Торговля
Артур Томилко

«Авто.ру» запустил онлайн-продажу новых автомобилей Статьи редакции

Первым партнёром сервиса стал китайский бренд Jetour.

  • На «Авто.ру» появился раздел, в котором пользователи могут выбрать и купить новый автомобиль без посещения дилерского центра, рассказали в компании. Услуга действует в Москве и Московской области.
  • Пока доступны автомобили китайского бренда Jetour (принадлежит Chery). Например, кроссовер Jetour Dashing можно купить по цене от 2,5 млн рублей, внедорожник Jetour T2 — от 3,76 млн рублей, модель Jetour X70 Plus — от 3 млн рублей. Когда в продаже появятся автомобили других производителей — в сервисе не уточнили.
  • Оставить заявку на покупку может любой совершеннолетний пользователь «Авто.ру». Затем с ним свяжется сотрудник сервиса, который поможет подобрать конкретный автомобиль.
  • После заключения договора клиент должен внести 100% предоплату. Машину со всеми документами доставят бесплатно в пределах 50 км от МКАД. При необходимости «Авто.ру» также поставит автомобиль на учёт в ГИБДД и оформит страховку, но в этом случае покупателю придётся посетить дилерский центр, прежде чем получить машину.
  • Купить автомобиль онлайн можно и на других маркетплейсах: продажи машин запустили Ozon, «Мегамаркет» и Wildberries, которые сотрудничают с российскими дилерами.

#новости #автору

334 показа
985 открытий
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 Walenok

Спасибо за возможность. Дальше буду ездить на подержанных немцах. Китайское барахло оставляю другим. Держу в курсе!

Ответить
Развернуть ветку
Мая

Спасибо что держишь в курсе!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Спасибо за благодарность за держание в курсе!

Ответить
Развернуть ветку
Никанор

Сейчас китайцы выпускают такие машины, которые сложно барахлом назвать. Но это касается только премиум-брендов.

Ответить
Развернуть ветку
Wittgenstein

Главное ключ не теряй ;)

Ответить
Развернуть ветку
Voronov

У его парня всегда найдется еще один :)

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Коврик и решетки за 200к в комплекте идут?

Ответить
Развернуть ветку
Denis

В 2024 за 200к только брызговики

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Первым партнёром сервиса стал китайский бренд

Вторым, третьим и остальными будут они же, даже если назовутся Москвичом.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Перед покупкой онлайн можно набрать ОД, узнать цену на авто с ковриками. А потом приехать забрать у них же, купив ручку фирменную.

Ответить
Развернуть ветку
Семен Погосов

в чем проблема посетить дилерский центр? я бы не приобрел автомобиль онлайн

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Почему?

Ответить
Развернуть ветку
Довольный

Как всегда китайские оверпрайснутые машинки, сплошное удовольствие

Ответить
Развернуть ветку
OneIgor

Не удивительно что первым партнёром сервиса стал китайский бренд. Это сейчас достаточно актуально стало и будет пользоваться спросом. Хоть и не уточняли когда в продаже появятся автомобили других марок думаю что это не за горами.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
11 комментариев
Раскрывать всегда