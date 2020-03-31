Среди непродовольственных магазинов больше всего пострадали магазины одежды — закрылось 85% точек.

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В России приостановили работу 37% всех торговых точек из-за ограничений на фоне распространения коронавируса Covid-19, сообщает РБК со ссылкой на данные производителя онлайн-касс «Эвотор». Компания проанализировала данные по операциям 620 тысяч онлайн-касс за 30 марта по сравнению с февралём 2020 года.

Больше всего среди непродовольственных пострадали магазины одежды — закрылось 85% точек. Также работу приостановили:

78% цветочных лавок.

75% магазинов электроники.



71% фитнес-центров.



65% гостиниц.



Около 65% столовых.



42% кафе и ресторанов.



25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов.



Количество работающих алкомаркетов не изменилось.

Часть кафе и ресторанов продолжили работать на доставку, уточняет издание. Минимаркеты, пекарни и зоомагазины не попадают под ограничения, но они могли закрыться из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или проблем с поставками, считают в «Эвоторе».