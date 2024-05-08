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Маша Цепелева
Торговля

Суд передал активы «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства

Накануне представители компании предлагали заключить мировое соглашение и выкупить часть акций.

  • Суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы компаний «Макфа», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката ответчиков Игоря Трунова.
  • По его словам, решение суда принято к немедленному исполнению. Ответчики с ним не согласны и будут обжаловать.
  • Генпрокуратура подала иск в конце марта 2024 года. Тогда же суд запретил сделки с акциями и долями производителя макарон.
  • Ведомство считает, что «Макфа» и другие предприятия имеют «коррупционное происхождение» — так как их бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти. Юревич был главой Челябинска и Челябинской области, Белоусов — депутатом Госдумы. Ответчики по иску — Юревич, Белоусов, а также 34 юрлица и 11 физлиц.
  • В начале апреля приставы заявили, что арестовали активы группы на 100 трлн рублей. Но представляющий «Макфу» в суде адвокат Павел Хлюстов утверждал, что Генпрокуратура не указывала в иске такую сумму, «это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав, который накладывал арест». Само ведомство оценило изымаемое имущество в 46 млрд рублей, сказал он.
  • 6 мая адвокат Михаила Юревича рассказал, что сторона ответчиков предложила заключить мировое соглашение — «государство бы вошло во владение предприятием, но за собственниками бы осталась определённая доля».
Фото ТАСС
Фото ТАСС

#новости #макфа

410410 показов
1.6K1.6K открытий
31
31 комментарий
Вадим Д.

«Макфа» и другие предприятия имеют «коррупционное происхождение»Требую изменить формулировку на
все частные предприятия имеют коррупционное происхождениеИ избавиться от этих двусмысленных кавычек!

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Джейкоб Петрович

⚡Ввести понятия презумпции виновности всех частных лиц в отношении государства!

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Антивадя

Требую, чтобы ты перестал комментить каждый пост!

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S.Capusta

У нас, законы странный предмет.
Для кого-то они есть, а для кого-то их нет..
© Винни Пух

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Zloy Marketolog

Ждем удорожания макарошек на 40%

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Sergei Timofeyev

С ухудшением качества

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Юрий Йоха

Вряд ли подорожание будет

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