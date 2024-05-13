Gloria Jeans представила первые магазины бренда Ready! Steady! Go! с «ИИ-примерочными» Статьи редакции
Три магазина откроются в Сочи, Казани и Волгограде в мае 2024 года.
- Gloria Jeans объявила об открытии в пилотном режиме первых магазинов бренда Ready! Steady! Go!, ориентированного на покупателей в возрасте 14-20 лет, пишет New Retail.
- Магазины откроются для покупателей 18-19 мая 2024 года в Сочи, Казани и Волгограде, уточняет Rusbase. Ритейлер объяснил выбор городов их «туристической направленностью» и развитой уличной культурой.
- В примерочных есть зеркало с функцией ИИ-примерки одежды. Чтобы примерить вещь, покупателю нужно загрузить фотографию или сделать её с помощью камеры в специальном зеркале и выбрать товар. Затем нейросеть сгенерирует изображение человека в выбранной вещи — его можно будет увидеть в зеркале. На первом этапе к цифровой примерке доступны самые популярные модели.
- Как отмечает New Retail, у каждого магазина есть своя особенность: в Сочи — стена с граффити-тегами, в Казани — игровая зона с приставками, стилизованная под вагон метро, в Волгограде — аэрохоккей.
- С января 2024 года бренд Ready! Steady! Go! представлен также в магазинах Gloria Jeans, на сайте и в мобильном приложении ритейлера, напоминает издание.
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Все равно все будут заказывать по 10 футболок на ВБ и плеваться почему отказ платный
За время, что генерируешь вещь можно уже самому примерить и глянуть че да как!
GJ RSG!
Фотографируй, загружай, выбирай, генерируй! Мрак какой-то, если честно.
Но тема в тренде, пипл схавает.
Стильно! Модно! Молодежно!
А можно там примерить школьную форму? Ну или военную. Чтоб знать как сядет
и загружать не свою фотку 😏😏😏
Это они после Ирины Шейк в рекламе воодушевились?
Не скрепно.
Ща Мизулина возбудится и их оттеребонькают за латиницу во всем оформлении.