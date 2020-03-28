Предприятия Karex сократили производство из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
- Крупнейший в мире производитель презервативов, компания Karex из Малайзии, предупредил о возможном риске возникновения дефицита из-за падения поставок, пишет Bloomberg. Запасы компании рассчитаны на поставки в течение двух месяцев.
- 27 марта 2020 года Karex возобновила работу предприятий после недельного простоя, но привлекла только половину сотрудников, чтобы не нарушать правила карантина, которые установили власти Малайзии, отмечает агентство. Среди других крупных стран-производителей презервативов — Китай, который сильнее других пострадал от пандемии коронавируса.
- В Karex также предупредили о возможном росте цен на продукцию, поскольку расходы компании растут — она продолжает выплачивать зарплаты всем работникам.
- Karex поставляет презервативы в том числе для бренда Durex, её предприятия производят более 5 млрд презервативов в год и экспортирует их в более чем 140 стран, указывает Bloomberg. Из-за приостановки авиасообщения и закрытия границ, срыв поставок стал «беспрецедентным», говорят в Karex. Однако представитель Durex рассказал Reuters, что пока компания работает в обычном режиме.
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Олег Волков
Я думаю, сейчас максимальные шансы для России выйти из демографической ямы:
- сутками дома с семьей
- скучно
- презервативы заканчиваются
- физиология не дремлет
Мудрое руководство страны заранее заблокировало Порнхаб, предрекая текущие события... но на места все разрушили, не обеспечив надежную блокировку!
Димка ДобрыйОлег
Но порнхаб не заблокирован. А порнхаб премиум, кроме того что не требовал подтверждения возраста через ВК, теперь ещё и бесплатный.
Друзья рассказывали!
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Shakh KhamidovДимка
Даже карту вписывать не надо
Александр ЖигунинДимка
А где пруфы и ссылка для не мощных?)
NameОлег
Дааа, дома с семьей, конечно, только сексом заниматься. Особенно, если живешь с детьми или родителями и все безвылазно сидят дома.
Sergey RedmiName
Заодно детей научишь и старикам молодость напомнишь
Дмитрий ЕвсеевSergey
Старикам он и так молодость напомнил - уплотнение, коммунальные квартиры и прочие прелести ссср, сейчас ещё детей в нищете настрогает для большего погружения.
Сергей АртемовОлег
Это неочевидно, но когда люди много времени проводят друг с другом это часто приводит к разводам, а не к безудержному сексу )
В Китае сейчас как раз отмечается повышение количества
https://esquire.kz/posle-rezhima-samoizolyatsii-semey-v-kitae-rezko-uvelitchilosy-kolitchestvo-razvodov/
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Николай ДемидовОлег
Так все работают...
Дмитрий ЕвсеевОлег
Если население увеличится, то все станут ещё беднее.
Dmitry MartemyanovОлег
Сидишь сутками дома. Сидишь с семьей. Дети бегают, орут и бесят. Жена не бегает, но орёт и бесит. Презервативы есть, но использовать их нет никакого настроения.
Это я так, фантазирую, но для многих эта фантазия сейчас - реальность.
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Evgenii ArkhipovФедя
Тут вам не двач, уважаемый!
ChristoforEvgenii
а двач вчера заблокировали.
/просто к слову
AlexReborn
Есть же российский лайфхак - обнулять презик и снова использовать.
ChristoforAlexReborn
не, я лучше воспользуюсь старой доброй рокировкой, заменю на другой бренд)
Инокентий СмирновAlexReborn
Тонкая шутка, оценил :D
Alexandre Svergoun
Это потому что некоторые используют их вместо масок.
https://www.facebook.com/konstantin.cekpet/videos/880080059099767/
Avdotii PedishniiAlexandre
С языка сняли... Как бы двусмысленно это не звучало...
alex
Ну а чем еще на карантине заниматься
Sergei Timofeyevalex
До фига чем можно заниматься. К примеру, мне надо доварить два колектора + бойлер с котлом обвязать. Всё куплено, так как все закрылись удачно сегодня. Диван собрать надо (всё некогда).
Никита ВикторовSergei
А я работаю, работы дофига. Еще тысячу лет не играл в игрухи, надо глянуть что там новенького популять. Балкон разгрести и наконец-то начать изучать ардуино, вот он шанс кайфануть )))
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Eugene Makarov
Я так и не понял, пишу по факту, практически никогда их не использовал, мне всё равно до них, и мне ставят кучу минусов, еще фигню всякую пишут.
Arthur NiazyanEugene
Забейте.
Eugene MakarovEugene
Понятно! Такие факты вам не нравятся!
Сергей Паршинцев ParshintsevEugene
Так вы ничего не написали кроме жалобы... 🤔
Arthur NiazyanСергей
Потому, что уже всё удалили, что было написано раннее.
Arthur Niazyan
Охладите свой углепластик.
PS спасибо модераторам!
Dmitry Ryzhov
Хитрый план Президента по ликвидации демографической ямы в РФ в действии
Olezhka Interesnii
Полгода бабы не было, а тут презики кончились... Ещё на полгода в завязку...
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Sergei Timofeyev
В Karex также предупредили о возможном росте цен на продукцию, поскольку расходы компании растут — она продолжает выплачивать зарплаты всем работникам.
Ужас какой! Они платят зарплату! Всем работникам! Пожалуй, буду пользоваться услугами другой компании, которая не ноет и не пытается явно манипулировать.
Yefim KurakovSergei
Платят даже тем, кого перевели на карантин или просто на время отправили в отпуск, но не стали увольнять. Думаю это имелось ввиду
Sergei TimofeyevYefim
Простите, вы о каком карантине говорите? Его нет.
Ivan BoldyrevSergei
Уточните, пожалуйста, где его нет, и какое это отношение имеет к Karex.
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Arthur NiazyanSergei
Интересно, нефть подешевелеа, нефтепродукты следом тоже должны. А у них всё тяжело. В прошлое подешевение нефти шинники от счастья прыгали.
Sergei TimofeyevArthur
у нас подорожали
Arthur NiazyanSergei
Они и радовались, что нефть подешевела, а цены они не опускали. У нас при любом раскладе цены только растут на непродовольственные товары.
Sergei TimofeyevArthur
Пиво год от года дорожает
Arthur NiazyanSergei
проще перечислить что не дорожает ) хотя мне такое не встречалось.
Sergei TimofeyevArthur
Ну, бетховен всё падает
Arthur NiazyanSergei
для меня крипта в какой-то параллельной вселенной :)
Sergei TimofeyevArthur
Зря. :)
Arthur NiazyanSergei
Они теперь дома, на удалёнке, производят кондомы.
Sergei TimofeyevArthur
штопают?
Dmitry Ilyin
Очень важная технологическая новость!
Alexander ShirnenDmitry
Угу, главное вынимать вовремя
Lily Breaks
Грядёт беби бум 😂
Сергей Паршинцев ParshintsevLily
Где то убыль, а где то прибыль...
Артем Павлючук
Ну хоть где-то не прогадал - закупиться лубриками.
Артём Вечера
Вдохновились гречкой, хотят создать ажиотаж
Ксения Терещенко
Тоже самое может быть и с прокладками
Дмитрий Евсеев
Один вирус помогает другому