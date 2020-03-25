Прямой эфир
компанию-создателя
Материалы дорожают, помещения простаивают, а новых клиентов практически нет.
Российский бизнес ощутил на себе последствия борьбы с коронавирусом Covid-19. По решению правительства по всей России закрываются кинотеатры, ночные клубы и другие развлекательные заведения. В Москве и Санкт-Петербурге закрыты фитнес-центры и бассейны, отменены все массовые мероприятия.
На фоне роста курса доллара карантин стал ещё одним испытанием для офлайн-бизнеса — клиенты не посещают заведения и отменяют заказы, выручка проседает, и платить зарплаты сотрудникам и аренду становится трудно.
Власти принимают меры для помощи малому и среднему бизнесу, но предприниматели не уверены, что это поможет пережить кризис. Так, трёхмесячная отсрочка арендной платы распространяется лишь на тех, кто снимал помещения у государственных или городских властей.
Предприниматели из разных городов рассказали vc.ru о том, как на них повлияли пандемия и падение рубля, что они собираются делать для сохранения бизнеса и рассчитывают ли на помощь государства.
Владелец ресторанов «Скотина», «Южане», Peqlo Asian Barbecue и других
Как и практически все в нашей отрасли, за последнюю неделю мы ощутили резкое падение числа гостей и выручки. В моих проектах в Краснодаре она снизилась на 50%, хотя там эпидемия не началась и, я надеюсь, не начнётся.
В Москве падение — около 70%. В понедельник мы закрыли заведение Peqlo Asian Barbecue, пока на две недели. Конкретно в этом случае выгоднее было законсервировать проект, чем продолжать генерировать минус.
Мы максимально сократили текущие издержки и отказались от любых дополнительных расходов. Например, часть сотрудников отправили в отпуск, который у них давно накопился, части уменьшили количество смен, срезали расходы на маркетинг, закупки и так далее.
У нас сейчас стираются границы между шефом и простым поваром, менеджером и официантом — все работают за всех для снижения трат. При необходимости я сам готов выходить в поварскую смену.
Есть такое обывательское мнение, что наш бизнес спасёт доставка. Я уже устал от этого совета в последние дни и готов объяснить, почему он ошибочен.
Во-первых, не каждое ресторанное меню подойдёт для доставки — для неё хороши пицца, роллы, рис и лапша в коробочках. А мои проекты базируются на еде, которую сложно доставить без потери качества — например, на стейках.
Во-вторых, когда ты работаешь с агрегаторами вроде «Яндекс.Еды», то отдаёшь им около 30% комиссии. Ещё столько же составляет себестоимость еды, упаковка и прочее — от выручки остаётся не больше трети. Вряд ли такой расклад спасёт бизнес, правда? Если же создавать свою доставку, то для этого нужны и серьёзные вложения, и много времени. Мы говорим, конечно, об эффективной доставке, которая приносит по-настоящему серьёзный доход.
Я не думаю, что от государства будет хоть какая-то помощь. Более того, мы сейчас в странном положении — рестораны не закрывают, как фитнес-клубы или кинотеатры, но и не говорят, что у нас безопасно.
В результате мы работаем ради пустых залов. Давайте уже конкретно — или правительство официально говорит, что мы закрываемся, или мы работаем и ходить к нам можно, поскольку мы соблюдаем все требования безопасности.
Соосновательница производства мебели и предметов интерьера «Сканди Соул»
У нас уже около года работает столярная мастерская в Москве. Производим мебель, предметы интерьера и заготовки для DIY. Сооснователей трое, ещё четверо сотрудников.
Мы хотели запросить субсидии для МСП у правительства Москвы на продвижение сайта и сертификацию детской мебели. Я начала изучать документацию ещё в феврале. И как гром среди ясного неба, появились первые заразившиеся коронавирусом в Москве.
Стало понятно, что всё серьёзно. Особенно когда клиенты стали звонить и отменять заказы, а кто-то начал требовать возврат аванса, потому что форс-мажор. В общей сложности заказов отменилось на 300 тысяч рублей, а новых заказов или даже входящих звонков нет.
Обычно в это время начинается сезон ресторанов и кафе. Они начинают отстраивать летние веранды, открываются новые заведения. Но пока тишина. Видимо, у них тоже начались проблемы.
Добило падение рубля. У нас вся фурнитура из Италии или Китая, расходные материалы — частично иностранного производства.
По древесине цены ещё не поднялись — она отечественная. Однако нефть тоже добывают в России, и когда пять лет назад цена на неё упала, то на бензин цены подскочили почти на 80%. Конечно, было бы отлично, если бы сырьё для внутреннего рынка было на льготных условиях.
После шока мы пытаемся сориентироваться, предпринять меры. Понятное дело, что эпидемия рано или поздно пройдёт и всё потихоньку встанет на свои места. Главное, чтобы все остались живы: и люди, и бизнес.
А сейчас нужно предпринимать меры по спасению:
Будем стараться выжить, но помощь всё равно нужна.
Владелица бренда авторской сувенирной продукции «Мам, купи!»
Мы занимаемся производством и продажей авторской сувенирной продукции и одежды, у нас есть розничный магазин в Москве и ещё один розничный магазин, офис и производство в Петербурге.
В офлайн-магазинах примерно в десять раз снизилось количество покупателей из-за того, что многие выполняют рекомендации по самоизоляции. К тому же соразмерно курсу повысилась себестоимость продукции, и я жду, что следом упадет покупательная способность из-за массовых неоплачиваемых отпусков, банкротств и сокращений.
Сейчас мы пытаемся закрыть московский магазин, но арендодатель совсем не идёт нам навстречу и отказывается нас отпустить. Договор у нас кабальный и не предполагает расторжение в одностороннем порядке, но мы ещё в стадии переговоров.
А обстоятельства непреодолимой силы не освобождают от обязательств по договору. Они освобождают только от ответственности, и то нужно будет доказать в суде, что мы просрочили оплату из-за пандемии, а потом всё равно уплатить аренду.
Также урезали все возможные расходы, переключились на более простые в производстве вещи, устроили распродажу и акцию в онлайне.
Сократили количество смен продавцам в розничных магазинах в два раза. Хоть это и было тяжело, вынужденно попрощались с сотрудниками, которых нанимали для расширения производства. Сократили уборщиц в офисе и магазинах, отказались от сладостей и безлактозного молока, заменили дорогую упаковку и расходники на более дешёвые.
Все эти меры дали нам грустных сотрудников офиса и не очень весёлых покупателей, но зато мы сохранили рабочие места большинству людей.
Пока, в общем, стараемся меньше тратить и больше зарабатывать, но кажется, что придётся менять вектор бизнеса в целом. Например, переходить на более бюджетные линейки.
Никаких льгот государство нам не предоставило. Они даже не ввели кредитные каникулы, о чём речь? Государству плевать на нас, мы предоставлены сами себе.
Совладелец производства фотокниг ручной работы SugarBook
Мы находимся в Хабаровске, но отправляем фотокниги по всему миру.
Эко-кожу, переплётный картон и другие материалы для книг мы заказываем из других стран: Китай, Италия, Нидерланды и Индонезия. Из-за вируса закрыли границы, вырос курс доллара, материалы резко подорожали и стали дефицитными. Оценить убытки пока тяжело, но это примерно 500–800 тысяч рублей в месяц.
Нам приходится работать с остатками, звонить по разным поставщикам, чтобы узнать, у кого и что есть. Меняем цены, так как конкуренты подняли их минимум на 10%. Несмотря на то, что сейчас идёт сезон выпускных фотокниг, спрос падает.
Придётся искать материалы подешевле, что отразится на качестве и репутации. Возможно, придётся заморозить премиальные продукты и увеличить ассортимент дешёвых.
Про льготы и помощь мы, увы, не осведомлены. Хотелось бы этим воспользоваться — в первую очередь нужно закрывать вопросы заработной платы и аренды.
Владелица центра изучения иностранных языков Queen Academy
Мой бизнес находится в Красногорске в Московской области. Сейчас все занятия в центре я веду сама — из-за вируса всех детишек перевели на домашний карантин. Некоторые взрослые тоже перестали заниматься — в условиях риска им не до учёбы.
Тем не менее работать мы не перестали: если люди отказываются приходить лично, то стараемся переводить занятия в онлайн. Благо, это тоже удобно и безопасно. Но в таком случае простаивает помещение.
Сложно подсчитать убытки именно из-за Covid-19. Думаю, ежемесячная выручка упала примерно на 60%.
Аренду за прошлый месяц мы закрыли с большим трудом. Арендодатель не пошёл ни на малейшие уступки. Наоборот, сообщил, что коронавируса нет и не надо строить иллюзий.
Получить какие-либо льготы от государства возможности у нас нет. Только при полном карантине, если его введут, как в странах ЕС, можно будет надеяться на официальную отсрочку уплаты налогов, кредитов и арендных плат.
Соснователь бренда косметики ручной работы «Спектр Цвета»
У нас микробизнес, если не меньше. Делаем косметику ручной работы. Производство находится в Ростове-на-Дону.
Для закупки качественного сырья и техники мы взяли кредитов больше, чем на миллион рублей. Компания очень маленькая, всего пять человек.
Наша прибыль стала снижаться ещё в декабре. Уже тогда люди писали, что отказываются от заказов — например, потому что тяжёлая ситуация с деньгами. Многим почему-то стали задерживать зарплату. Мы думали, что виной всему Новый год, но это продолжилось и после него.
В марте ситуация достигла апогея: выручка упала на 50% и продолжает падать из-за вируса и курса рубля. Клиенты и сотрудники в тяжёлом нервном перенапряжении, из-за этого чаще стали возникать недопонимания и конфликтные ситуации.
Мы рассказываем людям о профилактике заболевания, делимся советами, общаемся, пытаемся поднять подписчикам в Instagram и «ВКонтакте» настроение.
Также решили каждый день делать акции, чтобы поддержать людей во время пандемии и чтобы не стать банкротами: делаем бесплатную доставку, общую скидку на весь заказ, чтобы люди докупили что-то ещё и так далее.
Мы работаем с утра до ночи, без выходных, стараемся отрегулировать все процессы, уменьшить траты, но пока находимся буквально на грани банкротства и не знаем, что нам делать дальше.
Никаких льгот от государства мы никогда не получали, и не думаю, что получим. Было бы здорово, если бы с нас сняли обязательства платить за кредиты, но такого не случится. Уповаем на случай. Пронесёт — выживем. Не пронесёт — такова судьба. В России нет помощи ни бизнесу, ни людям.
Создательница комиссионного магазина «Чешуя»
У меня магазин комиссионной одежды, обуви, аксессуаров и изделий ручной работы в Краснодаре. Принимаю на реализацию б/у-вещи в хорошем состоянии, ориентируюсь на винтаж и уникальность.
Сейчас катастрофически снизились продажи. Люди лишний раз стараются не выходить на улицу — максимум за продуктами. А вот красивая одежда вовсе не предмет первой необходимости, особенно когда сидишь дома на карантине. Сейчас я не могу собрать даже 11 тысяч рублей за аренду в марте, а на носу уже счёт за апрель.
Сейчас ввожу доставку по городу: выезд на примерку — 200 рублей, при покупке — бесплатно. Придётся снижать цены, устраивать скидочные акции вроде «три по цене двух».
Ещё буду договариваться с поставщиками об отсрочке выплат. Параллельно буду брать шабашки на тексты (я журналист по образованию).
Закрывать магазин не планирую — я много сил в него вложила и намерена спасти его во что бы то ни стало. Возможности получить какие-либо льготы или помощь от государства у меня нет.
Спасти во что бы то ни стало - обычно очень плохая стратегия жизни. Иногда гораздо лучше закрыть, чем тянуть всё это на себе...
Понятно, что вложено много сил и много лет жизни, но это же не про экономику.
Как только отличить временную проблему от долгосрочного тренда.
Чтобы чего-то добиться, нужно обладать большой упорностью, она же не дает вовремя остановиться и зафиксировать убытки.
"Как только отличить временную проблему от долгосрочного тренда."
Только как максимальный размер убытков которые готов нести собственник, если бизнес работает в минус, то необходимо определить какой максимальный минус вы готовы заплатить ( учитывая стоимость закрытия) и при его достижении закрывать. А иначе эта музыка будет вечной , пока не затянет в долговую яму.
Так вы выйдете в ноль в лучшем случае, точнее в минус, если учесть потраченные годы.
Почему в ноль? Особенно если бизнес был прибыльным годы. Сейчас имеет смысл задуматься о проектах связанных с туризмом и различными эвентами, по остальным возможно пересидеть если позволяет подушка и она покроет убытки до полугода. Понятно уже что ситуация с эпидемией будет жестить пока не переболеет достаточное количество населения и не будет создана эффективная и безопасная вакцина, а это минимум года полтора жестких мер ограничений.
Я все никак не пойму. Какое-то нытье последнюю неделю от всех "бизнесов".
Сколько прошло с начала паники? Месяц от силы? Что у вас за бизнес такой, что не может продержаться в минимальной доходности месяц? Никто не думал о негативных вариантах в экономике? Нет денежной подушки на такую ситуацию? Что за бизнесы такие, которые работают тютелька-в-ноль все время, не вчера же запустились?
Просто из интереса: а у вас есть свой бизнес?
Да, причем не один проект. По большей части онлайн, но и оффлайн часть тоже косвенно есть. Наверное, если бы все было оффлайн я бы что-то и почувствовал, но я не представляю себе ситуацию "ой, месяц без прибыли, закрываюсь".
Да, все так. Нет денежной подушки, кредиты взяты на всех членов семьи (т.к. банки принципиально не давали потребительские кредиты собственникам бизнеса), бизнесы работают в ноль, или в минус. Если в апреле ситуация не выправится, то в моей компании 11 человек останутся без работы, а мы, Учредители, потеряем 3 года упорного труда по выходу на плановые показатели и скорее всего подадим на банкротство. Сплошные жулики, как нас обозвали на прошлой неделе!
Это не относится к тем бизнесам, что "обслуживают" бюджет и гос.корпорации. Точнее, они так думают, время покажет.
У бизнеса все деньги в обороте. Сидеть и смотреть на циферки в приложении банка никакого толка нет, когда можно купить новый станок или комп. По себе скажу: взял после нового года крупный заказ с отсрочкой платежа, вложился в материал, з/п и т.д. Но клиент сейчас тормознул все платежи и торчит мне деньги, и старые клиенты все тормознулись "до лучших времен".
"Что собирается делать: запускать и продвигать сайт и соцсети." Орнул, закройтесь уже и не пытайтесь сделать бизнес если до сих пор сайт не сделали.
Блоги компаний
Показать еще