В отличие от конкурентов мы продаём стиль и моду, а не конкретные вещи. Если посмотреть на главную страницу, это не просто носки за 200 рублей, а образы. Люди вдохновляются ими, в какой-то степени мы заменяем стилиста, которого, наверное, позволить себе могут не все.