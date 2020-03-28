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Торговля
Татьяна Боброва
10 044

Крупнейший в мире производитель презервативов предупредил о риске возникновения дефицита из-за падения поставок Материал редакции

Предприятия Karex сократили производство из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

  • Крупнейший в мире производитель презервативов, компания Karex из Малайзии, предупредил о возможном риске возникновения дефицита из-за падения поставок, пишет Bloomberg. Запасы компании рассчитаны на поставки в течение двух месяцев.
  • 27 марта 2020 года Karex возобновила работу предприятий после недельного простоя, но привлекла только половину сотрудников, чтобы не нарушать правила карантина, которые установили власти Малайзии, отмечает агентство. Среди других крупных стран-производителей презервативов — Китай, который сильнее других пострадал от пандемии коронавируса.
  • В Karex также предупредили о возможном росте цен на продукцию, поскольку расходы компании растут — она продолжает выплачивать зарплаты всем работникам.
  • Karex поставляет презервативы в том числе для бренда Durex, её предприятия производят более 5 млрд презервативов в год и экспортирует их в более чем 140 стран, указывает Bloomberg. Из-за приостановки авиасообщения и закрытия границ, срыв поставок стал «беспрецедентным», говорят в Karex. Однако представитель Durex рассказал Reuters, что пока компания работает в обычном режиме.

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51 комментарий
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Олег Волков

36

Я думаю, сейчас максимальные шансы для России выйти из демографической ямы:
- сутками дома с семьей 
- скучно
- презервативы заканчиваются
- физиология не дремлет

Мудрое руководство страны заранее заблокировало Порнхаб, предрекая текущие события... но на места все разрушили, не обеспечив надежную блокировку!

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Димка Добрый

Олег
25

Но порнхаб не заблокирован. А порнхаб премиум, кроме того что не требовал подтверждения возраста через ВК, теперь ещё и бесплатный.
Друзья рассказывали! 

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Shakh Khamidov

Димка
0

Даже карту вписывать не надо

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Александр Жигунин

Димка
0

А где пруфы  и ссылка для не мощных?)

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Name

Олег
13

Дааа, дома с семьей, конечно, только сексом заниматься. Особенно, если живешь с детьми или родителями и все безвылазно сидят дома.

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Sergey Redmi

Name
9

Заодно детей научишь и старикам молодость напомнишь

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Дмитрий Евсеев

Sergey
2

Старикам он и так молодость напомнил - уплотнение, коммунальные квартиры и прочие прелести ссср, сейчас ещё детей в нищете настрогает для большего погружения.

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Сергей Артемов

Олег
6

Это неочевидно, но когда люди много времени проводят друг с другом это часто приводит к разводам, а не к безудержному сексу )

В Китае сейчас как раз отмечается повышение количества
https://esquire.kz/posle-rezhima-samoizolyatsii-semey-v-kitae-rezko-uvelitchilosy-kolitchestvo-razvodov/

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Николай Демидов

Олег
0

Так все работают...

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Дмитрий Евсеев

Олег
0

Если население увеличится, то все станут ещё беднее.

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Dmitry Martemyanov

Олег
0

Сидишь сутками дома. Сидишь с семьей. Дети бегают, орут и бесят. Жена не бегает, но орёт и бесит. Презервативы есть, но использовать их нет никакого настроения.

Это я так, фантазирую, но для многих эта фантазия сейчас - реальность.

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Evgenii Arkhipov

Федя
–1

Тут вам не двач, уважаемый!

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Christofor

Evgenii
0

а двач вчера заблокировали.
/просто к слову

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AlexReborn

16

Есть же российский лайфхак  - обнулять презик и снова использовать.

Ответить

Christofor

AlexReborn
0

не, я лучше воспользуюсь старой доброй рокировкой, заменю на другой бренд)

Ответить

Инокентий Смирнов

AlexReborn
0

Тонкая шутка, оценил :D

Ответить

Alexandre Svergoun

3

Это потому что некоторые используют их вместо масок.
https://www.facebook.com/konstantin.cekpet/videos/880080059099767/

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Avdotii Pedishnii

Alexandre
1

С языка сняли... Как бы двусмысленно это не звучало...

Ответить

alex

0

Ну а чем еще на карантине заниматься

Ответить

Sergei Timofeyev

alex
5

До фига чем можно заниматься. К примеру, мне надо доварить два колектора + бойлер с котлом обвязать. Всё куплено, так как все закрылись удачно сегодня. Диван собрать надо (всё некогда). 

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Никита Викторов

Sergei
1

А я работаю, работы дофига. Еще тысячу лет не играл в игрухи, надо глянуть что там новенького популять. Балкон разгрести и наконец-то начать изучать ардуино, вот он шанс кайфануть )))

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Eugene Makarov

–8

Я так и не понял, пишу по факту, практически никогда их не использовал, мне всё равно до них, и мне ставят кучу минусов, еще фигню всякую пишут.

Ответить

Arthur Niazyan

Eugene
1

Забейте.

Ответить

Eugene Makarov

Eugene
0

Понятно! Такие факты вам не нравятся!

Ответить

Сергей Паршинцев Parshintsev

Eugene
0

Так вы ничего не написали кроме жалобы... 🤔

Ответить

Arthur Niazyan

Сергей
1

Потому, что уже всё удалили, что было написано раннее.

Ответить

Arthur Niazyan

1

Охладите свой углепластик.
PS спасибо модераторам!

Ответить

Dmitry Ryzhov

1

Хитрый план Президента по ликвидации демографической ямы в РФ в действии

Ответить

Olezhka Interesnii

1

Полгода бабы не было, а тут презики кончились... Ещё на полгода в завязку... 

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Sergei Timofeyev

–3

 В Karex также предупредили о возможном росте цен на продукцию, поскольку расходы компании растут — она продолжает выплачивать зарплаты всем работникам.

Ужас какой! Они платят зарплату! Всем работникам! Пожалуй, буду пользоваться услугами другой компании, которая не ноет и не пытается явно манипулировать.

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Yefim Kurakov

Sergei
1

Платят даже тем, кого перевели на карантин или просто на время отправили в отпуск, но не стали увольнять. Думаю это имелось ввиду

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Sergei Timofeyev

Yefim
0

Простите, вы о каком карантине говорите? Его нет. 

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Ivan Boldyrev

Sergei
2

Уточните, пожалуйста, где его нет, и какое это отношение имеет к Karex. 

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Arthur Niazyan

Sergei
0

Интересно, нефть подешевелеа, нефтепродукты следом тоже должны. А у них всё тяжело. В прошлое подешевение нефти шинники от счастья прыгали.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

у нас подорожали

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Они и радовались, что нефть подешевела, а цены они не опускали. У нас при любом раскладе цены только растут на непродовольственные товары.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Пиво год от года дорожает

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

проще перечислить что не дорожает ) хотя мне такое не встречалось.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Ну, бетховен всё падает

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

для меня крипта в какой-то параллельной вселенной :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Зря. :)

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Они теперь дома, на удалёнке, производят кондомы.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

штопают?

Ответить

Dmitry Ilyin

0

Очень важная технологическая новость!

Ответить

Alexander Shirnen

Dmitry
1

Угу, главное вынимать вовремя

Ответить

Lily Breaks

0

Грядёт беби бум 😂

Ответить

Сергей Паршинцев Parshintsev

Lily
1

Где то убыль, а где то прибыль... 

Ответить

Артем Павлючук

0

Ну хоть где-то не прогадал  - закупиться лубриками. 

Ответить

Артём Вечера

0

Вдохновились гречкой, хотят создать ажиотаж

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Ксения Терещенко

0

Тоже самое может быть и с прокладками

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Дмитрий Евсеев

0

Один вирус помогает другому 

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