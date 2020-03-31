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Торговля
Лиана Липанова
1915

«Эвотор»: в России приостановили работу 37% всех торговых точек Материал редакции

Среди непродовольственных магазинов больше всего пострадали магазины одежды — закрылось 85% точек.

27 комментариев
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В России приостановили работу 37% всех торговых точек из-за ограничений на фоне распространения коронавируса Covid-19, сообщает РБК со ссылкой на данные производителя онлайн-касс «Эвотор». Компания проанализировала данные по операциям 620 тысяч онлайн-касс за 30 марта по сравнению с февралём 2020 года.

Больше всего среди непродовольственных пострадали магазины одежды — закрылось 85% точек. Также работу приостановили:

  • 78% цветочных лавок.
  • 75% магазинов электроники.
  • 71% фитнес-центров.
  • 65% гостиниц.
  • Около 65% столовых.
  • 42% кафе и ресторанов.
  • 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов.
  • Количество работающих алкомаркетов не изменилось.

Часть кафе и ресторанов продолжили работать на доставку, уточняет издание. Минимаркеты, пекарни и зоомагазины не попадают под ограничения, но они могли закрыться из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или проблем с поставками, считают в «Эвоторе».

В Москве, где ограничения начали вводить раньше других городов России, закрыто 73% торговых точек, в Санкт-Петербурги — 58%. Среди федеральных округов большинство закрытых точек приходится на Центральный округ — 46%. В Северо-Западном закрылось 43% магазинов, в Уральском ― 39%, Приволжском ― 36%, Южном ― 34%, Сибирском и Дальневосточном ― 27%.

#новость #коронавирус

Торговля
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27 комментариев
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Максим Наумов

13

Количество работающих алкомаркетов не изменилось. 
СПАСИБО

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Andre Macareno

Максим
0

Ну так микроб под водочкой помирает, всё правильно

Ответить

Максим Наумов

Andre
0

Микроб помирает исключительно под 70 градусов и выше. Не позорьтесь 😏

Ответить

Алексей Алексеевский

6

Так, это рывок или поднятие с колен, поясните

Ответить

Alexander Gess

Алексей
0

Это всемирный пук.

Ответить

Help lawyer

Alexander
0

Собственный пердеж это не ветер перемен ©

Ответить

Алексей Карпов

Алексей
0

если вы про сша и ес - то у них эти этапы ещё впереди - но это не точно

Ответить

Качалов

Алексей
–1

прорыв! Эти компашки и так на ладан дышали 

Ответить

Andrew Solovov

5

Весь ужас в том, что это только начало

Ответить

Anton Matrosov

Andrew
1

С нетерпением ждем обвала рынка коммерческой недвижки, который за собой потянет жилую, и может будет купить нормальное жилье недалеко от центра по 200к / метр

Ответить

Алексей Карпов

Anton
1

мечтать не вредно - вредно не мечтать - наши торгаши в недвижке лучше умрут от голода, но цены будут держать - если и подвинутся то на копейки

Ответить

Anton Matrosov

Алексей
0

Вся надежда на банкротные квартиры на вторичке, которых при (не)удачном стечении обстоятельств будет немало

Ответить

Ware Wow

2

И нефть urals по $13.
То есть сейчас реально 90-е годы корячатся.
Не факт конечно, может проскочим, а может и нет.

Ответить

Arthur Niazyan

Ware
2

Венесуэлла уже по $5 отгружает. А там тяжелая нефть.

Ответить

Качалов

–16

Давайте по чесноку, они и не нужны были

Ответить

Alexander Gess

Качалов
4

Если вам по чесноку столько давать, то скоро чеснока не будет. 

Ответить

Качалов

Alexander
–2

78% цветочных лавок. - это был отмыв денег

Ответить

Andrew Solovov

Качалов
6

75% магазинов электроники — продажа незаконной аппаратуры.

71% фитнес-центров — распространение запрещенных препаратов.
65% гостиниц — организация притонов.

42% кафе и ресторанов — подпольный игорный бизнес 

Ответить

irmr

Andrew
1

84% статистики берется с потолка

Ответить

Anton Matrosov

Качалов
1

В Мск действительно перенасыщение ритейла - городу просто не нужно столько розницы, она вся полупустая стоит, и все равно была рентабельна до последнего времени. Пусть просеется кризисом.

Ответить

Олег Павлов

Качалов
3

То что никому не нужно, закроется и без вируса. А то что работало, было кому-то нужно. Как минимум, тем, кто там трудился на позиции работников

Ответить

Качалов

Олег
0

75% магазинов электроники - давно и так стояли пустыми

Ответить

Олег Павлов

Качалов
0

Я так понимаю, ты по модели "NN% + случайный факт" постишь коменты? Типа 87% дальнобойщиков не моют руки после туалета и наиболее опасны во время пандемии?

Ответить

Arthur Niazyan

Качалов
2

Привет, Борюсик! Сколько на этот раз продержишься мамкин трололо? :)

Ответить

Алексей Алексеевский

1

Очень странная политика у нашей власти нынче, во всех странах вкачивают ликвидность, раздают деньги бизнесу, у нас с голодного кожу сдирают.

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Alexandr Khu

0

Алко наше все!

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Антон

–2

Да и хуй на них. Давайте ещё о каждой компании посты создавать 

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