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Лиана Липанова
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Модели Asos стали устраивать «карантинные» фотосессии дома для демонстрации одежды Материал редакции

Раньше на площадке были фотографии из студий с белым фоном.

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На фоне массового «карантина» и перехода на дистанционную работу в онлайн-магазине Asos появились фотографии моделей для демонстрации одежды, которые сделаны из дома. Судя по фотографиям, они сделаны на веб-камеру.

До этого ритейлер использовал, как правило, фотографии из фотостудий с белым фоном.

Таким же способом решил продолжить фотосессии итальянский фотограф Алессио Альби. Он фотографирует моделей на веб-камеру и смартфоны — делает скриншоты через приложение для видеозвонков FaceTime.

#коронавирус #asos

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