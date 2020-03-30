Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Галина Мубаракшина
9544

Российские власти исключили электронику, линзы и табачную продукцию из списка товаров первой необходимости Материал редакции

Участие в списке позволяет специализированным магазинам продолжать работу в «нерабочую» неделю.

  • Правительство России опубликовало 29 марта 2020 года изменённый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать в период с 30 марта по 3 апреля.

  • Из перечня были исключены электроника, компьютеры и оптическое оборудование, а также очки и линзы, табачные изделия, автозапчасти, садово-огородный инвентарь, печатные СМИ, похоронные принадлежности, товарные ценники, этикетки, упаковка.

  • Часть позиций была конкретизирована по пунктам. В частности, детские товары (подгузники, пелёнки, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка), дезинфицирующие и санитарно-гигиенические средства.

  • К организациям, которые могут обеспечивать жителей товарами первой необходимости, относятся объекты торговли всех форматов, курьерские службы, поставщики и другие участники цепочки поставок. Если компания продаёт хотя бы одну группу товаров, которая входит в перечень, она может продавать и другие товары, которые в перечень не вошли.

  • Для специализированных магазинов включение в перечень означает продолжение работы в «нерабочую» неделю. «Мы видим по продажам, что люди адаптируются и перестраиваются к работе из дома», — рассказал директор DNS Дмитрий Алексеев.

  • Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. Исключение сделано, в частности, для аптек и медицинских организаций, продуктовых магазинов и предприятий, которые обеспечивают жителей товарами первой необходимости.
  • В Москве и Подмосковье с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа парикмахерских, салонов красоты и другого бизнеса, требующего присутствия человека, закрыты для посещения рестораны, кафе и столовые. Жителям запрещено выходить из дома без необходимости с 30 марта. Ограничения для розницы также введены в Санкт-Петербурге, Севастополе, Свердловской области и ряде других регионов.

#новость #коронавирус #бизнеснакарантине

Торговля
Подписан
Отписаться
Крупнейший в мире производитель презервативов предупредил о риске возникновения дефицита из-за падения поставок
Предприятия Karex сократили производство из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
12
8
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 127, "likes": 8, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 116117, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Mar 2020 10:25:21 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Мероприятия ушли в онлайн
Ищите анонсы всех полезных событий на vc.ru/events
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
127 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Олча Артна

21

Охуели, какого хуя линзы исключили. Да я без линз даже из подъезда выйти не могу, настолько плохо вижу.

Ответить

Konstantin

Олча
15

Так может это как раз двухходовочка, чтобы заставить сидеть дома?

Ответить

Dmitry Ilyin

Олча
0

речь об оффлайновых магазинах с физ. присутствием.
А в инет-магазине с доставкой можно спокойно заказать

Ответить

Sergei Timofeyev

4

Бизнес говорит большое спасибо всем этим мерам. Проблема в том, что они ни к чему не приведут.

Ответить

Григорий Догонин

Sergei
16

Нет, вы походу реально не понимаете всю серьезность, эпидемия ТОЛЬКО начинается, да хер с вашим бизнесом, не будет и не будет. Если в текущих условиях ваши услуги населению не нужны, это не его проблемы, предпринимательство - деятельность, осуществляемая на свой страх и риск. Сейчас вопрос выживания стоит на первом месте

Ответить

Владимир Березин

Григорий
45

У Вас же есть доказательства, что эпидемия только начинается? Очень хотелось бы их увидеть. Таким доказательством может являться только массовое тестирование на антитела, тогда можно узнать процент людей уже переболевших и реально распространение в популяции.
Паникеры типа вас исходят из того, что жутко контагиозная и устойчивая зараза два месяца спала и нихрена не делала, а в марте, вдруг активизировалась.
Поместите одного инфицированного в январе в метро в час пик в любом мегаполисе, там уже через месяц весь город должен болеть.
Один из вариантов, чисто умозрительный, но равный по возможности на существованию вашему - мы как раз на пике. За два месяца инфицировались десятки процентов людей, подавляющая часть перенесла без симптомов. Смертность очень низкая, но любой низкий процент от огромного числа людей даст десятки тысяч смертей. И именно сейчас, потому что пик заражения именно сейчас.
Но в любом случае, сейчас выходит перекос. Больным с короновирусом всё, а остальным хер. Попробуйт попасть в стоматологию. Маленький кариес сейчас, это иногда завтра уже огромная дырка и надо или вкладку ставить или вообще удалять и имплант. А это совсем другие деньги, я уж не говорю даже про ощущения пациента по лечению в разных вариантах.
Сейчас люди с ВМД идут лесом, никто им уколы не делает и люди слепнут быстрее, чем могли бы. И таких примерно тысячи.
Убитая экономика обязательно убьет гораздо больше, чем вирус. Но никто сейчас это считает. Все в панике и не видят дальше текущего момента.
Никто не считает, сколько уже сейчас умирает людей от инфаркта или аппендицита, т.к. в той же Италии на этих людей хер положили, там попросту нет ресурса чтобы помочь всем и помогают только с вирусом.
И что будут с той же медициной, которую попросту нечем будет финансировать, когда экономика полностью встала на неопределенный срок.
И если у бизнеса зарубежом есть хоть какой-то шанс, то нас мелкий и средний уже почти умер, власть положила хер, видимо там такие же товарищи как Вы - ваши проблемы. Только вот это будут и ваши проблемы. Россия и так небогатая страна, а когда она обнищает, то и смертность и преступность приведет к гораздо худшим последствиям, чем вирус.

Ответить

Илья Щибрик

Владимир
9

 У Вас же есть доказательства, что эпидемия только начинается?

У меня есть.

Называется: динамика распространения вирусных инфекций. Статистика находится в открытом доступе, например тут:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Ответить

Владимир Березин

Илья
8

Еще раз, для тех, кто с первого раза не понимает. Тестируя людей с симптомами, всегда получится высокий уровень заболеваемости. Это примерно тоже самое, что прийти в кардиологическое отделение и выявить у какого процента проблемы с сердцем и перекинуть это на всё популяцию.
Текущие тестирование почти полностью оставляет за бортом тех, кто переболел без малейшего симптома. И никто не знает сколько их. Реальные данные, без перекосов, мы будем иметь только при огромном тестировании как на вирус, так и на антитела. И тестировании сплошном, а не когда тестирует тех, у кого есть симптомы или кто контактировал с тем, кто точно инфицирован.
До тех пор, пока не сделано такое тестирование, все цифры полная ложь. И мы можем быть как на пике эпидемии и она естественным образом просто оборвется там месяц, ну два от силы, причем припишут это изоляции. А если это реально самое начало, то будет такая жопа, что никакая изоляция не поможет.
Если условные возможности медицины в конкретном городе - 500 человек, а у вас гибнет 1000 человек, то растягивая во времени не получится снизить до 500, будет 600-800 и люди умрут просто позже. Это называется ужас без конца, вместо ужасного, но быстрого конца.
Пока, чисто умозрительно, но попробуйте опровергнуть, что зараза не вышла в мир уже в январе, учитывая НГ и интенсивное перемещение тех же китайцев по всему миру. И что хотя бы один зараженный, попавший в крупный мегаполис, где люди находятся друг от друга на расстоянии 30-50 см, скажем в общественном транспорте, мы не получили полностью инфицированное население, на фоне полного отсутствия контроля.
И не надо принимать мои слова, что я недооцениваю риски или считаю этот вирус фигней. Я даже очень не люблю сравнение с гриппом, ибо грипп далеко не фигня.
Но лично мне, риски от массовой паранойи и полного паралича экономики видятся гораздо большими, чем от вируса. У людей на фоне стресса вылезет сейчас столько, что медицина захлебнется.. Это если врачи, которые сутками на ногах сейчас работают, вообще у нас останутся и не будет такого выгорания, что они вообще уйдут из профессии. Мы не готовы сейчас для работы и жизни в условиях войны, но именно в таком положении оказались врачи и отчасти население.
Спасти сейчас 100 тысяч от вируса, а потом убить миллионы на фоне мертвой экономики - ну так себе идея.

Ответить

Alexander

Владимир
2

"Пока, чисто умозрительно, но попробуйте опровергнуть, что зараза не вышла в мир уже в январе":

1. Есть филогенетическое древо, которое показывает эволюцию вируса и его распространение 
2. Есть статистическая информация замкнутых систем, которая показала примерную летальность вируса и количество осложнений (Diamond Princess) 
3. Проверяя все выявленные случаи атипичной пневмонии на SARS-CoV-2 можно восстановить истинную картину распространения - она будет похожа на информацию из публичных источников 

Ответить

Илья Щибрик

Владимир
1

 Еще раз, для тех, кто с первого раза не понимает

Предлагаю вам отключить диванного аналитика, и посмотреть на то, как и у кого проводится тестирование в США, прежде чем кидаться пустыми обвинениями.

Ответить

Konstantin K

Владимир
4

А люди в марте и болеют, кстати. Особенно если в метро ездят.
Иммунитет ослаблен.

А пика нет ещё,не волнуйтесь. Пик это в Италии сейчас,в США. Мы следующие.

Ответить

Сергей Михельсон

Владимир
0

Ты на график заражений глянь, и примерно прикинь когда пик будет.

Ответить

Илья Бегун

Григорий
3

Тише, Григорий, сядьте и выпейте пустырника. Какое выживание ? Максимум каждый пятый пожилой человек умрет. Обидно и неприятно ? Да. Угроза для человечества ? Нет. Не надо нагнетать на ровном месте.

Ответить

Григорий Догонин

Илья
17

речь не только о пожилых, в группе риска и молодые с хроническими заболеваниями или со слабым иммунитетом. Почему такие люди как вы считают, что они не будут этими цифрами в статистике? Слишком много самоуверенности, выводы можно будет делать осенью-в конце года.

Ответить

Andrew Freez

Григорий
14

COVID-19 по осени считают (с)

Ответить

Sergey Redmi

Григорий
–8

Я не пожилой, нет хронических заболеваний и хороший иммунитет.
Зачем мне попадать в эту статистику?
Какая ещё самоуверенность?

Ответить

Константин

Sergey
12

Посмотрите на статистику по тем, кто попадает в реанимацию при пневмонии (да, коронавирус вызывает пневмонию в 15-20 процентах случаев). Вы удивитесь, но молодых людей без хронических заболеваний там очень и очень много.

Разница с пожилыми заключается в том, что молодым с существенно бОльшей вероятностью помогут реанимационные мероприятия, а также последующая реабилитация (кстати, даже молодые здоровые мужики могут восстанавливаться после перенесенной пневмонии по 3-4 месяца и ходить по стеночке всё это время).

Ну а теперь посмотрите на кадры из госпиталей США или Италии и подумайте - а точно ли вы, молодой и здоровый, получите койку в реанимации, если что вдруг случится? 

Ответить

Павел

Констан…
3

Молодой и здоровый - скорее всего получит, ну либо все койки будут заняты такими же молодыми и здоровыми. А вот для старых либо больных - перспективка остаться в коридоре вполне себе реальная.  

Ответить

Konstantin K

Павел
0

Или... Открывается дорога к взяткам и блату

Ответить

Павел

Konstan…
0

Это уже особенности каждой конкретной клиники) В общем система будет делать предпочтение в сторону более молодых и здоровых, тк больше шансов, что не зря.  

Ответить

Konstantin K

Павел
1

Будут спрашивать: а вы за поправки к Конституции?

Ответить

Konstantin K

Констан…
2

Кстати, а если по стеночке ходить 3 месяца,как к этому работодатель отнесётся? Или например, уволили вас,вы подхватили не дай бог вирус и потом 3 месяца слабо гребете веслом. Вас новый аботодатель на галеру свою возьмёт? 

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Констан…
0

Особенно, если всех этих больных привезти в _один_ госпиталь и снимать оттуда душераздирающие кадры. Еще бы его не хватило. 

Ответить

Nikita Pasechnik

Sergey
4

И родных у вас нет. Некого заразить и потерять, да?

Ответить

Sergey Redmi

Nikita
0

Прикинь как повезло

Ответить

Leo Uvarov

Григорий
0

В РФ каждый день умирает 5+ тысяч человек. Nobody cares.

Ответить

Роман Петерсон

Leo
3

Ну, а начнёт умирать по 50 тысяч если ничего не сделаем.

Ответить

Nick Sidorov

Григорий
0

И в общем случае это повысит у людей как вида устойчивость к болезням.
В ледниковый периоды выжили? 
Эпидемию холеры выдержали? 
Оспа? 
Испанка? 
Что-то не видно, что люди вымерли - 7 лярдов и живут хер пойми уже до скольки лет 

Ответить

Михаил Качалов

Григорий
0

Ранние результаты исследований deCode Genetics показывают, что низкая доля общего населения заражена вирусом и что около половины зараженных не имеют симптомов болезни,- говорит главный эпидемиолог острова Торолфур Гуднасон.- У второй половины (инфицированных) средней силы симптомы, схожие с симптомами простуды

Всеобщее тестирование на коронавирус в Исландии…
Всего в Исландии выявлено 218 случаев заражения Covid-19, что в процентном отношении с учетом ее…
expert.ru
Ответить

Konstantin K

Илья
9

Лол, ну я то молодой ,ну умрет и умрет,да?
Каждый пятый это огромный удар по экономике.
Бабушки те же сидят с внуками, ходят на дачи и выращивают разные фрукты овощи.
Бабушки помогают оперу узнать кто наркоман,а кто проститутка в подъезде (поиск свидетелей,кстати без шуток).
Пожилые люди нужны для передачи опыта молодому поколению.

Это если подходить к вопросу утилитарно. Пожилые люди тратят деньги на продукты,в основном.
Так что,каждый пятый это писец как плохо. Это сопоставимо с мировой войной.

Ответить

Sergey Redmi

Konstantin
1

Это какие-то сферические бабушки в вакууме. В Москве и области давно уже бабки не сидят на лавочках и про проституток знаю больше я, чем они

Ответить

Konstantin K

Sergey
1

А у нас сидят!

Ответить

Илья Бегун

Konstantin
0

Каждый пятый ПЕНСИОНЕР, внимательнее читайте, у молодых показатель в почти сотню раз меньше. А для правительства только бремя с плеч.

Наркоманов и без них найдут, их траты на продукты не соизмеримы с расходами социальными на них же. Да и вы сами пенсии знаете, какие там вливания в экономику от косвенных налогов.
Опять же, это если смотреть через призму сухой логики и без эмоций. У самого есть бабушка и та дома сидит.

Ответить

Комментарий удален

Anton Matrosov

Роман
2

Как вы с такой сердобольностью вообще себя в интернетах чувствуете? Совесть не гложет, что могли бы сейчас помочь своими органами умирающим деткам, а не на VC сидеть?

Ответить

Роман Петерсон

Anton
9

Откуда вы такие повылезали? Что вы такое? До ковида я и не знал что вокруг столько животных, которым насрать на чужие жизни. "Всё это херня, умирают только пожилые".

Ответить

Иван Крючков

Роман
2

Самое интересно, когда у этих "умирают только старики", начнет не хвататать воздуха, то они с удовольствием будут занимать койку больничную, чтобы в масочку кислородную подышать. Никто не скажет: "я был не прав, останусь помирать дома", все будут за свои жизни цепляться.

Ответить

Anton Matrosov

Роман
0

Ну так будем жертвовать почку, легкое и кусочек печени умирающим, или только на словах?

Ответить

Комментарий удален

Anton Matrosov

Роман
0

Понял, вся жалость только на словах )) Вам бы в политику. "Обидно и неприятно" (с)

Ответить

Илья Бегун

Роман
0

Ну умрет и умрет, дальше что ? Даже лайкну

Дегенератов как ты к решениям и не пускают, тк мыслишь маргинально. У меня мать умерла от наркотиков, а бабка по ее линии от алкоголя. Ковид ? Дома сиди и будешь цел. Есть проблемы посерьёзнее. Даже каждый пятый вымерший пенсионер не идёт в сравнение с кол-вом жертв от алкоголя в стране, не говоря уже про пагубное социальное воздействие на общество и семьи. А ты дальше езди шашлычки на путинские каникулы готовь.

Ответить

Илья Щибрик

Илья
1

Процент тяжёлой формы у людей младше 40 лет — 40%.

Поэтому не нужно путать и называть это болезнью стариков. 

Ответить

Anton Matrosov

Илья
–1

Думаю, здесь не последнюю роль играет курево / вейп, бухло и наркота, которой эта когорта немало увлекается.

Ответить

Дмитрий

Anton
0

Сплошь проститутки и наркоманы, ага. Где-то я это слышал..

Ответить

Andrew Freez

Илья
0

было бы охуенно тащемта 
http://government.ru/gov/persons/archive/

Ответить

Эмилия Теплова

Григорий
6

хер с вашим бизнесом

Чувак, это рабочие места вообще-то.

Государство должно было смягчить экономические последствия и подумать до ограничений. А сейчас не факт что додумаются до чего-то путного и смогут после.

Экономические последствия не менее важны для здоровья населения и средней продолжительности жизни.

Ответить

Григорий Догонин

Эмилия
–2

я с вами согласен, что вы предлагаете в этой ситуации? Бюджет то не резиновый, всем не поможешь, не так ли? Мы не Америка и не можем включить печатный станок на триллионы долларов

Ответить

Валентин Стекольников

Григорий
27

Бизнес годами платил отчисления в фонд социального страхования, который именно для этих случаев и предназначен. Пришло время воспользоваться им по прямому назначению. Собирать дань хотим, а обеспечивать исполнение страховых обязательств не хотим? Ну ок, а мы не хотим соблюдать ваши не имеющие юридической силы указы. Вот и всё.

Было бы нормальное и добросовестное правительство - был бы и народ сознательный, все бы отнеслись к карантинным мерам с пониманием. А так - что посеяли, то и пожинают.

Ответить

Mikhail Stroev

Григорий
0

Знакомая истерика – враги опять в Америке. Может расходы на бездельников депутатов, сенаторов, презика сократим? Войны на чужой территории закончим. Не?

Ответить

Григорий Догонин

Mikhail
0

эвокак, я уже стал НОДовцем может быть? Прочитайте внимательно, что я написал. Мы не можем позволить себе запустить печатный станок, да время и деньги Кооперативом уже проебаны, но дальше то что? Надо выбираться любыми способами

Ответить

Sergei Timofeyev

Григорий
2

Григорий, я как раз прекрасно понимаю как мы просрали в прямом сроки закрытия всего и вся. Сейчас за счёт бизнеса это хотят расхлебать.

Ответить

Konstantin K

Sergei
0

Вы- становой хребет нации! Вы сильные,умные,смелые! Честные ! Вся страна рассчитывает на вас! Без вас не устоим!

Ответить

Сергей Ноздрин

Григорий
2

Интересно, на что жить, если бизнес загнется? Или Вы праной питаетесь? Если у Вас родители с баблом, или Вы присосаны к государственной сиське, то не стоит экстраполировать это на всех. 

Ответить

Александр Васильев

Григорий
1

Есть такое понятие эпидимический порог, после которого вводится само понятие эпидемия. И этот порог обычно 1-5% от населения или соц группы в которой идет заболевание. Так вот до этих цифр как до луны пешком. Больше панику наводите

Ответить

Alexander Mikhaylov

Александр
0

"этот порог обычно 1-5%" - для конкретного заболевания/заболеваний

Ответить

Михаил Качалов

Григорий
1

хер с вашим бизнесом

- предположим что бизнесмены положат х.р на доставку товаров (или поставки топлива на АЗС, или на разгрузку, или ... - я могу еще много чего придумать, сервер погорит, трубу прорвет - где это все взять?). Вы же туалетной бумагой запаслись? не пропадете!

Ответить

Den Zomann

13

А не надо умирать во время карантина.

Ответить

Михаил Сорокин

Den
4

А если я в самоизоляции умру,то мне ничего не будет?

Ответить

Антон Крапчатов

Den
0

Вот вот))

Ответить

Андрей Тихомиров

12

Электроника и компьютеры в условиях работы на удаленке теперь самые настоящие товары первой необходимости. А они их исключают. Отлично.

Ответить

Денис Семенов

7

Так, важная информация - алкомаркеты продолжают работать, так как они считаются продуктовыми магазинами. Можете не бежать сейчас сразу и спокойно ходить туда во время карантина. 

Ответить

Sergey Redmi

Денис
0

Правила меняются каждый день, учти это

Ответить

Даниил Орел

Sergey
0

Чаще)

Ответить

p0st

6

- 3 года в Москве сокращали врачей, закрывали отделения, уменьшали количество коек.
А теперь срочно строим какие-то корпуса посреди поля под "вставай страна огромная".
- сколько заболевших, сколько заразившихся мы по прежнему не знаем. Тестов мало, тесты слабой чувствительности и ко всему показывают только тех, кто заболел, но не тех кто уже переболел.
- власть бьётся в припадке как белка истеричка, преследуя свои интересы, которые с борьбой с эпидемией не связаны ни как. "Ввести ограничения!" "Это противоречит конституции!!"
- а теперь напоминаю, что в декабре 2019 был пик роста непонятной заболеваемости пневмонии, который очень хорошо ложится на сроки первых вспышек в Китае (начало декабря), пруф ниже:

https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/?fbclid=IwAR06CDuJXCXwM0qXoLGN7BlARE5-3rFGnTZYIExzwaox9PWVMfZj8NNEjeA

Отсюда вывод: текущие закручивания, QR-коды и прочая это красивый размен вашей свободы на безопасность, но без неё. Собственно, как обычно.

The Comprehensive Timeline of China’s COVID-19…
And the irreparable damage they have caused around the globe.
www.nationalreview.com
Ответить

Nick Sidorov

6

Ждём гробы в магните 

Ответить

Геннадий Собчак

4

Я просто в шоке.
 Очки и линзы первая необходимость.
 Как мне жить 2 месяца без очков, если я в своих уже 2 года хожу и пора менять.
Я просто в шоке.

Ответить

Arthur Niazyan

Геннадий
4

Я не ношу их, и то понимаю что есть люди для которых это первая необходимость. Кто эти люди, что не внесли их всписок???

Ответить

Вадим Клюев

Arthur
0

а почему нельзя купить очки в аптеке, где они и продаются, аптеки работают, что за надуманная проблема?

Ответить

Konstantin

Вадим
5

Потому что в аптеках продаются только готовые собранные очки. Преимущественно под дальнозоркость, типа "для чтения": с одинаковыми простыми (сферическими) линзами, оптика идёт с шагом 0,5.

Если вам нужны очки с разной силой для разных глаз, да ещё и с астигматизмом - то это только на заказ. А такие случаи сплошь и рядом. Вопроса качества линз, покрытий и т.п. я даже не касаюсь.

Тут нет какой-то rocket science, это любая современная оптика осилит. Вопрос именно в том, что не имеет смысла такие очки заранее делать и продавать в сборе, вариативность запросов очень разная.

Ответить

Геннадий Собчак

Вадим
0

в аптеке такого шикардоса не продают. Я не буду надевать на себя оправу за 2 тысячи с линзами, которые поцарапаются от пылинки. Мои очки стоят 30тысяч минимум и покупать их в какой-то аптеке, вы что

Ответить

Doco4ka

Геннадий
0

Закажите с доставкой.

Ответить

Dmitry Vedenko

Doco4ka
1

Оптометрию тоже удаленно делать?)

Ответить

Геннадий Собчак

Doco4ka
0

Цифровую примерку я ещё не пробовал, а без примерки не куплю.

Ответить

Император

Геннадий
0

Пользуйтесь линзами)

Ответить

Геннадий Собчак

Императ…
0

На моё зрение нет линз (Ну их нужно заказывать, а это очень дорого)

Ответить

Эмилия Теплова

0

Интересно, а можно было бы разрулить поток без ограничений?
Нанять и обучить временный персонал, заказать срочные партии ИВЛ, раздать всем антисептики и защитные костюмы и т.д. 
То есть не бояться наплыва больных.

21 век, а уровень менеджмента так себе.

Всё равно ведь все переболеют (так говорят власти, они лишь снижают одновременную нагрузку).

Ответить

Andrew Freez

Эмилия
13

да ну, чушь какая, это ж надо было хотя бы в начале января знать о том что где-то на планете бушует эпидемия, и, например, ограничить туда прямые перелеты shit oh wait~

Ответить

Alexander Matveev

Эмилия
3

Всё равно ведь все переболеют

Если переболеют все, то при смертности 18% это всего лишь 25 миллионов человек в России. Подумаешь!

Ответить

Валентин Стекольников

Alexander
3

Смертность 0,2% в возрастной группе до 65 лет, 10% старше 65 и 15% старше 80.

Ответить

Alexander Matveev

Валентин
5

Насчёт возрастных групп: 40% пациентов на ИВЛ моложе 40 лет. Угадайте, что с ними будет, когда аппаратов ИВЛ перестанет хватать.

Mash
40% московских пациентов с коронавирусом, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, моложе 40 лет — оперштаб
Ответить

p0st

Alexander
3

сказал опер штаб Собянина, который на минуточку три года больницы закрывал, в том числе инфекционные отделения.

Ответить

Konstantin K

Alexander
1

А я знаю что будет! Больница запросит ресурсы у центра и ей их предоставят! 
Я так же приложения для облака пишу! Знаю о чем говорю!

Ответить

Andrew Freez

Konstan…
2

облачный ивл?

Ответить

Konstantin K

Andrew
0

Это шутка была такая. Поня,что ничего больница не сделает сверх возможностей. Надежда на армию и инженерные войска,которые ещё пару больниц построят. Главное где взять врачей и ИВЛ?

Ответить

Эмилия Теплова

Alexander
0

Ну кто обратился, того и положили.

Что за статистика такая, сколько всего лежит под ИВЛ, каков их запас?

Ответить

Alexander

Эмилия
1

Когда шашлычники вернутся с каникул, ситуация будет совершенно другая. Больницы, врачей и аппаратуру нельзя раздобыть в бесконечном числе или заказать на алике.
Смертность не константа, выздоравливают не сами собой.

Ответить

Эмилия Теплова

Alexand…
1

С приборами отдельный момент.

А большинство медицинского персонала всё делает по инструкции и их можно заменить обученными временными.
Это же не хирурги.

Тоже самое с больницами. Разве Китай не возводил простые больничные блоки прямо для этой ситуации?

Было бы желание. Пока оно выглядит как прикрыть свою попку на каждом уровне.

Ответить

Иван Крючков

Эмилия
8

Китай плохой пример, это фактически самая развитая индустриальная держава в мире. А у нас водопроводный кран отремонтировать в больнице уже проблема. Дело не в желании, понимаете если человек лежал 25 лет на диване, то потом марафон он пробежать не сможет, даже если сильно захочет.

Ответить

Alexander

Эмилия
2

Понятно, ультра-эффективные менеджеры в треде.

Ответить

Иван Крючков

Alexand…
3

Икубационный период до 37 дней. Италия уже третью неделю на карантине сидит, у них все равно несколько тысач зараженных каждый день и по нескольку сотен трупов. Так что сейчас наши соотечественники засеивают те плоды, которые будут пожинать несколько месяцев имы все с ними вместе.

Ответить

Alexander

Иван
0

Да, все верно. Противоречия нет.

Ответить

Дарья Сазанова

Alexander
1

Вы дальше новость не читали? 40% - это 4(!) человека. А всего их 10. Откуда такой процент смертности? Максимум - 3%. В Германии, например, он 0,3. 

Ответить

Alexander

Дарья
0

Почитайте другие коменты. Больницы, персонал и аппаратура имеют свою пропускную способность.

Ответить

Дарья Сазанова

Alexand…
–2

Ну так всегда имели. Дальше то что?

Ответить

Alexander

Дарья
–1

Понятненько.

Ответить

Комментарий удален

Konstantin K

Валентин
3

Дело не в смертности в нормальных условиях. Дело в том,что когда больницы переполнены, врачи уже недели две без сна и отдыха,то уровень смертности резко возрастает до 4-5 и даже 10%.

Ответить

Denis Grammakov

Валентин
0

Не думаю что возрастной статистический разброс универсален – в Японии многие восьмидесятилетние поздоровее наших тридцатилетних будут.

Ответить

Эмилия Теплова

Alexander
0

Алё, это же не моя хотелка.
Это заявления властей, им из-за пропускной способности медучреждений пришлость вводить подобие на карантин, не могут они справится с наплывом почему-то.

И ты посчитал неправильно. Там 18% и близко нет.

Ответить

Alexander Matveev

Эмилия
1

Подумай своей головой, чем обусловлена низкая смертность что будет после того, как аппаратов ИВЛ перестанет хватать.

Ответить

Павел

Эмилия
3

Эти ребята до сих пор не отменили или не перенесли комиссию по продлению инвалидности, т.е. сейчас куча людей из группы риска будет гулять по больницам, сдавать анализы, пробиваться к врачам и прочее. Власти не успевают реагировать, а конкретные начальники на местах - бояться брать на себя ответственность, тк в случае чего - от народа им не прилетит, а вот вышестоящий легко по шапке настучит. 
По итогу имеем - "сиди дома особенно если ты пожилой", но "если ты инвалид - будь добр, пройди комиссию". 

Ответить

Evgeny Kosharovsky

5

А в Америке и каннабис причислили к жизненно-необходимым товарам. Я считаю - правильно )))

Ответить

Serge Tikhonenko

3

Если роутер сгорит или смартфон - сиди без интернета)

Ответить

Steve Evets

Serge
–2

сходи в ближайший магаз за спиртным, и смотри зомбоящик с Киселём и Р-24

Ответить

Даниил Орел

Steve
5

шановный, ты ошибся, это не твоя целевая площадка! тут хватает довольных правительством и недовольных правительством, но все это образованные люди, и аргументы про "бояру" и "стекломой" не по адресу. Подучи русский, прочти пару книг и сделай еще одну попытку.

Ответить

Denis Kiselev

Serge
2

Заказать через интернет - не? Или не будет работать?

Ответить

Дмитрий Гладышев

Serge
2

DNS сейчас за 1 руб прямо на дом доставляет товары.

Ответить

Андрей Тихомиров

Дмитрий
0

Это где такое? Проверил в Москве - 290 руб. на дом, 250 руб. до постамата, бесплатно только самовывоз из магазина.

Ответить

Дмитрий Гладышев

Андрей
0

Абакан, Красноярск.

Ответить

Андрей Морозов

2

Можно подгузники в похоронном продавать, не закроют.

Ответить

Tatyana Osinsova

2

Как можно было линзы исключить??🙄 Если человек все время пользуется линзами, очков под рукой может просто не быть. Для тех, у кого плохое зрение, линзы- это товар первой необходимости. Как пойти пополнить запас в магазин без них? (Если карантин продлится больше недели).

Ответить

Император Всероссийский

Tatyana
0

Через интернет заказывать

Ответить

Dmitry Vedenko

Tatyana
0

Я, конечно, неопытный сварщик, но за условный месяц пользования линзами не понял, как обходиться полностью без очков. Все равно есть определенное время утром, когда ходишь слепым. 

Ответить

Владислав Куликов

1

А курьеры в одноразовых костюмах химзащиты будут кататься? Или через них COVID 19 не передаётся?

Ответить

Yan Purvenes

1

Странно, что правительство то дает продавать к примеру, а теперь нет.
Вообще бизнесу пора бы наехать на правительство с нецензурной лексикой. Потребовать на 20 лет отпуска налогового и тд, за не умение правительства стратегически думать.

Ответить

Антон Крапчатов

0

А хоронить как? Или после карантина)

Ответить

Валентин Стекольников

Антон
1

Как в Италии - бесконтактно. Вам только документы подписать и забрать, а труп увезут, кремируют и похоронят без вас. 

Ответить

Konstantin K

Валентин
0

Срочно продаю акции похоронных бюро!

Ответить

Nick Sidorov

Валентин
0

Например, транспортировка тела из Самары в Москву стоит 60 тысяч, неделю назад узнавал 

Ответить

Pavel Voronkov

Nick
0

После кремации, урну можно забрать через любой срок до года. Доставка урны явно будет дешевле.

Ответить

Nick Sidorov

Pavel
0

Урну-то забрать можно будет, но тела-то нужно как-то возить. Не в товарных же вагонах. Надеюсь... 

Ответить

Император

Nick
0

А зачем трупы в Москву возить? Сжигайте у себя в Самаре.

Ответить

Nick Sidorov

Императ…
0

Крематорий нет, а во дворе на костре ну такое 

Ответить

Император

Nick
0

В Индии на кострах всю жизнь сжигают и им норм)

Ответить

Nick Sidorov

Императ…
0

Ну там своя культура

Ответить

Dmitriy Alekperov

Антон
0

без пластиковых венков

Ответить

Sergei Timofeyev

Dmitriy
1

и калькулятора.

Ответить

Dmitry Ilyin

0

Из перечня были исключены электроника, компьютеры и оптическое оборудование, а также очки и линзы, табачные изделия, автозапчасти, садово-огородный инвентарь, печатные СМИ...

Хинт: вот это всё можно купить в Ашане (кроме очков, пожалуй)

Ответить

Таня Арефьева

0

Ну хоть так может бросят курить люди

Ответить

Yan Purvenes

Таня
0

Не бросят. Кое кто доставляет табчку курьером)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

X5Tech
Подписан
Отписаться
Подключить за 1 день и доставить в 8000 магазинов "у дома"
Как работает сервис 5Post в условиях коронавируса
0
МегаФон
Подписан
Отписаться
Приложения с 5G и дополненной реальностью: чего ждать от студентов лаборатории Высшей школы менеджмента
Проектирование и создание цифровых MVP, консультации экспертов и оценка специалистов отрасли, реализация собственного п…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как айтишнику не потерять ритм на удаленке: 10 советов для эффективной работы на карантине
Скорее всего, до карантина вам тоже казалось, что большинство людей 20-40 лет работают либо удаленно, либо на фрилансе.…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Petrov
за день
У меня один вопрос, почему когда нужно было протащить поправки об обнулении сроков Путина, это сделали за пару день, через думу, совфед и КС.  А когда необходима правовая и нормативная база для введения карантина, ее…
Мэр Москвы объявил всеобщий режим самоизоляции с 30 марта — из дома можно будет выйти на работу или за продуктами
Konstantin Voronov
за неделю
Неделю посидеть дома без оплаты - неужели такая плохая работа и так не умеете откладывать, что не можете дома постдеть без зп недельку. Настолько тухло все с заработком? Так может и не нужна такая работа?
«Вынужден вам отказать, Владимир Владимирович»: заявления Лебедева, «Яндекса», DNS и других, кто не уйдёт на «каникулы»

Прямой эфир

Alexey Praskovin

Фёдор Овчинников понизил себе…

Serge Nekoval

Премьер-министр Михаил Мишустин…

Андрей Андреевич

Если бы крупные компании…

Alexey Praskovin

«Некуда выходить и некому…

Eugene Makarov

Credit.Club ускорил выдачу…

Андрей Андреевич

Если бы крупные компании…

Michael Shramko

Фёдор Овчинников понизил себе…

Theodoro Karalenka

Онлайн-бар DrinkTalk.me

Kirill Oreshkin

Провалы больших брендов на…

Kirill Oreshkin

Провалы больших брендов на…

Gosoo Gosoo

«Кофе с собой в новых…

Евгений Вотер

Telegram добавил группировку…

Женя Иванов

Как дизайнеру оседлать четыре…

Chingis Alekenov

Фёдор Овчинников понизил себе…

Константин Полухтин

Фёдор Овчинников понизил себе…

Соня Карлова

Если бы крупные компании…

Aleks Ander

Фёдор Овчинников понизил себе…

Valentin Dombrovsky

Фёдор Овчинников понизил себе…

Зульфия Полевода

Участники ИТ-индустрии…

Aleks Ander

Фёдор Овчинников понизил себе…