Торговля
Таня Боброва

Gloria Jeans представила первые магазины бренда Ready! Steady! Go! с «ИИ-примерочными» Статьи редакции

Три магазина откроются в Сочи, Казани и Волгограде в мае 2024 года.

Источник: Ready! Steady! Go! / retail.ru
  • Gloria Jeans объявила об открытии в пилотном режиме первых магазинов бренда Ready! Steady! Go!, ориентированного на покупателей в возрасте 14-20 лет, пишет New Retail.
  • Магазины откроются для покупателей 18-19 мая 2024 года в Сочи, Казани и Волгограде, уточняет Rusbase. Ритейлер объяснил выбор городов их «туристической направленностью» и развитой уличной культурой.
  • В примерочных есть зеркало с функцией ИИ-примерки одежды. Чтобы примерить вещь, покупателю нужно загрузить фотографию или сделать её с помощью камеры в специальном зеркале и выбрать товар. Затем нейросеть сгенерирует изображение человека в выбранной вещи — его можно будет увидеть в зеркале. На первом этапе к цифровой примерке доступны самые популярные модели.
  • Как отмечает New Retail, у каждого магазина есть своя особенность: в Сочи — стена с граффити-тегами, в Казани — игровая зона с приставками, стилизованная под вагон метро, в Волгограде — аэрохоккей.
  • С января 2024 года бренд Ready! Steady! Go! представлен также в магазинах Gloria Jeans, на сайте и в мобильном приложении ритейлера, напоминает издание.
Источник: Gloria Jeans / Rusbase
Источник: Gloria Jeans / bfm.ru

#новости #gloriajeans

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8 комментариев
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 Альвар

Все равно все будут заказывать по 10 футболок на ВБ и плеваться почему отказ платный

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Сергей Елисеев

За время, что генерируешь вещь можно уже самому примерить и глянуть че да как!

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Вадим Д.

GJ RSG!
Фотографируй, загружай, выбирай, генерируй! Мрак какой-то, если честно.
Но тема в тренде, пипл схавает.

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Zloy Marketolog

Стильно! Модно! Молодежно!

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Я дико извиняюсь

А можно там примерить школьную форму? Ну или военную. Чтоб знать как сядет

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Александр

и загружать не свою фотку 😏😏😏

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Костя Копатович

Это они после Ирины Шейк в рекламе воодушевились?

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Невероятный Блондин

Не скрепно.

Ща Мизулина возбудится и их оттеребонькают за латиницу во всем оформлении.

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