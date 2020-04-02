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Раньше на площадке были фотографии из студий с белым фоном.
На фоне массового «карантина» и перехода на дистанционную работу в онлайн-магазине Asos появились фотографии моделей для демонстрации одежды, которые сделаны из дома. Судя по фотографиям, они сделаны на веб-камеру.
До этого ритейлер использовал, как правило, фотографии из фотостудий с белым фоном.
Таким же способом решил продолжить фотосессии итальянский фотограф Алессио Альби. Он фотографирует моделей на веб-камеру и смартфоны — делает скриншоты через приложение для видеозвонков FaceTime.
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