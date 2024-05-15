«Яндекс Маркет» начал продавать товары для спорта и отдыха под собственным брендом Outstep Статьи редакции
В продаже уже есть сапборды, позже появятся товары для туризма и кемпинга.
- Под брендом Outstep будут выпускать товары и для любителей, и для профессионалов, рассказали в «Яндекс Маркете». Они будут производиться в России и Китае. Пока на сайте есть несколько моделей сапбордов в четырёх размерах — для спокойных и для активных прогулок по воде.
- К каждой доске Outstep прилагаются насос с манометром для контроля давления, нетонущее трёхсекционное весло, водонепроницаемый чехол для смартфона, гермомешок и рюкзак для хранения и переноски комплекта. Цены начинаются от 15 990 рублей.
- В будущем под брендом Outstep будут выпускать вещи для летнего и зимнего сезонов. По данным «Яндекс Маркета», спрос на товары для туризма и отдыха на природе по итогам 2023 года увеличился в два раза год к году.
- У «Маркета» есть несколько собственных торговых марок. Например, ноутбуки Lunnen, электроинструменты Nocord, телевизоры Tuvio, беспроводные наушники Commo, детские товары Junion, мебель под брендом маркетплейса и другое.
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К каждой доске Outstep прилагаются насос с манометром для контроля давления, нетонущее трёхсекционное весло, водонепроницаемый чехол для смартфона, гермомешок и рюкзак для хранения и переноски комплекта.- комплектация хорошая,даже про чехол для смартфона подумали
А где на этой доске кататься? По Москве реке? Или на патриках как на гондоле?
Много народу катается в районе Строгино, в окрестностях Серебряного бора
Да хоть на пироговку, хоть на учу
В Серебряном Бору, например)
нудисты ещё там или их разогнали?
Согласна, очень продуманно. Надеемся что и качество всего будет на высоком уровне.
Яндекс скоро в отельное государство превратится
Производиться в России … и в Китае
полностью отечественный продукт получается
Сибирско-китайский
Ахахахахахахах
Название не скрепное
Не патриотичное
Как и сам Яндекс, нескрепность и непатриотичность, лживость, лецимерность в генах у компании, хоть сколько ее реорганизовывай.
"Лецимерность"? Зачем использовать слова, которые не знаешь, как пишутся?
Интересно, какая часть в России, а какая в Китае
Сибирь=Китай
Яндекс сомнительная контора)
кстати обзор их офиса в разделе офис
Яндекс сейчас своим ассортиментом больше похож на сяоми) к тому же недорого, минималистично по дизайну. Я рад, что они развивают это направление (производство товаров под своими брендами)
вообще последние несколько лет особенно стал популярен культ здорового, активного образа жизни,кто замечает тенденцию первым на этом хорошо зарабатывает.По сути у нас очень мало магазинов с качественными спортивными товарами
нет, всё так же популярен культ бухла и курения
А что там с анонсированными когда-то ноутами Яндекса? Ещё в продаже?
это они типа решили заменить Спортмастер или составить ему конкуренцию?
"Шаг на выход" Слоган Yandex N.V. )