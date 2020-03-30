Участие в списке позволяет специализированным магазинам продолжать работу в «нерабочую» неделю.
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Правительство России опубликовало 29 марта 2020 года изменённый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать в период с 30 марта по 3 апреля.
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Из перечня были исключены электроника, компьютеры и оптическое оборудование, а также очки и линзы, табачные изделия, автозапчасти, садово-огородный инвентарь, печатные СМИ, похоронные принадлежности, товарные ценники, этикетки, упаковка.
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Часть позиций была конкретизирована по пунктам. В частности, детские товары (подгузники, пелёнки, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка), дезинфицирующие и санитарно-гигиенические средства.
- К организациям, которые могут обеспечивать жителей товарами первой необходимости, относятся объекты торговли всех форматов, курьерские службы, поставщики и другие участники цепочки поставок. Если компания продаёт хотя бы одну группу товаров, которая входит в перечень, она может продавать и другие товары, которые в перечень не вошли.
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Для специализированных магазинов включение в перечень означает продолжение работы в «нерабочую» неделю. «Мы видим по продажам, что люди адаптируются и перестраиваются к работе из дома», — рассказал директор DNS Дмитрий Алексеев.
- Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. Исключение сделано, в частности, для аптек и медицинских организаций, продуктовых магазинов и предприятий, которые обеспечивают жителей товарами первой необходимости.
- В Москве и Подмосковье с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа парикмахерских, салонов красоты и другого бизнеса, требующего присутствия человека, закрыты для посещения рестораны, кафе и столовые. Жителям запрещено выходить из дома без необходимости с 30 марта. Ограничения для розницы также введены в Санкт-Петербурге, Севастополе, Свердловской области и ряде других регионов.
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Олча Артна
Охуели, какого хуя линзы исключили. Да я без линз даже из подъезда выйти не могу, настолько плохо вижу.
KonstantinОлча
Так может это как раз двухходовочка, чтобы заставить сидеть дома?
Dmitry IlyinОлча
речь об оффлайновых магазинах с физ. присутствием.
А в инет-магазине с доставкой можно спокойно заказать
Sergei Timofeyev
Бизнес говорит большое спасибо всем этим мерам. Проблема в том, что они ни к чему не приведут.
Григорий ДогонинSergei
Нет, вы походу реально не понимаете всю серьезность, эпидемия ТОЛЬКО начинается, да хер с вашим бизнесом, не будет и не будет. Если в текущих условиях ваши услуги населению не нужны, это не его проблемы, предпринимательство - деятельность, осуществляемая на свой страх и риск. Сейчас вопрос выживания стоит на первом месте
Владимир БерезинГригорий
У Вас же есть доказательства, что эпидемия только начинается? Очень хотелось бы их увидеть. Таким доказательством может являться только массовое тестирование на антитела, тогда можно узнать процент людей уже переболевших и реально распространение в популяции.
Паникеры типа вас исходят из того, что жутко контагиозная и устойчивая зараза два месяца спала и нихрена не делала, а в марте, вдруг активизировалась.
Поместите одного инфицированного в январе в метро в час пик в любом мегаполисе, там уже через месяц весь город должен болеть.
Один из вариантов, чисто умозрительный, но равный по возможности на существованию вашему - мы как раз на пике. За два месяца инфицировались десятки процентов людей, подавляющая часть перенесла без симптомов. Смертность очень низкая, но любой низкий процент от огромного числа людей даст десятки тысяч смертей. И именно сейчас, потому что пик заражения именно сейчас.
Но в любом случае, сейчас выходит перекос. Больным с короновирусом всё, а остальным хер. Попробуйт попасть в стоматологию. Маленький кариес сейчас, это иногда завтра уже огромная дырка и надо или вкладку ставить или вообще удалять и имплант. А это совсем другие деньги, я уж не говорю даже про ощущения пациента по лечению в разных вариантах.
Сейчас люди с ВМД идут лесом, никто им уколы не делает и люди слепнут быстрее, чем могли бы. И таких примерно тысячи.
Убитая экономика обязательно убьет гораздо больше, чем вирус. Но никто сейчас это считает. Все в панике и не видят дальше текущего момента.
Никто не считает, сколько уже сейчас умирает людей от инфаркта или аппендицита, т.к. в той же Италии на этих людей хер положили, там попросту нет ресурса чтобы помочь всем и помогают только с вирусом.
И что будут с той же медициной, которую попросту нечем будет финансировать, когда экономика полностью встала на неопределенный срок.
И если у бизнеса зарубежом есть хоть какой-то шанс, то нас мелкий и средний уже почти умер, власть положила хер, видимо там такие же товарищи как Вы - ваши проблемы. Только вот это будут и ваши проблемы. Россия и так небогатая страна, а когда она обнищает, то и смертность и преступность приведет к гораздо худшим последствиям, чем вирус.
Илья ЩибрикВладимир
У Вас же есть доказательства, что эпидемия только начинается?
У меня есть.
Называется: динамика распространения вирусных инфекций. Статистика находится в открытом доступе, например тут:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Владимир БерезинИлья
Еще раз, для тех, кто с первого раза не понимает. Тестируя людей с симптомами, всегда получится высокий уровень заболеваемости. Это примерно тоже самое, что прийти в кардиологическое отделение и выявить у какого процента проблемы с сердцем и перекинуть это на всё популяцию.
Текущие тестирование почти полностью оставляет за бортом тех, кто переболел без малейшего симптома. И никто не знает сколько их. Реальные данные, без перекосов, мы будем иметь только при огромном тестировании как на вирус, так и на антитела. И тестировании сплошном, а не когда тестирует тех, у кого есть симптомы или кто контактировал с тем, кто точно инфицирован.
До тех пор, пока не сделано такое тестирование, все цифры полная ложь. И мы можем быть как на пике эпидемии и она естественным образом просто оборвется там месяц, ну два от силы, причем припишут это изоляции. А если это реально самое начало, то будет такая жопа, что никакая изоляция не поможет.
Если условные возможности медицины в конкретном городе - 500 человек, а у вас гибнет 1000 человек, то растягивая во времени не получится снизить до 500, будет 600-800 и люди умрут просто позже. Это называется ужас без конца, вместо ужасного, но быстрого конца.
Пока, чисто умозрительно, но попробуйте опровергнуть, что зараза не вышла в мир уже в январе, учитывая НГ и интенсивное перемещение тех же китайцев по всему миру. И что хотя бы один зараженный, попавший в крупный мегаполис, где люди находятся друг от друга на расстоянии 30-50 см, скажем в общественном транспорте, мы не получили полностью инфицированное население, на фоне полного отсутствия контроля.
И не надо принимать мои слова, что я недооцениваю риски или считаю этот вирус фигней. Я даже очень не люблю сравнение с гриппом, ибо грипп далеко не фигня.
Но лично мне, риски от массовой паранойи и полного паралича экономики видятся гораздо большими, чем от вируса. У людей на фоне стресса вылезет сейчас столько, что медицина захлебнется.. Это если врачи, которые сутками на ногах сейчас работают, вообще у нас останутся и не будет такого выгорания, что они вообще уйдут из профессии. Мы не готовы сейчас для работы и жизни в условиях войны, но именно в таком положении оказались врачи и отчасти население.
Спасти сейчас 100 тысяч от вируса, а потом убить миллионы на фоне мертвой экономики - ну так себе идея.
AlexanderВладимир
"Пока, чисто умозрительно, но попробуйте опровергнуть, что зараза не вышла в мир уже в январе":
1. Есть филогенетическое древо, которое показывает эволюцию вируса и его распространение
2. Есть статистическая информация замкнутых систем, которая показала примерную летальность вируса и количество осложнений (Diamond Princess)
3. Проверяя все выявленные случаи атипичной пневмонии на SARS-CoV-2 можно восстановить истинную картину распространения - она будет похожа на информацию из публичных источников
Илья ЩибрикВладимир
Еще раз, для тех, кто с первого раза не понимает
Предлагаю вам отключить диванного аналитика, и посмотреть на то, как и у кого проводится тестирование в США, прежде чем кидаться пустыми обвинениями.
Konstantin KВладимир
А люди в марте и болеют, кстати. Особенно если в метро ездят.
Иммунитет ослаблен.
А пика нет ещё,не волнуйтесь. Пик это в Италии сейчас,в США. Мы следующие.
Сергей МихельсонВладимир
Ты на график заражений глянь, и примерно прикинь когда пик будет.
Илья БегунГригорий
Тише, Григорий, сядьте и выпейте пустырника. Какое выживание ? Максимум каждый пятый пожилой человек умрет. Обидно и неприятно ? Да. Угроза для человечества ? Нет. Не надо нагнетать на ровном месте.
Григорий ДогонинИлья
речь не только о пожилых, в группе риска и молодые с хроническими заболеваниями или со слабым иммунитетом. Почему такие люди как вы считают, что они не будут этими цифрами в статистике? Слишком много самоуверенности, выводы можно будет делать осенью-в конце года.
Andrew FreezГригорий
COVID-19 по осени считают (с)
Sergey RedmiГригорий
Я не пожилой, нет хронических заболеваний и хороший иммунитет.
Зачем мне попадать в эту статистику?
Какая ещё самоуверенность?
КонстантинSergey
Посмотрите на статистику по тем, кто попадает в реанимацию при пневмонии (да, коронавирус вызывает пневмонию в 15-20 процентах случаев). Вы удивитесь, но молодых людей без хронических заболеваний там очень и очень много.
Разница с пожилыми заключается в том, что молодым с существенно бОльшей вероятностью помогут реанимационные мероприятия, а также последующая реабилитация (кстати, даже молодые здоровые мужики могут восстанавливаться после перенесенной пневмонии по 3-4 месяца и ходить по стеночке всё это время).
Ну а теперь посмотрите на кадры из госпиталей США или Италии и подумайте - а точно ли вы, молодой и здоровый, получите койку в реанимации, если что вдруг случится?
ПавелКонстан…
Молодой и здоровый - скорее всего получит, ну либо все койки будут заняты такими же молодыми и здоровыми. А вот для старых либо больных - перспективка остаться в коридоре вполне себе реальная.
Konstantin KПавел
Или... Открывается дорога к взяткам и блату
ПавелKonstan…
Это уже особенности каждой конкретной клиники) В общем система будет делать предпочтение в сторону более молодых и здоровых, тк больше шансов, что не зря.
Konstantin KПавел
Будут спрашивать: а вы за поправки к Конституции?
Konstantin KКонстан…
Кстати, а если по стеночке ходить 3 месяца,как к этому работодатель отнесётся? Или например, уволили вас,вы подхватили не дай бог вирус и потом 3 месяца слабо гребете веслом. Вас новый аботодатель на галеру свою возьмёт?
Gleb KudryavtcevКонстан…
Особенно, если всех этих больных привезти в _один_ госпиталь и снимать оттуда душераздирающие кадры. Еще бы его не хватило.
Nikita PasechnikSergey
И родных у вас нет. Некого заразить и потерять, да?
Sergey RedmiNikita
Прикинь как повезло
Leo UvarovГригорий
В РФ каждый день умирает 5+ тысяч человек. Nobody cares.
Роман ПетерсонLeo
Ну, а начнёт умирать по 50 тысяч если ничего не сделаем.
Nick SidorovГригорий
И в общем случае это повысит у людей как вида устойчивость к болезням.
В ледниковый периоды выжили?
Эпидемию холеры выдержали?
Оспа?
Испанка?
Что-то не видно, что люди вымерли - 7 лярдов и живут хер пойми уже до скольки лет
Михаил КачаловГригорий
Ранние результаты исследований deCode Genetics показывают, что низкая доля общего населения заражена вирусом и что около половины зараженных не имеют симптомов болезни,- говорит главный эпидемиолог острова Торолфур Гуднасон.- У второй половины (инфицированных) средней силы симптомы, схожие с симптомами простуды
Konstantin KИлья
Лол, ну я то молодой ,ну умрет и умрет,да?
Каждый пятый это огромный удар по экономике.
Бабушки те же сидят с внуками, ходят на дачи и выращивают разные фрукты овощи.
Бабушки помогают оперу узнать кто наркоман,а кто проститутка в подъезде (поиск свидетелей,кстати без шуток).
Пожилые люди нужны для передачи опыта молодому поколению.
Это если подходить к вопросу утилитарно. Пожилые люди тратят деньги на продукты,в основном.
Так что,каждый пятый это писец как плохо. Это сопоставимо с мировой войной.
Sergey RedmiKonstantin
Это какие-то сферические бабушки в вакууме. В Москве и области давно уже бабки не сидят на лавочках и про проституток знаю больше я, чем они
Konstantin KSergey
А у нас сидят!
Илья БегунKonstantin
Каждый пятый ПЕНСИОНЕР, внимательнее читайте, у молодых показатель в почти сотню раз меньше. А для правительства только бремя с плеч.
Наркоманов и без них найдут, их траты на продукты не соизмеримы с расходами социальными на них же. Да и вы сами пенсии знаете, какие там вливания в экономику от косвенных налогов.
Опять же, это если смотреть через призму сухой логики и без эмоций. У самого есть бабушка и та дома сидит.
Комментарий удален
Anton MatrosovРоман
Как вы с такой сердобольностью вообще себя в интернетах чувствуете? Совесть не гложет, что могли бы сейчас помочь своими органами умирающим деткам, а не на VC сидеть?
Роман ПетерсонAnton
Откуда вы такие повылезали? Что вы такое? До ковида я и не знал что вокруг столько животных, которым насрать на чужие жизни. "Всё это херня, умирают только пожилые".
Иван КрючковРоман
Самое интересно, когда у этих "умирают только старики", начнет не хвататать воздуха, то они с удовольствием будут занимать койку больничную, чтобы в масочку кислородную подышать. Никто не скажет: "я был не прав, останусь помирать дома", все будут за свои жизни цепляться.
Anton MatrosovРоман
Ну так будем жертвовать почку, легкое и кусочек печени умирающим, или только на словах?
Комментарий удален
Anton MatrosovРоман
Понял, вся жалость только на словах )) Вам бы в политику. "Обидно и неприятно" (с)
Илья БегунРоман
Ну умрет и умрет, дальше что ? Даже лайкну
Дегенератов как ты к решениям и не пускают, тк мыслишь маргинально. У меня мать умерла от наркотиков, а бабка по ее линии от алкоголя. Ковид ? Дома сиди и будешь цел. Есть проблемы посерьёзнее. Даже каждый пятый вымерший пенсионер не идёт в сравнение с кол-вом жертв от алкоголя в стране, не говоря уже про пагубное социальное воздействие на общество и семьи. А ты дальше езди шашлычки на путинские каникулы готовь.
Илья ЩибрикИлья
Процент тяжёлой формы у людей младше 40 лет — 40%.
Поэтому не нужно путать и называть это болезнью стариков.
Anton MatrosovИлья
Думаю, здесь не последнюю роль играет курево / вейп, бухло и наркота, которой эта когорта немало увлекается.
ДмитрийAnton
Сплошь проститутки и наркоманы, ага. Где-то я это слышал..
Andrew FreezИлья
было бы охуенно тащемта
http://government.ru/gov/persons/archive/
Эмилия ТепловаГригорий
хер с вашим бизнесом
Чувак, это рабочие места вообще-то.
Государство должно было смягчить экономические последствия и подумать до ограничений. А сейчас не факт что додумаются до чего-то путного и смогут после.
Экономические последствия не менее важны для здоровья населения и средней продолжительности жизни.
Григорий ДогонинЭмилия
я с вами согласен, что вы предлагаете в этой ситуации? Бюджет то не резиновый, всем не поможешь, не так ли? Мы не Америка и не можем включить печатный станок на триллионы долларов
Валентин СтекольниковГригорий
Бизнес годами платил отчисления в фонд социального страхования, который именно для этих случаев и предназначен. Пришло время воспользоваться им по прямому назначению. Собирать дань хотим, а обеспечивать исполнение страховых обязательств не хотим? Ну ок, а мы не хотим соблюдать ваши не имеющие юридической силы указы. Вот и всё.
Было бы нормальное и добросовестное правительство - был бы и народ сознательный, все бы отнеслись к карантинным мерам с пониманием. А так - что посеяли, то и пожинают.
Mikhail StroevГригорий
Знакомая истерика – враги опять в Америке. Может расходы на бездельников депутатов, сенаторов, презика сократим? Войны на чужой территории закончим. Не?
Григорий ДогонинMikhail
эвокак, я уже стал НОДовцем может быть? Прочитайте внимательно, что я написал. Мы не можем позволить себе запустить печатный станок, да время и деньги Кооперативом уже проебаны, но дальше то что? Надо выбираться любыми способами
Sergei TimofeyevГригорий
Григорий, я как раз прекрасно понимаю как мы просрали в прямом сроки закрытия всего и вся. Сейчас за счёт бизнеса это хотят расхлебать.
Konstantin KSergei
Вы- становой хребет нации! Вы сильные,умные,смелые! Честные ! Вся страна рассчитывает на вас! Без вас не устоим!
Сергей НоздринГригорий
Интересно, на что жить, если бизнес загнется? Или Вы праной питаетесь? Если у Вас родители с баблом, или Вы присосаны к государственной сиське, то не стоит экстраполировать это на всех.
Александр ВасильевГригорий
Есть такое понятие эпидимический порог, после которого вводится само понятие эпидемия. И этот порог обычно 1-5% от населения или соц группы в которой идет заболевание. Так вот до этих цифр как до луны пешком. Больше панику наводите
Alexander MikhaylovАлександр
"этот порог обычно 1-5%" - для конкретного заболевания/заболеваний
Михаил КачаловГригорий
хер с вашим бизнесом
- предположим что бизнесмены положат х.р на доставку товаров (или поставки топлива на АЗС, или на разгрузку, или ... - я могу еще много чего придумать, сервер погорит, трубу прорвет - где это все взять?). Вы же туалетной бумагой запаслись? не пропадете!
Den Zomann
А не надо умирать во время карантина.
Михаил СорокинDen
А если я в самоизоляции умру,то мне ничего не будет?
Антон КрапчатовDen
Вот вот))
Андрей Тихомиров
Электроника и компьютеры в условиях работы на удаленке теперь самые настоящие товары первой необходимости. А они их исключают. Отлично.
Денис Семенов
Так, важная информация - алкомаркеты продолжают работать, так как они считаются продуктовыми магазинами. Можете не бежать сейчас сразу и спокойно ходить туда во время карантина.
Sergey RedmiДенис
Правила меняются каждый день, учти это
Даниил ОрелSergey
Чаще)
p0st
- 3 года в Москве сокращали врачей, закрывали отделения, уменьшали количество коек.
А теперь срочно строим какие-то корпуса посреди поля под "вставай страна огромная".
- сколько заболевших, сколько заразившихся мы по прежнему не знаем. Тестов мало, тесты слабой чувствительности и ко всему показывают только тех, кто заболел, но не тех кто уже переболел.
- власть бьётся в припадке как белка истеричка, преследуя свои интересы, которые с борьбой с эпидемией не связаны ни как. "Ввести ограничения!" "Это противоречит конституции!!"
- а теперь напоминаю, что в декабре 2019 был пик роста непонятной заболеваемости пневмонии, который очень хорошо ложится на сроки первых вспышек в Китае (начало декабря), пруф ниже:
https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/?fbclid=IwAR06CDuJXCXwM0qXoLGN7BlARE5-3rFGnTZYIExzwaox9PWVMfZj8NNEjeA
Отсюда вывод: текущие закручивания, QR-коды и прочая это красивый размен вашей свободы на безопасность, но без неё. Собственно, как обычно.
Nick Sidorov
Ждём гробы в магните
Геннадий Собчак
Я просто в шоке.
Очки и линзы первая необходимость.
Как мне жить 2 месяца без очков, если я в своих уже 2 года хожу и пора менять.
Я просто в шоке.
Arthur NiazyanГеннадий
Я не ношу их, и то понимаю что есть люди для которых это первая необходимость. Кто эти люди, что не внесли их всписок???
Вадим КлюевArthur
а почему нельзя купить очки в аптеке, где они и продаются, аптеки работают, что за надуманная проблема?
KonstantinВадим
Потому что в аптеках продаются только готовые собранные очки. Преимущественно под дальнозоркость, типа "для чтения": с одинаковыми простыми (сферическими) линзами, оптика идёт с шагом 0,5.
Если вам нужны очки с разной силой для разных глаз, да ещё и с астигматизмом - то это только на заказ. А такие случаи сплошь и рядом. Вопроса качества линз, покрытий и т.п. я даже не касаюсь.
Тут нет какой-то rocket science, это любая современная оптика осилит. Вопрос именно в том, что не имеет смысла такие очки заранее делать и продавать в сборе, вариативность запросов очень разная.
Геннадий СобчакВадим
в аптеке такого шикардоса не продают. Я не буду надевать на себя оправу за 2 тысячи с линзами, которые поцарапаются от пылинки. Мои очки стоят 30тысяч минимум и покупать их в какой-то аптеке, вы что
Doco4kaГеннадий
Закажите с доставкой.
Dmitry VedenkoDoco4ka
Оптометрию тоже удаленно делать?)
Геннадий СобчакDoco4ka
Цифровую примерку я ещё не пробовал, а без примерки не куплю.
ИмператорГеннадий
Пользуйтесь линзами)
Геннадий СобчакИмперат…
На моё зрение нет линз (Ну их нужно заказывать, а это очень дорого)
Эмилия Теплова
Интересно, а можно было бы разрулить поток без ограничений?
Нанять и обучить временный персонал, заказать срочные партии ИВЛ, раздать всем антисептики и защитные костюмы и т.д.
То есть не бояться наплыва больных.
21 век, а уровень менеджмента так себе.
Всё равно ведь все переболеют (так говорят власти, они лишь снижают одновременную нагрузку).
Andrew FreezЭмилия
да ну, чушь какая, это ж надо было хотя бы в начале января знать о том что где-то на планете бушует эпидемия, и, например, ограничить туда прямые перелеты shit oh wait~
Alexander MatveevЭмилия
Всё равно ведь все переболеют
Если переболеют все, то при смертности 18% это всего лишь 25 миллионов человек в России. Подумаешь!
Валентин СтекольниковAlexander
Смертность 0,2% в возрастной группе до 65 лет, 10% старше 65 и 15% старше 80.
Alexander MatveevВалентин
Насчёт возрастных групп: 40% пациентов на ИВЛ моложе 40 лет. Угадайте, что с ними будет, когда аппаратов ИВЛ перестанет хватать.
p0stAlexander
сказал опер штаб Собянина, который на минуточку три года больницы закрывал, в том числе инфекционные отделения.
Konstantin KAlexander
А я знаю что будет! Больница запросит ресурсы у центра и ей их предоставят!
Я так же приложения для облака пишу! Знаю о чем говорю!
Andrew FreezKonstan…
облачный ивл?
Konstantin KAndrew
Это шутка была такая. Поня,что ничего больница не сделает сверх возможностей. Надежда на армию и инженерные войска,которые ещё пару больниц построят. Главное где взять врачей и ИВЛ?
Эмилия ТепловаAlexander
Ну кто обратился, того и положили.
Что за статистика такая, сколько всего лежит под ИВЛ, каков их запас?
AlexanderЭмилия
Когда шашлычники вернутся с каникул, ситуация будет совершенно другая. Больницы, врачей и аппаратуру нельзя раздобыть в бесконечном числе или заказать на алике.
Смертность не константа, выздоравливают не сами собой.
Эмилия ТепловаAlexand…
С приборами отдельный момент.
А большинство медицинского персонала всё делает по инструкции и их можно заменить обученными временными.
Это же не хирурги.
Тоже самое с больницами. Разве Китай не возводил простые больничные блоки прямо для этой ситуации?
Было бы желание. Пока оно выглядит как прикрыть свою попку на каждом уровне.
Иван КрючковЭмилия
Китай плохой пример, это фактически самая развитая индустриальная держава в мире. А у нас водопроводный кран отремонтировать в больнице уже проблема. Дело не в желании, понимаете если человек лежал 25 лет на диване, то потом марафон он пробежать не сможет, даже если сильно захочет.
AlexanderЭмилия
Понятно, ультра-эффективные менеджеры в треде.
Иван КрючковAlexand…
Икубационный период до 37 дней. Италия уже третью неделю на карантине сидит, у них все равно несколько тысач зараженных каждый день и по нескольку сотен трупов. Так что сейчас наши соотечественники засеивают те плоды, которые будут пожинать несколько месяцев имы все с ними вместе.
AlexanderИван
Да, все верно. Противоречия нет.
Дарья СазановаAlexander
Вы дальше новость не читали? 40% - это 4(!) человека. А всего их 10. Откуда такой процент смертности? Максимум - 3%. В Германии, например, он 0,3.
AlexanderДарья
Почитайте другие коменты. Больницы, персонал и аппаратура имеют свою пропускную способность.
Дарья СазановаAlexand…
Ну так всегда имели. Дальше то что?
AlexanderДарья
Понятненько.
Комментарий удален
Konstantin KВалентин
Дело не в смертности в нормальных условиях. Дело в том,что когда больницы переполнены, врачи уже недели две без сна и отдыха,то уровень смертности резко возрастает до 4-5 и даже 10%.
Denis GrammakovВалентин
Не думаю что возрастной статистический разброс универсален – в Японии многие восьмидесятилетние поздоровее наших тридцатилетних будут.
Эмилия ТепловаAlexander
Алё, это же не моя хотелка.
Это заявления властей, им из-за пропускной способности медучреждений пришлость вводить подобие на карантин, не могут они справится с наплывом почему-то.
И ты посчитал неправильно. Там 18% и близко нет.
Alexander MatveevЭмилия
Подумай своей головой, чем обусловлена низкая смертность что будет после того, как аппаратов ИВЛ перестанет хватать.
ПавелЭмилия
Эти ребята до сих пор не отменили или не перенесли комиссию по продлению инвалидности, т.е. сейчас куча людей из группы риска будет гулять по больницам, сдавать анализы, пробиваться к врачам и прочее. Власти не успевают реагировать, а конкретные начальники на местах - бояться брать на себя ответственность, тк в случае чего - от народа им не прилетит, а вот вышестоящий легко по шапке настучит.
По итогу имеем - "сиди дома особенно если ты пожилой", но "если ты инвалид - будь добр, пройди комиссию".
Evgeny Kosharovsky
А в Америке и каннабис причислили к жизненно-необходимым товарам. Я считаю - правильно )))
Serge Tikhonenko
Если роутер сгорит или смартфон - сиди без интернета)
Steve EvetsSerge
сходи в ближайший магаз за спиртным, и смотри зомбоящик с Киселём и Р-24
Даниил ОрелSteve
шановный, ты ошибся, это не твоя целевая площадка! тут хватает довольных правительством и недовольных правительством, но все это образованные люди, и аргументы про "бояру" и "стекломой" не по адресу. Подучи русский, прочти пару книг и сделай еще одну попытку.
Denis KiselevSerge
Заказать через интернет - не? Или не будет работать?
Дмитрий ГладышевSerge
DNS сейчас за 1 руб прямо на дом доставляет товары.
Андрей ТихомировДмитрий
Это где такое? Проверил в Москве - 290 руб. на дом, 250 руб. до постамата, бесплатно только самовывоз из магазина.
Дмитрий ГладышевАндрей
Абакан, Красноярск.
Андрей Морозов
Можно подгузники в похоронном продавать, не закроют.
Tatyana Osinsova
Как можно было линзы исключить??🙄 Если человек все время пользуется линзами, очков под рукой может просто не быть. Для тех, у кого плохое зрение, линзы- это товар первой необходимости. Как пойти пополнить запас в магазин без них? (Если карантин продлится больше недели).
Император ВсероссийскийTatyana
Через интернет заказывать
Dmitry VedenkoTatyana
Я, конечно, неопытный сварщик, но за условный месяц пользования линзами не понял, как обходиться полностью без очков. Все равно есть определенное время утром, когда ходишь слепым.
Владислав Куликов
А курьеры в одноразовых костюмах химзащиты будут кататься? Или через них COVID 19 не передаётся?
Yan Purvenes
Странно, что правительство то дает продавать к примеру, а теперь нет.
Вообще бизнесу пора бы наехать на правительство с нецензурной лексикой. Потребовать на 20 лет отпуска налогового и тд, за не умение правительства стратегически думать.
Антон Крапчатов
А хоронить как? Или после карантина)
Валентин СтекольниковАнтон
Как в Италии - бесконтактно. Вам только документы подписать и забрать, а труп увезут, кремируют и похоронят без вас.
Konstantin KВалентин
Срочно продаю акции похоронных бюро!
Nick SidorovВалентин
Например, транспортировка тела из Самары в Москву стоит 60 тысяч, неделю назад узнавал
Pavel VoronkovNick
После кремации, урну можно забрать через любой срок до года. Доставка урны явно будет дешевле.
Nick SidorovPavel
Урну-то забрать можно будет, но тела-то нужно как-то возить. Не в товарных же вагонах. Надеюсь...
ИмператорNick
А зачем трупы в Москву возить? Сжигайте у себя в Самаре.
Nick SidorovИмперат…
Крематорий нет, а во дворе на костре ну такое
ИмператорNick
В Индии на кострах всю жизнь сжигают и им норм)
Nick SidorovИмперат…
Ну там своя культура
Dmitriy AlekperovАнтон
без пластиковых венков
Sergei TimofeyevDmitriy
и калькулятора.
Dmitry Ilyin
Из перечня были исключены электроника, компьютеры и оптическое оборудование, а также очки и линзы, табачные изделия, автозапчасти, садово-огородный инвентарь, печатные СМИ...
Хинт: вот это всё можно купить в Ашане (кроме очков, пожалуй)
Таня Арефьева
Ну хоть так может бросят курить люди
Yan PurvenesТаня
Не бросят. Кое кто доставляет табчку курьером)