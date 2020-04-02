Ещё часть работников ушла в неоплачиваемый отпуск, говорят источники.

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Сотрудников разных отделов сети магазинов одежды Gloria Jeans в Москве начали увольнять из-за убытков, которые компания несёт во время пандемии Covid-2019, сообщает Forbes со ссылкой на сотрудников московского офиса компании.

Увольнения начались 26 марта 2020 года, на следующий день после обращения президента России Владимира Путина к гражданам, рассказал изданию один из сотрудников. В нём, в частности, Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

Сотрудникам раздали бланки заявлений на неоплачиваемый отпуск. Большинство из них согласились подписать заявления, «выбрав меньшее из зол», уточняет издание.

Под увольнение попали 168 человек, рассказал другой источник Forbes. «Мне сказали (в отделе кадров), что компания терпит большие убытки, оставляют только самые важные процессы», — цитирует его издание.

Gloria Jeans решила уволить сотрудников из разных структур: отдела подбора недвижимости, маркетингового отдела, а также швейного цеха, рассказал один из собеседников Forbes. Компания, по его словам, предложила написать заявление об увольнении по соглашению сторон. Работники получат зарплату за март 2020 года.

Предложение уйти в неоплачиваемый отпуск получили и работники завода и логистического центра Gloria Jeans в Новошахтинске Ростовской области, пишет ростовское издание «Панорама». 18 марта сотрудники офисов в Москве и Ростове-на-Дону получили письмо за подписью гендиректора компании Алины Скибы, в котором их уведомили о переходе на неполную четырёхдневную рабочую неделю с 23 по 30 марта и оплатой за отработанное время, уточняет Forbes.

В пресс-службе Gloria Jeans отказались от комментариев «до окончания официального карантина в России», отмечает издание.