Всё сделают за тебя. Только продавай.
Понятно. В качестве описаний будет мусор не имеющий никакого отношения к реальному товару.
И скорее всего это нарушает закон о защите прав потребителей. Описание товара не должно вводить в заблуждение о характеристиках товара.
Длина рукава от шеи?
Это будет аналог «карточки» как на алиэкспрессе было?))