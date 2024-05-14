«Авто.ру» запустил онлайн-продажу новых автомобилей Статьи редакции
Первым партнёром сервиса стал китайский бренд Jetour.
- На «Авто.ру» появился раздел, в котором пользователи могут выбрать и купить новый автомобиль без посещения дилерского центра, рассказали в компании. Услуга действует в Москве и Московской области.
- Пока доступны автомобили китайского бренда Jetour (принадлежит Chery). Например, кроссовер Jetour Dashing можно купить по цене от 2,5 млн рублей, внедорожник Jetour T2 — от 3,76 млн рублей, модель Jetour X70 Plus — от 3 млн рублей. Когда в продаже появятся автомобили других производителей — в сервисе не уточнили.
- Оставить заявку на покупку может любой совершеннолетний пользователь «Авто.ру». Затем с ним свяжется сотрудник сервиса, который поможет подобрать конкретный автомобиль.
- После заключения договора клиент должен внести 100% предоплату. Машину со всеми документами доставят бесплатно в пределах 50 км от МКАД. При необходимости «Авто.ру» также поставит автомобиль на учёт в ГИБДД и оформит страховку, но в этом случае покупателю придётся посетить дилерский центр, прежде чем получить машину.
- Купить автомобиль онлайн можно и на других маркетплейсах: продажи машин запустили Ozon, «Мегамаркет» и Wildberries, которые сотрудничают с российскими дилерами.
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Спасибо за возможность. Дальше буду ездить на подержанных немцах. Китайское барахло оставляю другим. Держу в курсе!
Спасибо что держишь в курсе!
Спасибо за благодарность за держание в курсе!
Сейчас китайцы выпускают такие машины, которые сложно барахлом назвать. Но это касается только премиум-брендов.
Главное ключ не теряй ;)
У его парня всегда найдется еще один :)
Коврик и решетки за 200к в комплекте идут?
В 2024 за 200к только брызговики
Вторым, третьим и остальными будут они же, даже если назовутся Москвичом.
Перед покупкой онлайн можно набрать ОД, узнать цену на авто с ковриками. А потом приехать забрать у них же, купив ручку фирменную.
в чем проблема посетить дилерский центр? я бы не приобрел автомобиль онлайн
Почему?
Как всегда китайские оверпрайснутые машинки, сплошное удовольствие
Не удивительно что первым партнёром сервиса стал китайский бренд. Это сейчас достаточно актуально стало и будет пользоваться спросом. Хоть и не уточняли когда в продаже появятся автомобили других марок думаю что это не за горами.