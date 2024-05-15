Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс Маркет» начал продавать товары для спорта и отдыха под собственным брендом Outstep Статьи редакции

В продаже уже есть сапборды, позже появятся товары для туризма и кемпинга.

Фото «Яндекс Маркета»
  • Под брендом Outstep будут выпускать товары и для любителей, и для профессионалов, рассказали в «Яндекс Маркете». Они будут производиться в России и Китае. Пока на сайте есть несколько моделей сапбордов в четырёх размерах — для спокойных и для активных прогулок по воде.
  • К каждой доске Outstep прилагаются насос с манометром для контроля давления, нетонущее трёхсекционное весло, водонепроницаемый чехол для смартфона, гермомешок и рюкзак для хранения и переноски комплекта. Цены начинаются от 15 990 рублей.
  • В будущем под брендом Outstep будут выпускать вещи для летнего и зимнего сезонов. По данным «Яндекс Маркета», спрос на товары для туризма и отдыха на природе по итогам 2023 года увеличился в два раза год к году.
  • У «Маркета» есть несколько собственных торговых марок. Например, ноутбуки Lunnen, электроинструменты Nocord, телевизоры Tuvio, беспроводные наушники Commo, детские товары Junion, мебель под брендом маркетплейса и другое.

#новости #яндексмаркет

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26 комментариев
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 Алексей Толокин

К каждой доске Outstep прилагаются насос с манометром для контроля давления, нетонущее трёхсекционное весло, водонепроницаемый чехол для смартфона, гермомешок и рюкзак для хранения и переноски комплекта.- комплектация хорошая,даже про чехол для смартфона подумали

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pavel

А где на этой доске кататься? По Москве реке? Или на патриках как на гондоле?

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Andrey Zykov

Много народу катается в районе Строгино, в окрестностях Серебряного бора

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Цифровые комплексы

Да хоть на пироговку, хоть на учу

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Журова Марина

В Серебряном Бору, например)

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ЯжПрограммист

нудисты ещё там или их разогнали?

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Angelica

Согласна, очень продуманно. Надеемся что и качество всего будет на высоком уровне.

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Захар что-то знает

Яндекс скоро в отельное государство превратится

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Алибек Гулямов

Производиться в России … и в Китае

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Lemming

полностью отечественный продукт получается

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Николай Бессонов

Сибирско-китайский

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Николай Бессонов

Ахахахахахахах

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Dmitry Filimonov

Название не скрепное

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Николай Бессонов

Не патриотичное

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ЯжПрограммист

Как и сам Яндекс, нескрепность и непатриотичность, лживость, лецимерность в генах у компании, хоть сколько ее реорганизовывай.

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O-o

"Лецимерность"? Зачем использовать слова, которые не знаешь, как пишутся?

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Дмитрий Александров

Интересно, какая часть в России, а какая в Китае

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Николай Бессонов

Сибирь=Китай

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Николай Бессонов

Яндекс сомнительная контора)

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Najmi TG

кстати обзор их офиса в разделе офис

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Alexander Braun

Яндекс сейчас своим ассортиментом больше похож на сяоми) к тому же недорого, минималистично по дизайну. Я рад, что они развивают это направление (производство товаров под своими брендами)

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Lemming

вообще последние несколько лет особенно стал популярен культ здорового, активного образа жизни,кто замечает тенденцию первым на этом хорошо зарабатывает.По сути у нас очень мало магазинов с качественными спортивными товарами

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Lmao

нет, всё так же популярен культ бухла и курения

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Дичь Петрович

А что там с анонсированными когда-то ноутами Яндекса? Ещё в продаже?

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thinkabout1t

это они типа решили заменить Спортмастер или составить ему конкуренцию?

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lakoros

"Шаг на выход" Слоган Yandex N.V. )

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23 комментария
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