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Среди непродовольственных магазинов больше всего пострадали магазины одежды — закрылось 85% точек.
В России приостановили работу 37% всех торговых точек из-за ограничений на фоне распространения коронавируса Covid-19, сообщает РБК со ссылкой на данные производителя онлайн-касс «Эвотор». Компания проанализировала данные по операциям 620 тысяч онлайн-касс за 30 марта по сравнению с февралём 2020 года.
Больше всего среди непродовольственных пострадали магазины одежды — закрылось 85% точек. Также работу приостановили:
Часть кафе и ресторанов продолжили работать на доставку, уточняет издание. Минимаркеты, пекарни и зоомагазины не попадают под ограничения, но они могли закрыться из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или проблем с поставками, считают в «Эвоторе».
В Москве, где ограничения начали вводить раньше других городов России, закрыто 73% торговых точек, в Санкт-Петербурги — 58%. Среди федеральных округов большинство закрытых точек приходится на Центральный округ — 46%. В Северо-Западном закрылось 43% магазинов, в Уральском ― 39%, Приволжском ― 36%, Южном ― 34%, Сибирском и Дальневосточном ― 27%.
Количество работающих алкомаркетов не изменилось.
СПАСИБО
Ну так микроб под водочкой помирает, всё правильно
Микроб помирает исключительно под 70 градусов и выше. Не позорьтесь 😏
Так, это рывок или поднятие с колен, поясните
Это всемирный пук.
если вы про сша и ес - то у них эти этапы ещё впереди - но это не точно
Весь ужас в том, что это только начало
С нетерпением ждем обвала рынка коммерческой недвижки, который за собой потянет жилую, и может будет купить нормальное жилье недалеко от центра по 200к / метр
мечтать не вредно - вредно не мечтать - наши торгаши в недвижке лучше умрут от голода, но цены будут держать - если и подвинутся то на копейки
Вся надежда на банкротные квартиры на вторичке, которых при (не)удачном стечении обстоятельств будет немало
И нефть urals по $13.
То есть сейчас реально 90-е годы корячатся.
Не факт конечно, может проскочим, а может и нет.
Давайте по чесноку, они и не нужны были
Если вам по чесноку столько давать, то скоро чеснока не будет.
75% магазинов электроники — продажа незаконной аппаратуры.
71% фитнес-центров — распространение запрещенных препаратов.
65% гостиниц — организация притонов.
42% кафе и ресторанов — подпольный игорный бизнес
В Мск действительно перенасыщение ритейла - городу просто не нужно столько розницы, она вся полупустая стоит, и все равно была рентабельна до последнего времени. Пусть просеется кризисом.
То что никому не нужно, закроется и без вируса. А то что работало, было кому-то нужно. Как минимум, тем, кто там трудился на позиции работников
Я так понимаю, ты по модели "NN% + случайный факт" постишь коменты? Типа 87% дальнобойщиков не моют руки после туалета и наиболее опасны во время пандемии?
Привет, Борюсик! Сколько на этот раз продержишься мамкин трололо? :)
Очень странная политика у нашей власти нынче, во всех странах вкачивают ликвидность, раздают деньги бизнесу, у нас с голодного кожу сдирают.
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