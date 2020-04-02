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Ещё часть работников ушла в неоплачиваемый отпуск, говорят источники.
Сотрудников разных отделов сети магазинов одежды Gloria Jeans в Москве начали увольнять из-за убытков, которые компания несёт во время пандемии Covid-2019, сообщает Forbes со ссылкой на сотрудников московского офиса компании.
Увольнения начались 26 марта 2020 года, на следующий день после обращения президента России Владимира Путина к гражданам, рассказал изданию один из сотрудников. В нём, в частности, Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
Сотрудникам раздали бланки заявлений на неоплачиваемый отпуск. Большинство из них согласились подписать заявления, «выбрав меньшее из зол», уточняет издание.
Под увольнение попали 168 человек, рассказал другой источник Forbes. «Мне сказали (в отделе кадров), что компания терпит большие убытки, оставляют только самые важные процессы», — цитирует его издание.
Gloria Jeans решила уволить сотрудников из разных структур: отдела подбора недвижимости, маркетингового отдела, а также швейного цеха, рассказал один из собеседников Forbes. Компания, по его словам, предложила написать заявление об увольнении по соглашению сторон. Работники получат зарплату за март 2020 года.
Предложение уйти в неоплачиваемый отпуск получили и работники завода и логистического центра Gloria Jeans в Новошахтинске Ростовской области, пишет ростовское издание «Панорама». 18 марта сотрудники офисов в Москве и Ростове-на-Дону получили письмо за подписью гендиректора компании Алины Скибы, в котором их уведомили о переходе на неполную четырёхдневную рабочую неделю с 23 по 30 марта и оплатой за отработанное время, уточняет Forbes.
В пресс-службе Gloria Jeans отказались от комментариев «до окончания официального карантина в России», отмечает издание.
Gloria Jeans основана в 1988 году Владимиром Мельниковым. По данным компании на конец 2018 года, в её инфраструктуру входят 550 магазинов в России и СНГ, более 15 собственных и 200 партнёрских фабрик. По информации Forbes, в декабре 2019 года в Gloria Jeans работали свыше 15,5 тысяч человек.
После объявления продления карантина, такие новости будут появляться каждый день.
после карантина бы не появлялись, которого и нет
Давайте называть вещи своими именами, если у кого то мистический страх, не произносить слово на букву "Н", теперь на букву "К", то давайте не будем уподобляться таким.
Человек про то, что у нас нет карантина, у нас рабочая нерабочая неделя, у нас нет ЧС у нас самоизоляция. Вот про что мы и вопрос кто ещё в государстве подменяет понятия.
что у нас нет карантина
Это неправда, карантин есть для приезжающих и контактировавших с зараженными. Остальные сейчас на самоизоляции, а не на карантине.
При карантине будет ответственность вплоть до уголовной за выход из дома.
Реально все хотят, чтобы такое ввели?
Да причём тут стадии наказания. Суть в том что при карантине, будет максимальное кол-во неработающих людей (не будет работающей не работающей недели), останутся только жизнеобеспечивающие производства и в составе дежурные и прочих, а главное за Государством остаётся гарантия сохранения прав и обязанностей, с замораживанием убытков. А это не останется бесследно на экономике всех отраслей и рейтинга Президента. А щас проблема решается за счёт малого и среднего бизнеса, а крупный работает, достаточно открыть топ-20 компаний и вы поймёте что там энергетика, банки и хавчик, а они работают.
а главное за Государством остаётся гарантия сохранения прав и обязанностей, с замораживанием убытков.
Откуда это? в статье закона про карантин ничего такого нет, это просто комплекс мер медицинского характера.
Разве тех, кто сейчас по приезду из-за границы идет на карантин лишают зарплаты? Нет же.
Вы понимаете что встанет нефтянка при карантине? Как вы обеспечите выполнение этого комплекса мер?
Вахта, пересменка, г. Сургут (мой родной город), автовокзал вахтовиков https://www.instagram.com/p/B-b7WplDQyv/?igshid=15i5wloroxt8o и так каждый день.
При карантине все равно кто-то будет работать.
Например если у вас канализацию в доме выключить, вы это заметите раньше чем нефтянку )
Да с чего вы взяли что вся страна пойдет на карантин?
Это вводят локально на определенных территориях или для определнных групп людей и это уже сейчас есть.
Что вы говорите про замораживание убытков итп это только ваши фантазии, в законах про это ничего нет. Это кто-то придумал и форсит.
Я не понимаю всего этого фетиша вокруг карантина. Он уже и так есть, но пока не для всех. Сейчас 200 тысяч людей на карантине.
Будет все то же самое, только больше ответственность для нарушителей и все. Например сейчас люди на карантинее забиваются в систему поиска по камерам и при нарушении их сразу отлавливают.
шта?
мистический страх
Конечно, ведь, как известно, власти добиваются самые трусливые, слабые и глупые. Чем выше должность, тем больше страха. А самые бесстрашные люди - это уборщики, самые умные - водители такси.
Правильно делают!
Когда дело касается сохранения компании, чтобы все не остались без работы, сопли жевать нельзя.
Те, кто будет брать кредиты на зарплату сотрудников - самоубийцы! Чуть сам так не самоубился по доброте душевной.
Кредит по 12 130 рублей на человека, кто хочет себе такую зарплату?
Тут главное не попасть как минимум на штрафы от прокуратуры и ск
С нашей то коррупцией? Смешно...
Просто в неоплачиваемый отпуск отправить дешевле, чем сократить, для сокращения две зарплаты надо выдать.
А вы думали, наш бизнес который годами раком ставят, не научился выживать ?
Бизнес всегда выбирает между плохим и очень плохим решением. Выбирать лояльность на фоне надвигающейся катастрофы - самоубийство.
Можно копнуть еще чуть глубже и тогда выяснится, что лояльность сотрудников это желание сохранить место работы в принципе, т.е. забота о себе в первую очередь.
Вот мы и возвращается в главному "работодателю" страны который оптимизирует как умеет и слежение за лояльностью перекладывает на своих замов и региональных представителей.
В России всегда был собственный путь, а потом удивляемся почему при первой возможности богатый человек смотрит на Запад.
Я никогда больше не куплю там ничего, как можно так подвести людей (
Их точно подвело руководство компании, а не страны?
https://quote.rbc.ru/company/445 чистая прибыль компании - 4 млрд рублей в квартал. Каждый сотрудник генерирует в среднем 85тыс прибыли в месяц.
Вы цену на нефть видели? На горизонте экономическая катастрофа, не исключен распад по примеру СССР, смысл палить свои резервы, когда все равно придется падать? На жирок падать всяко лучше, чем на голые кости.
Падать будут все, но самые умные конечно на жирок.
Ничего лично, просто бизнес.
Но, если взять во внимание ежеквартальные расходы в 40 млрд рублей, то картина уже не такая однобокая. Расходы остались, хоть в чем-то и уменьшились, а выручки нету. Без урезания расходов долго протянут, даже если подушка есть?
Расходы уменьшились соответственно, но естественно не до нуля. Вопрос в том, это вынужденная мера или кидок людей под шумок вируса. Продаваны - неквалифицированный персонал, с набором проблем нет, можно и разогнать.
Если вы дружите с математикой, то вычислите что ФОТ сократился сейчас на 1%, с учётом того что это офлайн, то одна аренда и простой сожрёт эту "выгоду", а простой ещё пока не определён, могут и на след неделю продлить. Плюсом сюда же снижение покупательской способности в ближайший год (да гречка будет в приоритете, а одежду можно заштопать) и возможно мифические предположение что все отскочет. Ваши действия как руководителя?
Сейчас разговор о чем. Кто будет оплачивать простой людей на время пандемии. Это уже неделя, может 2.
Выше были цифры, сколько один человек приносил в месяц прибыли в глории.
85 тыс. Сколько у него зп - ну прикиньте сами.
Это все разговоры в пользу бедных.
С другой стороны расходы на персонал из этих 40млрд составляют не более 4.5 млрд при ФОТ 100тыс. на сотрудника. Особо не наоптимизируешь, только если существенный процент разгонять или отправлять в неоплачиваемый отпуск.
А вы нигде не сможете с таким подходом скоро покупать. Насколько знаю многие крупные одежные ритейлеры поступили также, сотрудников розницы в неоплачиваемый отпуск и сокращение персонала.
надо заказывать из италии
Скоро заказ из Китая станет для большинства роскошью, с этим обвалом цен на нефть большинство скоро будет латать старое.
отовсюду дешевле, чем у акита
100%, компаниям АКИТ повезло работать в самой благоприятной для бизнеса юрисдикции.
А то можно подумать, покупала...
Чет мне кажется, все равно, что за бренд и что делает. Компания дает работу людям в стране, у компании вроде как свое производство (пусть и сырье, наверное, китайское).
Кстати да, не покупала
Для меня это бренд из 90х который существует непонятно для кого...)
Это бренд для людей, которые не могут позволить купить одежду детям в китайском "Детском мире", а себе в затрапезной "Зола". Если в любом областном центре, вы зайдете в местный ЦУМ, покупатели будут только в ГД. И таких людей в "регионах" большинство.
Поумерьте свой снобизм.
Вы разглядели снобизм там, где его нет... Мне на Gloria Jeans плевать так-же как на Zara и кучу других брендов, я просто не клиент торговых центров и в принципе плохой потребитель . Поэтому если я пишу "непонятно для кого", то потому, что не попадаю в целевую аудиторию бренда, только и всего..
Это замена турецкому "бренду" Malvina, если кто еще помнит такой.
в вашем мере причина следственная связь иная, Мало человек летает, многочисленно персонала не нужно, салоны связи не нужны в всвязи со снижением прямого трафика в ТЦ.
Про самолёты ошибаетесь. Если самолёт не летает, то он очень много денег забирает.
я сказал что снижается физический пассажира поток: а не то что самолеты не летают.
Ходила бы и покупала. Может уволили бы на полчеловека меньше. Глупенькая.
Первый звоночек начала краха остатков экономики страны. У бизнеса, как и у людей нет резервов, и не от того, что все такие глупые, а от того, что с 2014 года экономика всей страны падает, даже несмотря на духовность, патриотизм, парады 75 летия, вот это вот все. Спасибо путину и его друзьям
не хочу выглядеть адвокатом дьявола, но поставьте себя на место бизнеса: зачем платить оффлайн продавцам пока продаж нет, если можно уволить, а как эпидемия закончится набрать заново, благо много желающих и безработных будет
Можно бесконечно ставить себя на место бизнесменов - да они страдают, все это реально. Можно также ставить себя на место людей, да? Которые тоже страдают и остаются без работы и дохода. Только суть от всего этого не поменяется, всем понятно для чего созданы такие условия и зачем введена самоизоляция. Люди в большинстве своем не глупы и понимают истину, просто не озвучивают это, чтобы не нарваться на штрафы и судебный срок.
Ситуация патовая, она уничтожает мелкий и средний бизнес, и опускает средний класс на уровень низшего. В итоге мы можем получить Капитолий и народ Панема.
А как быть людям? Как кормить детей? Как платить аренду? Вот уволили они 160 человек - это что самая большая статья расхода? Не думаю.
Бизнес половину от зарплаты отдает государству, логично, что у государства есть больше резервов, это не считая нефтегазовых доходов и продажу прочего сырья.
В серую не так много компаний работают, закашмарили бизнес прилично, но даже если вы в серую платите, то с минималки вы все равно оплатите половину.
Как быть людям? Задать эти вопросы не работодателю, а правительству.
Да кому задавать вы о чем? Всем срать на людей, на их жизнь или бизнес
Лучше, чтобы человек понял, что на него плевать не только работодателю, но и тем, кто повыше. А то сейчас для многих работодатель - козел отпущения.
Людям насрать самим на себя, если они настолько низкоквалифицированны, что теряют работу при любом чихе. Такие и ищут виноватых "повыше", лишь бы не они сами
Удобно в нужный момент спихивать на правительство. А, когда от работодателя просят оформиться по закону или сократить по закону, то закон и правительство забываются. Ситуация с коронавирусом показала что есть что. И это касается всех
Работодатель здесь разве действует не по закону? Он предложил вариант сокращения, большинство согласились. Кто не согласен, может действовать по закону и обращаться в соответствующие инстанции.
А как быть людям?
Может быть задать властям вопрос "почему вместо карантина с установленными процедурами оплаты простоя у нас загадочная нерабочая неделя/месяц/квартал?" Или ума хватает только на работодателя кидаться? Так не волнуйтесь, злой предприниматель сейчас закроется, так ему, бяке.
Да, это самая большая статья расходов. Добавьте ещё в добавок стразовые взносы сверху.
Вы немного не разбираетесь в экономике, но это поправимо. Можете даже с википедии начать. Для начала вам нужно разобраться всего в одной вещи: чем постоянные затраты отличаются от переменных.
Это не только в Глория, это можно сказать повсеместно. Я лично попала в такую ситуацию, работая в сети кинотеатров
Работаю во французской компании в России, которая тоже занимается розничными продажами. Как только началась вся эта шумиха в Европе, получили официальное уведомление от презедента компании, что никто никого не бросит.
Слово сдержали. Неделю работали почти при -50% ТО, а ещё через неделю ушли на оплачиваемую неделю.
"официальное уведомление от презедента компании, что никто никого не бросит."
Это РФ, детка. Здесь даже Microsoft имеет сотрудников первого и второго классов. Сотрудники первого класса числятся за "корпом". Сотрудники второго класса числятся за какой-нибудь кадровой помойкой типа Manpower. Уволить их можно мгновенно и без всяких компенсаций.
Компания под шумок поувольняла простаивающих продаванов, неквалифицированный персонал, который легко набрать как только все уляжется и заработают тц. Все нормально, бизнес по русски.
Разумеется, рассуждает об этом предприниматель, который своих сотрудников не бросил и продолжает полностью оплачивать простой. Я не ошибся?
а это обязательное условие для рассуждений?
Для осуждающих? Да.
Но ты же решения властей критикуешь, но явно не успешный министр?
Для критики я использую проверенный метод: "Критикуешь? Предлагай!". И когда я критикую действия властей, я сразу говорю, что стоило бы сделать.
Отличие от вашей "критики" бизнеса видите?
Твои правила меняются на ходу, не находишь?
Нет, не нахожу. Потому что я критикую и предлагаю, а ты осуждаешь и обсираешь. Еще раз повторю: разницу видишь?
Как раз я и говорю о том, что спрашивать за происходящее гражданам стоит с государства, а не с работодателя. Не бизнес виноват в остановке, а власть. Но крайними делают именно работодателей.
А как иначе, вот в Белгороде у нас по 2 к с предприятия начали собирать на ИВЛ.
Да шелуха начала отпадать.
Если годами бить экономику кувалдой, то все превратятся в шелуху, без вариантов.
Глория, старый бренд прошедший еще 98 год, если им плохо из одежного ритейла, то всех остальных значит трясет.
А это мы читаем от владельца бизнеса в системообразующей отрасли, как я понимаю :)
Первый звоночек. Руководство компании пошло по самому лёгкому и безпринципному пути. Моя лояльность к данному бренду теперь с вопросительным знаком 🤔
Как я понимаю, все кто поставил моему комменту минус это руководители компаний которые планируют или уже сделали тоже самое. Вперёд ребята! Никого не щадить!!! Может выживут как - нибудь. Русские говорят живучие как кошки.
Так может вы тогда всем денег дадите, чтобы людей в оплачиваемые отпуска отправляли?
По-моему это очень круто, что такую продукцию производят в Ростовской области, а не только в Юго-восточной Азии
С точки зрения управления бизнесом все просто. Денежный поток стал отрицательным, компания начала терпеть убытки, необходимо сокращать расходы. Зачем держать людей и загонять бизнес в долговую яму. На мой взгляд после кризиса 2014 еще никто нормально не оправился, а тут еще один нежданчик. Сейчас вообще вся деловая активность ниже плинтуса.
Ещё часть работников ушла в неоплачиваемый отпуск, говорят источники.
так в каждой второй русской компании, чо Форбс Россия об этом не пишет
Так в каждой второй любой компании в мире. Пока самый знаменитый пример - Макдональдс, которые чуть ли не судятся с конгрессом США за право не платить компенсацию 500к уволенным сотрудникам)
Поэтому писать об этом каждый раз не имеет смысла. Все и так всё знают. Но иногда можно и вкинуть про 160 уволенных из 15 тысяч (1%, если что).
Я знаю пару компаний где 30% в "отпуске" за свой счет, 17% ушли или их ушли, а остальным понизили ЗП на 50%.
Вот это вот не сравнится с Конгрессом и США, потому что у нас Россия и Д***** Б**** у власти
Ещё неделя - две так и все посыпется как карточный домик. Поддержки от власти воров ждать глупо, надо резать косты. Блажен тот, кто раньше других закроет бизнес и уволит людей
Ну Ralf Ringer отправили в неоплачиваемый отпуск около 2000 сотрудников, несогласных отправили увольняться. И сделали из этого флэшмоб в соцсетях. Сейчас большинство компаний из fashion (одежда и обувь) из-за тёплой зимы в глубоком пике, а пандемия только усугубила все. Плюс слабый неповоротливый менеджмент, который с трудом осваивает digital и современные инструменты. Хотя зачем людям одежда, если они сидят дома?
Плюс слабый неповоротливый менеджмент, который с трудом осваивает digital
Что-то на примере своих клиентов в фешн-индустрии сейчас одинаково гнутся все. В том числе чистые ИМы.
думал, что они уже давно разорились.
Сколько можно некачественное трепье по тройной цене продавать то?
550 магазинов в России и СНГ, более 15 собственных и 200 партнёрских фабрик.
Блин откуда столько покупателей нашли? Кто вообще хочет носить глория джинс?)
О, а вот и москвичи подъехали... Представьте себе, в регионах много кто носит ГД, за отсутствием вменяемой альтернативы порой.
В регионах можно купить все тоже самое, что и в Москве. СССР давно развалился, товарищ.
Мельников говорил что не жертвует средства оппозиции, а отправляет на благотворительность, при этом своим сотрудникам помочь не готов
Тут что коммунисты собрались? У нас тут либеральные ценности, государство ничего не должно, кроме соблюдения закона.
Частная лавочка уволила по закону, пусть встают на биржу труда или крутятся сами . В остальном нефиг власти лезть, все так либералы?!
Да уж! Вот в социалистической Канаде начали помогать, не то что в нашей демократической России
Либертарианские ценности тогда уж
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