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Предпринимательницы из Москвы потратили на разработку почти 5 млн рублей, а ради экономии — отказались от офлайн-продаж и дорогой упаковки.
Тренд на персонализацию постепенно добирается до косметики. Крупные бренды сосредоточены на массовых продуктах и не могут разрабатывать косметику под потребности определённого клиента — хотя на Западе спрос на такие продукты есть. Нишу заполняют стартапы, которые предлагают клиентам индивидуальный подход: они оценивают состояние кожи и разрабатывают средства с учётом её особенностей.
В России эту нишу хочет занять стартап Openface — его запустили предпринимательницы Кристина Фарберова, Наталья Мартынова и Дина Березина. Сервис на базе машинного обучения определяет проблемы кожи лица по фото клиента, и компания готовит для него персонализированную сыворотку.
Согласно Statista, ежегодный прирост рынка косметических брендов составляет около 5%. По данным аналитической компании Edited, в 2019 году рынок красоты оценивался приблизительно в $532 млрд.
Несколько лет назад на Западе возник тренд на персонализацию — разработку продуктов специально под клиента и его потребности. Особенно явным он стал в области уходовой косметики: на неё приходится почти 40% от общего количества продукции в мире.
Подхватить новую тенденцию у крупных брендов получилось лишь отчасти — сложно сделать индивидуальным массовый продукт.
Например, косметические компании Kiehl's и Clinique предлагают приобрести сыворотку или крем для всех типов кожи вместе с двумя эссенциями или картриджами под конкретную проблему вроде покраснений, расширенных пор или морщин. Их наборы стоят от $39 до $95.
Другое дело — небольшие стартапы, для которых персонализация — это основа бизнес-модели. Так, Curology анкетирует клиентов и анализирует снимки их кожи, чтобы изготовить индивидуальные препараты для борьбы с различным видами акне.
Сервис Atolla анализирует качество кожи с помощью специальных бумажных индикаторов, которые нужно провести по поверхности лица и затем отправить обратно производителю.
Оба стартапа развиваются по модели подписки и присылают косметические наборы раз в месяц. Подписка Curology стоит около $20 за первый набор и до $30 за последующие. Подписка на Atolla начинается с $30, со второго месяца цена вырастает до $45.
В России ниша персонализированной косметика практически не представлена. В 2018 году сервис по созданию индивидуальной косметики кожи запустила марка Natura Siberica. Кастомизированный крем бренда можно было получить после очной диагностики дерматолога компании. Сейчас производство приостановлено, подробности о методике создания продукта неизвестны.
Летом 2019 года запустить сервис персонализированной косметики попытался стартап «Именно.me», который основала предпринимательница Анна Галкина — компания планировала подбирать формулу на основе анкетирования пользователей. Позднее проект (его переименовали в Cremula) был заморожен: по словам Галкиной, стартап не смог привлечь достаточное количество клиентов.
В декабре 2019 года пустующую нишу решили занять основательницы стартапа Openface — Кристина Фарберова, Наталья Мартынова и Дина Березина. Девушки выпускают персонализированные сыворотки для борьбы с обезвоженностью, высыпаниями, пигментацией, чёрными точками и другими проблемами кожи.
Для подбора компонентов они используют анкетирование и распознавание снимков с помощью алгоритмов машинного обучения.
Openface официально запустился в декабре 2019 года. Сейчас в ассортименте сервиса всего один продукт: персонализированная сыворотка за 1900 рублей без стоимости доставки.
У компании нет офлайн-магазинов — заказать набор можно только через сайт. Для этого клиенты сперва отвечают на вопросы онлайн-теста, например: «Меняется ли состояние кожи в течение года при одинаковом уходе?», «Курите ли вы сигареты, кальян или электронные устройства чаще одного раза в неделю?», «Принимаете ли вы лекарственные препараты?» Они помогают больше узнать об образе жизни и режиме сна.
Затем — загружают фото лица: алгоритм на основе машинного обучения анализирует состояние и качество кожи на снимке и в результате определяет её тип.
Первая версия алгоритма Openface работала без технологии машинного обучения и старалась имитировать ход мыслей дерматолога. Она учитывала те данные, на которые обычно опирается специалист, чтобы сделать выводы о состоянии кожи и назначить клиенту конкретные средства для ухода.
Первоначальный алгоритм начал работать с нужной точностью после 20 итераций: в него постоянно добавлялись новые вопросы и формулировки, также корректировались расчёты.
Совмещая всё больше ответов на онлайн-анкету и информации по загруженным фотографиям, команда Openface решила применять алгоритмы машинного обучения для улучшения точности результатов.
Чтобы «натренировать» новую систему, компания использовала 10 тысяч фотографий, предварительно размеченных дерматологом. Специалист также общается и с клиентом по электронной почте — чтобы проверить корректность работы алгоритма и при необходимости изменить базовую формулу сыворотки.
По мнению Кристины Фарберовой, только имея все эти данные, можно дать действительно точные рекомендации.
Основательницы Openface считают, что со временем их сервис может полностью закрыть вопрос домашнего ухода — с подросткового возраста до старости, при этом подстраиваясь под конкретные нужды и изменения кожи своих пользователей.
В том случае, если сыворотка не подошла клиенту или не решила его проблему, он может оставить замечания и получить новую. Кроме того, благодаря обратной связи основательницы улучшают работу алгоритма.
Чтобы сделать персонализированный бренд, совершенствовать работу алгоритма и не разориться на традиционных расходах на упаковку и поставку ритейлерам, основательницы Openface задумались об оптимизации процессов производства и распространения продукции.
Например, сейчас сыворотка не продаётся в офлайн-магазинах, её можно купить только через сайт. Это позволяет бренду избежать дополнительной наценки в 30%, которую обычно навязывают ритейлеры. Также, в отличие от крупных косметических брендов, у стартапа нет собственного завода: его лаборатория находится на производстве Gamma Cosmetics.
В сфере красоты стоимость упаковки и ингредиентов составляет около 20% от ценника самого продукта. Такая же наценка есть и у Openface.
При этом, персонализированный сервис больше инвестирует в сырье и гораздо меньше — в обёртку, снижая количество используемого картона. В случае Openface на упаковку приходится не более 5% от стоимости. Крупные бренды тратят на неё в разы больше, рассказал vc.ru источник на рынке косметики.
Производители косметики всегда зависят от стоимости минимальных объёмов продукции: например, для партии в 1000 штук нужно купить 100 грамм ингредиента, но приобрести на рынке можно только килограмм.
Чтобы решить эту проблему, Openface не закупает сырьё ежемесячно и старается балансировать запасы. На складах всегда есть антивозрастные компоненты для более взрослой аудитории, увлажняющие активы против обезвоживания и себорегуляторы для проблемной кожи — наиболее популярные элементы для большинства формул.
На хранение и логистику Openface закладывает 10% от стоимости продукта. Приблизительно такие же расходы — у других производителей косметики.
Оставшиеся 67% от стоимости сыворотки сервис частично оставляет себе, а частично инвестирует в дальнейшее совершенствование технологий: классические b2c-бренды отдали бы половину этих средств ритейлу.
Осенью 2019 года, ещё до официального запуска, Openface попал в литовский акселератор Baltic Sandbox. Сейчас с его помощью стартап получил резидентскую визу для переезда в Литву, но из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом релокацию отложили.
По словам Кристины Фарберовой, открытие компании в Вильнюсе поможет начать производство и продажи в Европе, но где в результате осядут сами основательницы — открытый вопрос. В их планах — выход на английский и американский рынки.
Главным плюсом своей бизнес-модели основательницы считают гибкость и «диджитальность».
Cтартап уже получил инвестиции от одного бизнес-ангела из США (его имя и размер суммы основательницы не раскрывают), но продолжает искать источники финансирования и тестирует новые маркетинговые гипотезы.
Сейчас Openface проверяет, как его продукт сможет адаптироваться к новой реальности в условиях пандемии. По словам Кристины Фарберовой, индустрия красоты традиционно устойчива в период рецессии: в марте стартапу удалось увеличить продажи на 30% относительно февраля, команда надеется на рост и в дальнейшем.
Также сервис подводит итоги тестирования новых идей на существующих пользователях. По его результатам Openface планирует внедрять в свой продукт новые функции: возможность отслеживать прогресс в личном кабинете, покупать информационные и образовательные материалы или самостоятельно менять формулу сыворотки.
Имхо проблемы кожи это прежде всего лакмусовая бумажка различных проблем организма, подобные продукты рассчитаны на потребителей с клиповым мышлением, ищущих волшебную пилюлю.
Вместо того, чтобы интересоваться всем комплексом причин из-за которых возникают проблемы с кожей, таких как окружающая среда, питание, вредные привычки и прочее, люди хотят решить проблему побыстрее. По моему мнению, подобные продукты в плане здоровья тоже самое что и фастфуд в сфере питания.
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