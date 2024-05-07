Ozon начал тестировать ИИ-генератор фотографий одежды на виртуальной модели для карточек товаров Статьи редакции
Продавцу нужно лишь загрузить фотографию вещи на нейтральном фоне.
- Сейчас инструмент работает бесплатно в тестовом режиме и пока доступен только части продавцов в некоторых подкатегориях женской одежды (блуза, топ, лонгслив, водолазка и другие), сообщил маркетплейс. Это собственная разработка компании.
- В будущем ей смогут воспользоваться все продавцы женской одежды доступных подкатегорий. Функции ИИ-генератора маркетплейс обещает расширять. Станет ли инструмент платным после тестового периода, в компании не ответили.
- Чтобы воспользоваться инструментом, продавцу нужно зайти в ИИ-генератор в личном кабинете, загрузить фотографию одежды на однородном фоне и дождаться результата. После изображение с одеждой на модели можно добавить в карточку товара.
- В 2023 году Ozon запустил сервис для генерации видеообложек к товарам: продавцам нужно загрузить несколько фотографий товара и выбрать подходящие эффекты, а сервис сам сгенерирует видео. Стоимость одной обложки — 300 рублей.
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Ох, одежду и так практически нереально по картинкам подобрать, а тут ещё и нейромодели с максимально усреднёнными фигурами.
Ну, будут заказывать не по три, а по пять размеров на примерку.
Если в характеристиках нормально всё указать, то довольно легко подобрать. Я так на Озоне покупаю — успешно. Но когда у разных продавцов размер S означает диапазон (от S до L), то да фейл неминуем.
Но плюсы тоже есть. Видеть как это на человеке лучше, чем не видеть. :)
Вы не видите ничего на человеке. Вы видите некий абстрактный предмет на некоем абстрактном человекоподобном манекене :)
Да всем насрать.
Непонятно, зачем нужна демонстрация на непонятных параметров модели. Этого добра навалом на маркетплейсах. А на алике вообще чудеса в решете с какими-то странными гуманоидами.
Нужна модель заданных параметров, чтобы задать свой рост, вес и объемы и на ней смотреть, но такого нет и не будет.
Отлично, Озон. Я тут тоже, можно сказать, одеждой торгую. Сгенерируй, пожалуйста, как она сидит на ваших моделях.
Готово
Какая-то картинка непродающая, нужно больше вариантов.
Норм картинка, как раз
таки продающая!
👍👍👍
Что ж ты творишь, содомитищщщщщще?
А товары для взрослых тоже можно будет посмотреть? Как будет пробка со стразиком смотреться, например
это с ОЗОН-Премиум!
Модели скоро на завод
Ну да. Футболки. Футболки-то непонятно как на фигуре сидят.
бывает, что даже футболки преподносят сюрпризы!
Да, как тут синяя на фото: одновременно подтянута снизу, и у горловины.
На плоской фигуре все футболки прекрасно сидят — как на вешалке.
А вот теперь внимание вопрос: хорошо, продавец сделал фото одежды, ничьи интеллектуальные права не нарушает. Как быть с тем, что ПО озона преобразует в 3д модель изображение одежды? Не будет ли тут нарушений интеллектуальных прав производителя ? Если, конечно, у такого производителя есть права на какой-либо объект ИС, например, промышленный образец ?
Супер. Одобряю. Никакой практической ценности, правда, это не добавит товару, но продавать ширпотреб станет немного проще (дешевле, быстрее).
Да нет, вряд ли оно будет прям как на человеке сидеть. Что-то похожее, но нормально выбрать по таким моделям не получится
Идея интересная. Посмотрим, на сколько правдиво он будет преобразовывать
прямо сейчас и проверю.
Я попробовал только что. Там примитивные эффекты.
Например тип *слайдшоу* делает из ваших фото... слайдшоу с различными эффектами смены. Например одно фото пропадает плавно, другое появляется. Этот эффект элементарно делается при помощи CSS.
Вот и весь ИИ.
Ой не к добру это. На маркетплейсах и так слишком много сюра)
Ну не понятно как по итогу будет смотреться. Всё таки и так когда модель всё это подбирается, чтобы выглядело презентабельно, а тут всё сгенерит ии. Всё равно пока сам не померяешь, не поймёшь. Но идея интересная.
Большие молодцы. Поднимут еще на несколько десятых процента рентабельность, увеличат спрос и отстроятся от конкурентов. Да еще и какой классный инфоповод. ИИ творит чудеса и это кстати не новая идея у них - тоже самое стартапы еще с 2019 в Америке делают. А Амазон и Алибаба например давно тестят решения для виртуальной примерки прямо на ваше фото. Ух в какое время мы живем!
Как добавят настройку модели будет отлично. Чтобы и толстушка полторашка, и худышка баскетболистка, тоже могли на себя примерить.
А если еще научатся наконец в любимые бренды чтобы не видеть всей вот этой китайской похабщины, может даже можно будет что-то покупать.
Мы скоро добавим что то похожее у себя в сервисе