Местные власти по-своему трактуют разрешения на работу дистанционной торговли во время «каратина».

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Участники рынка онлайн-торговли, на услуги которой во время режима самоизоляции вырос спрос, пожаловались на трудности с работой в регионах, пишет «Коммерсантъ». Курьеров останавливают или задерживают, пытаются закрыть пункты выдачи заказов (ПВЗ), грузовики с товарами останавливают на въезде в регионы.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, участники — Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Ozon и другие) располагает данными о, как минимум, 2000 случаях за последние дни, когда создавались помехи в работе курьеров и поставщиков, рассказал изданию президент АКИТ Артём Соколов.

Местные власти ссылаются на распоряжение правительства от 27 марта 2020 года. Грузовики с непродовольственными товарами, которые едут на распределительные склады, останавливают, рассказал изданию представитель крупного онлайн-ритейлера. Однако указанное распоряжение разрешает дистанционную онлайн-торговлю. Обычным магазинам запрещено продавать непродовольственные товары, а интернет-ритейлу — можно.

Есть попытки закрыть ПВЗ, сообщил «Коммерсанту» другой участник рынка. «В ПВЗ в разных регионах творится кошмар, их силовым образом закрывают, курьеров задерживают», — цитирует собеседника газета. ПВЗ пытались закрыть, в частности, у Wildberries, но после разъяснений вопросы были урегулированы, рассказали изданию в компании.

По сведениям Артёма Соколова, проблемы возникают практически во всех регионах, за исключением Москвы и Московской области, Новгородской области и Чукотки. Другой источник издания указывает, что «наиболее болезненны» такие остановки на юге страны и в Центральном федеральном округе.

Минпромторг решает проблемы на местах в ручном режиме — через звонки в региональные департаменты торговли, сообщил «Коммерсанту» президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Минпромторг не ответил на запрос газеты.

По мнению Артёма Соколова, вопрос нужно решать на уровне правительства, пишет «Коммерсантъ». Во-первых, утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков. Во-вторых, дать разъяснение регионам о том, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами не из списка товаров первой необходимости.

Неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей. 2 марта президент России Владимир Путин продлил её до конца апреля, объяснив это необходимостью в борьбе с распространением коронавируса.