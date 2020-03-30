Правительство России опубликовало 29 марта 2020 года изменённый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать в период с 30 марта по 3 апреля.

Из перечня были исключены электроника, компьютеры и оптическое оборудование, а также очки и линзы, табачные изделия, автозапчасти, садово-огородный инвентарь, печатные СМИ, похоронные принадлежности, товарные ценники, этикетки, упаковка.

Часть позиций была конкретизирована по пунктам. В частности, детские товары (подгузники, пелёнки, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка), дезинфицирующие и санитарно-гигиенические средства.

К организациям, которые могут обеспечивать жителей товарами первой необходимости, относятся объекты торговли всех форматов, курьерские службы, поставщики и другие участники цепочки поставок. Если компания продаёт хотя бы одну группу товаров, которая входит в перечень, она может продавать и другие товары, которые в перечень не вошли.

Для специализированных магазинов включение в перечень означает продолжение работы в «нерабочую» неделю. «Мы видим по продажам, что люди адаптируются и перестраиваются к работе из дома», — рассказал директор DNS Дмитрий Алексеев.

Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. Исключение сделано, в частности, для аптек и медицинских организаций, продуктовых магазинов и предприятий, которые обеспечивают жителей товарами первой необходимости.

В Москве и Подмосковье с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа парикмахерских, салонов красоты и другого бизнеса, требующего присутствия человека, закрыты для посещения рестораны, кафе и столовые. Жителям запрещено выходить из дома без необходимости с 30 марта. Ограничения для розницы также введены в Санкт-Петербурге, Севастополе, Свердловской области и ряде других регионов.